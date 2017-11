Medya Arkası (10.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümü vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Bugün aday olsak kaç oy alırız? / Mehmet Tezkan / Milliyet

11. Cumhurbaşkanı Gül Bahçeşehir Üniversitesi’nin ‘Diplomat Okulu’nda konuşmuş..

Dış politikada güçlü olmanın şartlarını anlatmış..

Önce evin içi düzenli olacak demiş..

Yani..

Kuvvetler ayrılığına bağlı demokrasi, evrensel hukukun geçerli olduğu hukuk sistemi, evrensel anlamda temel hak ve özgürlükler olacak.. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ülkenin olmazsa olmazı sayılacak..

Gül bu söylediklerine örnek de vermiş..

Demiş ki; ‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aday olduk. 2008 yılında oylama yapıldı ve 192 ülkeden 151 oy alarak ilk turda seçildik. Batı Avrupa adayı olmuştuk.(..)

2014 yılında yine aday olmuştuk. Maalesef görüntümüz bozulduğu için o zaman 60 oy almıştık ve seçilememiştik.’

***

Sorum şu..

Bu yıl aday olsak kaç oy alırız?

2008’den 2014’e erozyona uğramışız.. 151’den 60’a inmişiz.. Şimdi kaça inmiştir?

2008’de Arap ülkelerinin tamamı oy vermiş..

Bugün Suudi Arabistan verir mi, BAE, Irak, Suriye!..

Vermezler herhalde..

Ürdün de vermez, Mısır da, Libya da, Tunus da vermez..

Somali verir..

2008’de, biri hariç, Afrika ülkelerinin tamamının oyunu almışız..

Şimdi!. 54 ülkenin kaçının oyunu alırız?

***

Avrupa’yı saymıyorum bile..

Birkaç ülke hariç oy vermez.. Sırplar verir, Romanya verir, Bosna-Hersek verir, Ukrayna verir..

Gerisi..

Gerisiyle papazız..

Gerisiyle düşman kardeşler gibiyiz..

Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa / Ahmet Hakan / Hürriyet

BEN BİNALİ BEY’İN YERİNDE OLSAM

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, oğullarının off-shore hesaplarıyla ilgili iddialara...

“Ortada bir şey yok. Bu konuda her türlü araştırmanın yapılmasını da talep ediyorum” diyerek cevap vermişti.

Güzel bir cevaptı bu.

Fakat ne oldu?

Ne olacak?

Konuyla ilgili olarak Meclis’e verilen araştırma önergesi, AK Parti oylarıyla reddedildi.

Ben olsam Binali Bey’in yerinde...

AK Parti sıralarına dönüp...

“Kardeşim, araştırmanın yapılmasını ben istiyorum ben! Ne diye reddediyorsunuz?” diye çıkışırım.

Dün Allah’la aldatanlar bugün Atatürkçü oldu! / Necati Doğru / Sözcü

Hayata gözlerini yumalı 79 yıl geçti. Bugün 10 Kasım, yattığı yerden doğrulsa samimi olanla sahteci olanı söylerdi.

Dün Allah’la aldatanlar.

Bugün Atatürkçü oldu.

Seçimlere daha çok var ama “Müslümanlık ile aldatmanın sermayesi”tükenmiş olmalı. Sıra geldi Atatürk ile aldatmaya. Tunçtan bir kapıyı altın ışıltılı bir anahtarla açtığı için Atatürk, halkın gönlünde hâlâ yaşıyor. Belli ki, onun kurulmasına öncülük ettiği ülke yönetimine özlem büyüyor. Yerinden doğrulsa; dün kendisine sövenleri koruyup kollayan parti kadrolarının bugün otobüs kiralayıp Ankara’ya kabrine gelmesine bakar, gülerdi. Dün Atatürk devrimlerinin bayramları; “23 Nisan ve 19 Mayıs’ı yasaklayan” ve okul kitaplarından Atatürk ile ilgili bölümleri çıkartan iktidar partisinin ilçe teşkilatlarının bugün “10 Kasım’da Anıtkabir’deyiz” diye afiş asıp İstanbul’dan otobüs kaldırmasına; “dalkavukluk” derdi.

Bugün 10 Kasım!

Anıtkabir’e gelecekler.

Deftere ne yazacaklar!

Dün kökten nefretçiydiler.

Bugün Atatürkçü!

Biz O’nu hep sevdik / Fatih Altaylı / Habertürk

BUGÜN 10 Kasım.

Bu ülkeyi kuran, herkesin sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu adamın bizi kederimiz ve kaderimizle baş başa bırakıp gittiği gün.

Bize elinden geldiğince parlak bir gelecek çizmek için varını yoğunu ortaya koyan adamdan yoksun kaldığımız gün.

Çok şükür biz o adamın değerini sonradan anlayanlardan olmadık.

Biz O’nun değerini bilerek büyüdük.

Doğduğumuz günden itibaren evde, gittiğimiz günden itibaren okulda bize O’nun yaptıkları anlatıldı.

Biraz aklı olan zaten yaptıklarını görünce büyüklüğünü anlardı.

