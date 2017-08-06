Medya Arkası (06.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde AKP'li Ayhan Oğan'ın 'Yeni devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan'dır' sözleri vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Yeni devlet ve yeni sorular! / Güngör Mengi / Vatan

Ak Parti MKYK Üyesi Ayhan Oğan CNN Türk’te katıldığı bir programda “15 Temmuz’da devlet içine odaklanmış ‘bütün vesayet mekanizmalarının’ darmadağın olduğunu” söyledi.

Aynı konuşmada “Yeni bir devlet kuruyoruz” dedi ve işte bu noktada önce sosyal medyadan başlayan, sonra gazete ve TV’lerde yer alan dev bir toplum tepkisi geldi.

Elbette haklı bir tepkidir bu!

“Eski devletin içine” yıllar boyu virüs gibi yayılırken fark edilmeyen ve önlenmeyen Gülen Cemaati üyelerinin oluşturduğu “FETÖ’nün yaptığı bir darbe girişimi” yaşadı Türkiye…

Bu yayılma sonucunda gerçekleştirdikleri darbe girişimi ülkeyi kökünden öyle salladı ki bir yıldır her gün bu konu konuşuldu, o gece 250 vatandaş şehit oldu, girişimden bu yana 50 binden fazla kişi tutuklandı.

Ülkenin milyonlarca vatandaşı da bir yıldır gece-gündüz en yoğun şekilde “darbe” konusuyla yaşayarak bir tür ceza çekiyor.

Öncelikle, darbeye kalkışan FETÖ örgütü olduğuna göre Ayhan Oğan’ın neden FETÖ yerine “bütün vesayet mekanizmaları” tanımını kullandığı merak konusudur.

Tabii “yeni bir devlet kuruyoruz” sözü de…

Eski devlet nerede?

Türkiye Cumhuriyeti’ne “devletin FETÖ tarafından istila edilmesi” ve bu istila neticesinde bir darbe girişimi yaşanması dışında ne oldu?

Anayasası çok kez değişti, başkanlık ‘sistemi’ için de değiştirildi ama sonuçta Anayasa ve sınırlarını onun çizdiği “Anayasal düzen” yerinde duruyor.

Bu cumhuriyeti kurmak için yapılan koskoca bir Kurtuluş Savaşı, ülkeyi kuşatmış emperyalist ülkelere karşı kazanılan dev zaferler, on binlerce şehit duruyor.

İktidar Partisi’nin MKYK’sında bulunan bir ismin; Türkiye tarihinin yok sayılmasını ve yeni bir devletin kurulmasını bu şekilde televizyonlarda dile getirmesi kabul edilemez.

Eski devletin kusuru ne ve nereye gitti?

Yeni devlet kurmak için ne aldın da çıktın oraya / Ertuğrul Özkök / Hürriyet

ARKADAŞ dedi ya...

16’ncı Türk devletini yıkıp yenisini kuruyormuş...

Bakın aklıma ne geldi...

Amerika Birleşik Devletleri’nin “Kurucu babası” olarak sayılan 55 delege, 1787 yılında yeni devletin anayasasını yazmak üzere toplandıklarında bir akşam dinlenmek için tavernaya gitmişler.

Tavernanın kayıtlarına göre, o akşam 54 şişe Madeira şarabı, 60 şişe Bordeaux, 8 şişe viski, 22 şişe Port, 7 bowl (kase) rom punch içmişler.

Rom punch’ların konulduğu kaseler o kadar büyükmüş ki, görgü şahitlerinden birine göre, içinde ördek yüzebilirmiş.

Tavernada içtikten sonra işlerinin başına dönmüşler ve 2 gün sonra ABD Anayasası’nı bitirip yeni devleti kurmuşlar.

Ha, bu arada bir de tavla atıyorlarmış.

O gece yeni devlet kurmak için kafayı çekenler arasında George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin gibi bugün dolar banknotlarının üzerinde resimleri olan büyük babalar var.

Yani Ayhan arkadaş, hafriyatçılığa soyunup eskisini yıkıp yeni devleti kurmaya kalktı ya...

Merak ettim...

Acaba o canlı yayına çıkmadan önce ne aldı da...

“Heyyyttt yeni devlet kuruyoruz” diye birden babalandı böyle...

