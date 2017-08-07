Medya Arkası (07.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde AKP'li Ayhan Oğan'ın 'yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır' sözleri vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

‘Yeni Devlet' sözü tüyleri ürpertti / Mehmet Tezkan / Milliyet

Eski AKP yöneticisi Oğan’ın bir televizyon programında; ‘şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Bakın beğenin ya da beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır’ demesi çarşıyı karıştırdı..

Öyle ya..

Yeni bir devletin kurulması için eskisinin yıkılması gerekir..

Bu da Türkiye Cumhuriyeti’ne son noktanın konulması demektir..

Çarşının karışmasının nedeni bu..

Oğan ‘yeni devlet kuruyoruz’ dese kimse kaale almayacaktı..

Sen kimsin denip geçilecekti..

Oğan, Cumhurbaşkanı’nı da işin içine katarak bir anlamda onu da itham etti..

Tartışmanın alevlenmesinin Oğan’a eleştiri oklarının fırlatılmasının nedeni bu..

Başbakan tepki gösterdi; ‘TC 1923’te kuruldu, dimdik ayaktadır’ dedi..

Başbakan Yardımcısı Bozdağ ‘hiç kimse bu kadroyu devlete karşı, devletle sorunlu gösteremez’ diyerek AKP’li Oğan’a çattı..

AKP sözcüsü o açıklamanın partilerini bağlamayacağını söyledi..

Muhalefet cephesinden de sert eleştiriler geldi..

MHP Lideri de..

CHP Lideri de Cumhurbaş-kanı’nın cevap vermesini

istedi..

Peki bu hassasiyet neden?

Böyle bir gidişat mı var; Oğan bu gidişatı mı dillendirdi?

Hayır..

Tabii ki; devlet yıkılıp yeni devlet kurulmuyor..

Tabii ki; devleti yönetenlerin böyle bir düşüncesi yok..

Tabii ki; gizli ajanda yok..

O zaman bu hassasiyet neden?

Şundan; devlet sapa

sağlam kalıyor ama rejim değişiyor.. 2019’dan

itibaren (veya ilk seçimden itibaren) yeni bir rejime geçiyoruz..

Kazanan yine Atatürk oldu / Ahmet Hakan / Hürriyet



MHP Lideri Devlet Bahçeli dedi ki:

- Atatürk Türkiye’dir...Kazanan yine Atatürk oldu

- Atatürk Cumhuriyet’tir...

- Atatürk devlettir...

- Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir.

- Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dedi ki:

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

- Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gece-gündüz çalışıyoruz.

- Hizmetlerimizi 2023 hedefleriyle taçlandırarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Teşekkürler Ayhan Oğan! Atatürk’ün, ölümünden seksen yıl sonra da zafer kazanmasına istemeyerek de olsa sunduğun katkı için.

Oğan’ın sözleri kimseyi bağlamıyor, peki Erdoğan’ın sözleri? / Erk Acarer / Birgün

Ayhan Oğan'ın partiden ihraç edilmesi talebi, bu açılardan gerçeklikle örtüşmeyen bir isektir. AKP ve Saray hiçbir zaman toplumsal muhalefete kurban vermez! Kurban verilmesi sadece 'tek adamın' tasarrufundadır. Bunun da toplumun talepleri ile ilgisi yoktur. 'Palazlanmak', 'karşı çıkmak', 'muhalefete meyilli hale gelmek' konuları kapsamı içinderir. Buradan baktığımızda Oğan'ın çıkışının üzerinde tekrar tekrar durulmalıdır. Kısaca; AKP nabız ölçmüş, toplumsal muhalafete çarpmış ve 'lütfen' geri adım atarak her zamanki gibi takiye yapmıştır. Erdoğan da aynı şeyleri söyledi Öte yandan daha az tartışılan ve gözden kaçan bir nokta var. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'sanki Kasım 2015 seçimlerinden bu yana AKP ve Saray'a koltuk değneği olan kendisi değilmiş gibi', yine hezeyanlı tvveet'ler silsilesi yaptı. Yok efendim, Türkiye kaynıyormuş da, darbe sulandırılıyormuş da... Yeni yeni cemaat ve tarikatlar oluk oluk oluk kurumlara, kuruluşlara yuvalanıyormuş da..." Bahçeli; anafikri de ortaya koyup; "Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkacak daha anasının karnından doğmamıştır" diyerek Cumhurbaşkanı'ndan, Oğan'la ilgili bir açıklama istedi. Erdoğan o açıklamayı şöyle yaptı: "Devlet içinde devlet asla. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devletimizin içinde devlet kurmak isteyenleri biliyoruz. İşte biri Pensilvanya'ya gitmiş. Orada, gelsene niye gelmiyorsun? Tek devlet noktasında zaten hassasiyetimiz bellidir. O da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunun dışında konuşulanlar lafı güzahtır..." Madem, kimsenin yeni bir devlet kurmak gibi fikri yoktu... Neden Erdoğan, Diyanet'in yaz eğitim programında yaptığı konuşmada o sözleri saf etti: "18 Mart 1915'i yaşamadınız, bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz'u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için daha anlamlı..." Ayhan Oğan meselesi geçiştirilmiştir çünkü esas niyet ortadadır. Erdoğan'ın sözleri, Oğan'dan farklı değildir. Artık toplumun eğilimlerini de görmüyorlar Bahçeli'nin söyledikleri arasında dikkat çekici bir nokta var. Gerçekten da Türkiye kaynıyor. AKP, bir yandan gericilikte hızlı adımlar atarak toplumun hassasiyetleriyle oynuyor diğer yandan, halkın genelinin eğilimleri dışında bir yapılanma telaşıyla hareket ediyor. Tüm toplumsal talepler görmezden geliniyor, baskı her geçen gün artarak, tüm kitleleri bir anafor gibi içine alıyor. AKP ve Saray aldıkça fazlasını istiyor. Toplumun mütedeyyin kesimlerinde, şimdiye kadar AKP'ye gönül vermiş olan seçmende olan homurdanma da gözden kaçırılıyor.

