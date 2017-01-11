Meclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izledi

Başkanlık anayasası için yapılan oylamanın canlı yayınlaması teklifi reddedilince, Meclis'ten canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in yayınını 1 milyon kişi izledi.

Şeker’in Periscope üzerinden yaptığı yayın 500 bin kişi tarafından izlendi. Diğer mecralardaki yayınlarla bu rakam 1 milyonu geçti.



Bir televizyon kanalından ve CHP Genel Merkezi’nden elde ettiği teknik ekipmanla Meclis’teki görüşmeleri internet üzerinden kesintisiz biçimde canlı yayınlayan Ali Şeker, "Aslında Meclis TV yayın yapsa da olan biteni aktarmak değil gizlemek için çaba gösteriyor. Kayıt istediğimizde bize gelen görüntüler dahi ‘sansürlenmiş’ halde oluyor" dedi.