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Medipol Başakşehir – Sevilla: 1-2

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Medipol Başakşehir – Sevilla: 1-2
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuğu Sevilla’ya 2-1 mağlup oldu. Eşleşmenin ikinci maçı 22 Ağustos’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İspanyol devi Sevilla'yı konuk eden Medipol Başakşehir, yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma boyunca yağan sağnak yağmur sahadaki oyuncular için şartları zorlaştırsa da tribünleri dolduran taraftarlar keyifli bir müsabakaya tanıklık etti.

İspanyol temsilcisi 16. dakikada sol bek Sergio Escudero'nun sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla noktalandı. Temsilcimiz ikinci 45 dakikada baskısını artırırken 64'te Mahmut Tekdemir'in muhteşem ara pasında topla buluşan Eljero Elia kaleci Rico'nun bacakları arasından topu filelere gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

Temsilcimizi üzen gol ise 84'te geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Navas'ın çevirdiği topta Ben Yedder şık bir topuk vuruşuyla golü buldu ve tabelayı belirledi: 2-1. Müsabakada taraftarlar yağmura rağmen takımlarına var güçleriyle destek oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da müsabakayı takip edenler arasındaydı.

Temsilcimiz dezavantajlı bir skorla ikinci maçı beklemeye başlarken karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos'ta oynanacak.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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