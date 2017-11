Medya Arkası (04.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Atatürk’ün anasına hakaret ettin mi işte böyle yırtarsın / Ahmet Hakan / Hürriyet

Atatürk’ün annesine ağza alınmayacak iftiralar attı mı? Attı.

- Atatürk’ün kişiliğine en ağır biçimde saldırdı mı? Saldırdı.

- Bütün bunları internetten yaydı mı? Yaydı.

Sonuçta...

Mahkeme adamı cezalandırdı.

Fakat İstinaf Mahkemesi, bin türlü bahaneyi peş peşe sıralayarak ve Atatürk’ün anasına demedik laf bırakmayan Hasan Akar’a olağanüstü şefkat göstererek...

Hakkında verilen cezayı bozup adama tahliye kararı verdi.

Hatta ve hatta...

Kimse duymadan etmeden süreç tamamlanmış ve Hasan Akar, 6 Ekim tarihinde tahliye bile edilmiş!

Atatürk’ün anasına hakaret ettiğinde...

İşte böyle “şak” diye yırtıyorsun.

Buna mukabil...

Adın Enis Berberoğlu ise...

Ve CHP milletvekili isen...

Hakkında verilen mahkeme kararı, üst mahkeme tarafından bozulmuş olsa da...

Tutuklu olarak cezaevinde kalmaya aynen devam ediyorsun.

Böyle bir Türkiye’ye kaç çocuk getirirsiniz a dostlar!

Yerli otomobil / Yılmaz Özdil / Sözcü

Her seçim öncesinde petrol bulurlardı, bu defa direkt otomobil buldular… Yerli otomobilimiz 2021'de piyasaya çıkacakmış. * Bunlar iktidara gelir gelmez “savaş uçağı” bulmuşlardı. Asrın liderimizin başkanlık yaptığı savunma sanayi icra komitesinde tarihi kararlar almışlar, yalaka gazetelerimizin manşetlerinden duyurmuşlardı, 2008'de yüksek irtifa uçağı geliştirilecek, 2009'da milli fırlatma sistemiyle roket geliştirilecek, 2014'te milli roketle uzaya uydu gönderilecek, 2015'te Türk astronotları uzaya gönderilecek, 2020'de uzay gemisi yapımına başlanacaktı. * 2010 yılında asrın liderimizin talimatıyla “Türk Uzay Kuvvetleri”ni kurdular. En geç 2020 yılında milli ve bağımsız uzay gücüne sahip olacağımızı müjdelediler. * 2011 yılında uzay yürüşümüzde dev bir adım daha attılar, asrın liderimizin talimatıyla “Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetleri düzenleyen anlaşma”yı imzaladılar, Resmi Gazete'de yayımladılar. Birleşmiş Milletler antlaşmasına göre, ay'a inebilecek, gezegenlerde maden arayabilecektik. “Başka işiniz yok mu birader” diyenlere asrın liderimiz tane tane izah etti, “uzay faaliyetlerimizin hukuki zemine oturtulması büyük önem arzediyor” dedi.

Bir araba için bu kadar babayiğit gerekmez ki / Can Ataklı / Korkusuz

SORDUM ÖĞRENDİM

AKP Genel Başkanı çok parlak bir tören düzenleyerek “ilk yerli otomobil”projesinin mimarlarını tanıttı. Her biri kendi alanında birer dev olan şirketlerin patronları da salonda hazırdılar. Erdoğan isimlerini söyledikçe ayağa kalktılar, alkışlara karşılık verdiler. Ortada henüz otomobil yok. Ama olacakmış. Zaten bu kadar güçlü isimler bir araya gelirse otomobilyapılmaması mümkün değilmiş. Böyle anlatıldı. Bu kadar çok “babayiğiti”görünce yerli otomobil konusunda içime bir kuşku düştü. Otomotivle de ilgisi olan Türkiye’nin önemli sanayicilerinden birine açıp sordum. Bu ünlü patron “İlk yerli otomobil hayali elbette çok güzel ama otomobil böyle üretilemez” dedi. Doğal olarak “Niye?” dedim “Nesi eksik? En büyük patronlar, en çok para, işin başında da Cumhurbaşkanlığı görevini de yürüten bir parti genel başkanı var.” Ünlü patron “Sorun da zaten bu” dedikten sonra “Bak” dedi ve anlattı; “Bir araya gelen holdinglerin her biri milyar dolarlık devler. Hepsi kendi işlerini yapıyorlar, ortaklıklardan pek haz etmiyorlar ama en önemlisi kararları mutlaka kendileri vermek isterler. Otomobil gibi çok özel bir alanda bu kadar büyük başın bir arada olması ve karar alması bana göre mümkün değil.” Büyük şirketlerin bir araya gelme fikri mantıken cazip gibi görünse de her birinin özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu bilince bunun o kadar da kolay olmadığı ortada bana göre de.

