Medya Arkası (09.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde kamuoyundan büyük tepki gören AKP'li Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet' ile ilgili sözleri ve FETÖ soruşturmaları vardı.İşte günün öne çıkan yazıları:

Darbe gecesinin çözülemeyen şifreli mesajları / Saygı Öztürk / Sözcü

5 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri Tuğgeneral Semih Terzi’ydi. Silopi’de görevli olmasına rağmen helikopterle önce Diyarbakır’a, oradan da Ankara’dan gönderilen Özel Kuvvetler’e ait uçakla Ankara’ya geldi. Daha darbe girişimi tam anlamıyla başlamamışken, Kuzey Irak’ta bulunan Özel Kuvvetler komutanlarından Tuğgeneral Halil Soysal’a saat 21.17’de mesaj çekiyor, “Ben artık Özel Kuvvetler Komutanı’yım. Benim emrime uyacaksın. Sen Kuzey Irak’ta kal” diyor.

Bu mesajı gönderdiğinde Semih Terzi Silopi’den Diyarbakır’a bile gelmemişti. Silopi’den helikopteri 22.20’de havalanıyor. 23.15’te Diyarbakır’a geliyor. Ankara’dan getirtilen uçakla Ankara’ya indiğinde saat 02.00’yi gösteriyor. Saat 21.17’den saat 02.00’ye kadar geçen sürede Semih Terzi’ye müdahale edilmemesi, hakkında bir karar alınmaması ilginç…

NİÇİN ENGEL OLUNMADI?

Semih Terzi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçiriyordu. Karargaha girmesine tam 19,5 metre kala Astsubay Ömer Halisdemir tarafından iki kurşunla öldürüldü. Halisdemir de 8 kurşunla şehit edildi. Geride henüz çözümlenememiş o geceye ait şifreli mesajlar kaldı. Semih Terzi’nin şifreli mesajları tam anlamıyla çözülemese de hedefte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asayiş Kolordu Komutanı Metin Temel’in kaçırılmasının da yer aldığıdır. Yine ortaya çıkan ayrı bir gerçek de Terzi’nin darbe hücresinin önemli bir ismi olduğudur.

O gecede sır olarak kalan ve üzerine yeterince gidilmeyen çok şeyler var. Semih Terzi saat 21.17’de Özel Kuvvetler’de görevli Tümgeneral Halil Soysal’a bundan böyle Özel Kuvvetler komutanının kendisi olduğunu söylemesine, saat 02.00’de Ankara’ya inmesine rağmen o sürede Terzi için niçin gereği yapılmadı? Üstelik uçak istiyor, helikopter istiyor hepsi yerine getiriliyordu.

AK Parti’de Ayhan Ogan meselesi / Sevilay Yılman / Habertürk

AK Parti adına açıklama yapıldı. Denildi ki: “Ayhan Ogan’ın devlet yeniden kuruluyor ve bu yeni devletin kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan’dır, sözleri Ogan’ın kişisel görüşüdür ve partimizi bağlamaz!” Sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım girdi devreye ve “Şaka mı bu?” diye sorduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin 1923, kurucu liderinin de Mustafa Kemal Atatürk olduğunu üzerine basa basa belirtti; çok sert bir tavırla Ogan’ın resmen zırvaladığını açıkladı. Ve en nihayetinde de, herkesin, hepimizin; “Acaba o ne diyecek? Ne düşünüyor?” diye merak ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan değindi meseleye ve noktayı koydu: “Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bir devletimiz yok. Kim ne derse desin, hikâye!”

Özetle, devletin bir numaralı yöneticisi dahil, Ogan’ın “Yeni bir devlet kuruluyor” sözleri tüm çevresinden, etrafından tepkiyle karşılandı. Şimdi bunlar olmasaydı, yani bu tepkiler dile getirilmemiş olsaydı ben de belki başka bakardım Ayhan Ogan meselesine. “Bu sözlerin karşısında susuluyor ise bu sözlere tepkisiz kalınıyor ise bir anlamda onaylanıyor demek ki” diye düşünürdüm. Çünkü klişe ve çok tuttuğum bir söz vardır: “Susmak onaylamaktır!”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı / Serpil Çevikcan / Milliyet

Önceki sabah kahvaltıda buluştuğumuz Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Benim kanaatim Kılıçdaroğlu kendisi aday olacak. Adalet Yürüyüşü’ne bakarsanız, ‘ben planladım, ben yürüdüm’ diyor. CHP’den ayrı bir Kılıçdaroğlu figürü ortaya çıkarılıyor. Kurultay da yapacaklar. Adaylık için zemin hazırlıyor. Muhafazakâr kesime, başka kesimlere mesaj veriyor. Yaptığı adalet mitingi değil kesinlikle adaylık mitingiydi” dedi.

