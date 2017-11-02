Medya Arkası (02.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatiyla görevden alınan AKP'li belediye başkanları vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Bakan OHAL kalkmayacak dedi / Mehmet Tezkan / Milliyet

Başbakan Yardımcısı Bozdağ açık açık söylemedi..

‘OHAL kalkmayacak’ diye bir ifade kullanmadı.. Ama OHAL’in hangi şartlarda kalkacağını öyle ifade etti ki kalkmayacağını anladık..

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Konu; Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında gündeme geldi..

Bakan aynen şöyle dedi..

‘Ne zaman kalkar? Tabii bu ihtiyaç kalktığı zaman elbette kalkacaktır. Zaruret kalktığı zaman kalkacaktır.’

Ne demek bu!.

Kalkmayacak demek..

Uzun süre, en erken 2019 yılındaki cumhurbaşkanı seçimleri yapılana kadar OHAL’le yaşayacağız demek..

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Çünkü iktidarın hoşuna gitti..

Bir sürü (yüzlerce) yasayı paldır küldür değiştirdiler..

Bir gecede..

Uğraşmadan, zahmetsiz..

FETÖ ile mücadeleyle ilgisi olsun olmasın, PKK’yı dize getirmekle ilgisi olsun olmasın, yasa değişiklikleri artık Meclis’te görüşülmüyor..

Yasalar Bakanlar Kurulu kararıyla hallediliyor..

Yasama devre dışı..

Yargı devre dışı..

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Aslında yargı kendi kendini devre dışı bıraktı.. Bu konuya çok değindim; biliyorsunuz..

Yeri geldi hatırlatayım.. Anayasa Mahkemesi OHAL döneminde çıkarılan KHK’lara bakmam dedi..

OHAL’in ilanıyla ilgisi olmasa bile..

Anayasa’ya aykırı olsa bile..

Bakmam dedi..

İşin seyri değişti.. Bu köşeden, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na defalarca sordum..

Siz bakmazsanız kim bakacak dedim; yanıt alamadım..

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Anayasa Mahkemesi kepenkleri kapatınca..

Ülkeyi OHAL’le idare etmek nimet oldu..

Canın ne istiyorsa yap!.

Hazır MHP de tam destek verdiğine göre, iktidar OHAL’den neden vazgeçsin ki..

Bakan Bozdağ da vazgeçmeyeceklerini lisan-ı münasiple anlattı..

OHAL’den istifalara... Sorular, sorular / Abdülkadir Selvi/ Hürriyet

1- Yargıda normalleşme yönünde sinyaller olduğunu yazınca, en çok 2018’de OHAL kalkacak mı sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’in ne zaman kaldırılacağı konusunda parti yönetiminin ve hükümetin herhangi bir tarih vermemesini istedi. Erdoğan, Suriye’de ve Irak’taki gelişmeler ile içeride FETÖ ile mücadele nedeniyle tarih açıklanmasını doğru bulmuyor. Anlaşılan o ki 2018 yılında da bir süre OHAL şartlarında yaşamaya devam edeceğiz.

2- Belediye başkanları OHAL nedeniyle her yurtdışına çıkışta İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak zorunda kaldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uygulamaya son verilmesini talep etti. Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışta kurumlarından izin alma şartı kaldırıldı ama bu belediye başkanlarını da kapsıyor mu tam bilmiyorum.

GÖKÇEK VE EDİP UĞUR

3- Bu arada istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifasını 28 Ekim Cumartesi günü açıklamıştı. Ancak istifa dilekçesi 29 Ekim Pazar günü işleme girdi. Böylece Gökçek

29 Ekim’den itibaren müstafi sayıldı.Gökçek’in yerine geçecek ismi belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre perşembe ya da cuma günü temayül yoklaması yapılacak. İbre Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı gösterse de Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de denklemde...

4- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden

Ahmet Edip Uğur’un açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rahatsız etmiş. Bu arada Edip Uğur dün gün boyu, eşinin gözaltına alınıp bırakıldığı haberlerini yalanlamakla meşguldü. Kendisine ulaştım, “Doğru değil, yalan”dedi.

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 6 belediye başkanı istifa etti. AK Parti, belediye başkanlarının istifa konusunu soğutma çabasında. O nedenle yeni istifalar olacak mı sorusuna tepki gösteriyorlar. Sanıyorum istifalar konusu bir süreliğine, “buzdolabına” kaldırılacak.

Ya bir de artmasaydı / Fatih Altaylı / Habertürk

EYLÜL ayı dış ticaret verileri açıklanınca, “müjdeli haber” her yerde.

Türkiye’nin ihracatı artmış.

Ne güzel. Bravo ihracatçılarımıza.

Peki bu duruma sevinelim mi?

Rakamları vereyim, sevinme faslına sonra gelelim.

Evet, haber doğru ama hakiki bir sayıya erişmek için biraz daha farklı bakmak, biraz oranlama yapmak lazım.

