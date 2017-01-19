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Meclis'te oy listesi skandalı

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Meclis'te oy listesi skandalı
Genel Kurul'da 6. madde oylanırken AKP'lilerin oy verirken hangi renkte oy verdiklerinin listesini tutan AKP'lilerin önünü CHP kapatınca önce tartışma çıktı, tartışmanın ardından oylama iptal edildi.

Genel Kurul'da 6. madde oylanırken AKP'lilerin oy verirken hangi renkte oy verdiklerinin listesini tutan AKP'lilerin önünü CHP kapatınca önce tartışma çıktı daha sonra oylama iptal edildi.

O anlarda AKP'liler duruma itiraz edince de ortalık karıştı. Oylama yeniden başladığında ise liste tutma işlemi de devam etti.

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