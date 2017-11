Medya Arkası (07.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde değişen liselere giriş sınav sistemi ile Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonu vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Kaos kapıda yazık çocuklara / Mehmet Tezkan / Milliyet

Çok iyi değildi ama kötü de denilemezdi..

En azından üniversite için de liselere geçiş için de oturmuş bir sistem vardı..

İyileştirmeye ihtiyaç var mıydı?

Vardı..

Ama iyileştirme yapılmadı.. Kökten değişikliğe gidildi..

Önce üniversite sınav sistemi değiştirildi.. Yalapşap hazırlandığı her halinden belliydi..Zaten bir hafta sonra yeniden değiştirildi..

Sonuç; öğrenciler bir günde 4.5 saat süren sınava girecek..

Eskiden de böyleydi diyeceksiniz..

Eskiden tek oturumdu, şimdi iki oturum..

Büyük reform!..

YÖK bu işin altında ezildi..

***

Sadece YÖK değil, liselere giriş sınavını kaldırmış gibi yapan Milli Eğitim Bakanlığı da çuvalladı..

Fiyakalı isim bulmuşlar; tercihe bağlı serbest kayıt sistemi..

Vay, vay, vay..

Bakan’ın nitelikli ilan ettiği 600 okul için sınav yapılacak.. Yabancı okullar var, özel okullar var; aşağı yukarı 400 - 500 bin öğrenci yine sınava hazırlanacak..

Yine dershanelere gidecekler..

Parası olan yine özel ders alacak..

***

İşin bu kısmı bildik.. Yeni bir şey yok.. Karışık olan, anlaşılamayan öbür taraf..

Nitelikli okullara giremeyenler hangi okula gidecek?

Kimse bilmiyor!.

Abartmı-yorum, Milli Eğitim Bakanı bile bilmiyor.. Bürokratlar bir metin yazmışlar, onu açıkladı..

Basın toplantısı da yapmadı.. AA’ya açıkladı..

Neden?

Nedeni belli değil mi; soru sorulmasın diye.. Çünkü Bakan’ın sorulacak sorulara verecek cevabı yok..

***

Eğitimciler soruyor..

Beş okul tercihi nasıl yapılacak?

Cevap yok..

Düz lisede okumak isteyen bir öğrenci mutlaka düz liseye mi kaydedilecek?

Cevap yok..

Adresine yakın düz lisede kontenjan dolmuşsa meslek lisesine gitmek zorunda mı kalacak?

Cevap yok..

Sınavla girilecek okullar belli mi?

Cevap yok..

60 soruluk sınavla yüz binlerce öğrenci nasıl ayrıştırılacak, sıralama nasıl belirlenecek?

Cevap yok..

TEOG sınavında 17 bin birinci çıkmıştı, bu sınavda 40 bin birinci çıkarsa ne olacak?

Cevap yok..

***

Sorum şu.. İktidarın belediye başkanlarını neden değiştirdiğini anlayan var mı?

Yok..

Koltuğunu kaybedenler bile anlayamadı..

Sınavlar da böyle..

Neden değiştiğini anlayan yok.. Bakan bile anlayamamış!.

Olacağı söyleyeyim.. Önümüzdeki yaz büyük kaos yaşanacak.

Çocuklarımıza kıymayın efendiler!.. / Ümit Zileli / Korkusuz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine getirilen sistemi deyim yerindeyse şöyle anlattı:

-Daha iyisi Şam’da kayısı!..

Siz isterseniz daha oturaklı olan şu özdeyişimizi kullanabilir, aynı sırada gerdan kırıp, bel büküp şıkır şıkır oynayabilirsiniz de:

-Yeme de yanında yat!..

Öylesine şahane, öylesine “bulunmaz Hint kumaşı” bir sistem yani! Peki adı ne bu makbul sistemin?..

-Mahallende oku çocuğum sistemi!

