Medya Arkası (05.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde art arda gelen zamlar vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

İyiye mi gidiyoruz krize mi koşuyoruz? / Mehmet Tezkan / Milliyet

Sorum klasik, sorum basit..

Ekonomi iyi mi, kötü mü?

Tabii kişiye göre değişir, kimi durumdan memnundur, kimi fazlasıyla şikâyetçi..

Herkesin cüzdanı ayrı..

Kimine göre, Türkiye uçuyor..

Türkiye şantiye alanına döndü.. Bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, fabrikalar, havaalanları yapılıyor..

Her gün toplu açılış törenleri düzenleniyor..

Daha geçen gün yerli otomobil üretiminin ilk adımı atıldı.. 2019’da prototip çıkacak, 2021’de ilk otomobil piyasada olacak..

İstanbul’a üçüncü havalimanı yapılıyor..

Osmangazi Köprüsü yetmedi, şimdi Çanakkale köprüsüyle İstanbul Balıkesir’e bağlanacak..

Kanal İstanbul projesi gün sayıyor.. Trakya ortadan ikiye bölünecek, gemiler Marmara’dan kanalla Karadeniz’e çıkacak..

Bunun gibi birçok proje var..

Bu gözle bakarsanız Türkiye iyi yolda, insan gurur duyuyor, insanın içi açılıyor..

*

Ama dönüp rakamlara bakarsanız insanın içi kararıyor.. İnsan ‘Bu gidiş iyiye gidiş değil, bu gidiş krize gidiş’ demeden edemiyor..

Tüketici enflasyonu yüzde 11.9.. Yüzde 12 de sen ona.. Üretici enflasyonu yüzde 17.3 olmuş..

Düşündürücü..

Dolar 3.85, euro 4.48, altın 158 lira oldu..

Faiz desen yüzde 13’lerde..

Her gün törenlerle tesisler açılıyor ama işsizlik yüzde 12.. 15-24 yaş gurubunda yüzde 21.4..

Korkutucu..

Benzin 5.50 lira olmuş.. Motorin 4.92..

Hal böyle olunca her şeye zam geliyor.. Sadece vergiler artırılmadı.. Harç ve cezalara da yüzde 14.5 oranında zam geldi..

Son 15 yılın en yüksek zammıymış..

*

Gelin pazar kahvaltısında bu meseleyi konuşalım..

Ne düşünüyorsunuz?.

Ekonomi iyiye mi gidiyor, krize mi koşuyor?

Herif bir ailenin felaketine yol açmış, söylediklerine baksan sanki Nâzım Hikmet / Ahmet Hakan / Hürriyet

EMRAH Serbes’in cezaevinden söyledikleri dün Posta’da yayınlandı.

*

Emrah Serbes...

- Öyle artistlikler yapıyor ki...

- Öyle lügat paralıyor ki...

- Öyle atraksiyonlar çekiyor ki...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sinop Cezaevi’nde dışarıdaki deli dalgaları dinleyen düşünce suçlusu Sabahattin Ali...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi’nde yatan Nâzım Hikmet.

*

Emrah Serbes!

Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın.

Yeter artık!

Yapma bize bu artistliği...

Ucuz et / Yılmaz Özdil / Sözcü

Ukrayna'dan Hırvatistan'dan koyun alıyorlar. Şili'den Uruguay'dan inek alıyorlar. Angola'dan Bulgaristan'dan saman alıyorlar. İthalat olmasa tezek bile yapamıyoruz.

Ve… Sırp kasabından kıyma alıyorlar.

Söyleye söyleye dilinde tüy bitti asrın liderimizin…

“Aman haa, koyun güdemeyene memleketi teslim etmeyin” diyor, anlatamıyor ahaliye!

Üç koldan saldıracaklar / Serpil Çevikcan / Milliyet

Emniyet Genel Müdürlüğü, önceki gün, IŞİD operasyonuna dönük açıklamasında 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Buradaki ürkütücü gerçek, sadece 11 günlük sürede yakalanan militan sayısının 300’e yakın, gözaltına alınanların da Türkiye’nin 25 iline dağılmış olması.

Ankara, Reina saldırısından sonra IŞİD’e dönük kuşatma operasyonlarını tepe noktaya çıkardı.

Özellikle Asya’dan ve Afrika’dan gelip sızan, başta İstanbul ve doğu illeri olmak üzere hücresel örgütlenmenin ağlarında yer alan militanların eylem yapmasını önlemek için alarma geçti. Son rakamlar tehlikeyi gözler önüne seriyor.Türkiye’den gidenlerin geri dönüşü nedeniyle İstanbul’da 100 eylem hücresinin yer aldığı, İstanbul’da Ağustos 2016 ile Ekim 2017 arasında yapılan operasyonlarda 970 kişinin yakalandığı, Suriye ve Irak’tan dönenlerden 900’ünün, ülkenin çeşitli kentlerinde aktif hücreler olarak eylem talimatı beklediği gibi.

