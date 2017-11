Medya Arkası (03.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde artan terör olayları ve şehitler vardı. İşte o yazılar:

Büyük tehlikenin farkında mıyız? / Mehmet Tezkan / Milliyet

Yabana atılacak gibi değil..

Durum çok ciddi.. Daily News’ten Murat Yetkin dün dikkat çekti..

Topraklarımız terörist kaynıyor..

PKK, FETÖ, DHKP-C bir yana, Suriye’ye gidip IŞİD saflarında çatışan 1500 Türk’ten 900’ü geri dönmüş..

Aramızda yaşıyorlarmış!.

Aramızda yaşayan sadece IŞİD’li Türkler olsa iyi, Araplar var, Çeçenler var, Özbekler var, var oğlu var.. Türkiye merkez üssü gibi..

***

Önceki gün Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.. 283 IŞİD militanı yakalanmış; 96’sı Türk, 187’si yabancıymış!. Dikkat!. Yabancı militan sayısı daha fazla..

***

İstanbul polisi büyük iş başardı.. 29 Ekim Bayramı’nı kana bulamak isteyen iki IŞİD militanını yakalamakla kalmadı, onlarla bağlantılı hücreyi çökertti.. Deşifre olan planları dehşet..

***

(Haberi kaçırmış olanlara hatırlatma.. Büyük alışveriş merkezindeki bir mağazadan aldıkları mikrodalga fırınını bozuk çıktı diye iade etmişler, tabii içine bomba koyarak.. Otoparka çektikleri araca da bomba yerleştirmişler.. Uzaktan kumandayla mikrodalgayı patlatacak, panikle kaçanları öldürmek için iki militan kalabalığın ortasında kendini patlatacak, dışarı çıkanları öldürmek için de bomba yüklü araç patlatılacak.. Yüzlerce kişi ölecekti.. Ne kadarı doğru bilmiyorum.. Basına yansıyan senaryo bu..)

***

İnsanın kanı donuyor.. Olabilir mi?

Evet.. Çünkü..

BİR: Bu insanlar başka bir düzen kurmak için IŞİD’e katıldı..

İKİ: O düzeni kurdular kurmasına da yürütemediler, yenildiler; öfkeliler..

ÜÇ: Bu insanlar kendileri gibi yaşamayanları kâfir sayıyor..

Dört: Ne kadar çok insan öldürürlerse o kadar çok sevaba gireceklerini düşünüyorlar..

BEŞ: Kendilerini patlattıkları an cennete gideceklerine inanıyorlar..

***

Suriye sınırına duvar çektik.. Açık sınır politikasından devasa duvar politikasına geçtik ama bir hayli geç kaldık galiba..

Bazı ilçeler Türkiye değil

Ne yabancı düşmanlığı yapıyorum..

Ne mültecileri hor görüyorum..

Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum.. Bazı iller, bazı illerin bazı ilçeleri Türkiye değil..

Orada yaşayan insanlar kim belli değil..

***

Yaşadığım kentten, İstanbul’dan örnek vereyim..

Laleli, Aksaray, Zeytinburnu, Fatih sanki bizim ülkenin semtleri değil.. Zeytinburnu’na git, bütün tabelalar Arapça..

Sadece Araplar yok, Çeçenler de orada, Özbekler de, Kazaklar da.. Reina’yı basan Özbek militan oradan çıktı..

Beyoğlu taraflarına gel, Afrikalı kaynıyor..

Hele Aksaray Somali vatandaşından Ugandalısına.. Suriyelisinden, Pakistanlısına orada.. Çetesiyle, mafyasıyla, kadın ticaretiyle, uyuşturucu pazarıyla oradalar..

İnanmayan, itiraz eden, abartıyorsun diyen Emniyet’e sorsun.. Veya bir akşam benimle Aksaray’a gelsin.. Sabaha kadar turlayalım.. Korkmazsa tabii..

***

O insanlara karşı değilim ama durum kontrol dışı gibi duruyor.. 900 yerli IŞİD militanımız deniliyor..

Sorum şu..

Ne kadar yabancı uyruklu IŞİD militanımız var?

Geçen günkü operasyonda IŞİD militanı suçlamasıyla gözaltına alınan 283 kişiden 187’sinin yabancı olması düşündürücü değil mi?