Bozdağ’ın bu kanaati Ak Parti cephesinin genel görüşünü ne kadar yansıtıyor net değil ama CHP’de “Bir genel başkan Cumhurbaşkanlığı’na aday olmamalı” görüşünü deklare eden Kılıçdaroğlu’na “Aday olmayı düşünmelisiniz” baskısının arttığı haberleri geliyor.

Kılıçdaroğlu açısından, “Genel başkan aday olmamalı” açıklaması hâlâ güncel. Ancak, hem parti içinden özgül ağırlığı olan kimi isimlerden hem de parti dışından, adalet yürüyüşünde elde edilen enerji, politik başarı ve ezber bozan hareket tarzının yarattığı etkiyi göz önüne alarak CHP liderine, “İlk istişareler yapıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda haklı çekinceleriniz vardı, ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı’na adaylığı düşünmelisiniz” görüşünü yansıtanlar artıyor.

CHP’ye dönük beklentinin artmasının, muhalefet blokunun başında yer alan Kılıçdaroğlu’na yeni parametreler ışığında, yeni değerlendirmeler yaptırdığına kuşku yok.

Bu noktada, Erdoğan karşısında sonuç alabilecek bir ortak adayın bulunmasının zorluğu da ortada. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde atılacak adımların yaratacağı etkinin şiddeti CHP liderini bambaşka bir karara itebilir mi?

CHP içinden bu soruya verilen yanıt kesinlik içermiyor.

Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlığı bırakarak partiler üstü cumhurbaşkanı adayı olması seçeneğiyle karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor ve bu seçenek imkânsız görülmüyor.

Bir Türkiye mi? İki Türkiye mi? / Mehmet Tezkan / Milliyet

Tarihçi Prof. Şükrü Hanioğlu Sabah’taki köşesinde iki önemli yazı kaleme aldı..

Aslında bir tartışmanın kapısını açtı..

Aslında Türkiye’nin en önemli konusunu ele aldı.. Nedir o? Kutuplaşma..

İki ayrı Türkiye, iki ayrı yaşam biçimi..

Söylediklerini özeti şu.. Geçmiş yönetimler ‘bir Türkiye’ yaratmak için izledikleri politika ‘iki Türkiye’yi tahkim etti..

Şimdiki yönetimin de ‘bir Türkiye’ yaratma girişimi benzer netice veriyor.. ‘İki Türkiye’yi tahkim ediyor..

Bu mesele önemli..

Gelin Prof Hanioğlu’nun yazısından bazı bölümlere göz atalım..

Söylem düzeyinde iddia edildiğinin tersine “kaynaşmış bir kitle” yerine kutuplaşan ve çatışan “İki Türkiye” yaratmışlardır. Gençleri ideolojik vurguları güçlü eğitim aracılığıyla toplumsallaştırarak yeni nesil yaratma girişiminin ne denli sınırlı yol alabildiği de ortadadır.

Aynı yöntemleri uygulayarak kutuplaşma ve çatışmanın asgarî düzeye indirildiği “Bir Türkiye” yaratma girişiminin benzer neticeler vermekle kalmayarak “İki Türkiye”yi tahkim edeceği şüphesizdir.

Bu büyük bir tezgah! / Candaş Tolga Işık / Posta

Bu nedenle “Bir Türkiye”yi karşı kutbu “dönüştürerek,” “ marjinalleştirerek” oluşturma uğraşı yerine bir paradigma değişimine gidilmesi gerekmektedir. Herkesin kendisi olarak katılabileceği, kimsenin marjinalleştirilmeye çalışılmadığı, eğitimin temel hedefinin tercih edilen eğilim ve dünya görüşlerini içselleştirmiş, “yaşı genç kopyala- rımız”dan oluşan “nesiller” yaratmak olmadığının kabul gördüğü, “çoğulculuk” temelli bir toplum, asırlık çatışma ekseninin tedricen önemini kaybetmesine yol açacaktır.

Ortadoğu’da Filistin-İsrail çatışması yeniden alevlendirilirken İsrail zulmüne bir tek Türkiye “Dur” diyor.

Suriye-İdlip’te Türkiye’ye yeni bir tuzak kuruluyor.

Amerikan Devleti, YPG’ye silah yağdırıyor.

Türkiye’nin Avrupa’yla ilişkileri Batı dünyası tarafından adeta planlı bir takvimle geriliyor.

FETÖ davaları sulandırılıyor.

Birileri bu milletin en büyük hassasiyetlerinden biri Atatürk üzerinden toplumda bir tahrik dalgası başlatmaya çalışıyor: Televizyondan dergiden Atatürk’e hakaretle başlayan provokasyon dalgası Ulu Önder’in heykeline fiili saldırıya dönüştürülüyor.

Cemaat ve tarikatlıların kamu kurumlarına, kuruluşlarına yeniden yuvalandığı konuşulurken sarıklı-sakallı bir polisin ekip otosu kullanırken fotoğrafı ortaya çıkıyor.

