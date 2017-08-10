Medya Arkası (10.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde PKK'nın Suriye kolu terör örgütü PYD vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

PYD'yi kim daha çok seviyor? / Candaş Tolga Işık / Posta

Başta müttefikimiz Amerika olmak üzere Batı dünyasının neredeyse tamamı PKK’nın Suriye uzantısı PYD’yi bölgedeki partneri ilan etti.

Hatta Amerika bir adım daha öteye giderek IŞİD’e karşı kara gücü olarak PYD/YPG’yi seçtiğini ve silah desteğinde bulunacağını tüm dünyaya duyurdu.

Türkiye, müttefiki Amerika’nın bu tavrına tepki gösterdi ve bölgede Rusya’yla yakınlaşacağının sinyallerini verdi.

Gel gör ki Rusya tarafından son günlerde gelen mesajlar da pek iç açıcı değil.

Öğreniyoruz ki, 4 gün önce Filipinler’de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan Suriye zirvesinde Rusya PYD’nin taraf olarak masaya oturması talebini Türkiye’ye iletmiş.

Rusya Suriye’de giderek popülaritesini artıran Kürt kartını Amerika’ya kaptırmak istemiyor. Ve sürecin başından beri bu yönde somut adımlar atıyor.

Amerika ve Rusya arasında “PYD’yi kim daha çok seviyor?” oyunu oynanırken farkına varmamız gereken bir gerçek var: Amerika da Rusya da biz istiyoruz diye sırtlarını dönmek şöyle dursun, meydanı ötekine bırakmamak adına her geçen gün PYD’ye daha da yaklaşacaklar.

Ve görünen o ki, Türkiye’nin bütün itirazlarına rağmen Suriye’de özerk bir Kürt yönetimi kurdurma projesi hem Amerika’nın hem de Rusya’nın desteğiyle er ya da geç hayata geçirilecek.

Sonrasında ne olur, nasıl olur hep birlikte göreceğiz.

Türkiye’yi boğma oyunu mu?!. / Ümit Zileli / Korkusuz

Biz, Türkiye’de gericiliğin rejim değiştirme heveslerini tartışırken, güney sınırlarımızın hemen dışında, Suriye üzerinden Türkiye’nin yakın geleceğiyle ilgili bir takım oyunlar dönmeye başladı bile!..

Önce birbiriyle bağlantısız olması mümkün görünmeyen iki çok önemli habere sırasıyla göz atalım:

1) Rus haber ajansı Sputnik’in İsrail’’in etkin gazetelerinden Haaretz’e dayanarak verdiği habere göre, ABD, Rusya, İsrail ve Ürdün, Suriye’nin güneyinde ateşkes sağlanıp güvenli bölge oluşturulmasından önce, Ürdün’ün başkenti Amman’da ve bir Avrupa ülkesinin başkentinde gizli görüşmeler yaptığını yazdı… Kimler katıldı bu toplantılara peki? Hemen sayalım:

– Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, ABD’nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, İsrail İstihbarat servisi MOSSAD temsilcileri, Ürdün’lü temsilciler ve ordu yetkilileri.

Gerçekten önemli isimler! Ufak bir ayrıntı daha; Mossad yetkilileri ile Ürdün temsilcileri aynı toplantılarda bir araya gelmediler! Neler kotarıldığını ya da pişirildiğini henüz bilmiyoruz. Yalnızca Avrupa’daki toplantıya yalnızca ABD, Rusya ve İsrail’in daha üst düzey yöneticilerinin katıldığı, İsrail’in varılan anlaşmada, İran güçlerinin Suriye’den ayrılmasına ilişkin bir madde olmamasından son derece rahatsız olduğu bilgisi sızdırıldı!.. Haaretz’in kaynağı ise çok ilginç; İsmi saklı İsrailli kaynaklar!.. Bu ne demek peki?..

-İsrail, sanki oyunun dışındaymış gibi görünüyor ancak ve de aslında tüm gövdesiyle içinde! Gelişmeleri saniyesi saniyesine izliyor ve çok önceden “desteklediğini” açıkladığı Kürt devletinin başına bir şey gelmemesi, ikinci İsrail’in Irak ve Suriye’yi kapsayan topraklarda sırasıyla kuruluşunun sağlanması için tüm gücüyle uğraşıyor demek!..

