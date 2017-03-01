Bugünkü YENİÇAĞ »

Medipol Başakşehir 1-1 Akhisar Belediye

»
Medipol Başakşehir 1-1 Akhisar Belediye
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, Napoleoni ve Vaz Te'nin karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir: Volkan, Yalçın, Eren, Uğur, Mahmut, Holmen, Attamah, Napoleoni, İrfan Can, Doka, Cengiz
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Caiçara, Hakan, Visca, Mossoro, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Akhisar Belediyespor: Lukac, Tolga, Orhan, Samardzic, Bokila, Caner, Adu, Aykut, Kadir, Soner, Vaz Te
Yedekler: Bora, Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Cikalleshi, Alper, Muğdat, Onur
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Medipol Başakşehir 1-1 Akhisar BelediyeMedipol Başakşehir 1-1 Akhisar BelediyeUEFA'dan Beşiktaş kararıUEFA'dan Beşiktaş kararıG.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeG.Saray'ın eski yıldızı tanınmaz haldeHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetHakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweetTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanıTHY Euroleague’de 24. hafta heyecanı2017'nin en iyisi Beşiktaş2017'nin en iyisi BeşiktaşFenerbahçe'de iki isimden kötü haberFenerbahçe'de iki isimden kötü haberBursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Bursaspor kafilesine saldırı anı internete düştü!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!Aziz Yıldırım kararını açıkladıAziz Yıldırım kararını açıkladı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti