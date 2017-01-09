Meclis'te sahte oy tartışması

Meclis'teki yeni Anayasa görüşmeleri, 'sahte oy pusulası' tartışması ile başladı.

Geçen hafta Meclisteki emekli sandığı kanununa ilişkin oylamada yer almayan AK Partililerin adına yoklama kağıdı attıkları iddia edilmişti.

Bugün yeni anayasa teklifi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bu durumu AK Parti Mustafa Elitaş'a sordu, özür dilediklerini belirtti.

Elitaş da kürsüden Gök'e yanıt verdi: 'Başkasının adına oy kullanmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Meclis başkanvekilinin, pusularara oy veren vekillere ayrılmayın diye uyarı vermesi lazım. 5 tane millletvekili arkadaşımızın ismi okundu, o gün muhtemelen 15 tane milletvekilinin pusula verdiği anlaşıldı. 10 vekil buradaydı, 5 vekil arkadaşımızın da burada olmadığı anlaşıldı. Bu arkadaşlarımızın sahtecilikle suçlamak doğru bir yaklaşım değildir.'

Bu sözlerin üzerine CHP'li Levent Gök, 'Bizim partimizden biri bunu yapsa biz onu partiden atarız, sizden de bunu bekliyoruz' dedi.

Tartışmaya MHP'li Erkan Akçay da katıldı, 'Bir an önce bu durumun açığa kavuşmasını istiyoruz' dedi.