Bakan, zaten uzun yıllar öncesine kadar kullandığımız sistemi “Kayserilinin eşeği boyayıp satması” misali allayıp pullayıp milletin önüne koyuverdi… Ancak pek mühim “farklılıkları” da ağzından kaçırıverdi tabii! Milli Eğitimin tepesindeki muhterem, sistemi ballandırarak anlatırken okulların yüzde 90’ının işe yaramaz, niteliksiz okullar olduğunu ilan etti bir kere!.. Nasıl mı? Yeni sistemle 8. Sınıf öğrencilerinin bakanlığın açıkladığı yalnızca 600 “nitelikli” okul için sınava gireceğini, sınavı kazanamayan ya da girmeyen öğrencilerin ise ikametgahlarına en yakın okula yerleştirileceğini açıkladı, yetmez mi! “Şayet o okullar nitelikliyse diğer binlerce okulun sıfatı nedir?”sorusunun yanıtı sizce ne olabilir acaba?!. Benim yanıtım biraz acı olacak:

-Koskoca ülkeyi “ahmak” yerine koymaktır!..

AKM’ye ‘face lift’ operasyonu / Fatih Altaylı / Habertürk

SUUDİ Arabistan’da birtakım prenslerin, işadamlarının ve güçlü ailelerin mensuplarının gözaltına alınmalarını “Yolsuzluğa karşı operasyon” diye algılayanınız varsa veya bu yöndeki palavraya inanma eğilimindeyseniz siz siz olun inanmayın.

Mesele öyle değil.

Suudi Arabistan’da aile içi bir kavga var.

Kral, kendisine karşı bir komplo düzenlendiğine, tahttan indirilmesine yönelik bazı hazırlıklar yapıldığına inanıyor.

Bunun arkasında ise Katar’ı ve İran’ı görüyor.

Bu yüzden bir süre önce veliahtını değiştirdi.

İşin özünde de gayet doğru ve olumlu bir değişim yaptı.

Şimdi de Katar ve Bahreyn bağlantılı olduğu, İran ve bölgedeki diğer güçlerle yakın olmasından şüphelendiği herkesi pasifize etmeye ve sindirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan’da yapılan operasyonun, Türkiye’de de kimi şirketlere etkisi minimal düzeyde de olsa olacaktır.

Hariri’nin istifasıyla birlikte okunması gereken bir paragraftır bu durum ve İsrail ile ABD’nin çok etkisi vardır gelişmelerde.

Niteliksiz okul çocuklarına iki teselli / Ahmet Hakan / Hürriyet

SUUDİ ARABİSTAN’I ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?

- ÜLKEYE füze düştüğüne dair iddia var... Aradan 72 saat geçtiği halde bu iddianın doğru ya da yanlış olduğu kanıtlanamıyor. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede prens ve prenses sayısı 15 bin civarında... Sayının tam olarak belirlenmesi mümkün değil. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede basın toplantısı yok, kamuoyuna açıklama yapma mecburiyeti yok, kamuoyu bile yok... Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede bir kraliyet ailesi var, Alu’ş-Şeyh diye güçlü bir aile var, Beni Şeybe diye bir sülale var ve bunların hepsinin inanılmaz etkisi var. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede dini ve hukuki kurumlar, Alu’ş-Şeyh denilen ailenin denetiminde... Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede tutuklanan prenslerin tümü, ülkenin beş yıldızlı otellerinde konuk ediliyor... Hadi sıkıysa anla!

NİYEYSE

NE zaman Suudi Arabistan’da bir karışıklık olsa...

“Kâbe bunlara emanet edilemez” diye bir tartışma başlar.

Şu son olaylardan sonra niyeyse...

Bu tartışmaya girilmedi gibi.

Prensin çaldığı rol BOP eşbaşkanlığı olmasın / Akif Beki / Karar

Kraliyet ailesindeki tasfiye, basit bir iktidar savaşı değil.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, tahta geçmeden önce mıntıka temizliği yaptığı muhakkak.

Fakat başlattığı saray darbesi, ayak bağlarından kurtulma tedbirinden ibaretmiş gibi durmuyor.

Depremin çapı ve eşlik eden ‘ılımlı İslam’a dönme’ söylemi, daha büyük bir hazırlığa işaret.

Mesele sadece potansiyel rakipleri bertaraf etmek, olası muhalefeti diskalifiye, ayrı baş çekebilecek güç odaklarını sıfırlamak olamaz.

Veliaht Prens’in girişeceği siyasi proje neyse, o projenin altını oyabilecek aykırı görüşler, ikilik olasılıkları baştan elimine ediliyor.

Etkili alimleri, kudretli prensleri, güçlü iş adamlarını hedef alan operasyon, muhtemel ki üstleneceği zor görevde prensin elini rahatlatmaya dönük. Ancak hareket alanını genişletmekten daha fazlasını amaçlıyor olmalı.