‘Yeni devlet’ / Nuray Mert / Cumhuriyet

İktidarın en büyük sorunu samimiyetsizliği. Partilerinin eski MKYK üyesi, “kurucusu Erdoğan olan yeni bir devlet kuruyoruz” diyerek aslında halihazırda yaşanan süreci dosdoğru tanımlamış. Dahası, bunu ilk söyleyen o değil, AK Partisi’nin bu istikamette icraatları bir yana, son iki senedir çeşitli vesileler ile bu gerçek pek çok kez ifade edildi. ‘Yeni Türkiye’ diye adı kondu, seçim ve en son referandum süreçlerinde, bunların sıradan seçimler olmadığı, yeni bir başlangıç olduğu ifade edildi. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, koalisyon çalışmalarına bu gerekçe ile itiraz edildi; ‘AK Parti sıradan bir siyasal parti değil, koalisyon yapması düşünülemez’ dendi, koalisyona aklı yatanlar hainlikle suçlandı. AK Partili siyasetçiler, yazar, çizerler Cumhuriyet dönemi için ‘tarihi parantez kapandı’ dedi.

Nihayet, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, bu olay tüm Türkiye’ye onun demokrasisine karşı bir girişim olarak nitelenip demokratik uzlaşma zemini olarak görülmek yerine, AK Parti’ye karşı bir ihanet sayılıp ana muhalefet dahil, tüm muhalefet çevreleri darbecilikle itham edilerek tasfiye edilmeye girişildi. 16 Nisan referandumu ile partili cumhurbaşkanı sistemi kuruldu, yani tam bir rejim değişimi gerçekleşti. Bir ülkede, tek bir parti ve onun lideri tüm milletin gerçek temsilcisi olarak tanımlanıp ona karşı itiraz millet düşmanlığı ile eş tutulduktan, hukuki süreçler bu çerçevede işlemeye başladıktan sonra zaten tek parti rejimi fiiliyata geçmiş demektir, olan budur. Buna rağmen, içlerinden birisi çıkıp bu gerçeği ifade edince neden inkâr ederler, anlaşılır gibi değil. Hadi, güçleri sınırlı olduğu sürece, asıl hedeflediklerini gizleme yoluna gittiler, sonuçta bu sadece bir siyasi etik sorunu, şimdi tüm güç ellerinde, neden kamuoyunun karşısına çıkıp, ‘evet, yeni bir devlet kuruyoruz, bunun doğru olduğunu düşünüyoruz, gelin neden böyle size açık seçik anlatalım’ denmez?

Vurun Ayhan Oğan’a! Ama niye ki? / Hakan Albayrak / Karar

CHP’li, MHP’li ve dahî AK Parti’li siyasetçilerin Ayhan Oğan’ı topa tutmak için seferber olmaları ne acayip…

“Atatürk Cumhuriyeti”ne bağlılık bildirmekte kıyasıya yarışmaları ne tuhaf…

Ne var ki Ayhan Oğan’ın söylediklerinde?

Bürokratik oligarşinin belirleyici olduğu bir devletten halkın belirleyici olduğu bir devlete geçildiğini, bu manada yeni bir devletin kurulduğunu söylemenin ne fenalığı var?

“AK Parti’nin kurduğu düzen de sorunlu” gibi bir itirazda bulunulacaksa bulunulsun; “devlet” kelimesi etrafında koparılan fırtına neyin nesi?

Sorun, “devlet”e atfedilen kutsiyetten kaynaklanıyor.

Değil mi ki “Ulu Önder Atatürk’ün bize bıraktığı miras” söz konusu; öyleyse “devlet” dendi mi akan sular duracak, Ayhan Oğan da esas duruşa geçip saygı ve huşû içinde susacak!

CHP böyle bakıyor meseleye.

“Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahî edilemez Anayasa maddeleri” konusundaki hassasiyeti dillere destan olan MHP’nin de böyle baktığı anlaşılıyor.

Görünen o ki AK Parti de böyle bakıyor veya böyle bakıyormuş gibi görünmeyi tercih ediyor.

Bu saçma sapan dogmatizmin aşılması -en azından aşındırılması- için çaba göstermeye yanaşmıyor.

