Medya Arkası (06.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde et fiyatları ve liselere giriş sınavı ile ilgili yeni sistem vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Binlerce IŞİD militanı nereye gitti? / Mehmet Tezkan / Milliyet

IŞİD bir ara devlet gibiydi.. Irak ve Suriye’de geniş bir alana hükmediyorlardı, petrol çıkartıp satıyorlardı.. Ticaret yapıyorlardı.. Kentleri yönetiyorlardı..

Resmen terör devleti kurmuşlardı..

Dünyanın başına bile oldukları geç de olsa anlaşıldı, düğmeye basıldı..

Irak Ordusu, Peşmergelerle işbirliği yaptı; Musul ’a girdi.. Telafer, Havice IŞİD’den temizlendi..

IŞİD Suriye’de de tutunamadı..

Türkiye sınırının önünü temizledi..

Suriye ordusu (Esad güçleri) Mayadin ve Deyrizor ’u geri aldı.. ABD destekli PYD/YPG güçleri Rakka ’ya hakim oldu..

Sonuç; IŞİD hakim olduğu toprakların yüzde 96’sını kaybetti..

Ellerinde küçük bir bölge kaldı; orası da temizlenecek..

***

Soru şu; IŞİD militanları nereye gitti?

Bir ara sayılarının 80 bine ulaştığı söyleniyordu..

Ne oldu?

Buharlaştılar mı?

***

Bir kısmı öldü.. Nerede, kaç IŞİD militanının öldüğü açıklanmadı.. Ölenlerin hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmedi..

Hepsi Iraklı Arap mıydı?

Hepsi Suriyeli Arap mıydı?

İçlerinde Türkmen var mıydı?

Mesele Türkiye’den giden kaç Türk orada öldü.. O Türklerin isimleri cisimleri belli mi?

Ölenler arasında mesela; kaç Fransız, kaç Alman, kaç Çeçen, kaç Belçikalı vardı..

Soru işareti..

***

Bir kısmı yakalandı.. Kaç kişi hapse atıldı? Hapse atılanlar kim? Hangi ülkenin vatandaşı?

Ne görüntüleri yayınlandı, ne fotoğrafları..

***

Bir kısmı ülkesine döndü.. Mesela Türkiye’den giden 1500 kişinin 900’ünün geri döndüğü söyleniyor.. Bu isimler biliniyor mu? Takip ediliyor mu?

Aynı soru IŞİD’li Avrupalılar için de geçerli.. IŞİD’li Afrikalılar, Asyalılar için de geçerli..

Kaçan IŞİD’ciler hangi ülkeye gitti?

Veya hangi ülke üzerinden kaçarak evlerine döndüler?

***

Diyorum ki ..

Ya; IŞİD denen yapı çok abartıldı.. 80 bin kişi falan değillerdi.. Taş çatlasa sekiz on bin kişilerdi.. Kimi öldü, kimi kaçtı, kimi hapiste, kimi hâlâ direniyor..

Ya da; 80 bin kişilerdi.. En azından yarısı, hadi üçte biri kaçtı ülkelerine döndü..

Hal buysa dünyanın başı büyük belada demektir..

Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru / Ahmet Hakan / Hürriyet

- SORU BİR: Okulların bir kısmını “nitelikli” olarak nitelemeniz... Öbür kısmının “niteliksiz” olduğuna mı işaret eder? Eğer böyleyse... Bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu durumu katlanılır buluyor musunuz?

*

- SORU İKİ: Nitelikli çocuklar, nitelikli okulları hedefleyip sınava gireceklerse... Nitelikli olmayan okullara razı olan çocuklar, “Berkecan nitelikli de ben niteliksiz miyim babacığım” diye sorduğunda... Babalar ne cevap verecek?

*

- SORU ÜÇ: Çocuklar eve yakın okullara yerleştirilecekse... Eve yakın olmayan şahane okullara özenen çocuklar nasıl sakinleştirilecek? Bu konuda bir formül var mı?

- SORU DÖRT: Ne yani? Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar? Bu durumda emlak piyasası allak bullak olursa... Hesabını kim verecek?