Suudi Arabistan’da yeni bir dönem başlıyor. Ve bu, rejim değişikliğiyle değil ama rejimin dini niteliğinde yani katı teokratik karakterinde bir dönüşümle sonuçlanacağa benziyor.

BU GELEN İKİNCİ BAHAR MI?

Alametler belirmişti. En ciddisi de Müslüman Kardeşler’i iktidara taşıyan Arap Baharı’nın terse döndürülmesiydi.

Suudilerin başı çektiği, yanlarına kafa dengi Körfez emirliklerini de alarak tetiklediği süreçlere bakın...

İran’ın mezhepçi politikalarına karşı Sünni dayanışmasının agresif bir cepheleşmeye evrilmesi, askeri güç yapılanması ve siyasi bloklaşmalara gidilmesi, terörle mücadele adına İslam ittifakı ordusunun kurulması, Katar’ın köşeye sıkıştırılması, Arap Baharı’nın camiyle partiyi ve dini vaazla siyasi propagandayı ayıran Tunus’ta yaşamasına izin verilmesi ama Mısır’da tabutuna çivi çakılması, Filistin’de Hamas’ın önünün kesilip Müslüman Kardeşler’den ayrışmaya zorlanması, İslam’ı kullanan radikal ideolojilerin hedefe konup üstüne gidilmesi vesair...

Yerleşik hanedanları sarstığı, petrol üzerine kurulu Suudi düzenine tehlike arz ettiği için Arap Baharı ters teptirilmişti. Taşlar, şimdi Suudi öncülüğündeki kontrollü depremlerle yerine oturtulacak, yarım kalan karşı devrimler tamamlanacak sanki.

Ortadoğu’ya egemen olan statüko, böylece halk ayaklanması ve mezhep kışkırtıcılığı tehdidine karşı şerbetlenecek, sallanan tahtlar sağlama alınacak.

Kadınlara hak tanımayan rejimin gevşetilmesiyle ılımlı İslam’a geçiş açılımı gibi esneme, yumuşama reformları da yaklaşan miladın habercisiydi.

Son olaylar, ayak sesleri önden duyulsa bile Suudi rejimindeki dönüşümün sert geçeceğini gösteriyor.

SIRADA BOP NÖBETİ VAR

İşaret fişeği atıldı...

Veliaht Prens, soyunduğu misyonla sadece kraliyet tahtına değil, BOP’un adı konmamış fiili eşbaşkanlığına da talip.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin hareket noktası terörle mücadele, İran etkisini kırmak ve kadın hakları başta olmak üzere hak ve özgürlükleri bölgeye yaymaktı.

BOP eşbaşkanlığı nedeniyle eleştirilen Erdoğan, 2009’da projenin doğmadan öldüğünü söylemişti.

Öyle anlaşılıyor ki bölge rejimlerini reformdan geçirme ve Şii yayılmacılığını baskılama projesi ölmedi, donduruldu ve şimdi raftan indirilip kaldığı yerden hayata geçiriliyor.

Eski ruh, deklare edilmeden canlandırılırken eşbaşkanlık rolünü de Suudiler devralıyor sanki. Eğer makyajla göz boyamıyorlarsa, önümüzdeki günler çok şeye gebe.

Sahi, hesap vermeden nereye gidiyorsunuz? / Saygı Öztürk / Sözcü

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanları istifalarını açıklarken, hepsi de ne kadar başarılı hizmetler yaptığını anlattı. Duyan da, başarılı olmanın ödülünün istifa olduğunu sanacak!

Başkana “istifa et” denildiğinde istifa ediyorlarsa önemli açığı olduğu akla gelir. Hem başarılısın ama istifa et denildiğinde istifa ediyorsun.

MAL VARLIKLARINI AÇIKLASALAR

İstifa eden başkanlara düşen görev, başkan seçildikleri dönem verdikleri mal varlığı bildirimiyle, istifa ettiği dönemdeki mal varlığını açıklamalarıdır. Hatta, kendi dönemleriyle ilgili soruşturma isteseler de, haklarındaki gerçek olmayan iddialardan sıyrılmaları da çok yerinde olur.

Parlamenter sistemin yerel düzeydeki canlı bir modeli ve demokrasinin beşiği olan belediye yönetimlerinde, belediye başkanının görevinden kaynaklanan (kamusal) faaliyetlerinin öncelikle, Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, belediye meclisince bilgi edinme ve denetleme yetkisi/yolları kullanılarak değerlendirilmesi gerekiyor.

