Medya Arkası (14.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde erken seçim vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Erken seçim ihtimali var mı? / Mehmet Tezkan / Milliyet

Erken seçim söylentilerinden geçilmiyor..

Gazeteleri açıyorsunuz her gün ‘erken seçim’ üzerine mutlaka bir haber çıkıyor..

Hepsi Ankara mahreçli..

Demek ki; Ankara da konuşuyor..

Peki böyle bir ihtimal var mı?

Bence yok!.

Şu sebeple yok..

BİR: Cumhurbaşkanı partisini baştan sona yenilemeye kararlı.. Belde kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, 2018’in yaz aylarında yapılacak büyük kongreyle AKP’nin yüzünü değiştirecek..

Vitrini yenileyecek..

Boya- badana yapacak..

Bu işler bitmeden seçime gitmez..

Teşkilatlarının çalışmasından memnun olmadığını açık açık ifade ediyor.. Metal yorgunluktan söz ediyor..

Bu halde seçime gitmez..

İKİ: Ekonominin durumu çok iç açıcı değil.. Geçen yıldan iyi ama geçen yıldan!

2016’dan..

Geçen yıl neredeyse dibe vurma yılıydı..

Rusya’ya el sıkıştık, işer düzeliyor derken FETÖ’cü darbe girişimi tuz-biber ekti.. Herkes frene bastı..

Piyasa durdu..

İzliyorum 2016’yla mukayese yapılıyor..

Mesela, turist sayısı yüzde 35 arttı diye yazıyorlar..

Neye göre?

Geçen yıla göre…

Mesela, borsa uçtu diyorlar..

Neye göre?

Geçen yıla göre.. Gerçek şu; borsanın dolar bazında eski günlerine dönebilmesi çok zor..

Dolar da , Euro da aldı başını gitti..

Euro 4 lira..

Bu fotoğrafla seçime gitmez..

Üç: En önemlisi 180 günlük eylem planı daha açıklanmadı.. Haziran başında açıklanacağı ilan edilmişti, ağustos bitiyor hala açıklanmadı..

O plan açıklanacak, uygulanacak sonuçları görülecek..

2018’in baharına yetişmesi zor..

Şimdi diyeceksiniz ki.. Durum buysa neden iki de bir erken seçim söylentisi çıkıyor..

Şundan..

Geçiş dönemini yaşıyoruz..

Ara rejim de diyebiliriz..

Ne parlamenter sistem var ne de başkanlık sistemi..

Herkes bu dönemin bir an önce bitmesini istiyor..

iş adamına sor, turizmciye sor, esnafa ‘yarın seçim olsun mu’ diye sor..

Olsun da bitsin der..

Diyorlar zaten..

Bu dönem bitsin istiyor..

Neden ‘Evet kardeşim, Coca-Cola fabrikası açtım, ne var bunda’ demiyor? / Ahmet Hakan / Hürriyet

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Isparta’da Coca-Cola fabrikasının açılışını yaptı.

Fakat gelin görün ki...

- Cumhurbaşkanlığı’nın tüm resmi bültenlerinde...

- İktidara yakın medyada...

- İktidara yakın sosyal medya hesaplarında...

Israrla ve inatla...

“Coca-Cola” ifadesine yer verilmedi.

Onun yerine “Meyve Suyu” ifadesi öne çıkarıldı.

Peki ama neden?

Neden olacak?

Çünkü tabanda Coca-Cola markası, pek hoş karşılanmıyor.

Yıllarca “Yahudi sermayesi”, “İsrail dostu” falan diye karalanmış bir markadan söz ediyoruz.

İsrail’le en küçük bir krizde Coca-Cola’ların sokaklara dökülmesini hatırlayalım.

Oysa Coca-Cola...

- Yüzde yüz halka açık bir şirket.

- En büyük hissedarının elindeki hisse oranı yüzde 5...

- Türkiye’deki yatırımcıları ülkenin tanınmış işadamları.

