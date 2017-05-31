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Meclis'te 'müsriflik' tepkisi

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Meclis'te 'müsriflik' tepkisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akatlı, Meclis’te sürekli yapılan tadilat çalışmalarını “müsriflik” olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meclis kulislerinin üçüncü kez boyandığını, mermerlerin ikinci kez yenilendiğini ve koltukların atılarak yenilerinin alındığını "Akp müsrifliğine keyfî dönüştürmeye iyi bir örnek Kulisler 3.kez boyandı mermerler 2.kez yenilendi koltuklar atıldı yenisi alındı" yazarak gündeme getirdi.

Durumu 'müsriflik' olarak değerlendiren ve tepki gösteren Akatlı, "Durduk yere halılar turkuaza döndü ama 15 Temmuz'dan beri restoranda kapı pencere kulpsuz perdeler yok Olsun yaşasın saray rengi!" dedi.

İşte Akatlı'nın o paylaşımları:

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