İstifa ettirilen belediye başkanlarının istifa ettirilişinin kamuoyuna yansıyan haline bakalım:

– Belediye başkanının bir yıllık genel iş ve yürütümünü kapsayan, başkanın performansını/metal yorgunluğu olup olmadığını da yansıtan yetersizlik oyu verilmedi. Yetersizlik oyu verilmesi halinde belediye başkanı, Danıştay kararı ile başkanlıktan düşürülmesi sağlanabilir. Bu yapılmadığına göre faaliyet raporlarındaki açıklamaları belediye meclislerince her yıl değerlendirilerek yeterli görülmüş.

– Faaliyetinden memnun kalınmayan/hatalı görülen belediye başkanı hakkında belediye meclisi üyeleri tarafından, başkanlığının düşürülmesine yol açacak kabul edilmiş gensoru önergesi de yok

Et olayı çok karmaşıkmış meğer / Can Ataklı / Korkusuz

Gazeteci de olsak bazı şeyleri bilmiyoruz ya da geç öğreniyoruz. Et konusunda da bunu yaşadık sanıyorum. En azından ben yaşadım. Neden mi hemen anlatayım. Et konusunu dün de yazdım. Ama yazarken şunu bilmiyordum; ben sanıyordum ki BİM ve A 101’in ucuza satacağı etler Sırbistan’dan gelen etler olacak. Ve ben yine sanıyordum ki sadece Sırbistan’dan et ithal edeceğiz.

İkisi de yanlışmış. Öncelikle Türkiye birçok ülkeden et ithal ediyor. Erdoğan’ın son ziyaretinde dostum diye bağrına bastığı Sırplardan sadece 6 bin ton “lop” et alacağız. Sırbistan dışındaki ülkelerden kemikli, kemiksiz ya da canlı hayvan olarak ithal ettiğimiz etin miktarı 100 bin tonmuş.

Bu 100 bin ton et bugüne kadar çeşitli özel firmalar tarafından getirilip piyasaya sürülüyormuş. Yeni uygulama ile özel firmaların getirdiği bu etler Süt Kurumu tarafından getirilecek ve iki market zincirine verilecek. Onlar da bu eti en fazla 31 liradan satacaklar.

Diğer gazeteciler bunu biliyorlar mıydı? Fikrim yok. Çünkü medyamız Sırbistan’dan yapılacak ithalatla ilgili haberleri yaparken Türkiye’nin diğer ithalatından hiç söz etmedi. Ayrıca medyada çıkan haberlere sanki iki market zincirinin sadece Sırbistan eti satacağı gibi bir ifade hakimdi.

Özellikle yandaş medya Sırbistan eti haberlerini yaparken uygulamanın kasapların da fiyat kırmasına neden olacağını ileri sürüyordu hep. AKPiktidarı halk ucuz et yesin diye Sırbistan’dan et ithal ediyor ve bunu 81 ildede şubeleri olan market zincirleri aracılığı ile halka sunuyordu. Böylelikle hem halk ucuz et alabilecek hem de fiyat dengesi sağlanacaktı.

Türkiye’nin sadece Sırbistan’dan et ithal etmediğini işte bu uygulamanın fiyatları indirip indirmeyeceğini araştırırken öğrendim. Türkiye’nin yıllık yerli et üretimi bir milyon ton. İthalat ise 100 bin ton. Bu 100 bin tonun tamamını halka ucuza satsanız bile yerli et fiyatını düşürmeniz mümkün olmayacaktır aslında. Çünkü sorunun temelinde yerli üreticinin eti çokpahalıya mal edebilmesi yatıyor. İktidarın asıl bu soruna çare bulması gerekir ama onlar her zaman yaptıkları gibi popülizme saparak sanki halkın ucuz et yemesini sadece kendileri istiyormuş gibi davranıyorlar. Üstelik bunu yaparken tüm et ithalatını tekellerine alıp satışı da AKP’li iki firmaya veriyorlar. O şirketler “bundan bir kuruş bile kazanmayacaklarını” iddia ediyorlar. Yüz bin ton et satılacak ve bundan bir kuruş kâr etmeyeceksiniz öyle mi? Dün de söylediğim gibi duy da inanma.