Medya Arkası (01.09.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Meral Akşener'in kuracağı yeni parti ve Kurban Bayramı vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Akşener’in partisinin adı ne olmalıdır? / Yalçın Bayer / Hüriyet

İktidarın yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına, kalmadığına dikkat çeken bu bürokrat sözlerine şu hususları da ekledi:

“Adalet kavramını tartışmak bile gereksizdir. Demokrasinin temel bir kavramıdır çünkü. Bir hukuk devleti, adaletle anlaşılır. Ne yazık ki, bunu anlamayan, önemsemeyen kişiler var. Türkiye’nin kötü gidişine dur demek gerekiyor. Kim ne derse densin, Meral Akşener bugün artık ‘umut’ olmuştur. Vatanseverler direne direne kazanacaklardır.”

İlk hedef Yunan Adaları... İleri! / Emin Çölaşan / Sözcü

Yapılan tahminlere göre, bu yıl en az bir milyon Türk vatandaşı Yunan adalarına gitmiş olacak. Bu sayı geçen yıl darbe girişimi nedeniyle azalmış, gelir kaybına uğrayan Yunan ekonomisi bu yüzden ciddi bir darbe almıştı. Adaları biz yaşatıyoruz! Bunların hepsini olmasa bile epeycesini gördüm. İçlerinde en otantik ve orijinal olan Santorini'dir. Gerçekten görülmeye değer.

Midilli'de olduğu gibi, iskeleye yanaşan feribotları önceki yıllarda çok sayıda Yunan polisi karşılardı. Tam bir gösterişti. Kadınlı erkekli, son model silahlarla donanmış havalı polisler… Yunan ekonomisi krize girince polisler her nedense ortadan kalktı. Üstelik şimdi yeni bir uygulamaya geçtiler. Vizesi olmayana 60 Euro karşılığında 15 günlük kapı vizesi veriyorlar.

İskeleye yanaşırken Türk Milleti geminin önüne yığılıyor. Amaç bir an önce koşarak gümrük girişinde ön sıralarda yer kapmak.

Bayram düşünceleri ve kurban! / Güngör Mengi / Vatan

Diğer konulara gelince… “Devlete güven duyma” açısından baktığımızda, yargısından, ordusuna, polisinden Meclis’ine kadar birçok konuda sorun var. Henüz “başkanlık sistemi”ne tam geçiş bile başlamamış olmasına rağmen parlamento devre dışında, Meclis’te alınması gereken tüm kararlar Cumhurbaşkanı KHK’ları ile alınıyor.

Yargı, tek parti ve tek lider tarafından atanan HSK ile ne yazık ki güven sarsacak bir düzenleme içinde. Orduda, Emniyet’te, yargıda hala FETÖ temizlenmiş değil.

Şiddet olayları had safhaya çıkmış vaziyette. Ne kadar uğraşsak da “her şey düzelecek, bunlar geçecek” demek zor görünüyor.

Kaldı ki, konuştuğunuz ilk vatandaş size aynı duyguları hemen aktarmaya başlıyor.

AB, Merkel, ekonomi

Almanya Başbakanı Merkel, daha önce de açıkladığı gibi “Almanya’nın, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği genişletilmesini veto ettiğini” AB Komisyonu Başkanı’na iletti.

AB Komisyonu Merkel ile aynı fikirde olmasa da üye devletlere bu konuda görüşlerini sormuştu ve Almanya AB içinde en güçlü devletlerden biri.

Gümrük Birliği için verilecek olumsuz bir karar, ticaretinin yarısına yakınını AB ile yapan Türkiye’nin ekonomisi için ciddi sorun yaratacak.

Bu tür gelişmeler, dış politikanın duygusallıkla, öfkeyle, ani kararlarla yürütülmesinin ülke adına sakıncalarını bize bir kez daha gösteriyor.

Gelecek bayramlarda güzel haberlerin çoğalacağını ümit etmekten vazgeçmeyelim.

Adalet ve demokrasi için ittifak mı? / Emre Kongar / Cumhuriyet

Türkiye yeniden büyük bir tehlikenin eşiğinde:

AKP/Erdoğan iktidarı, insanlık tarihinin teknolojik, siyasal ve toplumsal evrimini, Türkiye’de geri çevirmeye, geri çeviremezse de en azından durdurmaya çalışıyor:

Ülkeyi neredeyse ulaşmış olduğu Kentsel/Endüstriyel Demokratik aşamadan geri döndürmek, “Dinsel/ Feodal Diktatörlük” yapısını yeniden egemen kılmak istiyor...

Türkiye Cumhuriyet’inin “Parlamenter Demokratik Rejim”ini bir “Tek Adam Diktatörlüğü”ne dönüştürmeyi amaçlıyor!

Bu çabalar hem insanlık tarihine, hem de toplumsal değişmenin dinamiğine ters oldukları için başarısızlığa mahkûm.

Ne yazık ki, belli toplumlarda ve belli zaman dilimlerinde, demagoji, baskı ve korku ile, geçici bir süre için de olsa, kimi zaman başarıya ulaşmış sanılabiliyor...

Ama insanlığa, tarihe, bilime, karşı oldukları için sonları daima hüsranla bitiyor:

Kimi zaman bütün dünyayı kana bulayarak...

Kimi zaman tüm bir halkı bir süre zulme mahkûm ederek...

