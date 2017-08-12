Medya Arkası (12.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde PKK'nın Suriye'deki kolu terör örgütü PYD sorunu ve Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan gerilim var. İşte günün öne çıkan yazıları:

Milletçe kafayı yedik: Plajda bikiniyle namaz / Ahmet Hakan / Hürriyet

RIFAT BEY, GARİBAN MAAŞLARI NE OLACAK?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konu denk düşmüş ve şöyle demiş:

“Milletvekiline verdiğimiz maaş, açık söyleyeyim, millet çok zanneder ama değil. Gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün. Ziyaretlerine gelen herkese çay ısmarlayacak, yemek ısmarlayacak, otobüs parası verecek... Zannedersiniz ki çok maaş alırlar.”

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Milletvekili maaşı üzerinden siyaset kurumunun yıpratılması, bizde eski bir alışkanlıktır ve ben bu alışkanlıktan hiç hazzetmem.

Ama buna rağmen TOBB Başkanı’nın bunca garibanın maaşları yerlerde sürünürken milletvekili maaşı üzerinden acıklı bir tablo çizme gayretini ne yalan söyleyeyim yadırgadım.

Ankara’da İdlib-Afrin teyakkuzu / Serpil Çevikcan / Milliyet

Ankara teyakkuzda

Cilvegözü Sınır Kapısı, sadece İdlib açısından değil, PYD’nin kanton ilan ettiği Afrin’e sağlanan geçişler açısından da kritik önemde.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye, geçici bir önlem gibi görünen Cilvegözü Sınır Kapısı’nı insani yardım dışında bütün faaliyetlere kapatarak bir taşla birçok kuş vurmaya çalışıyor.

Saha, sıcak gelişmelere gebe. Bunu ABD’nin İdlib’e El Nusra hakimiyeti gerekçesiyle askeri müdahalesinden Türkiye’nin atmak zorunda bırakılacağı adımlara kadar geniş bir yelpazede değerlendirebiliriz.

Sahadaki durumu şöyle özetleyebiliriz.

Türkiye’nin Rusya ile birlikte askeri üs ve çatışmasızlık bölgesi oluşturmak için çalıştığı İdlib’de El Nusra, diğer yapı ve gruplara üstünlük sağlamış durumda.

Hem Türkiye hem Rusya bu tablodan rahatsız.

ABD ise rahatsızlığını müdahaleye kadar taşıyabilecek ölçüde sert.

PYD-YPG, çok uzun bir zamandır, Kobani ve Cizire kantonlarını, Afrin’e bağlayacak kalıcı koridor kurmak için çalışıyor.

Bu nedenle İdlib, PYD açısından da önemli.

Türkiye, Afrin’deki radikal unsurların taciz atışlarıyla oluşturduğu tehditten ve Kürt koridoru hedefinden dolayı teyakkuzda.

Rakka operasyonu bahanesiyle ABD’nin ağır silahlarla donattığı PYD-YPG, bir yandan Türkiye’nin olası bir operasyonunu engellemek, diğer yandan ABD’nin İdlib’e olası bir müdahalesi halinde hakimiyet alanını genişletmek için çalışıyor.

Türkiye, ABD’nin PYD-YPG konusunda verdiği sözlere karşı temkinli.

Menbiç için verilen, “PYD burayı terk edecek” sözünün, PYD’nin hakimiyetindeki Suriye Demokratik Güçleri kurularak nasıl yerine getirilmediği canlı bir örnek.

Türkiye, İdlib’e yönelik olası ABD müdahalesini, hem Suriye rejimine yönelik bir hamle olarak görüyor hem de PYD’nin Kürt koridoru hedefini tamamlaması için atılmış bir adım.

Türkiye; kendi güvenliğini korumak ve kuzey Suriye’de devletleşme hamlelerini önlemek, Rusya; rejim güçlerini olabildiğince çok bölgede güçlü ve hakim kılmak, ABD; stratejik gördüğü noktaları PYD eliyle kontrol etmek amaçlarını sürdürüyor.

Bu tabloya, Rusya’nın PYD-YPG’yi işlevsel olarak kullanmaya yönelik adımlarını da eklemek gerekiyor.

Bütünüyle ABD kontrolüne girmesini istemeyen Rusya’nın Astana görüşmelerine PYD’yi de ekleme arzusunun temelinde de bu bakış açısı var.

İdlib El Kaide’nin eline nasıl geçti? / Deniz Zeyrek / Hürriyet

Uzun zamandır diplomasi çevrelerinde “Rusya ve İran, Astana’dan sonra dokunamadığı İdlib’i de Esad’a teslim etmenin yollarını arıyor” yorumları yapılıyordu.

Öyle anlaşılıyor ki bunun yolunu buldu. İstihbarat oyunlarıyla bölgedeki Esad muhaliflerini karşı karşıya getirdi, çatıştırdı ve sonunda o toprakların ABD’nin de “baş düşman” gördüğü bir örgüte teslim edilmesini sağladı. Bu örgüt, Türkiye’nin de arkasında duramayacağı bir örgüt. Haliyle İran ve Rusya destekli Esad güçleri de ABD destekli YPG de operasyon için sıraya girmiş durumdalar.