Ünlü patron “Bana göre başta hepsi ortak gibi başlar, ama giderek bazıları öne geçse de yatırımı en sonunda AKP’li birine devrederler” dedikten sonra şunu söyledi; “Dünyadaki örneklerine bakın, çok patronlu bir otomotiv şirketi yok. Çünkü otomobil hassas bir konudur, bu işe gönül veren girişimcilerin zevkine, aklına, zekâsına ve en önemlisi hırsına göre şekillenir. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerine bakın hepsi böyle kurulmuştur. Kimse otomobil yapmaya karar vererek girmemiştir bu işe, bu bir yerde aşk işidir.”

Sohbetimizin sonunda ikimiz de “dünyada bir ilk olan bu girişimin başarılı olması” temennisinde bulunduk.

Bu sohbetten ve o parlak törende gördüklerimden yararlanarak şu sonucavardım zihnimde. Erdoğan propaganda yöntemlerini çok iyi biliyor. Bugün artık bir otomobil üretmek zor değil. Zor olan bunu pazarlayabilmek. Buna rağmen Erdoğan sanki dünyanın en önemli işini başarıyormuşuz üstelik bu konuda en büyük patronlar arasında bir mutabakat sağlamış gibi çıkıyor kamuoyunun önüne. Bir araba için bu kadar çok patrona gerek yok. Yatırım için gerekli olan birkaç milyar dolara ihtiyaç var. Öyle sanıyorum ki bu patronlar aslında işe para yatıracaklar. Göstermelik birkaç proje üzerinde konuşulacak. Sonra hepsi çekilecekler iş AKP’li birine kalacak. Peki, bu oyuntutar mı? Valla 2011 seçimlerinde “ilk Türk uçağının semalarımızda”olduğuna 2015 seçimlerinde ise bu uçağı unutup “İlk yerli yolcu uçağımızın yapılacağına” inananların şatafatlı törenlerle açıklanan “ilk yerli arabamızı yapıyoruz” sözlerine inanmaması mümkün olabilir mi?

Terörün azmasına bir de buradan bakın /Akif Beki / Karar

Son şehitlerimizin ardından öfke ve nefretimizi yöneltecek sorumlu aranıyor. Dünkü manşetler, ABD’yi adres gösteriyordu.

Öldürülen teröristlerin üstünden ABD menşeli ağır silahlar çıkmış. Rus yapımı silahlar da kullanılmış, ama onları da ABD yardımlarından elde ettikleri söyleniyor.

Yani deniyor ki; PKK tetikçi, başkası adına vekaleten saldırdı, azmettiricisi de eline silahı kim tutuşturduysa o.

Bu yönlendirmenin yanlış olmadığı açık ama şunlar da hesaba katılmazsa eksik kalır.

Kahramanlarımızın kanı yerde kalmadı, intikamları katbekat misliyle alındı.

Fakat 40 yıllık tecrübemiz gösteriyor ki terörle mücadele tek tek imha ederek kazanılamıyor.

Başarmak için teröristi sevindirmemek, amacına hizmet etmemek, ekmeğine yağ sürmemek, istediği tepkiyi vermemek de gerekli.

Nasıl ki terörün kazanmadığından, amacına ulaşmadığından ancak o zaman emin olabilirsiniz...

Tepkimizin yerini bulması, infialimizin kendi kendimize dövünmekten öteye gitmesi için de... Bu yeni dalganın amacını doğru değerlendirmek şart.

Hasılı...

Irak ve Suriye’de emellerine çok yaklaşmışken, bu kritik süreçte PKK’yı azdıran ne?

Türkiye’ye ne demeye, ne yaptırmaya, hangi politikalarımızı etkilemeye ya da değiştirmeye çalışıyor?