İhracatımız ilk 9 ayda yüzde 10.5 artış göstermiş.

Ama dış ticaret dediğin iki taraflı.

Bir de ithalat denilen musibet var.

O da artmış.

Ne kadar?

Yüzde 15.5.

Yani ithalatımız daha fazla artmış.

Daha da yani, 2016 Eylül ayında yüzde 71.3 olan “İhracatın ithalatı karşılama oranı”, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 59.3’e düşmüş.

İşin özeti.

Dış ticaret açığımız yüzde 27.9 oranında artmış. Yine de sevinmek lazım.

Allah muhafaza ya bir de ihracatımız artmasaydı!

Helalleşme / Yılmaz Özdil / Sözcü

Kapının önüne konulan Bülent Arınç, kapının önüne konulan Melih Gökçek hakkında konuşmuş, “çocuklarıma aileme çok acı çektirdi, ben bir şey istemiyorum, onlarla helalleşsin” demiş. * Yani, Melih Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulmuş olacak. * Peki, Bülent Arınç nasıl helalleşecek? * Bu memleket işgal edilirse, özgürlük direnişini örgütleyecek olan kuvayi milliye'nin gizli isim listelerini, nefsi müdafaa planlarını kim soydurdu? “Bana suikast yapacaklar, suikastçim suçüstü yakalandı” yalanıyla kozmik oda'ya girilmesini sağlayan, 125 milyon sayfalık devlet sırrı çalınırken “kozmetik oda” diye alay eden kimdi? * Atatürk dahil tüm cumhurbaşkanlarımız sanki dinsizmiş gibi, Akp'den önce bu memleket putperestler tarafından yönetiliyormuş gibi, “dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz” diyen kimdi? * Feto mahkemeleri inşa edilirken pişmiş kelle gibi sırıtarak, gevrek gevrek gülerek, “kurban olduğum Allahım verdikçe veriyor” diyen fetosever kimdi? Fetocu savcıların fetocu hakimlerin yargıyı ele geçirmesine itiraz edildiğinde “tuuu size” diye tüküren kimdi? Onuncu Yıl Marşı duyduğunda “asabım bozuluyor, kapatın şunu” diyen… Sırf Mustafa Kemal'i hatırlatıyor diye Vardar Ovası türküsüne bile kafayı takan… Bu tahrikçi tavırlarıyla Atatürk'e küfredenleri adeta teşvik eden, bundan zevk alan kimdi? * Pkk'yı normalleştirmek için, terör örgütüyle masaya oturmayı meşru hale getirmek için, “Abdullah Öcalan oruç tutardı, camiye giderdi, namazında niyazında masum bir çocuktu” diyen kimdi? Bebek katiline “zavallı apocuk” muamelesi yapan kimdi? * Kadına yönelik şiddette dünya rekoru kırılırken… Kendisi gibi düşünmeyen özgür kadınlara “pornocu” diyen, muhalefet partisinin kadın milletvekillerine “yaratık” diyen, “bir kadın olarak sus” diye bağıran, kahkaha atan kadınlara “iffetsiz” diyen kimdi? * Laik eğitime saldırıp, “çok şükür satanist olanlar, yolsuzluk yapanlar, memleketi soyanlar imam hatipten yetişmedi” diyen kimdi? * Atatürkçü subaylarımız asrın iftirasıyla hapislere tıkılırken, madalyalı kahramanlarımız kahırdan kanser olurken, canlarına kıyarken, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye göbek atan kimdi? * TBMM demek, 23 Nisan demek ama… TBMM başkanıyken, fetocular tarafından 23 Nisan'ın yerine monte edilmeye çalışılan Türkçe olimpiyatını himayesine alan, ilk olimpiyatı bizzat başlatan, cemaatin hamiliğini yapan, pensilvanya'nın bir numaralı şakşakçısı kimdi, Cumhuriyet sayesinde o koltuklara oturmasına rağmen, cumhuriyet değerlerine hakaret eden, Atatürk devrimlerinin kendisine tanıdığı imkanları Atatürkçüleri aşağılamak için kullanan, hukukçu olmasına rağmen, yobazlığı yücelten, eğitimli olmasına rağmen, lümpen küstahlığını cesaretlendiren, güya edepten ahlaktan dem vururken, daima belden aşağı vuran kimdi? * Melih Gökçek'in kötü adam olması, Bülent Arınç'ı iyi adam yapar mı? * Üç beş fetocu belediye başkanının görevden alınması, Arınçgillerin günahlarını sıfırlamaya yeter mi? * Bülent Arınç'ın hesabına göre, Melih Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulmuş olacak. Peki, Bülent Arınç seksen milyonla nasıl helalleşecek?

‘Cumhurbaşkanı’nı dış odaklara yedirmeyiz’ diyen CHP’li kim? / Ahmet Hakan / Hürriyet

EDİP UĞUR’A SORUYORUM: KİM TEHDİT ETTİ SENİ KİM?

EY Edip Uğur!

Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederken...

