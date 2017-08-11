Medya Arkası (11.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde 2019 Seçimleri ve Suriye'deki terör örgütü PYD sorunu vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Sıra geldi Fetö'nün siyasi ayağına / Mehmet Tezkan / Milliyet

Dünkü operasyon FETÖ’nün medya ayağına yönelikti..

35 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarılmış; 9’u bulunmuş.

Açıklanan isimlere baktım.. Hiçbirini tanımıyorum..

O 35 isim, hangi gazetede, hangi televizyonda, hangi internet sitesinde çalışıyordu bilmiyorum..

Açıklanmadı..

‘ByLock’ta oldukları söylendi..

‘ByLock’çu hâkimler, savcılar yakalandı..

- ‘ByLock’çu polisler yakalandı..

- ‘ByLock’çu askerler yakalandı..

- ‘ByLock’çu bürokratlar yakalandı..

- ‘ByLock’çu akademisyenler, öğretmenler, memurlar yakalandı..

En son..

‘ByLock’çu medyacıların da (onlara gazeteci demiyorum, diyemiyorum) bulunduğu açıklandı..

Eee..

Hani bunun siyasi ayağı..

‘ByLock’çu siyasetçiler yok mu? Olmaz mı?

FETÖ operasyonlarının siyasi ayağını bekliyoruz!.

2019’da ne olacak: Beş kişisel öngörü / Ahmet Hakan / Hürriyet

- BİR: “Çatı aday” falan türü bir saçmalığa başvurulmazsa ve herkes kendi adayını çıkarırsa... Birinci turda netice alınmaz. Doğal olarak ikinci tura geçilir. İkinci turda ise... Ne olacağı, nasıl olacağı hiç belli olmaz.

- İKİ: Erdoğan’ın iki hedefi var: BİR: Teşkilatları motive etmek... İKİ: Saadet Partisi’ni ayrı bir aday çıkarmamaya ikna etmek... Ahmet Demircan gibi Milli Görüş’ten gelen ve çok sevilen bir ismin bakan yapılmasında bu ikinci hedefin payı büyük.

- ÜÇ: “2019 erkene alınabilir” diyenler var. Hiç sanmıyorum. Erdoğan 2019’a kadar geçecek süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve bütün teşkilatları ayağa kaldırmak istiyor.

- DÖRT: Erdoğan’ın avantajları şunlar: Karşısındakilerin dağınıklığı ve beceriksizliği, devlet gücünü elinde bulundurması, pozisyonunun netliği... Dezavantajları ise şunlar: Karşısındaki cephenin birleşme ihtimali, ekonominin 2019’a kadarki durumu ve belli oranda yıpranmışlık.

- BEŞ: Muhaliflerin avantajları şunlar: Yüzde 48.6 ile elde edilen “başarabiliriz” morali, yenilgilerden elde edilen deneyimler, gitgide artan hoşnutsuzluklar... Dezavantajları ise şunlar: İsimler söz konusu olduğunda hiçbir ismin beğenilmemesi, taktik ve strateji eksikliği ve hesapsızlık.

Var mısın iddiaya Sayın Selvi! / Fatih Altyaylı / Habertürk

DÜN Abdülkadir Selvi, köşesinde Abdullah Gül’ün Erdoğan’a rakip olarak Cumhurbaşkanlığı adayı olması yönünde çalışanlar bulunduğu iddiasını köşesine taşımış.

Zannederim birileri ya Abdülkadir Selvi’yi kandırıyor ya da Abdülkadir Selvi “ipe diziyor”.

Ben size söyleyeyim, mevcut tabloda Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na aday olma ihtimali sıfır değil, mutlak sıfırdır. Yani sıfırın altında 273’tür.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığını ancak CumhurbaşkanıErdoğan’ın çıkıp, “Ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Benim ve partimin adayı kardeşim Abdullah Gül’dür” demesi halinde kabul eder.

Bunun dışında hiçbir şart ve durumda Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir.

Tüm muhalefet bir araya gelse, CHP ile MHP, hatta üzerine bir de MHP ile HDP anlaşsa ve üstüne üstlük Saadet Partisi de buna destek verdiğini söylese Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmaz.

Abdülkadir Selvi ile bir takım elbisesine iddiaya girmeye hazırım.

Hem de o bana Mahmutpaşa’dan alsın, ben ona Tom Ford’dan.

Yüzde 50+1 artı yeni bir öykü / Mustafa Karaalioğlu / Karar

Bu yolda; yani seçilmiş başkan olma hedefinde Erdoğan’ın büyük imkanları olduğu kadar, zorlukları da vardır. Bütün güçlü liderlerin yaşadığı gibi, rakipleri o gücü mağlup etmek motivasyonuna sahip olacaktır. Tek bir seçimle bütün siyasal iktidarın akşamdan sabaha değişebilme ihtimali muhalefeti heyecanlandıracaktır. Ki açıkça heyecanlandırıyor…

Bununla birlikte Başkanlık sistemi yılları, her şeye rağmen, tıpkı parlamenter sistemin son yılları gibi AK Parti devri olmaya yakındır. Bunun birçok siyasal yolu vardır. En garantili yolu ise başlangıç yıllarında yazılan ve toplumu heyecanlandıran “yeni öykü” gibi, şimdi de yeni bir öykü yazmaktan geçer.