Boşuna devlet demiyorlarmış / Candaş Tolga Işık / Posta

Devletin nasıl bir “nimet” olduğunun en yakın ve somut örneği burnumuzun dibindeki Suriye’dir. Türkiye’de bugün sayıları 4 milyonu aşan Suriyeli iç savaş mağdurlarına sorun, onlar anlatsın: Devletin varlığı nasıl bir nimettir yokluğu nasıl bir çaresizliktir?



Son 94 yılı cumhuriyetle taçlandırılmış, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve 1400 yıllık medeniyet birikimi olan topraklarda “Yeni bir devlet kuruyoruz” dersen; bugüne kadar o hayalle gelip uzayın boşluğunda kaybolanların listesini koyarlar önüne.



Yenisini kurmaya niyetlendiğin ve eski sandığın Türk devletinin aslında ne kadar büyük olduğunu gösterirler. Yeni devlet kurma hayaline, bu devletin-bu milletin vereceği en kibar cevap “Yavaş kur!”dur.



“Yeni bir devlet kurma” söyleminin tam da türlü provokasyonlarla Türkiye’deki toplumsal fay hatlarının tetiklenmeye çalışıldığı bir döneme denk getirilmesinin altında yatan niyeti anlamış değilim.



Sebebi ne olursa olsun, bundan sadece 1 yıl önce var olan devleti yıkıp kendi paralel yeni devletini kurmak isteyen ihanet şebekesine karşı milli mücadele destanı yazmış, devletin istikbalini, milletin istiklalini tanklara karşı durarak geri almış bir memlekette böyle laf edilmez kardeşim. Unutmayalım ki bu topraklar hâlâ vatanımız, bizler hâlâ bir milletsek; bu devlet sayesindedir.

Duşakabinoğulları’ndan Tayyipoğulları’na... / Aydın Engin / Cumhuriyet

Adamın biri CNNTürk’ün gitgide “tek kale maç”a dönüşen bir tartışma programına çıktı ve tartışmadı, tebliğ etti:

-Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır...

Adamın siyasal kimliği belli: Reis’in adamı!..

Twitter’da, Facebook’ta adamla ilgili sıralananlar doğruysa AK Troller ordusunun tepesinde o varmış.

Yani söylediklerini ciddiye almak için en küçük bir neden yok. Yine de sosyal medya dediğimiz “atış serbest” alan haklı ama anlamsız ölçüde köpürdü. Klavyeye yumulan adama laf yetiştirme, laf sokuşturma yarışına girdi.

Bence değmezdi ve değmez...

Tayyip Erdoğan’ın Külliye merdivenlerinde tuhaf kılıklara sokup sıraladığı, tarihteki “Türk devletleri”ni temsil ettikleri söylenen “canlı mankenlerin” ortalarına dikilip kameralara poz verdiği o yürekler acısı fotoğrafı hatırlayın.

Fotoğrafta bornoz benzeri bir kılıkla boy gösteren birine bakıp, sosyal medyadaki hınzır zekâlardan biri adını koymuştu: Duşakabinoğulları...

Eh, yeni kurulduğu ilan edilen devletin adını da ben koyayım bari: Tayyipoğulları!..

Zaten oldum bittim Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız üstüne söylenenlere aklım pek yatmamıştır.

Bir kere 16 devlet kurulmuş ve on yedincisi forsta bir güneşle simgelenen Türkiye Cumhuriyeti ise bunun anlamı 16 devlet batırmışız demektir.

Doğru söylemek suç mu? / Fatih Altaylı / Habertürk

AK Partili Ayhan Ogan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz” cümlesi 3 gündür tartışılıyor.

Aslına bakarsanız “Tartışılıyor” lafı yanlış.

Bölünmüş Türkiye’nin mahallelerinden birinden Ogan’a yönelik sert eleştiriler var.

Diğer mahalle ise sessiz.

İki mahallenin ortasında hangi mahalleye yerleşeceğine tam olarak karar veremeyen Devlet Bahçeli ise sessizliğinin ardından dün öğleden sonra,“Bu devleti yıkacak daha anasından doğmamıştır” diyerek bildik üslubuyla konuya dahil oldu.

Bizim mahalleden Ayhan Ogan’a dümdüz gidenlerin aksine ben Ogan’a hiç ama hiç kızmadım.

Çünkü doğru söyleyene kızmak gibi bir âdetim yok.

Ayhan Ogan, doğruları söylüyor.

Katılırsınız katılmazsınız, kurdurursunuz kurdurmazsınız ama Ogan’ın dediği gibi “Yeni bir Türkiye” kurmak istiyor AK Parti.