Ayhan Oğan erken öten horoz mu? / Uğur Dündar / Sözcü

Kendilerine omuz veren paydaş ve yandaş liberallerin bile gelecek 10 yılda, yani 2023 hedefine yolculukta karşı safta yer alacaklarını, bundan 4 yıl önce açıklıyor. “Yandaş liberalleri kullandık ve kirli bir eldiven gibi çıkarıp bir kenara attık!” demeye getiriyor. Ömer Dinçer ve Ahmet Davutoğlu neyi hedefliyorsa, Babuşcu da onu hedefliyor. “Yeniden Osmanlı”yı ilan ediyor.

Peki AKP'nin eski yöneticilerinden Ayhan Oğan “Biz Cumhuriyet'i yıkıp yeni bir devlet kuruyoruz” derken, ötekilerden farklı mı konuşuyor? Hayır! Malumu ilan ettiği için, emekli Amiral Türker Ertürk'ün deyimiyle kendisine “erken öten horoz” muamelesi yapılıyor!..

Çıplak eller birleşirse / Mete Yarar / Karar

Katar’a uygulanan baskının ardında sizce neden Mısır başı çekiyor. Pakistan’da yargı darbesiyle nasıl başbakan devrilebiliyor? Hepsi birbiriyle ilişkili ve önümüzdeki döneme hazırlık yapılıyor.

Mescid-i Aksa’ya girişleri engellenen Filistinlilerin yaptıkları direnişte ve Venezuela’nın darbecileri engelleme gücünü kendinde bulabilmesinde biraz da olsa Türkiye’den alınan feyz yok mudur. Halkın çıplak ellerinin en güçlü silah olduğu bütün dünyaya bir kez daha gösterilmiş ve bu çıplak eller bütün coğrafyalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milletinin yaptığı Kurtuluş Savaşı bütün ezilen millet ve toplumlar için bir esin kaynağı olmuştur. Bu devam eden ruh ile Türk milleti yine yazdığı kahramanlık destanlarıyla ezilmeye çalışan milletler için esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bunu küçümsemeye çalışanlar karşılarında gerçek Atatürkçüleri, vatanseverleri, milliyetçileri ve dindar halkı bulacaktır. O çıplak ellerin öpülesi eller olduğunu bütün ezilen toplumlar anladı bizde hala anlamamaya çalışanlar var.

Biz de zaten size anlatmaktan çoktan vazgeçtik.

AKP'nin şeriat kumarı / Nasuh Mahruki / Sözcü

Daha ilk geldiklerinde ruhumuza işlemiş Andımızı okullardan kaldırdıklarında, barış ve huzurumuzun anahtarı Ne Mutlu Türküm Diyene’yi yasakladıklarında, kalbimize kazıdığımız Önce Vatan’ı dağdan taştan söktüklerinde, Cumhuriyetimizin simgesi TC’yi her yerden çıkardıklarında, kendimizi bildik bileli coşkuyla kutladığımız Milli Bayramlarımızı kutlamamızı güvenlik gerekçesiyle yasakladıklarında ve protokol sorumluluklarına rağmen kulağım ağrıyor, ananem evleniyor, Almanya’dan abim geliyora benzer rezil kepaze, aşağılayıcı bahanelerle dalga geçer gibi katılmadıklarında nerede duracaklarını zannediyorduk ki?

Türkiye’ye gericiliği ve yobazlığı dayatan bu güçler emperyalizmin ta kendisi ve içerideki aşırı zenginleşmiş uşaklarıdır.

Emperyalizmin varlık sebebi sömürmektir. Eline geçen her fırsatta her şeyi sömürür, ele geçirir. Vicdansız ve duygusuz emperyalistlere, sömürülecek geniş coğrafyalar, engin kaynaklar, büyük nüfuslar sunar. Emperyalizm için din, sömürüye en uygun malzeme olduğu için, özellikle dini sömürür. Dini en iyi kim sömürebiliyorsa da onlarla çalışır, onlara destek verir, karşılığında da ülkeleri ve kaynaklarını ele geçirir, ortaklarını da sınırsız parayla, güçle ve iktidarla besler, büyütür semirtir…