Korkutucu değil mi?

Sayılarına göre şehitler / Ahmet Hakan / Hürriyet

ŞEHİT sayısı 1 ise...

Ne işiten olur ne de bir ah diyen.

*

Şehit sayısı 2 ise...

Minnacık bir haber olur iç sayfalarda.

*

Şehit sayısı 3 ise...

Belki biraz kısık sesli “vah vah” derler.

*

Şehit sayısı 4 ise...

“Ocaklara ateş düştü” falan diye lügat paralaması yapılır.

*

Şehit sayısı 5 ise...

“Ne olacak bu işin sonu” falan denilerek hayata devam edilir.

*

Şehit sayısı 6 ise...

Yetkililer “bıçak kemiğe dayandı” falan diye azıcık kükrer.

*

Şehit sayısı 7 ise...

Sosyal medyada üç saatliğine gündem olur.

*

Şehit sayısı 8 ise...

“Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti” diye teselli aranır.

Son yılların en büyük polisiye başarısı! / Candaş Tolga Işık / Posta

FETÖ pisliğinden kurtulan Türk polisi geçtiğimiz günlerde tarihe geçecek bir terör operasyonuna imza attı.



İstanbul Bayrampaşa’da yakalanan 2 kadın, 2 erkek IŞİD militanından ele geçirilen 66 bomba düzeneği adeta bir felaketi önledi.



Uzmanlar patlamaya hazır halde ele geçirilen her bir düzeneğin Sultanahmet’te ve Ankara’daki saldırılar kadar tesirli olduğuna dikkat çekiyor.



★



Yakalanan teröristlerden biri İzmir, ikisi Konya kütüğüne kayıtlı. Diğeri ise enteresandır Türkiye kökenli bir Avusturya vatandaşı. Dışarıdan bakıldığında şüphelenilmesi çok güç çünkü her biri çocukları olan, ailesi bulunan insanlar. Çocuklarını yakınlarına emanet edip Türkiye’yi kana bulamaya yelteniyorlar.



Ele geçirilen teröristlerden biri Afganistan’da intihar eylemleri yapmak üzerine profesyonel eğitim almış. Terörle mücadele polisimiz bu teröristi bacağından vurarak ele geçiriyor.



Teröristlerle birlikte ele geçirilen 4 intihar yeleği her birinin kan dökmek için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.



★



Birkaç gündür 900 IŞİD teröristinin Türkiye’ye geri döndüğü yönünde haberler okuyoruz.



Amerikalı büyükelçinin giderayak gösterdiği IŞİD sopasından belliydi zaten!



Ama bu operasyon gösterdi ki terör örgütleri Türkiye’yi hedef alan hain planlar kurarken devletimiz de boş durmuyor.



★



Terörle mücadele tarihine geçecek bir başarıdır bu. Operasyonda görev yapan kahraman polislerimizi kutlamamız şart.



Bir facianın önüne geçtiler.



Adı şeref madalyası mı olur üstün hizmet mi bilmiyorum ama sonuna kadar hak ettiler.

Otomobil mi yapacağız marka mı yaratacağız? / Fatih Altaylı / Habertürk

EXORCISM

BİR yanda Türkiye, 21. yüzyılın otomobilini üretmek için elbirliğiyle yola çıktığını Cumhurbaşkanı öncülüğünde ilan ediyor.

Diğer yanda Türkiye’nin 21. yüzyılda gerek duyduğu insanları yetiştirmekle görevli bir üniversitesi aradığı öğretim üyesi için “ilan” veriyor.

İlan şöyle:

“Kuran ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak...”

Bu ilanı veren Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörlüğü’nü kutluyorum.

Bu işlerle uğraşan kiliseler duymuştum, ama ilk kez bir üniversitemizin böyle bir işe kalkıştığını görüyorum.

Putin’in PYD rahatlığı nereden? / Akif Beki / Karar

Ankara’nın hassasiyetlerini bilmezmiş gibi, PYD’yi de çözüm masasına davet ettiler.

Gerçi tepki üzerine Moskova’nın geri adım attığı, sorunun çözüldüğü, PYD’nin o masaya oturtulmayacağı söyleniyor.

Fakat yine de...

