Medya Arkası (04.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Akıncı Üssü davasındaki sanıkların çelişkili ve inkara dayalı savunmaları ve YAŞ toplantısı vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Biz de salağız, yedik! / Candaş Tolga Işık / Posta

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi Akıncı Üssü’nden yönetildi. Bu yüzden darbe girişimine dair yürüyen davalar içinde en önemlisi Akıncı Üssü Davası.



İşte o dava geçtiğimiz gün başladı.



Davanın 1 numaralı şüphelisi terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen firari. 2 numara, darbe girişimini yöneten Adil Öksüz firari.



Elimizdeki en üst düzey FETÖ’cü Kemal Batmaz.



Örgütün sivil imamı, 15 Temmuz darbe girişimini Adil Öksüz’le birlikte yöneten isimlerden biri.



Kemal Batmaz’ın 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’ndeki varlığı 11 ayrı kamera tarafından çekilen görüntülerde gayet net görülüyor. Aynı görüntülerde Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in Kemal Batmaz’a asker selamı verdiği de görülüyor.



İddianamede yer alan Kemal Batmaz’ın Adil Öksüz’le birlikte yurt dışına çıkarken çekilmiş görüntülerinden hiç bahsetmiyorum.



248 insanımızın şehit edildiği kanlı darbe girişiminin planlayıcısı Kemal Batmaz dün hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddialarla ilgili verdiği cevap ne?



“Akıncı Üssü’ndeki ben değilim... Adil Öksüz’ü tanımam... Akıncı Üssü’nün bulunduğu yere tarla bakmaya gittim...”



Kemal Batmaz’ın bu yaptığının adı savunma filan değil, düpedüz aklımıza, zekamıza hakarettir.



Aslına bakarsanız sadece Batmaz da değil, bugüne kadar 15 Temmuz davalarında yargılanan neredeyse bütün FETÖ militanları aynı taktiği uyguluyor, salağa yatıyor.



Meydanı biraz boş bulsalar, “Ne darbesi? Darbe mi oldu? Hiç haberimiz yok” diyecekler.



İnsanın “Ayıptır be ayıp azıcık utanın” diye haykırası geliyor.



Ama sonra düşünüyorsun karşında 50 yıl bir devleti, bir milleti velhasıl koskoca bir ülkeyi uyutmuş, bu 50 yıl boyunca sayısız kumpasla yüzlerce ocağı söndürmüş, son noktada kendi halkının üzerinden tanklarla geçecek kadar gözü dönmüş bir alçaklık şebekesi var. Ne ayıptan anlar, ne günahtan!

Yandaşlar Tuncay Özkan'ın flash belleğinden neden rahatsız oldu / Soner Yalçın / Sözcü

2008 yılı…

Temmuz başında internet medyasına bir sohbet sızdırıldı. Sohbet edilen yer…

Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat başkanının makam odası.

Sohbete katılan subaylar:

– Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil,

– Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu,

– Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Ali Yılmazer.

İstihbarat makamında yapılan öylesine bir “geyik sohbetin” internete sızdırılması Türkiye'de -deyim yerindeyse- bomba etkisi yaptı.

İstihbaratçı subayların sohbeti montaj yapılarak servis edildi. Örneğin…

– “Asker demokrat olamaz.”

– “Türk insanının kanı bozuk.”

Vs. deniyordu.

Sızıntı Türkiye'deki gündemi değiştirdi. Yandaş medya koro halinde, havacı komutanların hemen görevden alınması için yayınlara başladı.

Neler oluyordu?

Bu “cımbızlanarak” yapılan sızdırmayı yapanların amacı neydi?

FETÖ'den PKK'ya, yandaşlardan liboşlara ne kadar Türk Ordusu düşmanı varsa veryansın ediyorlardı.

Hava Kuvvetleri'ndeki sohbetin tam kaydında ne vardı, bilemiyoruz.

Şu cümle dikkat çekiciydi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil sohbette diyor ki:

“Kanal Türk'e vergi incelemesi diye 14 tane soruşturma başlatmışlar.”

Kanal Türk'ün o tarihte sahibi kim: Tuncay Özkan!

Peki…

Hava Kuvvetleri'ndeki sohbette söz Tuncay Özkan'ın televizyonuna niye geldi?

Soru önemli…

Bir yıl önceye gidelim…

Yasaklı ülkeye neden gelsin!.. / Mehmet Tezkan / Milliyet

Ekonomi Bakanı uğraşıyor, didiniyor ama yabancı yatırımcı gelmiyor..

Bakan geçen gün cep numaramı alın, her sorunun çözümü için bizzat beni arayın diye güvence üstüne güvence verdi ama gelmeleri zor görünüyor..

Teşvikler bile, vaatler bile alkışlarla karşılanmıyor.. Sıcak para geliyor gelmesine de doğrudan yatırım yok..

Neden? Dönüp kendimize sormalıyız; neden?

Baş nedenin olağanüstü hal olduğunu söylemeye gerek var mı?

TÜSİAD Başkanı bile lisanı münasip dille OHAL’i işaret etti.. Yabancılar zaten açık açık söylüyor..

OHAL kalkmadan gelmeyiz diyorlar.. Şimdi denilecek ki OHAL’le ne ilgileri var?.

Her şeyden önce imaj meselesi var.. Batılı olağanüstü halin olduğu ülkeye yatırım yapmak istemiyor..

Prestijim sarsılır diye korkuyor...

Şu da önemli; OHAL’e dayanılarak bir gecede çıkarılacak KHK’ların kendisini nasıl etkileyeceğini kestiremiyor..

Bu sebeple bekliyor..