*

- SORU BEŞ: Bütün liseler aynı nitelikte olsaydı... Getirdiğiniz sistem harika işlerdi... Ancak liseler arasında devasa nitelik farkları var... Ve getirdiğiniz sistem, eşitsizlik doğuracak... Nasıl aşacaksınız bu eşitlik sorununu? Var mı bir fikriniz?

*

- SORU ALTI: Bu yeni sistem için kaç yıllık bir ömür biçiyorsunuz? Ne zaman “Bu sistemi kaldırıyoruz” diyeceksiniz? Bu sistemi de değiştirirken yine zafer kazanmış kumandan edası takınacak mısınız?

İmam hatiplere mecbur kalırsak ne olacak halimiz? / Sevilay Yılman / Habertürk

ORTAOKULU bitiren öğrencilerin hangi liseye gideceğine yön verecek yeni sistemi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz sonunda açıkladı dün. Ama tam anlatılamadığından mı ya da beklentilerin başka türlü olduğundan mı nedir, kafalar hâlâ karışık. Yani en azından benim orta son sınıfta çocuğu olan çevremdeki velilerden edindiğim izlenim bu yönde. Dün birkaçıyla konuştum. Enteresan tepkilerle karşılaştım. Garip daha doğrusu. Diyorlar ki: “TEOG ile ilgili sıkıntının esası, çocukların at yarışında koşturuluyor misali bir sınav sistemine mahkûm edilmesiydi. Güya çocukların ergenlik öncesi psikolojilerini olumsuz etkileyen bu saçmalığın ortadan kaldırılması için yeni bir yöntem sunulacaktı. Sunulamadı. Evet isteyen öğrenci evinin yakınındaki okula gidebilecek ama seçkin, iyi liselerde eğitimine devam etmek isteyen öğrenci de yine sınava girecek! Yani çocuklar yine aynı stres altında at gibi koşturulmaya devam edecek!”

Bilmiyorum velilerin beklentisi ne yöndeydi ama ben açıklanan yeni sistemi çok da berbat bulmadım. Bir-iki husus var benim de kafamı kurcalayan, onu da yazacağım ama seçkin liselere girişte merkezi bir sınavın olacak olması beni hiç şaşırtmadı. Ne olması bekleniyordu ki! Aralarında Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi yıllarını özel zekâya sahip öğrencilerin eğitimine adamış bu tip okulların da sadece etrafında oturan öğrencilerin kayıtlarını falan mı yapması bekleniyordu!

Hülasa... Açıklanan yeni sistemde tek bir defalık da olsa merkezi sınavın yapılacak olmasının bence hiçbir mahsuru yok! Böyle olmak zorundaydı zaten. Böyle olmasa başka türlü ve çok daha karmaşık olacaktı. Seçkin diye bilinen okullar kendi sınavlarını kendileri yapacaktı ve çok daha büyük tartışmalar kaçınılmaz olacaktı. Düşünsenize, Galatasaray kendi sınavını kendi yapıyor. O zaman Çemişgezekli, Şırnaklı, Erganili yeni Mahir’lerin Galatasaray gibi liselerde okuma şansı nasıl olacaktı?

Özetle, tatavaya gerek yok! Sınavsız bir eğitim sistemi mümkün değil Türkiye’nin eğitim düzenine göre. Adı ister TEOG olsun, ister MEOG fark etmez ama bu eğitim şartlarıyla çocuklar bir sınava mahkûm.