Ilımlı İslam diye bir şey olmaz, ılımlı İslam’ın bir sonraki durağı kaçınılmaz olarak radikal İslam’dır çünkü ılımlı İslam, arkasında emperyalist güçlerin olduğu bir siyasal İslam projesidir. AKP, Ilımlı İslam yalanıyla gelmiş radikal İslam’a dayanmış ve bugün şeriata ulaşmaya çalışıyor. Zannediyor ki, Türkiye’yi şeriatın kucağına atmayı başarırsa yargılanmaktan, ülkeyi soyup soğana çevirdikleri 15 yılın hesabını vermekten, adi hırsızlıktan vatana ihanete kadar uzanan sayısız suçlarından yırtacaklar…

TRT’ye para / Taha Akyol / Hürriyet

ELEKTRONİK ürünlerden alınan TRT payı Bakanlar Kurulu kararı ile artırıldı; cep telefonlarından alınan yüzde 6 bandrol payı, yüzde 10’a çıkarıldı.

TRT’ye 500 milyon lira daha gelir sağlanacakmış.

Hemen bir soruyu sormamız lazım: TRT iktisaden verimli çalışan bir kurum mudur?

Yeterince denetleniyor mu? Yoksa ne kadar zarar ederse etsin salma gibi kaynaklarla mı finanse ediliyor?

Aslında TRT meselesi, sistemdeki genel “denetim eksikliği” sorununun bir örneğidir.

Ben bu sorun üzerinde durmak istiyorum. Bandrol zammıyla ilgili teknik ayrıntılar arkadaşımız Hacer Boyacıoğlu’nun dünkü haberinde vardır.

DENETİM SORUNU

Bir gazeteci olarak ben özel yayın organlarının yanında bir de “kamu yayını” olması gerektiğini kabul ederim. Bilhassa yurtdışına ve değişik dillerde yayın yaparak Türkiye’yi tanıtan bir TRT’nin bulunması lazımdır.

Özel yayınların olmadığı dönemde içeriye yayın yapıyordu; kanunda “tarafsız” olması öngörülmüştü fakat her dönemde iktidarın etkisi altında oldu.

Son yıllarda büsbütün iktidar partisinin yayın organı gibi çalışıyor.

Bu siyasi eleştiriden daha önemlisi “denetim” sorunudur.

Sayıştay TRT’nin hesaplarını verimlilik, ekonomiklik, tutumluluk gibi açılardan inceliyor mu? Bu yönde raporları var mı?

Bankaları besleyen Erdoğan’ın ta kendisidir / Rıza Zelyut /Aydınlık

Hem Türkiye’yi sen yöneteceksin hem de muhalefette imişsin gibi bağırıp çağıracaksın; başarısızlığın sebebini başkaları gibi göstereceksin…

Hem baraka kurulması bile yasak olan Ataköy Plajı’nın üstüne bile gökdelenler diktireceksin; hem de “İstanbul’u mahvettiniz!” diye yapsatçılara bağıracaksın.

Tam bir kayıkçı kavgası…

Son örneklerinden birisini geçen gün yaşadık.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki konuşmasında bütün gücüyle bankalara çattı. Dediklerini özetleyelim: “… bu yıl bankaların kâr oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor, bu bir felaket ve bu para bunların cebinden çıkmıyor, kendi öz sermayeleri değil. (…) Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2.9 büyürken bankalar yüzde 40 civarında kâr artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir.”

FAİZLERİ SEN YÜKSELTTİN

Haklı mı; haklı!

Ama gerçek daha farklı: Bankalar eğer kârına kâr katan paralar kazanıyorsa buna yol açan sistemi sürdüren bizzat Erdoğan’dır.

2001 krizinden sonra Türkiye’nin kaderinin teslim edildiği Kemal Derviş, bankaları koruyan bir sistem kurdu. AKP iktidara gelince bu sistemi aynen aldı ve bankaları daha da koruyacak bir hale getirdi. Yani, eleştirdiği sistem Kemal Derviş-Tayyip Erdoğan ikilisinin eseridir.

Daha da önemlisi, bankaların kar kaynağı olan yüksek faiz konusundaki “tavşana kaç, tazıya tut” diyen Sayın Erdoğan’dır.