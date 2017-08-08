Medya Arkası (08.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde AKP'li Ayhan Oğan'ın başlattığı "yeni devlet" tartışmaları vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Mehter / Yılmaz Özdil / Sözcü

Akp’li belediye başkanı fıkra anlatıyorum ayağıyla Atatürk’e açık açık “ibne” dedi. Akp grup başkanvekili çıktı, “şahsi görüşüdür, partimizi bağlamaz” dedi.

Akp milletvekili “bizi 40 sene fişlediler, şimdi biz onları fişliyoruz” dedi. Bir başka Akp milletvekili “Akp’ye karşı çıkanların kanını tahlile göndermek lazım, kanı bozuklar” dedi. Akp grup başkanvekili çıktı, “kişisel görüşleridir, partimizi bağlamaz” dedi.

Tahminim hatırlarsınız… Akp’nin kapatılma davasında Akp resmi savunma verdi, Akp’li Tbmm başkanının “dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz” şeklindeki sözlerinin “partiyi bağlamadığını” belirtti.

En şahane “bağlamaz” açıklamasını Akp’nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı… Tayyip Erdoğan başbakanken “ekümenik meselesi bizi bağlamaz” demişti, Akp’nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısına bu konuda ne düşündüğünü sordular, “sayın başbakanın görüşleridir, sayın başbakan bizi bağlamaz” dedi iyi mi!

Akp’li sanayi bakanı, Çin mallarına boykot çağrısı yaptı, diplomatik kriz çıktı, anında geri vitese takıldı, sanayi bakanlığından resmi açıklama yapıldı, “bakanımızın kişisel görüşüdür, bakanlığımızı bağlamaz” denildi.

Bu iki örnek, Akp gelene kadar dünya siyaset tarihinde ne görülmüştü, ne duyulmuştu… Bakan, bakanlığını bağlamıyordu, başbakan, hükümetini bağlamıyordu!

Akp’li Tbmm başkanı “anayasada laiklik olmamalı, dindar anayasa olmalı” dedi. Akp resmi açıklama yaptı, “meclis başkanının şahsi kanaatidir, partimiz adına konuşmuyor, partimizi bağlamaz” denildi.

Akp genel başkan yardımcısı “Türk diye bir ırk yoktur” dedi.

Akp milletvekili “Osmanlı’nın 90 yıllık reklam arası sona erdi” dedi.

Akp milletvekili “100 yıllık prangadan kurtuluyoruz” dedi.

Akp il başkanı “evet çıkmazsa iç savaşa hazırlanın” dedi.

Akp il başkanlığı imzasıyla “her evet Şeyh Sait’in ruhuna fatihadır” pankartı asıldı.

Akp gençlik kolları başkanı “kimse Türk, Atatürk demesin, orijinali Yunan, keşke Atatürk olmasaydı” dedi.

Akp’li belediye başkanı “içimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı, 1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu” dedi.

Her defasında pişkin pişkin “şahsi görüşüdür” denildi, “partimizi bağlamaz” denildi.

Siz meseleyi çok yanlış anlamışsınız Bekir Bey / Ahmet Hakan / Hürriyet

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ şöyle dedi:

“Kimseye şort giydiği için adli soruşturma yapılmıyor.”

İlahi Bekir Bey!

Yok, bir de şort giymekten adli soruşturma başlatsaydınız!

Daha neler!

Bekir Bey!

Siz meseleyi gerçekten çok ama çok yanlış anlamışsınız.

Yahu bu ülkede en azılı muhalifleriniz bile...

“Şort giydi diye kadınlara soruşturma açıldı” demiyor ki, demedi ki.

Mesele bu değil ki!

Mesele şu:

- Bu ülkede şort giydi diye kadınlara saldıran şerefsizler var.

- Bu ülkede şort giydi diye kadınlara müdahale etmeyi kendine hak gören alçaklar var.

- Bu ülkede kılık kıyafet zabitliğine soyunan madrabazlar var.

Milletin yakınması bunlardan.

Bu bağlamda size söylenen sadece şu:

Niçin bu şerefsizlerle, bu alçaklarla, bu madrabazlarla doğru dürüst mücadele etmiyorsunuz?