Ben sınav olayına değil ama şu evine en yakın okul olayına takıldım. Aslında ilk anda akla mantığa uygun geliyor. Çünkü eğitimde işi bilenlerin genel olarak söylediği şey: “En iyi okul, eve en yakın okuldur.” Bence de öyle ama bu şimdiler için çok geçerli bir görüş olmayabilir. Zira aldığım duyumlara göre söylüyorum, neredeyse düz lise kalmamış memlekette. Çoğunun imam hatip modeline dönüştürüldüğü iddia ediliyor. Eğer gerçekten bu iddia doğruysa büyük fecaat! Çünkü imam hatip liselerini tercih tamamen ailenin dünya görüşüyle bağlantılıdır. Açıkça yazıyorum, eğer benim oğlum şu anda böyle bir sisteme göre okumak durumunda kalsaydı ve tek şansı da eve en yakın olan okullardan birini tercih etmek olsaydı bu asla bir imam hatip lisesi olmazdı. (Rica ediyorum kimse bana zart, zurt etmesin ve boşuna kükremesin çünkü ben bunu kendi evladım için söylüyorum. Eğer evlat benim evladımsa, onun neyi, nasıl okuması gerektiğine de ancak ben karar veririm.) Düşünsenize... Evimize yakın 5 okulun 5’i de imam hatip lisesi ve ben oğlumun imam hatipte okumasına razı değilim. Ne yapacağım bu durumda? Nasıl başa çıkacağım bu sorunla? Acaba Sayın Milli Eğitim Bakanı’mız İsmet Yılmaz şu anda milyonlarca insanın kafasındaki bu soruya tüm açıklığı ve samimiyetiyle cevap verebilir mi?

Domuz eti katılmadığı ne malum? / Can Ataklı / Korkusuz

GEL DE BU SÖZE İNAN, KÂR ALMAYACAKLARMIŞ

Sırbistan'dan gelecek etler iki markette satılacak biliyorsunuz. İkisi de AKP'lilerin kurduğu market zinciri. Biri BİM diğeri de A101. Sırbistan'dan gelecek etleri satmak için açılan ihaleyi kazandı bu şirketler. Tarım Bakanı Fakıbaba “81 ilde şubesi olan market zinciri olmasına dikkat ettik” diyor. Mantığı var tabii. Her yerde dükkanı olan bir market zincirinin ucuz eti satması doğru bir karar. Ancak benim şaşırdığım ihalenin bitmesinden sonra BİM yetkililerinin yaptığı açıklama. Diyor ki BİM yetkilisi “Bu işten hiç kâr etmeyeceğiz.” Bu cümle doğru olamaz ki. Çünkü ihaleyi tek başlarına kazanmadılar. A101 ile aynı fiyatı vermişler. Nasıl oluyor o zaman? Yani BİM kâr etmeyecek bir fiyat veriyor o zaman A101'de mi kâr almadan satmayı planlamış? İki firma önceden mi konuşmuşlar ve aynı fiyatı, yani hiç kâr etmeyecekleri fiyatı vermişler. Eğer bunu yapmışlarsa Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi gerek. Çünkü yasalarımız gereği şirketler önceden konuşup fiyat ayarlamaları konusunda anlaşma yapamazlar. Bu halkın lehine görünse bile yasaktır. Ayrıca bir şirket neden hiç kâr etmeyeceği işe girer ki? Bu market zincirleri diğer ürünlerini kâr etmeden mi satıyorlar? İthal et olunca neden birden akıllarına fedakârlık geliyor acaba? Ama en önemlisi, bir şirket hem AKP'li hem de hiç kâr etmeden satış yapacak öyle mi? Buna Türkiye'de inanacak bir kişi çıkar mı?

BAŞIMDAN GEÇENLER “FAKİR ÇOCUKLAR PİRZOLAYİYEMEYECEK YİNE

Beylerbeyi'nde motordan indim. Her zaman rastladığım bir Beylerbeyi sakini “Can Bey ithal etlerimiz hayırlı olsun” diye takıldı gülerek. Ben de güldüm. Sonra birden ciddileşerek “Yalnız” dedi “Hükümet fakire ne demek istiyor, buna kafam çok takıldı” dedi. “Ne demek istiyor?” Beylerbeyi sakini “Bakın Can Bey, hükümet et alamayanlar için ucuza et getirmiş elbette teşekkür edeceğiz, ancak ucuz et sadece kıyma ve kuşbaşı et olacakmış. Peki fakirin ayda yılda bir de olsa çocuklarına pirzola yedirme hakkı yok mu? Neden sadece kıyma ve kuşbaşı ucuzmuş ki?” Bir an durdum. Açıkçası bir şey diyemedim. “Ama” dedim, “belki o ucuz pirzolalar bonfileler fakire değil yine zengine gider diye düşünmüşlerdir.” Hiç ikna olmadı bu sözlerimden. “Valla Can Bey ben size açıkça bir şey diyeyim mi ucuz etlerin de yine hatırlı AKP'lilere gitmeyeceğinden emin değilim. Ramazanlarda kurulan iftar çadırlarına lüks arabalarıyla gelenleri görmüyor muydunuz, onlar yine kapışırlar etleri fakire fukaraya yine bir şey kalmaz” dedi ve yürüdü gitti. Bilmem haksız mıydı acaba?

