Medipol Başakşehir'den UEFA'ya hakem tepkisi

Hoffenheim ile berabere kala Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı UEFA'ya tepki gösterdi. Avcı, "Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya’dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın Avusturalyalı hakemi Harald Lechner’in maça atanmasının yanlış olduğunu dile getiren Avcı, “Kendi ülkemizde oynarken, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Her maçta hedef tahtası yapıyoruz. Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya’dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar. UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem yediğimiz golün başlangıcında, oyuncumuza yapılan harekette düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Bugün hakem yönetimi, kendi hakemlerimizin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Rakibin 24 yaş ortalamasına sahip olduğunu söyleyen Avcı, “İlk maçta 4-4-2 ile oynadık. Bu maçta strateji değişikliği yaptık. Hep oyunun içinde kaldık. Yüzde 62 topa sahip olduk. 46’ncı dakikada başlangıcı faul olan pozisyonda gol yedik. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Golden sonra disiplinden kopmadık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Son dakika gelen gol bizi mutlu etti. Diğer maç 1-1 berabere bitti. Bugün oynayan grup iyiydi. Onlara başarılar diliyorum” dedi.