Medya Arkası (05.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde AKP'li Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuracağız' çıkışına tepkiler ve Diyanet Başkanı Görmez'in görevi bırakması vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Mehmet Görmez'in koltuğundan neden ayrıldığını sonunda buldum / Soner Yalçın / Sözcü



Şİİ YAKINLIĞI

İktidara yakın kaynak dedi ki:

– “Geleneksel ulemaya göre, Mehmet Dönmez ehli sünnete sahip çıkmadı!”

Bu cümlenin kodu şudur: Sünniliğe sahip çıkmadı!

Bu cümleyi sarf eden kişi arkasından şunu sekledi:

– “Geleneksel ulema tarafından modernist bulundu!”

Yani, Mehmet Görmez yenilikçi görülüyordu.

Ne demekti yenilikçilik?

Sorunun yanıtı Mehmet Görmez'in bir yurt dışı gezisinde saklıydı.

Tarih: 27 Aralık 2015.

Mehmet Görmez, Tahran'da yapılacak –İslam mezheplerini yakınlaştırmayı amaçlayan- 29'uncu Vahdet Konferansı'na katılmak için İran'a gitti.

– İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

-Şii din adamlarıyla saf tutarak namaz kıldı.

– Ve konferansta dedi ki:

“Mezhepler, İslam dininin anlaşılmasındaki farklı fikir ve kanaatleri temsil eden, zamanla oluşmuş beşeri mekteplerdir. Hepsinin amacı Allah'a varan istikameti belirlemektir. Her biri ana yola varan bir tali yol mesabesindedir, ancak varacakları yer aynıdır. Mezhebi dinle aynileştirmek ya da mezhep mensubiyetini, İslam aidiyetinin üstünde görmek asla kabul edilemez. Mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışma taassubun ve cehaletin yansımasıdır. Mezheplerin dinin önüne geçtiği hallerde en çok zarar gören dinin bizzat kendisi olmuştur… Burada altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum: Şiiler ve Sünniler tek bir ümmettir… Hiç kimse bir başkasını, İslam'ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez…”

Bir yıl sonra…

30'uncu Vahdet Toplantısı'na Türkiye'den sadece Caferi lideri Selahattin Özgündüz katıldı.

Yani…

Mehmet Görmez'in İran'a gitmesi ve konferansta yaptığı konuşma onu, “geleneksel ulemanın” hedefi haline getirdi.

Bak sen şuna, Türk devletini yıkıp yenisini kuracakmış / Ertuğrul Özkök / Hürriyet

BAK sen şu konuşana...

Yeni devlet kuruyormuş...

Kurucu liderliğine de Erdoğan’ı tensip buyurmuş.

Adama densiz desem...

“Bu kadarcık mı yani” diyeceksiniz...

“Patavatsız” desem o daha da az kalacak...

“Şuursuz” desem, saçmalığı için hafifletici neden sayılacak...

Git Allah’ından bul ne diyeyim...

Be adam bu şuursuz lafı ederken ne demek istiyorsun...

Bu halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, başında bulunduğu devleti mi yıkacak yani...

Ne demek istiyorsun sen... Yani 15 yıldır bu devletin başında istilacılar, işgalciler mi oturuyordu...

Yani bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıldır o koltukta oturan işgalci, istilacı, eski Türkiye’nin Başbakanı Erdoğan’ı devirip yerine mi geçiyor...

Gitti bunların aklı, şuuru..

Ama ciddiye almayın...

Bunlar böyledir...

Havaya bir girdiler mi, şuursuzluk bentlerini çiğner aşarlar.

Unuttunuz mu daha dün, PKK’yla anlaşıp çözüm süreci başladığında, sözlüğümüzden Türk kelimesini atmaya, direğimizden Türk bayrağını indirmeye, devlet dairelerimizden Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırmaya cüret etmişlerdi de...

Sonra rüzgâr dönüverince, onlar da rüzgâr fırıldağına dönmüşlerdi. Bak benim şuursuz kaplanım... Sana bir tavsiye...

