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Meclis'te yumruklaşma! Oturuma ara verildi

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Meclis'te yumruklaşma! Oturuma ara verildi
Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul’da 3.maddenin oylanması sırasında AKP ve CHP’li vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı

Oy kullanmak için hükümet sıralarında çekim yapan vekiller üzerinde başlayan tartışma fiziki arbedeye dönüştü. AKP ve CHP’li vekiller bu bölümden uzaklaşmak istemeyince tansiyon yükseldi. Farklı bölgelerde yumruklaşmaların ve tekmelerin atgıldığı görüldü

Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamayı durdurdu. Oy kullanılan kupaları da kaldırttı. Oturuma 20 dakika ara verildi

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