Zarrab ‘tanık’ mı olacak? / Zeynep Gürcanlı / Sözcü

New York’taki adli süreç, Mart 2016’da Reza Zarrab’ın Miami’de tutuklanmasıyla başlamıştı.

O zamandan beri hep “Zarrab davası” diyorduk bu sürece…

Ancak 27 Kasım’da yapılacak jürili son duruşmaya günler kala, “Zarrab davası” da şekil değiştirdi, “Halkbank davası” haline geldi.

O kadar ki; “asıl sanık” Reza Zarrab’ın asıl duruşmada “tanık” olması büyük ihtimal.

ABD’de bir sanığın, savcılıkla anlaşıp, “itirafçı” olup ceza indirimi istemesi olağan bir uygulama. Bunun için savcılıkla anlaşma yapıldıktan sonra sanığın bir de hakim karşısına çıkıp “suçluyum” demesi, ceza indirimi karşılığı itirafçı olduğunu kendi ağzından söylemesi gerekiyor.

Henüz bu aşama gerçekleşmemiş de olsa, tüm emareler Zarrab’ın “itirafçı”olduğunu gösteriyor. Milyonlarca dolar verip tuttuğu avukatlar, artık savcılığın ortaya koyduğu dilekçelere, yeni iddianamelere itiraz etmiyor. Zarrab tam anlamıyla “havlu atmış” gibi duruyor.

Peki bundan sonra ne olur?

İtirafçılığının kesinleşmesi halinde, Zarrab’ın 27 Kasım’daki duruşmaya çıkıp “tanık” olması büyük ihtimal…

Zarrab “tanık” olursa, kürsüye çıkıp teker teker savcılığın iddialarını doğrulayacak; verdiği rüşvetleri, isim, tarih ve yer belirterek teker teker anlatacak. Savcılığın İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için kurulduğunu öne sürdüğü rüşvet ve dolandırıcılık şebekesinin nasıl çalıştığının ayrıntılarını bizzat jüriye anlatacak.

AKP döneminin bir dönem “gözde işadamı” olarak lanse edilen Zarrab “tanık”, Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey bürokratı Hakan Atilla ise “sanık”olarak yargılanacak.

Olan Türkiye’ye olacak…

Washington’da Türkiye entrikaları / Serdar Turgut / Habertürk

BEN ne kadar ülkelerimiz arasında makul, akılcı bir yeni rota çizilmesi gerektiğine inansam, bunu söyleyen yazılar yazsam da gerçeklikten de tamamen kopacak halim yok.

Bugün Washington’da Türkiye aleyhine sonu çok tehlikeli olabilecek entrikaların çevrilmekte olduğunu görmeliyiz.

Perde arkasında döndürülen entrikaları perde önüne taşıyan isim ise Başkan Donald Trump’ın eski başstratejisti Steve Bannon oldu.

Bannon, bugün Washington’da konuştuğu hemen herkese “Türkiye’nin Amerika’ya yönelik en büyük tehdit olduğunu ve hatta Amerika açısından Türkiye’nin İran’dan bile daha tehlikeli olduğunu” söylüyor.