İktidar partisinin eski bir yöneticisi -partisi, genel başkanı ve liderine rağmen- “Yeni bir devlet kuruyoruz” diye açıklama yapıp bu topraklarda 2 bin yıllık geleneğe sahip devleti tartışmaya açmaya kalkıyor.

Bu resme bakınca siz ne görüyorsunuz bilmem ama benim gördüğüm şudur: Dahili ve harici bedhahlar yeniden iş başında!

Allah yardımcımız olsun.

Yerli, milli, dindar mafya / Mehmet Yakup Yılmaz / Hürriyet

Bir yuvarlak masada, eşi ve dostlarıyla birlikte herkes gibi yemek yiyordu.

Durumu “olağanüstü” kılan şey ise masanın etrafını çevirmiş “özel korumalar” idi.

Ben 24 koruma sayabildim, belki kendisini ortalığa göstermeden koruma görevi yapanlar da vardı, bilemiyorum.

Bir insanın 24 koruma ile gezmesi bana pek normal gelmiyor.

İki olasılık var: Ya bu bey, ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyor ve devletin kendisini koruyabileceğinden ümidini kesmiş.

Ya da böyle bir gövde gösterisiyle bazı yüreklere korku salma, güç gösterme çabası içinde.

Bu tekil bir örnek değil.

Geçenlerde Bodrum’da da bir gece kulübüne gözdağı saldırısı oldu ve 17 yaşında bir komi çocuk hayatını kaybetti.

Yakalanan kimse yok tabii. Oysa en karmaşık cinayetler bile kısa sürede çözülebiliyor, ülkenin dört bir yanını donatmış MOBESE kameraları sayesinde elle konulmuş gibi yakalanıyor. Ama bu katil, izini kaybettirmeyi nasılsa başardı.

AKP iktidarının ilk günlerinde “mafyaya” yönelik temizlik hareketleri başarılı olmuş, birçok organize suç çetesinin lideri hapse tıkılmıştı.

Şimdi görüyoruz ki önce Fetullahçı çetenin düzgün polisleri teşkilattan uzaklaştırmak için Emniyet teşkilatında yarattığı tahribat, sonra Fetullahçı çete ile mücadelenin her şeyin önüne geçmesi, bazılarının sokakların boşluğundan yararlanmaları sonucunu doğuruyor.

Bir de bu dönemin kendine özgü bir “ruhu” da var tabii.

Bu “ruh”, her şeyde olduğu gibi organize suç örgütleri, kabadayılar, mafyatik yapılanmalar arasında da “bizden–onlardan” ayrımını yapıyor.

“Bizden” denen, mafya babası bile olsa muteber oluyor.

Bu kişiler Müslümanlık ile suç örgütü yönetmeyi kendi kafalarında nasıl bağdaştırabiliyorlar bilemiyorum.

Ama bir gerçek var ki bu tipler fütursuzca, uluorta mesailerine devam ediyorlar, bu durum hiçbir polis müdürünün, valinin ya da İçişleri Bakanı’nın kanına dokunmuyor!

Demek ki bu tiplerin anlayacağı dilden konuşacak polis de kalmamış, o polisi harekete geçirecek savcı da.

“Yeni Türkiye”, mafyozoların serbestçe faaliyet gösterebildikleri bir ülke olmuş bile: Bir tek şart aranıyor bunun için; yerli ve milli olsun

Diyanet ve boşa giden vergiler! / Güngör Mengi / Vatan

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker sosyal medyada “Diyanet’e giden 7 milyar vergi ile benzin ve elektrik ne kadar ucuzlar? Bunun ekonomiye ve milli gelire katkısı ne olur” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet’in “Ülkede kök salan FETÖ konusunda geç kaldığını” söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Görmez de “Bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmenin mahcubiyeti yaşanmamalıdır” sözleriyle devlet kurumlarına yıllardır sızan FETÖ’ye müdahalede geç kalındığını ima etmişti.

Ortada bir “geç kalma” sorunu olduğu zaten açık, ancak…

Cem Toker’in vurguladığı gibi, devletin nedense bu kadar dev bir bütçe ayırdığı Diyanet’e yıllarca başkanlık etmiş olan Mehmet Görmez’in tek hatası bu da değildir. Ortadoğu’nun ve dünyanın din istismarcısı terör örgütleri tarafından cehenneme çevrildiği bir süreçte, uluslararası bir toplantıda, “savaşlarda kullanılan silahlar”dan yola çıkarak “Laiklik dünyayı topyekun savaşa soktu” diyen de odur, Gezi eylemlerinde “camide içki içildi” yalanını destekleyen de…

Diyanet, skandal bir soruya karşılık “Babanın öz kızına şehvet duyması haram değildir” şeklindeki korkunç açıklamayı da onun döneminde yapmıştır.

Bu yanlışlar yerine toplum Diyanet’ten “kadına ve çocuklara saygılı bakışı, şiddetin ve canlılara zarar vermenin din tarafından yasaklandığını” dinlemiş olsaydı çok şey değişebilirdi.