“Ayhan Bey ne demek istediğini güzelce izah etti. Sorun yok. ‘Devlet’ kelimesi etrafında koparılan bu fırtınayı anlamsız buluyoruz” deyip geçebilirdi, geçmedi.

“Atatürkçü” yahut “Kemalist” devlet anlayışı bir yana…

Son zamanlarda bizim saflarımızda yükselen ‘devletçilik’ de yenilir yutulur gibi değil.

En büyük haksızlıklar karşısında bile ‘Vardır devletin bir bildiği’, ‘Devletin hikmetinden sual olunmaz’, ‘Devlet böyle takdir etmişse bize saygı duymak düşer’ gibi ‘kıldan ince boyunlu’ tepkiler verilebiliyor.

Ne münasebet?

Devlet, insanların ötesinde, sislerin ardında mistik bir varlık değildir.



Hançerin boyu / Mete Yarar / Karar

Görünen tablo odur ki Fırat Kalkanı Harekatından daha büyük bir alanda operasyon icra etme kapasitesi devletin elinde mevcuttur. Türkiye’nin önündeki en büyük engel yine ABD’nin öne süreceği sorunlar yumağıdır. ABD, DAEŞ’le mücadelenin sekteye uğrayacağını öne sürerek Türkiye’den PYD’ye (PKK) yeni cephe açılmamasını bir süre daha talep edecektir. Burda Türkiye’nin haklı olarak tezi şu olacaktır; Rakka bölgesinde PYD unsurları ABD ile operasyona katılırken adam tasarrufu yaparak ÖSO ya bir çok cephede saldırabilmektedir. Yine Türkiye’ye Suriye üzerinden binlerce yeni terörist kaydırabilmektedir. Burdan anlaşılacağı üzere teröristler bunları yaparken Rakka Operasyonu tehlikeye düşmüyorsa Türkiye de yeni cephe açtığında tehlikeye düşmeyecektir. Kimse aklımızla dalga geçmesin.

İşin kısaca özeti “Sen yaparken sorun olmuyorsa ben yaparken de sorun olmaz.”

Benim tahminim Türkiye tek cepheden operasyona başlamayacaktır. Irak ve Suriye’deki bütün önemli terörist kampları ve tesisleri aynı anda vurulacaktır. Bu yapılmazsa operasyon süresi uzayabilir. İkinci tahminim ise Fırat’ın doğusu ve batısı diye bir kısıtlama olmayacaktır. Bu harekatın en kritik gelişmesi ise geçmişe göre Türk Hava Kuvetlerinin Suriye içinde daha aktif kullanılacağıdır. Türkiye ve Rusya bir çok konudaki iş birliğini Suriye içinde de perçinleyecek adımlar atacaklardır. Türkiye hem Irak hem de Suriye’deki oldu bittilere erken bir blokaj koymak istiyorsa bu operasyonu icra etmek zorundadır. Hançerin boyunu sorunların büyüklüğü belirleyecektir.

Hançerin boyu / Mete Yarar / Karar

Görünen tablo odur ki Fırat Kalkanı Harekatından daha büyük bir alanda operasyon icra etme kapasitesi devletin elinde mevcuttur. Türkiye’nin önündeki en büyük engel yine ABD’nin öne süreceği sorunlar yumağıdır. ABD, DAEŞ’le mücadelenin sekteye uğrayacağını öne sürerek Türkiye’den PYD’ye (PKK) yeni cephe açılmamasını bir süre daha talep edecektir. Burda Türkiye’nin haklı olarak tezi şu olacaktır; Rakka bölgesinde PYD unsurları ABD ile operasyona katılırken adam tasarrufu yaparak ÖSO ya bir çok cephede saldırabilmektedir. Yine Türkiye’ye Suriye üzerinden binlerce yeni terörist kaydırabilmektedir. Burdan anlaşılacağı üzere teröristler bunları yaparken Rakka Operasyonu tehlikeye düşmüyorsa Türkiye de yeni cephe açtığında tehlikeye düşmeyecektir. Kimse aklımızla dalga geçmesin.

İşin kısaca özeti “Sen yaparken sorun olmuyorsa ben yaparken de sorun olmaz.”

Benim tahminim Türkiye tek cepheden operasyona başlamayacaktır. Irak ve Suriye’deki bütün önemli terörist kampları ve tesisleri aynı anda vurulacaktır. Bu yapılmazsa operasyon süresi uzayabilir. İkinci tahminim ise Fırat’ın doğusu ve batısı diye bir kısıtlama olmayacaktır. Bu harekatın en kritik gelişmesi ise geçmişe göre Türk Hava Kuvetlerinin Suriye içinde daha aktif kullanılacağıdır. Türkiye ve Rusya bir çok konudaki iş birliğini Suriye içinde de perçinleyecek adımlar atacaklardır. Türkiye hem Irak hem de Suriye’deki oldu bittilere erken bir blokaj koymak istiyorsa bu operasyonu icra etmek zorundadır. Hançerin boyunu sorunların büyüklüğü belirleyecektir.