Şu anda Beyaz Saray dışında olsa dahi Breitbart News’un başında bulunduğundan alt-sağ güç odaklarını avucu içinde tutan ve belki de Beyaz Saray içinde olduğundan bile daha fazla başkanın kulağına fısıldama imkânı olduğundan Bannon’un fikirleri Türkiye-Amerika arası ilişkilerin geleceği açısından hiç de hayırlı değil.

Ulusal güvenlik konusunda uzman yazar arkadaşlarım, Bannon’un Türkiye aleyhine konuşmalarındaki bilinçaltına dikkat çekiyor. Onlara göre, Bannon’un Türkiye’den bahsederken “İran’dan bile daha tehlikeli”lafını kullanması, bilinçaltında 27 Kasım’da ilk açık duruşmasının yapılması beklenen Reza Zarrab davası olduğunu gösteriyor.

Bannon, konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef gösteriyor.

Bannon, konuştuğu etkili insanlara “Biz şu anda Erdoğan’ın liderliğinde yaşananları Amerika açısından iyi yorumlamıyoruz” da diyor ve ekliyor: “Biz bu işin peşini bırakmayacağız.”

Peki bu bahsettiği “biz” de kim? Tabii ki başta sürekli iletişim içinde olduğu Başkan Trump ve de Breitbart News aracılığıyla kontrol altında tuttuğu şu anki yönetimin güçlü isimleri.

Öyle görülüyor ki Washington’da bazı insanlar Türkiye’yi tamamen karşılarına almak ve bize zarar vermek için ellerinden geleni yapmaya kararlılar

Yüksek faizde milli dönem / İbrahim Kahveci / Karar

Düşük faiz istiyoruz.

Bunun uğruna Ali Babacan’ın başına neler geldiğini hatırlayın.

Ya Erdem Başçı?

Haklarında neler söylenmedi ki...

Faiz lobisinin ne olduğunu öğrenmeleri gerekiyordu. Karşılarında sözde millicilerden kurulu birileri çıkmıştı.

O tarihlerde Merkez Bankasının piyasaya verdiği paranın faiz oranı yüzde 7,50-8,50 aralığında seyrediyordu.

Yine o tarihlerde ülkemizde ortalama enflasyon oranı da yüzde 7,60-7,80 aralığındaydı.

İşte bu veriler eşliğinde adı yüksek faizciye çıkartıldı Ali Babacan ve Erdem Başçı’nın isimleri. Gayri milli olmakla suçlandılar. Yüksek faiz vererek ülkeyi zor duruma düşürdükleri ortalığa söyleniyordu.

***

Bugün durum ne?

Enflasyonda 10 aylık ortalama %10,87

Merkez Bankası Mayıs ayından bu yana faizde yüzde 11,90’ın altına bir türlü inmedi. Bazı günlerde yüzde 12,0 bile görüldü.

Erdem Başçı döneminde de krizler yaşandığında ara ara çift hane görüldü ama hiçbir zaman bu kadar yüksek ve bu kadar uzun süre çift hanede kalınmadı.

Merkez Bankası faizinde küresel kriz sonrası tarihi rekorlar yaşıyoruz. Hem oran hem de süre bakımından.

Ve galiba bu yüksek faize de bir kulp bulundu..

Artık ülkemize yabancı doğrudan yatırım daha az geliyor. Dış borçlanma imkanları da azaldı. Yabancı sermaye ihtiyacını bu yıl çok büyük oranda faiz getirisinden karşılıyoruz.

Kısaca cari açığı yüksek faize dayalı sıcak para ile kapatıyoruz.

İşte o nedenle artık yüksek faiz önemli ve değerli oldu.

Bugün ülke yararına yüksek faiz uygulanıyor.

Eskiden ekonomide uçmamızı önlüyor dediğimiz yüzde 7,50-8,50 faiz oranı yerine; bugün yüzde 12,0 faize milli gözle bakıyoruz.

Anlayacağınız o ki, oranlar yükseldi ama;

faizin lobisi gitti

Millisi geldi

Açıklama: Sloganla yönlendirilmek istenen ekonomide yüzde 7,50-8,50 faize lobi dersiniz. Ama yüzde 12,0 faizi de milli diye savunursunuz.