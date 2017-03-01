Medipol Başakşehir 1-1 Akhisar Belediye
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, Napoleoni ve Vaz Te'nin karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir: Volkan, Yalçın, Eren, Uğur, Mahmut, Holmen, Attamah, Napoleoni, İrfan Can, Doka, Cengiz
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Caiçara, Hakan, Visca, Mossoro, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga, Orhan, Samardzic, Bokila, Caner, Adu, Aykut, Kadir, Soner, Vaz Te
Yedekler: Bora, Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Cikalleshi, Alper, Muğdat, Onur
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
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