Benim öngörüm, Rusya ve ABD’nin bir “centilmenlik anlaşması” ya da “görev bölümü” yapacağı yönünde. Kehanette bulunmak istemem ama Türkiye’de bazı kesimlerin beklediği gibi ABD destekli YPG’nin değil, İran ve Rusya destekli Esad’ın bölgeye saldırması muhtemel.

Peki İdlib de Esad’ın eline geçerse o silahlı unsurlar nereye gidecek?

Türkiye için daha kritik süreç bu sorudan sonra başlıyor.

Ünlü Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın “Satranç” kitabının üzerimde bıraktığı etkiden olsa gerek, yazının sonunu satranç analojisiyle getireceğim:

Yapmak zorunda kaldığınız hamlenin, bir sonraki hamlede (ya da daha sonraki hamlelerde) yenilgi getirmesinden kaçınmak lazım.

Ne deniyordu o hamleye?

Erken seçim söylentileri! / Güngör Mengi / Vatan

Türkiye’nin içerde ve dışarda bin türlü sorunu, problemi var ama gündem birdenbire tümüyle 2019 seçimlerine kilitlendi.

Durum böyle olunca “erken seçim” de konuşulmaya başlandı.

Oysa ülke bir referandumdan yeni çıktı, her seçim ve referandum zamanı durduruyor, maddi ve manevi zararlar giderek artıyor.

Uzun tatillerin etkisi de aynı.

Bunca sorunlu bir süreçte tatil değil, devletin hükümetin bunlara tek tek eğilmesi, toplumun da işine gücüne bakarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması gereken zamandayız.

Yüzde 49 ve yüzde 51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun’da yaptığı konuşmada “16 Nisan referandumunda alınan yüzde 51.4 oy Ak Parti oyu değildir. ‘Hayır’cıların aldığı yüzde 48.6 oy da sadece CHP oyu değildir” dedi.

Çok doğru. Peki, konuşmalarında “Ak Parti teşkilatlarında yorgunluk olduğundan, teşkilatları güçlendirmek gerektiğinden” söz ettiğine göre acaba bir erken seçim hala olabilir mi?

Aslına bakarsanız Türkiye’de artık hiçbir konuda “kesinlikle olmaz” demek mümkün değil, beklenmedik her gelişme olabiliyor.

Olası bir seçimde ise iktidar partisinin karşısında; referandumdaki gibi aynı görüşte birleşmiş değil, oranlara bölünmüş partiler var.

Alman Usülü Rauf Tamer / Posta

Kuzey Kore - ABD

Savaş kötü bir şey ama eğer bir Kuzey Kore - ABD Savaşı kaçınılmazsa, bir anket yapıp Türk Halkı’na sormak lazım:

- Hangisinden yanasın?

Soruya dikkat.

Hangisi kazanır değil.

- Hangisinden yanasın?

.........

İddia ediyorum ki, Kuzey Kore çıkar sandıktan.

Haydi SONAR.

Haydi Hakan Bayrakçı.

Yap şu araştırmayı da, ABD’ye karşı Türk Halkı’nda biriken kırgınlığın, hangi noktaya vardığını görelim.

Hem de komünistlere rağmen.

Hey gidi yıllar, yahu biz ABD’nin güzel hatırı için Kuzey Kore’yle savaşmamış mıydık vaktiyle?

Dil devrimine saldırı / Şahin Mengü / Aydınlık

Birkaç gün evvelki bir gazetede, Sözcü gazetesinde, kamusal alanda da artık Arapça harflerin kullanılmaya başlandığına ilişkin bir haber vardı.

Bu çok şaşırtıcı değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakan ve cumhurbaşkanı olarak harf ve dil devrimine defalarca saldırdı. O saldırılar yapılırken, toplumdan bir tepki gelmediği gibi, o devrimleri savunmak görevi olması gerekenlerden de hiç ses çıkmadı.

Erdoğan, Haziran 2013'te yeni Osmanlı Arşivi Hizmet Binası'nın açılışında yaptığı konuşmasında, “Bizim nice belgemiz okunmadı, nice belgemiz de tasnif edilemedi. Osmanlı gibi büyük bir devletin tarihi, belgeler yoluyla bilimin, insanlığın hizmetine sunulamadı. Bizim şah damarımız kesildi aslında, şah damarımız. Bu gençlik, acaba Osmanlı Arşivleri'ne girdiği zaman, oradaki belgeleri okuyabiliyor mu? Tüm bu zenginlik kayboldu, gitti. Bizi kopardılar, tarihimizden kopardılar" dedi.

CESARETLERİ OLSA...

Şah damarını kestiğini iddia ettiği harf devrimi! Bizi tarihten kopardığı iddia edilenler de harf devrimini yapanlardı tabii. Yani Atatürk’tü ama bu açık açık söylenmeye cesaret edilemiyor.