Niçin bunlara yönelik doğru dürüst bir adli soruşturma başlatmıyorsunuz?

Kısacası...

- Size “Şortlulara alçakça müdahale ediliyor” deniyor.

- Siz ise “Şortlulara adli soruşturma açmıyoruz” diyorsunuz.

Meseleyi bu denli yanlış anlayarak nasıl çözeceksiniz anlamak mümkün değil.

İktidarın metal yorgunluğu! /Mehmet Tezkan / Milliyet

İktidar partisi 2019 seçimlerine doğru önemli değişiklikler yapacak..

İl, ilçe başkanları değişecek..

Genel merkez kadroları yenilenecek..

Milletvekil- lerinin bir kısmı kenara çekilecek..

Sebep?

Sebebi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı açıkladı.. İktidar partisinde metal eskimesi varmış..

Metal yorgunluğu..

15 yılın verdiği yılgınlık..

İsteksizlik.. Canlılık halinin yerini durgunluğa bırakması.. İcraatların yürekten savunulmaması..

Buraya bir nokta koyalım..

Soru şu..

Teşkilatlar icraatları yetirince savunmuyor mu?

Savunamıyor mu?

Teşkilat dedikleri il, ilçe yöneticileri.. Her daim halkın içinde olan kişiler..

Halkın sorularına yanıt vermiyorlar mı?

Veremiyorlar mı?

İçlerinden biri.. Koynumuzda yıllarca ‘şeytan’ beslemişiz, biriniz bile uyanamadı mı diye sorsa ilçe başkanı ne yanıt verecek?

Bu tür büyük devasa soruları bir kenara bırakalım..

Günlük hayata bakalım..

Mesela içlerinden biri çıksa, 2010 yılında daha güçlü Türkiye için Anayasa’yı değiştirdiğimizde euro iki liranın altındaydı, şimdi dört liranın üstünde neden diye sorsa il başkanı ne cevap verir?

Mesela içlerinden biri çıksa, 2016 referan- dumunda rejimi değiştirdik, kişi başına gelir 25 bin dolara çıksın diye evet oyunu bastık, bu iş nasıl olacak diye sorsa ilçe bakanı nasıl izah eder?

Daha soru çok..

İşsizlik var..

Özellikle gençlerin iş bulamaması var..

Hayat pahalılığı var..

5 liranın üzerine çıkan benzin var..

Var oğlu var..

İl, ilçe yöneticilerinin işi zor da iktidar partisinin milletvekillerinin kolay mı?

Genel Başkanları ‘Bir hafta izin yapın, sonra seçim bölgelerinize gidin, çalışın’ dedi..

Halkın sorunlarını dinleme talimatı verdi..

Milletvekillerinin şöyle yaptık, böyle yaptık, Türkiye’yi şöyle uçurduk diyecek halleri yok..

Çünkü böyle bir durum yok..

Laf çevirecekler..

AK Parti adına konuşanlar / Kemalettin Özdemir / Yenişafak

AK Parti’nin siyaset üretme konusundaki sorunlarını bir kenara koyalım.

Bugün AK Parti, içine düştüğü iletişim ve siyasi krizlerin neredeyse tamamında, resmi sözcüleri ya da siyasetçilerinin değil, danışman ya da dolaylı olarak partiyle ilişkili olan insanlar nedeniyle sorun yaşıyor.

Yine bugün medyada, AK Parti hareketi üzerine süren tartışma, polemik ve eleştirel yazıların önemli bir kısmı, “AK Parti medyası” diye etiketlendirilen medyadaki bazı yazarlar, sözcüler ve yorumcular nedeniyle oluyor.

Şunu da söylemeliyim: Bugün kamuoyunda AK Parti algısı değişiyorsa, yeni ve kötü bir imaj yerleşiyorsa, “yeni bir devlet kuruyoruz” diyen gibi, nobran, egosu tavan yapmış ama cehaletiyle maruf bir kesim nedeniyle oluyor.

Bu böyle oluyor çünkü, televizyonlarda AK Parti siyasetçilerinden çok, başkaları konuşuyor. ‘Gazeteci, yazar, araştırmacı, danışman’ etiketini kullanan, ‘yeni AK Parti sözcüleri’ bunlar maalesef.

