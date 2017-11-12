Medya Arkası (12.11.2017)

Köşe yazarlarının gündemin Başbakan Yıldırım'ın ABD ziyareti ve 10 Kasım vesilesiyle Atatürk vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Atatürk'e Fatiha'yı çok gördüler / Mehmet Tezkan / Milliyet

Cuma günü Ata’mızı andık.. Saat dokuzu beş gece saygı duruşundaydık..

Kimimiz Anıtkabir’e gitti..

Kimimiz Dolmabahçe’ye koştu..

İki mekân da doldu taştı.. Aynı safta omuz omuza yürüdük..

Öğlen hep birlikte cuma namazına gittik.. Cumada yeniden bir araya geldik.. Yine omuz omuzaydık..

***

Ama..

Zannettim ki; imam vaazında Atatürk’ü anlatacak..

Zannettim ki; imam vaazında Cumhuriyet’in kazanımlarına değinecek..

Zannettim ki; imam vaazının sonunda bu ülkenin kurucusu için Fatiha okuyacak, okutacak..

Nerde!.

Adını bile anmadı..

***

Dedim ki, herhalde hutbede bu konu ele alınacak..

Çünkü..

Hutbe imamların inisiyatifinde değil.. Diyanet Başkanlığı hazırlıyor, müftüler aracılığıyla imamlara dağıtılıyor..

Her camiden farklı ses çıkmıyor..

Bütün camilerde hutbede aynı metin okunuyor..

***

İmam hutbede de Atatürk’ün adını anmadı..

O an içim acıdı..

Diyanet Atatürk’ü yok saymıştı.. Hutbede her konuya değinen, her konuda hutbe hazırlayan, kimi zaman subliminal mesajlar bile veren Diyanet İşleri, Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü görmezden geldi..

Ruhuna bir Fatiha okumayı çok gördü..

İnsan üzülüyor..

İnsan kabullenemiyor..

***

Oysa o Diyanet’in de camilerde görev yapan o imamların da varlık nedeni Cumhuriyet..

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet..

Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet rejiminin ürünü..

İmamlar da bu ülkenin memurları..

Vergilerimizle maaşlarını alıp bize hizmet veriyorlar ama Atatürk’ün adını ağızlarına almıyorlar..

Ülkenin kurucusuna saygı göstermiyorlar..

Çok yazık..

***

Cuma günü Cumhurbaşkanı’ndan sokaktaki adama kadar herkesin gündemi Atatürk’tü..

Cumhurbaşkanı’ndan ilkokul öğrencisine kadar milyonlar Atatürk’ü andı.

Ülkenin kurucusuna şükranlarını sundu..

Diyanet İşleri Başkanlığı hariç..

İmamlar hariç..

Camilerde Atatürk’ün adı anılmadı..

Yazık çok yazık..

***

Diyanet İşleri Başkanı’nın cevabını merak ediyorum..

Atatürk’ün adını camilerde anmamasını, hutbede yer vermemesini, ruhuna bir Fatiha okutmamasını bakalım nasıl izah edecek?

Yoksa sessiz kalıp, üstüne mi yatacak?

Kuvvetle muhtemel..

***

Muhalefete görev düşüyor.. Bu meseleyi Meclis’e taşımalı, gündem yapmalı..

Diyanet’in bu ülkenin kurucusuna tavır alması kabul edilemez.

Camiden çıkarken yüreğim sızlıyordu..

Biliyorum, pazar pazar bunları dile getirerek sizi de üzdüm ama maalesef durum bu..

Maalesef, Diyanet Atatürk’ü camilere sokmadı..

AK Parti Atatürkçülük değil de neyi yaparsa kazanır? / Ahmet Hakan / Hürriyet

ATATÜRK neden popüler? Neden revaçta? Neden bir numaralı gündem? Neden Atatürk’e sarılıyor insanlar?

*

Çünkü...

Atatürk tarafından kazandırılmış hakların tehdit altında olduğunu düşünüyor insanlar.

Algıları böyle.

İşte bu nedenle Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılıyorlar.

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Eğer AK Parti, Atatürk’e her zamankinden daha fazla sarılan bu insanların oylarını almak istiyorsa...

Atatürkçülük yapmak yerine...

