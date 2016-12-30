Meclis'te olmamayı nasıl kabul ediyorlar!

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, "Burhan Kuzu yanlış söylememiş, olacakları söylemiş. Başkanlık sistemi kabul edilmesi durumunda Meclis'te iki parti bulunacak. Bu durum nasıl kabul edildi anlam veremiyoruz" dedi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

AKP'li Burhan Kuzu'nun başkanlık sistemine geçilmesi durumunda parlamentoda MHP'nin olmayacağına yönelik sözlerini değerlendiren muhalefet milletvekilleri, sistem mantığı içerisinde açıklamaların doğru olduğunu söyleyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Başkanlık sistemi ile MHP'nin kapısına kilit vurulacağını öne süren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Bu anayasaya 'evet' diyen MHP'lileri uyarmak adına bunun altını çiziyorum" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'lileri tuzağa düşürmeye çalıştığını iddia eden Yalım, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda Devlet Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı yardımcılardan biri olacağını öne sürdü. Yalım şöyle devam etti: "AKP'nin başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinde 2019 yılında yapılacak seçimde artık koalisyon ihtimali kalkıyor. İkinci tura en çok oy alan iki parti seçime girebilecek. Böylelikle parlamentoda iki parti temsil hakkına sahip olacak. Bunlardan biri CHP biri de AKP olacak. Bunu nasıl kabul ediyorlar anlamakta zorlanıyorum. Benim şahsi düşüncem yapılan gizli pazarlıklar sonucu Genel Başkan Devlet Bahçeli MHP'lileri tuzağa düşürüyor. Başkanlık sisteminin kabul görmeyeceğini düşünüyorum ancak bir şekilde hayata geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarından birinin Devlet Bahçeli olacağı kanaatindeyim. O gün geldiğinde Sayın Bahçeli o koltuğa oturursa söylediklerimde haklı çıktığım ortaya çıkacaktır."

YANLIŞ SÖYLEMEMİŞ

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, "Burhan Kuzu yanlış söylememiş, olacakları söylemiş. Başkanlık sistemi kabul edilmesi durumunda Meclis'te iki parti bulunacak" dedi. MHP'nin bunu kabul etmesine anlam veremediğini dile getiren Halaçoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "TBMM'ye sunulan anayasa değişikliğinde zaten iki partiden bahsediliyor. Burhan Kuzu yanlış söylememiş olacakları söylemiş. Başkanlık sistemi kabul edilmesi durumunda Meclis'te iki parti bulunacak. Bu tabi birazda hangi partinin ayakta kalacağı ile alakalı. Ama asıl tartışılması gereken demokrasiden vazgeçerek her şeyi tek kişiye mi bırakacağız. Bu durum nasıl kabul edildi anlam veremiyoruz."