Sakın ola Devlet Bahçeli’nin yanında “Türk devletini yıkıyoruz” falan gibi laflar etme...

Sonra yukarının bir çuval incirini berbat edersin...

17 Aralık'ı 5 geçe Gülence ne diyordu? / Fatih Altaylı / Habertürk

Dün Hüseyin Gülence’nin 28 Aralık ve 30 Aralık 2011 günü yazdığı yazılarda MİT’e yönelik FETÖ operasyonunun işaret fişeğini attığını yazmıştım. Bu yazılardan 38 gün sonra FETÖ’cü savcılar, Erdoğan’ın da ameliyatından istifade ederek MİT’e operasyon çekmeye kalkışmışlardı.



Hüseyin Gülence bu yazıma sosyal medya üzerinden yanıt vermiş ve bana türlü hakaretten sonra, “Ben o operasyonu Maraş olaylarının araştırılması için istemiştim” diyor.

Hee, hee öyledir mutlaka.

Klasik FETÖ taktiği budur, bilmeyen mi kaldı!



Mesela Kozmik Oda’ya girip, Türkiye’nin en önemli savunma sırlarını çalıp Amerika’ya teslim ederken de “Arınç’a suikast girişimini araştırıyordunuz” değil mi!



Bilmiyor muyuz ki, MİT’e “Maraş” diye girip Türkiye’nin Ortadoğu’daki istihbarat varlığını, PKK ile mücadeledeki planlarını alıp ilgilisine teslim edecektiniz!



Bak Hüseyin Gülence, bu köşeyi varlığınla fazla kirlettim biliyorum, ama yakanı bırakmak da içimden gelmiyor. Çünkü itirafçılığın bile dürüst değil.



Çünkü itirafçı falan da değilsin.

Sen ve seni savunmaya çalışanlar diyor ki: “17 Aralık’tan sonra döndü.”

Peki o zaman bu ne Gülence?



22 Aralık günü, yani 17 Aralık’ta Cemaat’in ikinci saldırısını başlattığı dönemde çıkıp bir televizyon kanalında hâlâ Cemaat’i savunmadın mı?



Merak eden https:// youtu.be/IoXVUBoYeLg yazıp Youtube’a girsin baksın.



Gülence, 22 Aralık’ta yani 17 Aralık’ta siyasete operasyon çekilmeye başlanmasından 5 gün sonra cansiperane bir şekilde Cemaat’i savunuyor.

Hem de ne savunmak.

Niye?



Çünkü biliyor ki, 3 gün sonra 25 Aralık operasyonu başlayacak.

O yüzden rahat.

Buna ne diyeceksin Gülence?

Yoksa orada da “Maraş”ı mı savunuyordun!

AK Parti yöneticilerinden Ayhan Oğan “Yeni bir devlet kuruyoruz” dedi / Candaş Tolga Işık / Posta

Oğan’ın “Bürokratik yapıyı demokratik yapıya çevirmek...” ifadesinden yola çıkarak aslında “Sistemi değiştireceğiz” demeye çalıştığını fakat hızını alamayınca büyük bir gafa imza attığını düşünmek istiyorum.

Kaldı ki Türkiye’nin ihtiyacı “yeni bir devlet” kurmak değil.

Sorunu 1923’te Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu devlette aramayın, Gazi Paşa’nın ölümünün ardından o devleti kendi ihtiraslarına, kadrolarına, ideolojilerine alet edenlerde arayın.

Teşhisi doğru koymazsanız tedaviyi yapamazsınız.

15 Temmuz ihaneti bir kez daha göstermiştir ki yapılması gereken işlemin adı yıkım değil, onarımdır.

Adını doğru koyalım; inşaata gerek yok, adam gibi bir temizlik yapalım, yeter.

Nedir o temizlik?

Devleti cemaatlerden, partililerden, akrabalardan, tanıdıklardan, yakınlardan, rant çetelerinden temizlemektir.