Bu insanları, Atatürk tarafından kazandırılmış hakların asla tehdit altında olmadığına ikna etmelidir.

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Nasıl ki CHP, AK Parti ile dindarlık yarışına girmek yerine...

Dini özgürlüklerin teminatı olduğuna dindarları ikna etmeye çalışmak zorundaysa...

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AK Parti de Atatürkçülük yarışına girmek yerine...

Atatürk’ün kazandırdığı hakların ve özgürlüklerin teminat altında olduğuna Atatürkçüleri ikna etmelidir.

Hepimize kafayı yedirmek için mi böyle konuşuyor? / Can Ataklı / Korkusuz

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hiç durmadan konuşuyor. Sabahbir yerde öğlen bir yerde öğleden sonra bir meydanda, akşam bir yemekte konuşuyor da konuşuyor. Öksürse canlı yayına geçen haber kanallarımız da dur durak dinlemeden gece gündüz AKP genel başkanının konuşmalarını kamuoyuna yetiştirmeye çalışıyor.

“Atatürk” diyor örneğin Erdoğan “Bunlara bırakamayız.” Bunlar kim? Kendinden olmayan herkes. Sınav sistemini yeni baştan düzenleyipanlatıyor. Otomobil camlarına takılan koyu renkli filmler için cezayazılmamasını söylüyor. Amerika’ya vuruyor, İsrail’e çakıyor, Birleşmiş Milletler’e bir milyon bilmem kaçıncı kez ayar veriyor.

Bazen kendi kendime “Erdoğan hepimize kafayı yedirmek, bizi kendimizden soğutmak, aman be ne olursa olun artık dedirtmek” için mi bu kadar çok ve tuhaf konuştuğunu düşünüyorum ve bir sonuca varamıyorum.

Dün yine İstanbul’la ilgili konuştu örneğin. Gerçekten kafayı sıyırmamakelde değil. Diyor ki “Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi.” Neymiş bu Cehapezihniyeti böyle. Hiç iktidara gelmediği halde bütün kötülüklerin anası olarak gösteriliyor. Ya maazallah bir de iktidar yüzü görseymiş ne olacakmış?

Sonra gençlere sesleniyor ve İstanbul’u yeniden fethettiklerini söylüyor. Cümleleri son derece çarpıcı. Sanki 1994’den beri İstanbul’u kendileri yönetmiyormuş gibi “istiladan” söz ediyor Şöyle diyor; “Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların istilasına uğradı. Artık şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine tahammül edemeyiz.” Hasbinallah. Belediye Başkanı seçilirken “Evet gecekonduda oturuyorum. Ne var bunda, bu fakir millet başını sokacak bir ev bulmuş çok mu görüyorsunuz?” diye gazeteci azarlayan sanki bizdik. Boğaz’ın tepelerine pıtrak gibi kaçak evleri konduranlar bu şehrin elitleriydi sanki.

Ama Erdoğan’ın en kafa yedirecek sözleri “dikey yapılaşma” üzerine. AKP Genel Başkanı valilerden, belediye başkanlarından rica ediyor “lütfen” diyor “şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.” Arada itiraf da var. Sadece şehirleri değil yaylaları da katletmişler ona da üzülüyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Erdoğan gelene kadar İstanbul’da gökdelen mi vardı? Devletin boş arazilerine 40-50 katlıbinaları yaptıran sanki bizleriz. Belediyeler “iş halledemiyor” diye gökdelenli AVM’li yapılara izni bakanlık katlarına çektirenler sanki Cehapeliler. AKP Genel Başkanı galiba “cemaat konusunda kandırıldım, Allah affetsin dediğimde hepsi inanıyor” diye düşünüyor olmalı.

Erdoğan tarihi restorasyonlardan da çok rahatsız. Gerçekten insanın beyniniyercesine “Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor” diyor.

Neresinden tutacağız neresinden konuşacağız vallahi bilemiyorum. Hiç bilmeyen biri Erdoğan’ı dinlerken “acımasız bir muhalif” olduğunu düşünür herhalde. Çünkü kendi yaptıklarını öyle bir eleştiriyor ki, inanın bu eleştirileri burada yazmaya kalksak danışmanları hemen “cumhurbaşkanına hakaret ediliyor” diye ihbar eder savcılar da anında harekete geçer.

