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Meclis'te torba tasarı görüşmeleri devam ediyor

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Meclis'te torba tasarı görüşmeleri devam ediyor
Meclis bu hafta, beş bölümden oluşan ve birinci bölümündeki maddeleri kabul edilen "torba tasarı" ile 7 bakanlığın bütçesi için yoğun mesai yapacak.

Bu hafta, TBMM Genel Kurulunda, vergi düzenlemelerini de içeren 127 maddelik "torba tasarının" müzakerelerine ikinci bölümün tümü üzerinden devam edilecek.

Genel Kurul, normal mesai günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında pazartesi ve cuma günleri de çalışacak.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2018 yılı bütçe mesaisine devam edecek.

Komisyonun bu haftaki bütçe takvimi şöyle:

13 Kasım Pazartesi: Ai̇le ve Sosyal Poli̇ti̇kalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.

14 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı, Türki̇ye Hudut ve Sahi̇ller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türki̇ye İlaç ve Tıbbı Ci̇haz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türki̇ye Kamu Hastaneleri̇ Kurumu, Türki̇ye Halk Sağlığı Kurumu.

15 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

16 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

17 Kasım Cuma: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu.

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