Benim büyüdüğüm ortamda Cumhuriyet Bayramlarında, 30 Ağustos’larda O’nun yaptıklarına duyduğumuz heyecandan, 10 Kasım’larda yoksunluğundan duyduğumuz üzüntüden ağlardık.

Dedelerim, anneannem, babaannem, babam, annem, hepsi bize her şeyimizi O’na borçlu olduğumuzu anlattılar.

Dedem, Atatürk’e laf eden siyasetçileri duyduğu zaman bir küfür savurur, “Osmanlı kalsa sarayın kapısının önünden geçirilmeyecek adamlar Atatürk sayesinde oturdukları koltuktan Atatürk’e sövüyorlar. Buna arsızlık da değil hayâsızlık denir” derdi.

O’nun getirdiği Cumhuriyet sayesinde bu ülkenin çobanının bile önünde sınırsız ufuklar açılmıştı.

Bunu kimi bizim gibi doğduğu gün öğrendi, kimi sonradan anladı.

Önemli olan anlaşılmış olması.

Gerisi boş, hikâye.

Kimseyi, “Sen dün Atatürk’ü sevmezdin” diye kızacak, eleştirecek değiliz.

Önemli olan anlaması.

Eminim ki O’nun ne yapmak istediğini herkes anlayıp o doğrultuda yürümeye başlayınca Türkiye’nin bugün sorun dediği şeylerin tamamı çok hızlı biçimde ortadan kalkacaktır.

Büyük kişiliği önünde saygıyla eğilirken, içimden “Geri geleceğini bilsem canımı verirdim” demek geliyor.

Bunu diyecek milyonlar var bu ülkede ve bu ülke bugün hâlâ bu yüzden ayakta.

Yurtta sulh, cihanda sulh / Abbas Güçlü / Milliyet

Atatürk’ü anlamak ve anlatmak için ne yazı yeter ne de kitaplar.

Kısacık ömre böylesine görkemli bir mücadeleyi sığdırmak her faniye nasip olmaz!

Mustafa Kemal, Liderlerin Yüzyılı olarak bilinen 20. yüzyılda, UNESCO tarafından kendi adına yıl ilan edilen tek lider oldu.

UNESCO, üye 156 ülkenin oybirliğiyle 1981 yılını dünyada “Atatürk Yılı” ilan ederken, kararın gerekçesinde bakın ne dedi:

“Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşsiz devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”

Fazla söze ne hacet diyeceksiniz ama onu hâlâ anlamayanlar için anlatmaya devam etmeliyiz.

Eninde sonunda, en muhalifleri bile onu ayakta alkışlayacaktır. Çünkü onlara, kendisine muhalefet etme hakkını veren de bizzat O’dur!



Atatürk = Özgürlük

Atatürk’le ilgili on binlerce anekdot var ve hepsi de birbirinden çarpıcı.Ama onu üç kelimeyle anlatın deseniz, herkese göre değişebilir. Bana göre, ilki barış, ikincisi özgürlük, üçüncüsü de çağdaşlık olurdu.

Savaşların en kanlısını yaşadığı için hep barış istedi, işgallerin en ağırını gördüğü için ille de bağımsızlık dedi, çağı yakalayamadıktan sonra her şeyin teferruat olduğunu bildiği için referansımız akıl, bilim ve çağdaşlık dedi.

İşte onu en iyi anlatan bir tespit:

“Türk bir anne ile Amerikalı bir babanın kızıyım. Ama ne mutlu Türk’üm diyene. Çünkü her şeyden önce ben Türk’üm ve bir Atatürk kızıyım. Atatürk olmasaydı, ben bugün burada olamazdım. Şu anda sahip olduğumuz bütün özgürlükleri, keman çalma özgürlüğümü, sizinle sohbet etme özgürlüğümü Atatürk’e borçluyum. Müziğimle, vatanıma ve Atatürk’e borcumu ödemeye çalışıyorum.

Atatürk millettir / Nedim Şener / Posta

Her 10 Kasım yalnız Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü değil Atatürk’ü anlamak için bir fırsattır. Atatürk kimdir diye soranlara verilecek en önemli cevap bana göre “Atatürk millettir” olmalı.



Çünkü Atatürk her mücadelesini milletle yapmıştır. Her konuşmasında yücelttiği en önemli şey kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla genciyle Türk milletidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında da gücünü milletten aldı. Osmanlı İmparatorluğu başkent İstanbul dahil zamanın emperyalist ülkeleri tarafından işgal edilirken, Mustafa Kemal arkadaşlarıyla direnişi örgütlemeye başladı.



Kurtuluş için yol haritasını ise Amasya Genelgesi ile çizdi. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’nin birinci maddesi,”Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir” cümlesiyle başlar.



Kurtuluş’un işaretini veren genelgenin üçüncü maddesinde şu yazar:’Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.’ Ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri ile yine milletle beraber Kurtuluş iradesini ortaya koydu. Bugün bölgemizdeki komşu ülkeler emperyalistler tarafından pasta dilimler gibi bölünüyor ama Türkiye dimdik ayakta duruyorsa Atatürk ve arkadaşlarının çizdikleri rotanın sağlamlığından kaynaklanmaktadır.



Bu yüzden bugün Atatürk ve onun fikirleri her zamankinden daha değerli ve daha önemli.