En değerli ürün hayaldir / Fatih Altaylı

YERLİ otomobil markası konusunda karamsarlığın hâkim olduğunu görüyorum.

Hatta bazı meslektaşlarımız girişimi “dalga geçme” boyutunda ele alıyorlar.

Oyuncak araba fotoğrafları falan basıyorlar sayfalarına.

Yeni, modern, farklı bir ürün yaratmanın kolay olmadığını, hele hele otomotiv gibi bir sektörde bunun zor olduğunu, bunu yazıp söyleyenlerin çoğundan daha iyi bilecek durumdayım.

Bunu “hayal” olarak görenlere “hayal” noktasında katılıyorum ama her büyük gelişmenin hayalle başladığını da unutmuyorum.

Yerli bir otomobil markası yaratmak zor, fakat imkânsız değil.

İşte Tesla örneği.

Otomotiv endüstrisinin paradigma yıkıcı, inovatif firması ciddi sıkıntılar içinde.

Model 3 dediği yeni, uzun menzilli aracını üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var.

Yepyeni ve devasa bir fabrika kurdular ve yüz binlerce kişilik bir sipariş listeleri var.

Ama şu günlerde aylık 20 bin otomobil üretmeleri gerekirken, toplam üretimleri bunu bulmuyor, sürekli ertelemeler yaşanıyor.

Ama şunun şurasında 15-20 yıllık bir geçmişi olan marka dünyanın en bilinen otomobil markalarından biri olduğu gibi, sürekli zarar eden, geçen yılki zararı 600 milyon doların üzerinde olan şirketin piyasa değeri, 100 küsur yıllık Ford’un üzerinde.

Çünkü o da ayakları yere basan bir hayali pazarlıyor ve “hayal kurma”yeteneği bugün en değerli ürün haline geldi.

Türkiye’de bu işi yapmaya soyunanların da yapması gereken bu.

Üstelik de arkalarında ülkenin yarım asırlık otomotiv üretim tecrübesi de olacak.

Zarrab’da son viraja doğru / Muharrem Bayraktar / Yeni Mesaj

Rıza Zarrab davasının en önemli duruşmalarında biri 16 Kasım’da görülecek. Mart 2017'de New York’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için de bu duruşma hayati önem taşıyor. New York Times gazetesinin haberine göre "Eğer Zarrab, suçlamaları kabul ederse bu ABD'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında işbirliğine hazırlandığı anlamına gelebilir." New York Times’in, “Zarrab suçlamaları kabul ederse...” diye bir haber üfürmesi şu anlama gelebilir: “Zarrab suçlamaları kabul etti.” New York Güney Bölgesi Savcılığı, 9 Eylül'de iddianameye ek yaparak eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dahil dört kişiye daha suçlamalar yöneltmişti. Türkiye elbette bu durumdan rahatsız… Hatta o kadar rahatszı ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu telefonda görüşmüştü. Tam da bu esnada Başbakan Binali Yıldırım, 'aniden' ABD’ye gidiyor. Yıldırım’ın ziyaret tarihleri 7-11 Kasım. Zarrab’ın mahkemesi 16 Kasım’da, başbakanın ziyareti 7 Kasım'da! Yani çok ama çok kritik mahkemeden kısa bir süre önce başbakan ABD’de bazı temaslarda bulunacak. Başbakanın ABD’ye neden gittiği ve kimlerle görüşeceğine dair şu ana kadar hiç bir resmi bilgi ve açıklama yok. Ziyaretin amacı nedir? Fethullah Gülen’in iadesi mi, gerginleşen ABD-Türkiye ilişkilerini tamir çabası mı, Zarrab davası mı? Ne? ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına topyekûn kırmızı kart gösterdiği bir dönemde ve 'bu ağır hasar altında' ve üstelik resmi bir davet gelmeden, Başbakan'ın ABD’ye gitmesini normal bulmuyorum. Kuşkusuz bütün şüpheler Zarrab davasıyla ilgili ortaya saçılan son haberlere odaklanıyor. Zarrab’ın hatta Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Attila’nın itirafçı olabileceği şüphesi siyasette derin yaralar oluşturabilir ama bu sorun başbakanın ani ziyaretiyle çözülecek bir sorun değil. Geçmişte bir takım operasyonları yapmamamın ya da yapamamanın verdiği derin travmayı yaşıyor Türkiye.