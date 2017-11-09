Medya Arkası (09.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde MHP lideri Bahçeli’nin, seçim barajı açıklamaları vardı. İşte, baraj tartışmalarından önce çıkanlar:

Seçim iklimi / Muharrem Sarıkaya / HaberTürk

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de önceki gün gazeteci arkadaşlarımla sohbetinde dile getirdiği gibi, “% 10 barajı yeni sistem için oldukça ağır”...

Ayrıca, Bahçeli’nin de altını çizdiği gibi, bazı kesimlerin TBMM’ye gelmesinin önünü tıkama aracı olmaktan da çıktı; ittifaklar veya bağımsız adaylarla bu engel aşıldı.

MHP Lideri’nin şu cümlesi de önemli:

“Zorlamalar ve dayatmalarla, birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine, ‘Hep beraber nasıl yaşarız, demokrasi içinde bunu nasıl başarırız, Türkiye’yi nasıl bir istikrar ve normalleştirme sürecine getirebiliriz?’ konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım.”

% 10 SANCISI

Türk siyaseti baraj konusunda Bahçeli kadar ileride olamadı...

Bugün de söylemde “% 10 barajı adil değil” demesine karşın bir an önce kaldırılması konusunda sancı çekiyor...

CHP, MHP yönetimi dahil Meclis’te temsil edilen tüm partiler barajın inmesi gerektiğini söylüyor.

Hatta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da “Baraj % 5’e inmeli” demesine karşın, aşağıda direnç var.

İktidar milletvekilleri, geçmişte olduğu gibi bölgesini ötekiyle paylaşmak istemiyor.

Seçim iklimine girilen bu süreçte AK Parti’deki hava da benzer...

Partinin kurmay ekibi barajın inmesine taraf gözükmekle birlikte, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında geçmişte Özal, Çiller ve son olarak Ecevitkoalisyonunda yapılan değişiklik anımsanıp “Değiştiren sıkıntıya girdi”bakışıyla meseleye çekingen yaklaşıyor.

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Mücahitler Anıtkabir’e / Ahmet Hakan / Hürriyet

NE DİYOR, NE DEMEK İSTİYOR?

DEVLET Bahçeli diyor ki:

“Yüzde 10 seçim barajı çok ağır bir baraj.”

Devlet Bahçeli demek istiyor ki:

“Barajın altında kalabiliriz, yetiş Reis.”

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Devlet Bey’in yüzde beş mesajı / Mehmet Tezkan / Milliyet

Devlet Bey gazetecilerle sohbet ederken lafı döndürdü dolaştırdı seçim barajına getirdi..

Seçim barajı için söylediği şu.

‘Bu yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım.’

Devlet Bey’in bu sözünü nasıl okumak lazım..

Ben iktidarın büyük ortağına mesaj olarak okudum..

Belli, yüzde 10 seçim barajı MHP için sıkıntı yaratacak.. Yarın seçim olsa diye yapılan anketlere itibar etmem.. Çünkü, yarın seçim olmayacağına göre!..

Sonar kamuoyunu yoklamış.. MHP’nin oy oranı yüzde 6.9’muş..

Bu sonuçla, Devlet Bey’in sıcağı sıcağına seçim barajını gündeme getirmesiyle bağlantı kuralım mı?

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Diyeceksiniz ki, lafı uzatma, sonuçta ne olur?

BİR: Yüzde 10 barajı düşürülmez.. MHP, AKP listesinden seçime girer.. Yüzde 10 kontenjan alır..

40 milletvekili çıkarmayı garantiler.. Zaten 550 milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasının nedeni bu değil mi?

İKİ: MHP bu işbirliğini kabul etmez.. Barajın düşürülmesi için bastırır.. İktidarın büyük ortağı boyun eğer.. Baraj yüzde 7’ye veya yüzde 5’e düşer..

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2019 topuna Bahçeli de girdi / Mehmet Acet / Yeni Şafak

MHP YÜZDE 10 BARAJININ DÜŞÜRÜLMESİNİ NEDEN İSTİYOR

Bahçeli’nin dünkü açıklamalarını bir hatırlayalım:

“Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj. Bu yüzde 5 mi olur, Batı demokrasilerindeki gibi yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10’da kalıp böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım.”

Bahçeli’nin bu açıklamalarının bütünlüğüne baktığımız zaman, seçim barajının düşürülmesi teklifini Türkiye’nin normalleşmesi bağlamında bir çerçeveye oturttuğu anlaşılıyor.

Gerçekten böyle mi?

Yoksa 2019’da partisinin bir baraj sorunu yaşama ihtimalini gördüğü için mi bu çıkışı yaptı?

Tabi kimse ayranım ekşi demeyeceğine göre, ilerleyen dönemlerde MHP yönetiminden bu minvalde duyulan endişeye dair bir şey işiteceğimizi zannetmiyorum.

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AKP’de moraller niye bozuk? / İsmet Özçelik / Aydınlık

AKP’lilerin morali bozuk. Geçmişte yapılan hataların faturası ödeniyor. Günü kurtarma politikaları duvara dayandı. Türkiye’yi yönetmekte zorlanıyorlar. Hatta yönetemiyorlar.

AKP yöneticileri eskiden yapılanları savunmakta çok isteklilerdi. Şimdilerde sohbetlerde havadan sudan konuşmayı tercih ediyorlar. Eğitimde yaşananları ağızlarına almıyorlar. Ekonominin durumunu pas geçiyorlar. Enflasyon tartışmasına hiç girmiyorlar. İşsizlik konuşulunca ağızlarını bıçak açmıyor.