Bu kulaklar neler duydu bu gözler neler gördü! / Fatih Altaylı / Habertürk

1960’ların ortasında bir yerler...

Çocukluğum...

Hayli politik bir aile ortamımız var.

O günlerden aklımda kalanlar arasında, eve gidip gelen siyasetçiler...

Bitip tükenmek bilmeyen siyasi sohbetler...

Rahmetli dedem sıkı bir CHP’li, sağlam bir Atatürkçü.

Hatıralar çok net değil ama çok net anlar var gözümün önünde.

Bunlardan biri, Süleyman Demirel’in Adalet Partisi’nin büyük farkla kazandığı 1969 genel seçimlerinin sonuçlarını evde radyo başında dinlediğimiz gün.

Demirel’in Adalet Partisi, neredeyse CHP’nin 2 misli bir farkla seçimi kazanmış (AP yüzde 46.6, CHP yüzde 27.4).

Dedemin ağzını bıçak açmıyor.

Ertesi gün eve gelen gazetelerin hiçbirini okumuyor rahmetli.

Öfkesi geçmiyor.

“Ne oldu dede, niye bu kadar kızgınsın?” diye soruyorum.

“Bu Demirel dediğin .... destekleyenler Nurcular. Seçimi Nurcular kazandı. Bu Atatürk Türkiye’sini sona erdirmek isteyenlerin başa gelmesi demek” diyor dedem.

O zaman Nurcu ne demek, Nurcu kim, Atatürk Türkiye’si niye sona ersin anlamıyorum.

Ama “Dedem diyorsa bir bildiği vardır” diye düşünüyorum her zaman olduğu gibi.

Diyeceksiniz ki: “Şimdi durduk yerde bize niye 50 yıllık anılarını anlatıyorsun? Kafayı mı yedin?”

Kafayı yemediğimi iddia edecek değilim ama anlatmamın nedeni o değil.

Bu kulaklar Demirel’in bir cemaatin desteğiyle iktidara geldiğini duydu.

Ve Demirel’in 7 kere gidip 8 kere geldikten sonra 1990’larda 28 Şubatçı olduğuna da şahit oldu bu gözler.

Bilmem anlatabildim mi?

ABD’yle ilişkiler düzelebilir mi? / Güngör Mengi / Vatan

Belli ki Başbakan Yıldırım’ın ABD ziyaretinin en önemli nedeni (ekonomiyi de etkileyen) gergin ilişkileri biraz rayına oturtmaktı, ancak şu anda iki ülke arasındaki sorunlar o kadar karışık ki işlerin düzelmesi oldukça zor görünüyor.

“Somut bir adım var mı” sorusuna verdiği cevap da bunu gösteriyor. Mesele bir değil, birden çok fazla.

Örneğin; öncelikle ABD Başkonsolosluğu görevlisi tahliye olmadan “ilişkilerin normalleşmesi”nin lafını bile etmeyecekleri kesindir.

Zarrab davasına müdahale etmeyecekleri, edemeyecekleri de ABD’deki “bağımsız yargının çalışma yöntemini” bilenler tarafından açık ve nettir.

Fethullah Gülen’i iade ihtimalleri sıfıra yakın görünüyor.

En önemli konu ise yukarda hatırlattığımız gibi yıllardır PYD-PKK’ya inatla verdikleri destektir.

Başbakan Yıldırım, Pence ile bölgesel meseleleri, BM Genel Sekreteriyle Arakan ve Suriye iç savaşı için Cenevre barış görüşmelerini konuşurken acaba öncelikle kendi sorunumuzu:

“PYD’ye yaptıkları maddi manevi yardımlar nedeniyle Türkiye’deki PKK’nın saldırıları arttırdığını, ABD’nin silahlarını kullandıklarını, bunun ‘müttefik ülkedeki teröre açık destek’ olduğunu” da söyledi mi?_

ABD ile bu görüşmeler defalarca tekrarlandı, her seferinde benzer açıklamalar yapıldı ama ilişkiler özellikle bizim için “iyi yöne” değil, tam aksi yöne ilerledi.

Bu kez umutlu olmak için nasıl bir farklılık var merak ediyorum.