(Kimse Fransa’da da OHAL vardı demesin.. O OHAL’le bu OHAL arasında OHAL var..)

Eğer bu ülkede Spor Bakanı varsa.. / Hıncal Uluç / Sabah

Eğer bu ülkede bir "Spor Bakanı" varsa, bugün yapılacak Lucescu töreni derhal iptal edilir ve Türkiye'ye söven adamı Türk Milli Takımı'nın başına getirme rezaletini işleyen Yıldırım Demirören de (Beşiktaş'ı da batırmıştı hatırlayın) derhal kovulur.

Futbol Federasyonu özerk bir kurum. Ama yasal olarak, Spor Bakanı'nın özerk federasyonlar üzerinde "İdari vesayet" hakkı var.. Bu "Denetim ve gözetim" demek. Bu da, "Gereğinde kurum yönetimini feshetmek ve yeni seçime gitmek hakkı" demektir ve tekrar ediyorum, varsa bu ülkede bir Spor Bakanı, bu yetkisini derhal, hemen, şu an kullanmalıdır. O imza töreni yapılmadan..

Eylüldeki kritik maçlar için vakit mi dar?. Bu ülkede yüzlerce kurum Kayyum'la yönetiliyor. Futbolu da bu dört maç bitene dek Kayyum'a verir ve bu rezaleti temizlersiniz.



Misafirhanedekiler gazinodakiler... / Muharrem Sarıkaya / Habertürk

AKINCI Üssü davasının görüldüğü mahkemede dün bir yandan iddianameyi okuyup diğer yandan duruşmayı takip ederken fark ettim.

Darbe gecesi Akıncı Üssü’nde olduğunu kabul eden ve “kurmay subaylar imamı” olarak yargılanan sanık Hakan Çiçek’in savunması çok daha netleşti.

O gece “sivil imamlar” ile darbe girişimini gerçekleştiren subaylar, bütün planlamalarını 143. Filo Komutanlığı ile yanı başında yer alan “subay gazinosu”nda yapmış.

Filo komutanlığının koridorunda bir kamera olduğu için darbecilerin ne yaptıkları video görüntüleriyle kayıt altındayken, subay gazinosu civarında kamera bulunmaması, olanların da hard disklerinin tanklara ezdirilmesi nedeniyle görüntüye ulaşmak mümkün olmamış.

Ancak itirafçıların ve sanıkların ifadeleriyle darbeye kalkışanların hepsinin o gece subay gazinosunda bulunduğu kesinleşmiş.

SORGUYA SORGU

Diğer sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile birlikte tarlada yakalanan Hakan Çiçek, tabii sorgusunda her şey gibi bunu da inkâr etti.

Kendisinden bir gün önce dinlenen diğer sanık Kemal Batmaz ile aynı yöntemi sergiledi.

Hatta öyle bir hale çevirdi ki kendisine soru soran avukatları sorgular duruma getirdi.

Bu da müşteki sıralarındaki dinleyicinin “Siz mi onu, o mu sizi sorguluyor?” isyanına yol açtı; hâkim de bağıran müşteki yakınını salondan attı.

Çiçek bu durumdan oldukça memnun kaldı; avukatlardan gelen bir soruya aynı yöntemi kullandı.

“Siz teröristbaşının kitabında yer alan elma hikâyesini savunmanızda kullanmışsınız” diyen avukata, “Demek kitaplarını okuyorsun, sen FETÖ’cüsün” karşılığını verince sanıklardan alkış koptu.



Türk Ordusunda ‘kıdem’ olayı / Emin Çölaşan / Sözcü

Sevgili okurlarım, önceki gün yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında özellikle Deniz Kuvvetleri açısından çok ilginç kararlar alındı. Bu Kuvvet'in komutanlığına bir oramiral değil, koramiral getirildi. Ordumuzda hemen hiç görülmemiş bir uygulamadır. Peki bu nasıl oldu? Kuvvet Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu süresini doldurmuş, zaten emekli olacaktı… Ve oldu. Şimdi komutanlık sırası tek oramiral olan Veysel Kösele'ye gelmişti. Geçmişte kumpas mağduru olan ve bir süre tutuklu kalan Veysel Paşa'nın, normal kıdem sıralamasında komutan olması gerekiyordu. Ama hükümet onu istemedi.

Çok özetle anlatmaya çalışıyorum, Deniz Kuvvetleri'nde en tepeden başlarsak 1, 3, 4 ve 5 numaralı komutanlar terfi ettirilmedi. Bu durumda Deniz Kuvvetleri'nde bir tek oramiral kalmış oldu. Boşalan makama onun getirilmesi gerekiyordu: İki numaradaki Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele. Peki sonrasında ne oldu? Altıncı sırada bulunan Koramiral Adnan Özbal o makama hükümet tarafından atandı.

Şimdi şu tabloya bakınız! Oramiral Veysel Kösele orada duruyor ama onun yerine daha alt rütbeli bir komutan atanıyor! Bir kıdemli, kıdemsizin emrine sokuluyor. Acaba bundan sonra ne olacak? Rütbece üstün olan bir oramiral, kendisinden kıdemsiz olan bir korgeneralin emrinde görev yapmaz, yapamaz. Ondan emir almaz, alamaz. Bu durumda Veysel Kösele bu incitici duruma katlanmayacak, eğer emekliye sevk edilmediyse bugün veya yarın istifa edip gidecek. Zaten kendisine hükümet tarafından verilen incitici mesaj da budur: “Güle güle Veysel Paşa!” (Dün bu yazıyı yazdığım öğleden sonra saatlerinde istifa ettiği haberi yayılmıştı ama durum henüz resmen açıklanmamıştı.)