Ama toplumu geri götürmek isteyen egemenler için mutlaka ve daima hüsranla!

Lüks tartışmalarımız, ‘emoji’den vicdanl / Mehmet Ocaktan / Karar

Şu benim yazdıklarım dahil, hepsi lüks, biliyorsunuz değil mi?

Bir haftadan fazla zamandır bir haber yağıyor başımıza.

Öyle haber ki, başımıza taş yağsa daha iyiydi!

Bayramlarımızı bayram gibi tebrik edelim. Allah’ın armağanıdır, hissedelim, idrak edelim.

Böyle düşünürdüm.

Afganistan işgali sırasında. Veya Gazze saldırıları sırasında veya Suriye’de Esat’ın katilleri Müslüman öldürürken.

Neden, şu bayram öncesinde Myanmar haberleri öteki acı haberlerden daha fazla hırpaladı beni?

Myanmar’daki Müslümanları daha gurbette, daha uzakta, daha çaresiz hissettiğim için mi?

Myanmar dediğime bakmayın. Bildiğimiz Burma.

Orada, bizim Arakan diye yazıp okuduğumuz Rakhine eyaletinde bir milyondan fazla Müslüman var.

Budist rahiplere insan öldürmeyi yakıştırır mısınız?

Budist. Etliye sütlüye karışmaz diye biliriz değil mi?

Yoldan çıkınca karışıyor işte... Allah insanı yoldan çıkartmasın. Karıncayı ezmez dediğin rahipler kadınların, çocukların bile kanını dökebiliyor.

Burma Hükümeti tanımıyor Müslümanları.

Nüfus kayıtlarına ‘ecnebi’ notu düşmeye çalışıyorlar. Yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan hiyn-i hacette izale edilmeleri mümkün olsun diye.

Enformasyon kirliliği var. ‘Arakan’da katliam diye sunulan fotoğrafların başka olaylara ait olduğunu anlatan yazılar okudum.

Lüzum yok ki o kadar habere.

İşte, el-alemin gazetesi. Independent. Bir haberin içinden üç satır.

“14 yaşındaki kız çocuğu, askerler tarafından tecavüz edildikten sonra annesinin ve biri sekiz diğeri on yaşındaki kız kardeşinin bıçakla öldürüldüğünü anlattı.”

Yetmez mi bu miktardaki kötülük? Vicdanımızın ateş alması için başka habere lüzum var mı?

İnsan hakları kahramanı Nobel ödüllü San Suu Kyi olayların ‘abartıldığını’ söylüyormuş.

Kadın, siyasetçi.

Belki ilerde başkan olur. Başkan olacak adamın da değişik durumlara intibak kabiliyeti olması lazım!

Halbuki, bir tek şu yukarıdaki tecavüz ve cinayet haberi, eğer insanlık onuru varsa, kadınlık onuru varsa, yeterdi insanca bir şeyler söylemesine.

Şunu hep düşünmüşümdür.

Tepemize sağanak halinde haber yağacağına... Şeş cihetten... Yerden, gökten, internetten, ekranlardan, gazetelerden haberleri dibine kadar okuyup her şeyden haberdar olacağımıza...

Üstü başı toz toprak içinde bir adam. Güvenilir bir adam. Fasık olmayan bir adam.

Atından inip, ‘hal böyleyken böyle’ diye anlatsaydı bize.

Böyle alsaydık haberi.

O zaman belki haberin hakkını verebilirdik.

Şimdi, ‘like’larla ve ‘dislike’larla veriyoruz haberlerin hakkını. Bilemedin gözünden şapır şapır sanal yaş fışkıran ‘emoji’lerle.

İşte, böyle bir havada giriyoruz bayrama.

Bayramınız mübarek olsun.

Bize dair / Rauf Tamer / Posta

Trafik kazalarında kimleri kaybettik, hatırlıyor musunuz?

Kırk yılda kurban verdiğimiz sporcular, en az iki futbol takımı eder.

Kurban verdiğimiz sanatçılar, koskoca bir podyumu doldurur.

Kurban verdiğimiz siyasetçiler, bir Bakanlar Kurulu oluşturur.

Heyhat... Türkler araba sahibi oldukça ölümler hızlanmıştır.

***

Dikkat ettiyseniz...

Seçim kampanyalarında bile 2 anahtar vaadi, bizi en ilgilendireniydi.

Çünkü 2 anahtardan biri mutlaka araba anahtarı’ydı.

Gazeteler, ilk hamlelerini hep araba promosyonları’yla yaptılar.

Trafik terbiyesi almamış bir toplumun, bu derece direksiyon merakına ne dersiniz?

- Evladım, 18 yaşını bitir de ehliyetini al.

Yaşla ne alakası var?

48 yaşına da gelse, kurallara uyacağının garantisi ne?

***

Bizim nesillerden ümit yok.

Bari yeni nesillere bakalım.

Çünkü biz otobüslerde, vapurlarda, parklarda, kanepeleri parçaladık. Trenleri taşlayarak büyüdük. Baltalar elimizde ormana gittik. Galata Kulesi’ni tanınmaz hale getirdik. Koskoca Marmara Denizi’ni kirlettik. Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada’nın kıymetini bilemedik, gidip Yunan Adaları’nı ihya ettik.

Yeter.

Daha fazlasını yazmayayım.

Bayramımız şimdiden mübarek olsun.