ABD’de bir Başbakan! / Emin Çölaşan / Sözcü

Peki bu ziyaret sonrasında ne elde etti?.. Somut bir şey var mıydı? Örneğin Fetullah denilen herifin iadesini istedi mi? Eğer istediyse başı yine öne eğik olarak istemiştir çünkü onun iade edilmeyeceğini bizlerden çok daha iyi bilir.

Bu konuda Türk kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki vize konusunda herhangi bir başarı elde etti mi? Hayır! Böyle bir durum olsaydı bangır bangır bağırarak bunu da açıklardı. Dolayısıyla sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır oldu.

Gelelim Reza Zarrab olayına!.. ABD'de hapis yatmakta olan bu adamın marifetleri artık herkes tarafından biliniyor. Bizim hükümet bunun yaptıklarını, milyarlarca dolarla nasıl oynadığını hepimizden daha iyi bildiği halde ona yıllarca göz yumdu, yaptıklarını ısrarla görmezden geldi. Ne ilginçtir ki, bizimkilerin yapamadığını ABD yaptı. Onu tutuklayıp içeri attı… Şimdi ABD'de yargılanıyor.

Şimdi bizimkilerin çok büyük bir korkusu var! Bu adam paçayı kurtarmak için ya itirafçı olursa, ya ötmeye başlarsa! Öyle ya, Türkiye'de yüz milyonlarca dolar rüşvet dağıttığı belgelenmişti… Dönemin bakanları Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler… 700 bin dolarlık hediye kol saatleri, çikolata kutularında verilen rüşvetler, evlerde bulunan para sayma makineleri… Hepsinde bu Reza'nın katkıları vardı.

ABD yargısı şimdi bu adamın üzerine gidiyor, hesap soruyor. Paçayı kurtarmak için, kendisi açısından bir tek çözüm var: İtirafçı olup ötmek, bildiklerini mahkemede anlatmak ve paçayı o yolla kurtarmak. Önünde başka hiçbir seçenek yok. Bildiklerini anlattığı takdirde işin sarpa saracağını, başlarının derde gireceğini bizimkiler de çok iyi biliyor. Şimdi bütün umutları Reza ötmeden önce tahliye edilmesini sağlamak!

Burada çıkan 8 Kasım 2017 tarihli yazımda aynen şöyle demiştim: “…Demem şu ki, büyük devlet ve hükümet adamı Binali Bey birkaç gün sonra ABD'den eli boş dönecek. Vize konusunda birkaç küçük ödün almayı başarırsa ona da eyvallah!.. ABD gezisinde Binali Bey'e kolaylıklar dilerim ama boşuna zahmete girmiş oldu. Çok büyük olasılıkla eli boş dönecektir.” Siz tanık olun, dediklerim aynen çıktı.

Vize yasakları dahil hiçbir konuda ödün alamadı. Fetullah ve Reza konusunu (tahminimdir) mutlaka gündeme getirdi ama olumlu bir yanıt alması mümkün olmadı. Ama Washington parklarında yaptığı yürüyüşler falan doğrusu çok mükemmeldi! Bir başbakanın bu durumlara düşmüş ya da düşürülmüş olması Türkiye Cumhuriyeti açısından üzücü bir durumdur.

Kıymetini bilelim / Candaş Tolga Işık / Posta

Bu sene 10 Kasım sabahı Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi kızlar bir araya gelerek okul bahçesinde Atatürk imzası koreografisi yaptılar. Bir başka imam hatip lisesinde öğrenciler Atatürk maskesi takıp hep bir ağızdan Gençliğe Hitabe’yi okudular.



Erzurum’un bir köy okulunda başörtülü bir öğretmen sosyal medya hesabında elinde Atatürk resmi arkasında minik öğrencileriyle saat tam 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunurken bir fotoğraf yayınladı ve şöyle yazdı:



“Beni görmek demek, behemehâl yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk”



Demem o ki, bugün hiçbir konuda uzlaşamayan, anlaşamayan neredeyse her mevzuda birbirini bir kaşık suda boğmaya hazır insanlar ülkesine dönmüş bu ülkede üzerinde toplumun her kesiminin mutabık olduğu biri var.



Bu 10 Kasım gördük ki, bugün bu ülkenin tek ve en büyük ortak değeri Atatürk’tür kardeşim. Kıymetini bilelim