IŞİD cephesi

Diğer yandan, PKK’nın eylemlerinde de dikkat çekici bir artış var. Daha iki gün önce 9 şehit verdik.

Bir yandan da FETÖ, kullanma-kullanılma ve etkileme kapasitesiyle yurt dışından atakta.

Velhasıl, Ankara, üç koldan gelen güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya.

Polis, IŞİD operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son örneğini İstanbul’daki bir AVM’yi yerle bir etmeyi hedefleyen eylem hazırlığında gördüğümüz gibi eylemleri, faciaları önlüyor.

Yukarıda detaylarını verdim. Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği toprakları kaybeden IŞİD, yeni arayışlara girdi.

Bir yandan sempatizanlarına eylem çağrısı yapıyor. Bu yolla terörü Batılı ülkelerin evlerine taşıyor. New York’ta sivillerin üzerine kamyon sürüyor.

Bir yandan da Irak ve Suriye’de operasyon bölgelerinin dışına çıkmaya, kaçmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son açıklamasında, “DEAŞ’ın bulunduğu yerler, Deyrizor çevresi, petrolün en fazla olduğu yerler. Oralar kolay kolay kaptırılmak istenmez. Öyle veya böyle gidecekler buralardan. Gidecekleri yer Afrika mı olur, ABD mi olur, Avrupa mı olur? Nerelere kaçacaklar, göreceğiz. DEAŞ’tan sonra asıl mesele El Nusra gibi yerli terör unsurları olacak; DEAŞ’ta yerli çok az. Onlar asıllarına rücu edecek, diğerleri de çekip gidecek” dedi.

Bu süreçte ilk duraklardan biri de maalesef Türkiye. Geldikleri ülkelere dönmeyen IŞİD militanları Türkiye’de gizlenerek yeniden eylem yapmanın yollarını arıyor. Güvenlik uzmanlarına göre, eğer İdlib’de sorun müzakereyle çözülemezse, Kafkas kökenli terörist bir dalganın ortaya çıkması da sürpriz olmayacak. Özellikle Rusya’dan gelen yabancı terörist savaşçıların benzer eylemlere yönelecekleri açık. Bu beklenti aynı zamanda Türkiye’yi yabancı istihbarat örgütlerinin de faaliyet alanı haline getiriyor.

PKK cephesi

Diğer dikkat çekici gelişme PKK cephesinde yaşanıyor.

Suriye’de operasyonların sonuna yaklaştıkça PKK yeni yol haritasını çıkarmaya çalışıyor. Beklenmedik şekilde güç ve itibar kaybeden Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yeni pozisyonu, PKK için de yeni sorunlar ve yeni fırsatlar anlamına geliyor.

Türkiye-İran ilişkilerinin ve Kandil-Suriye hattının geleceğiyle Kürt bölgesindeki siyasi dengelerin nasıl oluşacağı PKK’nın cevap bekleyen sorularından. Tüm bunlar örgütün önümüzdeki dönem hedef ve etkinliğini etkileyecek hususlar.

Askeri alanda da PKK, bir dizi sorunla karşı karşıya. SİHA’ların yoğun kullanımı nedeniyle kayıpları artıyor. Kış yaklaştıkça hareketleri kısıtlanıyor. Zaten hendek hatası yüzünden ciddi itibar kaybına uğrayan örgüt, yeni yöntemler, yeni teknikler arayışına girişmiş görünüyor. Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla’da eylem arayışları bunun bir göstergesi.

Örgüt, ABD’den aldığı siyasi ve askeri destekle Türkiye’ye zarar vermeye çalışıyor. Yurt içinde de küçük gruplar halinde hareket ederek kayıp vermemeye ya da az zayiatla operasyonları savuşturmaya uğraşıyor. İstihbarat, PKK’nın yurt içinde asimetrik saldırılara hazırlandığına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haftalarda hareketlenen PKK’yla mücadele konusundaki kararlılığı, dün, “Kandil’de ve Sincar’daki sorunu oradaki otorite çözmezse biz buraları yerle bir ederiz. Bizim için teröristlerin yanındaki herkes teröristtir. Bugüne kadar müttefiklik, stratejik ortak diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur” diyerek tekrar duyurdu.Bölgedeki gelişmeler, iç siyasi takvim ve PKK-IŞİD-FETÖ’nün gitgide sıkışması Türkiye’de güvenlik sorununun yeni yılda öncelikli konu olacağını anlatıyor.