‘Bunlar AK Parti’yi temsil etmiyor’ söylemi, yine hukuki olarak bir anlam ifade etse de, algı ve imaj açısından durum öyle değil. Çünkü bu insanlar konuşurken ‘Reis adına, AK parti adına’ konuşur gibi konuşuyorlar. Ve devleti yönetenlerin uçaklarında en çok bunlar boy gösteriyor.

Yıllardan beri AK Parti politikalarına yakın yayın yapmış bazı medya organları ve orada yazanlar, isteseniz de, istemeseniz de AK Parti’nin algı ve imajını doğrudan etkiliyor.

NEDEN İLETİŞİM KONUSU MASAYA YATIRILMIYOR?

AK Parti ve hükümetlerinin iletişim konusunda yaşadığı sorunları ciddi bir biçimde masaya yatırıp tartışmamasını anlamıyorum. Zira siyasal iletişim dediğimiz şey, parti ve hükümet politikasının kamuoyuna yansıma şeklidir. İyi bir politikayı, kötü bir biçimde anlattığınızda sonuçta başarısız olmuş oluyorsunuz.

FETÖ ile mücadeleden tutun, Türkiye’nin yurt dışında haklılığının anlatılmasına, mültecilerin durumuna, müftülere nikah kıyma yetkisinden tutun, terörle mücadeleye kadar onlarca örnek verebilirim ki, çoğu, iletişim sorunlarıyla AK Parti aleyhine dönüverdi.

Stratejik iletişim çalışmaları yapmayı geçtim artık. Rahmetli Erol Olçok bile baş edemedi bununla. En azından “Yeni bir devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan’dır” gibi, ülkenin temeline kibrit suyu döken tipleri vitrine çıkarmaktan vazgeçsin AK Parti. Bunu görmeye ömrüm yetecek mi bilmiyorum.

Son kriz, buzdağının üstü sadece. Medyada, sivil toplumda daha onlarca isim var ki, her an bir mayın gibi patlayıp, koca hareketi, partiyi, hükümeti tamir edilmez krizlere sokabilir.

Eminim bir kısım şöyle diyecektir: “Adam mı var çıkarmıyoruz?” Var tabii. Ölçme kriterini, “Reis’e sürekli yalakalık yapsın, vur dediğinde vursun, sev dediğinde sevsin, aklı az, bileği kuvvetli insan” olmaktan çıkartırsanız, AK Parti içinde çok değerli yüzlerce siyasetçi, milletvekili, parti yöneticisi, yazar ve gazeteci olduğunu görürsünüz.

Kendimi katmıyorum ama ister istemez ben de dahil oluyorum bu listeye! Ne yapayım, yalaka tayfasından değilim. Suç mu?

Yeni Türkiye yeni devlet!.. / Ümit Zileli / Korkusuz

Adı Ayhan Oğan…

Bu muhteremi mercek altına aldığınızda provokasyon tadında söylemleriyle öne çıktığını şıp diye görebilirsiniz! Üzerinde en çok oynamayı, eğip, bükmeyi sevdiği konular ise Atatürk, Cumhuriyet, devletin yıkılması, yeni devlet kurulması, eski ve yeni Türkiye gibi ortalığı karıştıracak, gerecek, gündem oluşturacak konulardır…

Çok önemli, çok belirleyici bir adam olduğu için mi derseniz; hayır ama AKP’li olduğu, daha da ötesi AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak partinin en yüksek mekanizmasında görev aldığı için diyebiliriz… Gerçi AKP’den Kayseri Milletvekili aday adayı da olmuş hatta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan milletvekilliğine geçiş yapıp sonra da bakanlık koltuğuna oturan Mehmet Özhaseki’ye karşı bayrak açmış ancak listeye dahi girememişti. Aksine partideki görevini de kaybetmişti!..

Ama hakkını teslim etmek gerekir; yeniden göze girmek için yapmadığını, söylemediğini bırakmadı!.. Örneğin yandaş Ülke Tv kanalında aynen şu cümleyi kurdu:

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk değil, TBMM’dir!..

Alkış bekledi ama aksiliğe bakın; AKP Sözcüsü Mahir Ünal çıktı ve aynen şu açıklamayı yaptı:

-Son günlerde medyada MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır…

Gerçekten ağır ifadeler! Hele “Ayhan Oğan isimli kişi” yakıştırması tam bir aşağılama örneği… Mahir Ünal açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, lideri, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!..