Çıktın şöyle dedin:

“Aileme tehditlere varan baskılar oldu.”

*

Sonra?

Sonra sustun kaldın.

“Tık” yok sende.

*

Kardeşim konuşsana!

- Kim tehdit etti seni?

- Nasıl tehdit etti?

- Ne dedi?

- Sen bu tehdide karşı ne yaptın?

- Polise mi gittin?

- Savcıya mı gittin?

*

Gayet imalı, gayet soyut bir suçlamayla ortaya çıkıyorsun...

Ama arkasını getirmiyorsun.

*

Yapacağın iki şey var:

- BİR: Ya çıkar adam gibi açıklarsın seni tehdit edenleri.

- İKİ: Ya da susup oturursun.

*

Ama sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı, en hesapçı işi yapıyorsun!

İkisinin arasında durup...

Ortalığı bulandırıyor ve spekülasyonlara omuz veriyorsun.

*

Yakışmıyor, hiç yakışmıyor.

Ya da yakışıyor.

Bilemiyorum artık.

Büyük bir hayal gerçeğe dönüştü / Hakan Çelik / Posta

“Asrın projesi” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılış törenine katıldım. Özel olarak hazırlanan trenleri ve bütün töreni çocuksu bir mutluluk ve heyecanla izledim.



Uçak, otomobil ve tren gibi ulaşım aracına ne kadar büyük ilgi duyduğumu okurlarım ve izleyicilerim iyi bilir. POSTA’daki yazılarım ve CNN Türk’teki programlarımda bu alanlardaki gelişmelere geniş yer veriyorum. Bu sene radyoculukta 25 yılı geride bıraktım. TRT Radyo 3’teki programımın adı da “Tren Yolculuğu”.



Tren tutkum 1980’lerin sonunda Avrupa’da çıktığım Inter Rail yolculuğuyla başlamıştı. TCDD tarafından satılan uluslararası demiryolu kartı gençlere cüzi bir ücretle sınırsız seyahat imkânı veriyordu.



Avrupa’nın onlarca ülkesini bu sayede ziyaret ettim. Trenlerin insani etkileşimde, ekonomide ve kültürde ne kadar önemli olduğunu en iyi bilen insanlardanım.

Bu maddeye kim giriyor? / Can Ataklı / Korkusuz

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

İktidar partisindeki belediye başkanlarını azletme (istifa ettirme) operasyonlarının birinci ayağı bitti. Şimdi gelen haberlere göre bazı il merkezi belediye başkanları ile çoğu büyükşehirlerdeki ilçe belediye başkanlarında.

Sistem “emir demiri keser” mantığı ile yürüyor. Partinin genel başkanı “istifa edin” talimatı veriyor. Başkanlar biraz ayak direseler bile sonunda istifaediyorlar. Çünkü istifa etmemeleri halinde “sonucun çok kötü olacağı”bildiriliyor kendilerine. Üstelik bu gizli saklı da yapılmıyor. Gazete manşetlerini süslüyor “Siz bilirsiniz haaa” uyarıları.

Durum böyle olunca hiçbir belediye başkanı buna direnemedi. Anlı şanlı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bile iki kere saraya çıkıp bir kerehavaalanında el pençe divan durmasına rağmen sonucu değiştiremedi. Bir tek Balıkesir Belediye Başkanı biraz daha dirençli çıktı. O da ağlayarak istifa etti. Diğerlerinden farkı partiden de ayrılması oldu. Bir de diğerlerinin söyleyemediğini açıkça söyledi ve “istifadan başka çarem yok, tehditler aileme kadar dayandı” dedi.

Dün de yazdığım gibi iktidar buna aldırmıyor bile. Suçlanan kişi aslında devletin en tepesi ama onların derdi değil. Yapılan resmi açıklamalar “böyle bir şey mümkün değil” şeklinde.

Tabii bu olaya iktidar partisinin kendi iç sorunu gibi bakabiliriz. Karışmamızda doğru bulunmayabilir. Ancak öyle değil işte. Konu her ne kadar AKP’nin iç sorunu gibi görünse de sonuçta hukuk ve demokrasi katlediliyor. Buna sessiz kalmak mümkün değildir.

Konuyla ilgili dün konuştuğum bir hukukçu dostum “Türk Ceza Kanunu’nun 114’üncü maddesine bir bak” dedi. Açıp baktım. O madde aynen şöyle diyor;

MADDE 114.

1- Bir kimseye karşı;

a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya,

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2- Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Demek ki neymiş. Seçilmiş birine “istifa et” demek bunun için baskı uygulamak hapis cezasını gerektiren bir suçmuş. Oysa tehditler manşetlerde geziyor. “İstifa etmezlerse kendileri bilir” diyen bir İçişleri Bakanı’na sahibiz.

Peki, hukukun korunması, kanunların uygulanması için görevli olansavcılarımız bu 114’üncü maddeyi biliyorlar mı? Herhalde biliyorlardır. Bir şey yapabilirler mi? Bence hayır.