Üç koldan saldıracaklar.

Neyse ki gerek polis ve jandarmanın gerekse MİT’in son zamanlardaki önleyici istihbarat faaliyetleri FETÖ hasarının telafi edilmeye başlandığını gösteriyor.

Yerli otomobili kurulmadan halka açın / Fatih Altaylı / Habertürk

UNUTTURAMAZ SENİ HİÇBİR ŞEY

ALKOLLÜ bir biçimde ve aşırı süratle kullandığı otomobille yaptığı kaza sonucu 3 kişilik bir ailenin yok olmasına yol açan Emrah Serbes isimli vatandaşımız, cezaevinde mutlu olduğunu ima etmiş, cezasını çekmek istediğini belirtmiş ve eklemiş: “Beni unutsunlar.”

Peki bunu nerede söylemiş?

Bir röportajda.

Unutulmayı isteyen biri için ilginç bir tercih, değişik bir yol.

Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden birine sayfa sayfa röportaj vereceksin...

Bir sürü irikıyım ama içi boş laf edeceksin...

Sonra da “Beni unutsunlar” diye bitireceksin.

Vallahi bravo.

Bu röportaj daha çok şarkı sözüne benziyor: “Unutma beni, unutama beni” gibi...

İKİ KAZA, İKİ TAVIR

BİR polis memurunun şehit düşmesine neden olduğu kaza sonrası Rüzgar Çetin’in peşine düşen Türk medyası, ne hikmetse Emrah Serbes’in cinayet gibi kazasına son derece mesafeli duruyor.

Sakın yanlış anlamayın, Rüzgar Çetin’e haksızlık yapıldı, peşine düşülmeseydi falan demiyorum.

Ama Rüzgar Çetin kadar hatalı olan ve eyleminin sonucunda bir aileyi ortadan kaldıran Emrah Serbes, medyamızın taarruzuna pek de maruz kalmıyor gibi.

Acaba daha entel havaları atan bir çevreye yakın olduğu için mi?

Kendince bir siyasal duruşu varmış gibi yaptığı için mi?

Niye?

Merak ediyorum gerçekten.

Ülkemizin bekası! / Güngör Mengi / Vatan

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizim için ülkemizin bekasından daha önemli bir şey yok… Sınırlarımız dışındaki terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız, Kandil’i Sincar’ı yerle bir ederiz” dedi.

Aynı konuşmada ABD’ye de “Müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur” mesajı gönderdi. ABD için söylediklerinde haklıdır ve aslında bunu açıkça ifade etmek için geç bile kalındı.

Amerika, kendi vatandaşlarından, askerlerinden birine zarar gelse veya bizde olduğu gibi bir terör örgütü her gün onlarca genç şehit vermesine neden olsa dünyayı birbirine katar, ülkeler arası savaş çıkarırdı.

7 ayrı devlet

ABD ordu sözcüsü Albay Dillon “PKK’ya ne verdiniz” sorusuna “Hemen her şeyi verdik” diyor. Dünkü yazımda da hatırlattığım gibi “Ateşli silahlar, patlayıcılar, roketler, araçlar verdiklerini” söylüyor ve onlarla ortak çalışmaya devam edeceklerini anlatıyor..

Suriye ordusunda uzun süre üst düzey görev yaptıktan sonra muhalifler safına geçen bir komutan ise “ABD’nin 2018 yılında ‘PKK ve peşmergeye meşruiyet kazandırmak için’ Irak ve Suriye’de 7 ayrı devlet kurmaya hazırlandığını” söylemiş.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının Hatay-Reyhanlı’da kendileriyle görüştüğünü belirten komutan, “kendilerine bunu açıkladıklarını ve iş birliği teklif ettiklerini, Türkiye’nin başta Afrin olmak üzere Tel Abyad ve Menbiç’te elini çabuk tutması gerektiğini” bildiriyor.

Bu 7 ayrı devlet, Hatay’ın bitişiğindeki Afrin’le beraber Suriye sınır boyumuzca PKK devleti, aşağılara inildikçe Esad’a kalacak alan, Sünniler, Şiiler olarak ayrılacak bölgeler ve Irak sınırımızda Peşmerge devleti olacakmış. Bu durumda, ABD neden Barzani’nin bağımsızlık referandumu sonrası desteğini ondan çekti sorusu çıkıyor ama bu konularda strateji gereği geçici olarak böyle adımlar atılıp tekrar aynı noktaya dönülebildiği de görülmüştür.