Alkış bekleyen Oğan fena halde paylanmıştı!..

“Engellemeye kimsenin gücü yetmez!”

İşte bu muhterem her zaman ki gibi yine CNN Türk televizyonunda aynen şu sözleri sarf etti:

-Şimdi biz yani bir devlet kuruyoruz. Beğenin, beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır!..

Birilerinin pek beğendiği kesindi ancak böylesine açık bir itiraf tahmin edileceği üzere ortalığı ayağa kaldırdı… Ayhan Oğan isimli eski AKP MKYK üyesi, tepkiler karşısında bir açıklama daha yaptı; birincisine rahmet okutan açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi öven bu muhterem zat kendisini eleştirenler için de şu tanımlamayı yaptı:

-Aciz yaratıklar!..

Ancak, daha kısa bir süre önce “Atatürk kurucu değildir” diye konuşan bu adam, bu kez şöyle kıvırıyordu:

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP’dir!..

Tabii, siz bunu okuyunca “ey onur, ey haysiyet geldiysen üç kere vur” diyeceksiniz!.. Haklısınız tabii ama devamını bekleyin:

-16 Nisan itibarıyla yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İkinci kurtuluş, Türkiye’nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir…ve o kuruluşun partisi de AKP’dir!..

Bu durumda yukarıda isimleri geçen, Erdoğan’ın yanında yer alan siyasi liderler de yeni kurucu parti AKP’nin has elemanları olarak tarihe geçmiş olmuyor mu?!.

Ulusalcılara saldırı emrini FETÖ’ye kim verdi? / Muharrem Bayraktar / Yeni Mesaj

Dün ‘mübarek hocafendi’ denilerek kucaklanan, bugün FETÖ denilerek terörist ilan edilen grubun en büyük emellerinden biri “Türkiye’de ulusal uyanışı baltalamak, ulusal cephede yer alan vatanseverlere darbe üstüne darbe vurmaktı.”

Zaten bunu hiçbir zaman gizlemediler.

Bush yönetimindeki Amerika ile FETÖ’nün hedefi aynıydı. Hem Türkiye’deki ulusalcı uyanışı baltalamak, hem de Amerika ve Batı karşıtlığını yok etmekti.

ABD yönetimi, başta Bush olmak üzere, Grossman ve Condelezza Rice vasıtasıyla direkt olarak talimat verdi:

“Bu ulusalcı yükselişi, bu Amerika ve Batı karşıtlığını önleyin!”

Dönemin gazetelerine bakarsanız bu konuda yüzlerce haber ve yorum görürsünüz.

Bu görev Türkiye’deki FETÖ kadrolarına verildi.

Vatikan havarisi Gülen ise bu emri büyük bir sevinçle kabule etti.

Fetullah Gülen, Amerika ile aynı paralelde düşündüğünü ve Türkiye’deki ulusalcı kesimin başının ezilmesi gerektiğini şöyle itiraf ediyordu: “AB sürecinde son günlerde yaşanan kavga ve tartışmalara bir bakıverin, ölseler bir araya gelmeyecek kimseler ulusal cephe adı altında suni bir kitlesel dalga oluşturmaya çalışıyor(...) Ulusal cephe adı altında oluşturulmaya çalışılan dalganın sınırları belli değil. Hedefi, niyeti ve çağrı yaptığı hassasiyetler farklı farklıdır. Her açıdan manipülatif bir organizasyon olduğu belli. Kararlı, sabırlı ve samimi olmalı. Bu milletin irfanı, vicdanı ve sağduyusu bunları aşabilecek genişlik ve derinlikte.” (Aktüel Dergisi, Sayı 14).

Fetullah Gülen, ulusalcı cepheden duyduğu rahatsızlığı böyle dile getiriyor.

Ona göre ulusalcı dalga hedefsiz, kimliksiz.

Ona göre millet, irfanı ile bu dalgayı aşabilecek güçte.

Oysa ulusalcılarla savaşı milletin irfanı değil, devletin içine sızmış FETÖ’cü eşkıya takımı başlatacaktı.