Cumhurbaşkanı’nın “Hatalardan ders almamız lazım” gibi cümlelerinde bunun işaretleri var. Mesele tam da budur. Yani, sakin bir zihinle, kaygıdan uzak bir duyguyla, daha demokrat bir Türkiye perspektifi tasarlamaktır. O zaman hem metal yorgunluğu atılmış olacak hem de yeni sistemin sempatisi ziyadeleşecektir.

Erdoğan “Bu zulümdür, zulüm” diyor ama meselenin özü başka / Soner Yalçın / Sözcü

Kurumlar vergisi açıklandı…

İlk on içinde sekiz banka var: Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası…

“AKP kadroları hani faize karşıydı” muhabbetine girmeyeceğim!

AKP lideri/Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün bankaları uyardı:

“Konut alımlarında faiz oranlarını yıllık şöyle 9'a doğru çekiverin. Ya kaybetmezsiniz ya. (…) Olmaz ya bu zulümdür, zulüm. Konut alımlarında özellikle devlet ve özel sektör bankaları lütfen şu faiz oranlarını yıllık şöyle yüzde 9'a doğru çekin, sürümden kazanın.”

Erdoğan'ın faiz konusundaki rahatsızlığı nedense sadece konut kredisiyle sınırlı.

Şaşırıyor muyuz? Hayır!

– “Kumarhane ekonomisi” diye adlandırılan…

– Faize dayalı…

Neoliberalizm/vahşi kapitalizm sistemini eleştirecek halleri yok.

İlk on sırada finans sektörünün olmasını analiz edecek kalem bırakmadılar medyada. Türk ekonomisinin çöküşünü gösteren bu acı tabloyu sadece magazin boyutuyla ele alıyorlar. Cem Yılmaz geçen yıl kaçıncı imiş, kaçıncılığa düşmüş! Yazık.

Üretimi yok edip ekonomiyi salt finansa dayayan iktisadi düzenin, ülke için ne tehlikeler oluşturduğunu izah eden yok!

Erdoğan…

“Olmaz yahu bu zulümdür, zulüm” diyor.

Sanırsınız üretim ekonomisine geçişe dair yeni politikalar açıklayacak.

“Sürümden kazanın” diye ekliyor!

‘Kürdistan referandumu’ NATO projesi mi? / Deniz Zeyrek / Hürriyet

NATO DESTEĞİNE Mİ GÜVENİYOR?

Barzani’nin açıklamalarını okuyunca, insan “Bir şeye güveniyor” hissine kapılıyor. Neye güvendiği sorusunun yanıtı da söyleşilerinin satır aralarında ortaya çıkıyor.

Örneğin, ABD ile Rusya’nın “100 yıldır kendilerini korumak için çok bedel ödeyen ve terörü büyük yenilgiye uğratan” Kürtleri göz ardı etmeyeceğini söylemiş.

Barzani, Amerikalı eski diplomat/siyasetçi danışmanlarının dile getirdiği “BM Sözleşmesi bu hakkı Kürtlere tanıyor” cümlesini de sıkça kullanıyor ve Türkiye dahil Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin, Kürtlerin bu hakkına saygı göstereceği beklentisini dile getiriyor.

Bölgede, özellikle de Suriye’de Barzani’nin “Bağımsızlık fikri ABD, Rusya ve Batılılar tarafından destekleniyor” iddiasını haklı çıkaran gelişmeler de yaşanıyor.

Örneğin, ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, 17 bin peşmerge eğittiklerini açıklıyor. “14. Peşmerge Piyade Komutanlığı”nda yapılan askeri bir törende ise bir Alman komutan, peşmerge güçleriyle tugay düzeyinde çalıştıklarını ve NATO askerleri düzeyinde eğitim verdiklerini açıklıyor.

Pentagon ve CIA’da Türkiye masaya yatırıldı / Serdar Turgut / Habertürk

Geçen pazartesi DEAŞ ile mücadele koordinatörü Brett McGurk’ün gazetecilere söyledikleri, ABD’nin elindeki Kürt kartını çok acımasızca oynamayı sürdüreceğini net biçimde ortaya koydu. Washington bir yandan bu oyunu oynarken, diğer yanda Rusya’nın Kürtlere son günlerde yoğunlaşan ilgisini de çok dikkatle izliyor.

Amerika’nın Kürtler ve Suriye’ye yönelik politikalarının uygulayıcıları olan Pentagon ve CIA’da, Türkiye hakkında fazla mesai yapılmaya başlandığı konuşuluyor.

Bu konuları iyi bilen kaynaklarım, CIA’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle şu son açıklamasının neredeyse alarm zilleri çaldırdığını söyledi:

“Fırat Kalkanı harekâtıyla Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmeye kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak. Suriye’deki meselenin bir terör örgütüyle mücadele sınırlarının çok ötesine taştığı artık açıkça ortadadır.”

Washington’daki birimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “yeni hamleler” in ne olabileceğini, bunun bölgedeki sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi, Suriye’deki mesele hakikaten bir terör örgütüyle mücadelenin sınırlarının çok ötesine taşınmıştır. Bunların neler olabileceğini anlamaya başlamak için Washington’da Kürt kartının nasıl açıldığını anlamak zorundayız. Ben elimdeki bilgileri notlar halinde aktaracağım.