Ogan’ın bunu söylemesinden önce biz kendi aramızda bu konuyu tartışıyorduk, şimdi de tartışacağız.

Ama iktidarın niyeti açık ve bunu söylemese de saklamıyor.

Yeni bir devlet anlayışı geliştirmek istiyorlar, yeni bir devlet kurmak istiyorlar. Yeni Türkiye söylemi bunun dışa vurulmuş ifadesi.

Daha muhafazakâr, daha dindar, çoğulcu değil çoğunlukçu, halka değil ama aydınlara karşı daha otoriter, kuvvetler birliğine dayalı yeni bir devlet.

Aslına bakarsanız, biraz da dünya modasına uygun...

Tabii “yeni” bir devlet kurmak için önce “eskisini” yıkmak gerek.

Çünkü boş ya da boşaltılmış bir arazi lazım.

15 Temmuz darbe girişimi bu açıdan çok önem taşıyor.

FETÖ’nün Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük olarak tarihe geçecek olan 15 Temmuz, yeni Türkiye’nin kuruluş günü olmaya aday.

Peki 15 Temmuz’la temelleri iyiden iyiye sarsılan devletin yerine yenisini kurmak kolay mı?

Açıkçası ben kolay olduğunu zannetmiyorum.

Bir devleti kurmak için öncelikle bir ideoloji ve ilkeler lazım.

Yerli veya ithal.

Yeni Türkiye’nin kurucu bir ideolojisi var gibime gelmiyor.

Ortaya koyulan tek fikir İslamcılık gibi görünüyor.

Ama İslam bir “din”...

Ve din üzerine ideoloji bina etmek kolay değil.

Çünkü birbirinden o kadar farklı İslam anlayışları var ki, mevcut durumda bile farklı İslamcı ideolojiler birbirleriyle anlaşamıyorlar.

Bu denli farklılaşmış malzemeden oluşturulacak bir temel üzerine sağlam bir bina inşa etmek mümkün değil. Edilse bile binanın sağlam ve güvenilir olması kabil görünmüyor.

Yani Ayhan Ogan doğrusunu söylüyor.

Yeni devlet kurma çabası var.

Ama kolay değil...

Görmez’in emekliliği ertelenebilir! / Resul Tosun / Star

Görevden ayrıldığı günden beri hakkında yazılanlardan öyle anlaşılıyor ki, dini ve diyaneti önemseyen kamuoyu ittifaka yakın bir şekilde Görmez hoca hakkında müspet bir kanaate sahip.

Böyle bir başkan bulmak kolay değil.

İmkân varken eldekini niye bırakalım değil mi?

Kamuoyuna açıklandığı kadarıyla emeklilik Görmez’in kendi talebi doğrultusunda gelişmiş.

Bence bu durum, böyle bir değeri tekrar kazanmak için idarenin elini güçlendiren vegöreve iadesini kolaylaştıran bir durumdur.

Hani hatırlayın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da milletvekili olmak için görevinden istifa etmişti de, Cumhurbaşkanımız onun istifasının doğru olmadığını söylemiş bir müddet sonra da Fidan görevine iade edilmişti.

Bence, Cumhurbaşkanımızla herhangi bir problemi olmadığına göre Görmez hocahakkında da aynı yöntem kullanılabilir.

Doğrusu böyle bir tasarruf hem kamuoyunu sevindirecek hem de ülkemizi güçlendirecektir.

Benden hatırlatması.

Görevine iadesi geçekleşirse Türkiye kazanır.

Gerçekleşmezse altın her yerde altındır, değerinden bir şey kaybetmez.



Mümkünse cennette bile karşılaşmayalım / Nihal Bengisu Karaca / Habertürk

Turnuvanın son şampiyonu, “Başörtüleriyle sigara içen kadınlar”yazısının müellifi oldu. Malum şahıs, kendisini âlim kabul eden, onu “diğerlerinden” ayıran on binlerce kadına ihanet ettiği yazısında şunları söyledi: “Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaya kapılıyorum: Sanki farklı olana şunu diyor: Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.”

“Paylaşacağım çok şey var” ifadesinin her tarafa çekilir, omurgasız tınısı fazlasıyla endişe verici. Onca dini ilim tahsil et, profesör ol, sonra git Demet Akalın şarkılarının söz yazarlığına soyun. Allah daha büyük keder vermesin.