Suriye Halkları Kongresi’ne PYD’nin katılıp katılmayacağı, yani davetin geri çekilip çekilmediği henüz kesinleşmiş değil.

Rus tarafından resmi teyit gelse bile, bir gerçeği değiştirmiyor.

Putin bu konuda rahat oynuyor, Ankara’yı rahatsız etmekten çekinmiyor.

Nereden geliyor bu rahatlık derseniz...

Belli ki anti-Amerikancı ve NATO karşıtı rüzgarların şiddeti artarken Avrasyacılığın yükselişinden. AB ve ABD ile münasebetlerde tıkandığımız değerlendirmesinden...

Batı ittifakıyla ilişkilerde Türkiye’nin yaşadığı sıkışmışlıktan cesaret alıyor.

Öyleyse sıradaki soru üzerinde bir daha düşünelim...

Rusya’nın terörle mücadele duyarlılıklarımızı hiçe sayması sürpriz mi?

Yani Kandil’in Afrin üzerinden ilerleyip İdlib’i ele geçirerek Akdeniz’e inme hesapları yaptığından, Ankara’nın da bunu teröre koridor açma projesi diye gördüğünden, ulusal güvenliğimize ciddi bir tehdit olarak algıladığından habersiz mi Ruslar?

Cunhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’e tam da bu operasyona izin vermemek için girdiğimizi, Rusya’yla da dayanışma içinde olduğumuzu ve bu dayanışmanın Afrin’i de kapsadığını her fırsatta söylüyor. Son çıkışı, daha dün manşetlerde değil miydi?

NASIRIMIZA BASTIKLARINI BİLMEZ OLURLAR MI?

Ne mümkün bilmemeleri.

Buradan Rusların iki tarafı da idare ettiği, ikili oynadığı sonucu çıkmaz diyorsanız, şu sicile bakın, ne kadar temiz...

Ankara’nın sert bastırmalarına rağmen, PYD’yi himayeden vazgeçmediler, Moskova’daki ofisi kapatmadılar.

Gün geldi, Suriye’deki Rus generali, üniformasına PYD arması takıp kutlama pozları verdi.

Gün geldi, PYD mevzilerine yönelmesini durdurmak için Fırat Kalkanı’nın önünü kestiler, PYD’yi korumaya aldılar, bölgesine Rus bayrağı çekerek kalkan oluşturdular.

Ankara’nın ‘PKK uzantısı terör örgütü’ dediğine kol kanat germekte ABD’den farklı davranmadılar yani.

Madem ki bu konuda ABD’den daha güvenilir, daha sadık bir müttefik değil Rusya...

Ne demeye Putin’in ipiyle kuyuya inmeye çalışalım ki?

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceksek, ABD’den bağımsız hareket etmemiz yetmez, Rusya’dan da bağımsızlaşmamız gerekmez mi?

İster hakim ister süper güç deyin, ikisi arasında bir denge politikası gütmekten başka yol görünmüyor.

Atlantik ittifakından uzaklaşmak, Avrasya ittifakına mahkumiyete dönüşürse Putin de rahat oynar işte böyle.

Şeddeli filan... / Yılmaz Özdil / Sözcü

Bülent Tezcan “şeddeli diktatör” dedi. Asrın liderimiz dava açtı. 50 bin lira tazminat istedi! * Hakarete karşılık para istenmesi zaten yeteri kadar tuhaf ama… Diktatörün “bozuntusu” 100 bin lira. Diktatörün “şeddelisi” 50 bin lira. Bu nasıl hesaplandı arkadaş… Biri izah edebilir mi bana? * Maganda demek, diktatör demekten iki kat daha ağır hakaret midir? Diktatör etiketinin klozet kadar değeri yok mudur?

(Şedde… Arapça'da bir harfin, peşpeşe iki taneymiş gibi okunmasını sağlayan işarettir. Türkçe'de anlamı kuvvetlendirmek için, “iki kat” vurgusu yapmak için kullanılır. Şeddeli diktatör, katmerli diktatör şeklinde tercüme edilebilir.)

Diktatörün bozuntusu, 100 bin lira. Diktatörün katmerlisi 50 bin lira. Tazminat davası açmazsanız, soracağım… Diktatör denmesine mi kızıyorsunuz, bozuntusu denmesine mi kızıyorsunuz birader!