Siyaseti, dini veya ideolojiyi değil, liyakati esas almaktır.

Devlet kapısını vatanından öte bağlılığı, sevgisi, sadakati olmayan evlatlara açmaktır. Demem o ki, bu milletin istikametini Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 94 yıl önce çizdi...

Yapılması gereken yeni bir istikamet aramak değil, o istikametten şaşmamaktır.

‘Mesele basit’çilerin son basitlikleri / Akif Beki / Hürriyet

MELİH Gökçek için mesele basit, hem de aktif Twitter mesaisiyle her telden komplo teorisyenliği yapacak kadar basit.

Mücadele arkadaşı, dava ortağı Hüseyin Gülerce’ye sahip çıkarken meselenin basitliğini şöyle ortaya koyuyor:

“Gülerce’ye saldırıyı organize eden N.M.’dir. Bütün gücünü arkadaşları üzerinde kullanarak bu yazıları yazdırmıştır. Bilesiniz...”

‘Bu yazılar’ dediği yazılardan biri, benim şu “Gülerce’yi savunmak istiyorum ama”başlıklı yazım.

Fakat üstümdeki etki gücünü kullanarak beni Gülerce’ye saldırtan arkadaşımı, kaç gündür adının baş harflerinden çıkaramadım.

Gökçek Başkan diyorsa, vardır mutlaka beni diğerleriyle birlikte Gülerce’nin üstüne kışkırtan bir çete lideri.

Ama kim bu elebaşımız N.M.? Gökçek’le Gülerce kadar yakın ve bağlı mıyız birbirimize?

Adının tam açılımını bahşederse, ‘Gülerce’ye Saldıranlar Örgütü’nün biz üyeleri de liderimizin kimliğini öğrenmiş oluruz.

Mehmet Görmez kimin hışmına uğradı? / Şakir Tarım / Milli Gazete

HER şey 10 gün içinde oldu. Mehmet Görmez’in başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mescidi Aksa’da cuma namazının yasaklanması üzerine 21 Temmuz 2017’de, tüm camilerde “Kudüs ve Mescidi Aksa” konulu bir hutbe okuttu. Miraç şehri Kudüs ve ilk kıblemiz Mescidi Aksa’nın İslam inancındaki yerini hatırlatan iyi hazırlanmış bir metindi.

Hutbeyi dinlerken 1980’de Erbakan Hoca’nın öncülüğünde Konya’da yapılan Büyük Kudüs Mitingi’ni düşündüm. Sonrasında İsrail etkisiyle Hoca’nın başına gelenleri… 37 sene sonra aynı mesaj yankılanıyordu kulaklarımda! “Hazırlayanlardan Allah razı olsun” derken, bazı şeyler de aklıma geliyordu: Acaba İsrail, 80 bin camide okunan hutbeyi nasıl hazmedecekti? Hem de Kudüs’ü başkent yapmaya hazırlandığı bir dönemde!

Aynı gün ziyaretine gittiğimiz Mehmet Ali Can kardeşim, bazı paylaşım sitelerinin verdiği haberi cep telefonundan okudu: “Mehmet Görmez görevinden alınacak!” Aklımdan geçenler gerçek mi oluyordu yoksa?

Hemen arkasından, “Başkan’ın görevi iade edeceği” yorumları yer aldı. Mehmet Görmez Hoca gibi hizmet aşkı, insanlara faydalı olma duygusu gelişmiş bir insanın bunu yapması mümkün müydü?

Yakın çalışma arkadaşlarından öğrendim ki, Hoca’nın kesinlikle böyle bir talebi yoktu. Siyasilerle yapılan görüşmelerden sonra Başkan’ın görevden çekilmesi ona ihsas ettirildi. Hoca uysal, mütevazı ve cedelleşmeyi sevmezdi. Ağız tadıyla ayrılmayı, kutsal emanete leke sürmeden teslim etmeyi uygun gördü. Son konuşması da bu doğrultuda!