- Coca-Cola’nın en tepesindeki isim bir Türk.

Ve asıl önemli bilgi:

“Yahudi sermayesi, İsrail dostu” falan denilen Coca-Cola’nın Müslüman ve mazlum Filistin’de tam dört adet fabrikası var.

Ramallah’taki fabrikanın önünde dev bir Coca-Cola şişesi var.

Bu meselede benim aklımın almadığı husus şu:

Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabanını dönüştürüp değiştirme gücü var.

Neden Coca-Cola konusunda bu gücünü kullanmıyor?

Neden “Meyve Suyu” diye konuyu geçiştirmek yerine “Coca-Cola o kadar da kötü bir şey değil” falan demiyor?

“Yeni 15 Temmuz” baskın seçim habercisi / Can Ataklı / Korkusuz

AKP Genel Başkanı inanılmaz sözler söylüyor. “Yeni Çanakkalelere, 15 Temmuzlara hazır mısınız?” diye sordu karşısında toplanmış ahaliye.

Bir kere ikisini yan yana nasıl tutarsınız?

Çanakkale’de dünyanın bütün emperyalist güçleri birleşmiş bitirdikleri Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentini almak üzere kapımıza dayanmıştı.

Emperyalist güçlerin anlamadığı şuydu; kendileri gibi emperyal bir güç olan Osmanlı’yı ortadan kaldırabilirlerdi ama bu topraklarda bin yıldır egemenlik süren asil bir milleti yok etmeleri mümkün değildi. Nitekim Anadolu’nun bağrından çıkan etnik ve dini farklılıklarına rağmen “tek bir millet” olarak şahlananlar geleceği de şekillendirecek muhteşem bir kahramanlığa imza attı.

15 Temmuz ise iktidar gücünü kullanarak Türkiye’yi bir din devletine dönüştürmek isteyen ancak bu yolda iktidar sahipleri ile parayı paylaşamadığı için ayrı düşen bir avuç alçağın silah kullanarak ülke yönetimini geçirmek istemesi ve başarısız olmasıydı.

Erdoğan bu iki farklı konuyu nasıl bir araya getirir, nasıl aynı şeymiş gibi anlatır anlamak mümkün değil.

Sanıyorum ikisinde de halkın kahramanlığını öne çıkarmak istiyor ama örnekleme gerçekten çok sevimsiz olmuş.

Bu noktayı bir kenara bırakalım. Halkı ikide bir “yeni darbe tehdidi” ile korkutmanın amacı ne olabilir?

“Yeni bir 15 Temmuz”dan söz etmek, en azından ilkinin “haberli darbe” olduğu konusundaki iddiaları güçlendirmez mi?

Eğer bir darbe tehdidi varsa, iktidar bunu önlemek için neden bir şey yapmamaktadır? Bağıra bağıra gelen darbe olur mu?

Bu bir oyun mu ki, yeni darbe girişimi olacak, halk yine sokağa çıkacak, darbeyi önleyecek ama ne yazık ki yine ölecektir.

Yeni darbede “kaç şehit” verileceği tahmin ediliyor acaba?

Anlaşılan AKP Genel Başkanı Erdoğan gerginlik politikasından hiç vazgeçmeyecek. Çünkü gerginlik ne kadar artarsa halkın korkusu da o kadar artıyor ve geniş kitleler çaresizlik içinde mevcut hükümetin güvencesine sığınmaya çalışıyor.

7 Haziran seçimlerinden sonra bu gerçek net biçimde ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. AKP iktidarı ilk kez kaybetmiş olmasına rağmen toplumu “terörle terbiye” etti ve belki de tarihte ilk kez düşüşteki bir parti şaşırtıcı biçimde rekor bir sıçrama yaşadı.

AKP aynı düşüşü şimdi de yaşıyor. 15 Temmuz’un kahramanlık edebiyatına rağmen, örneğin bir adalet yürüyüşü, statlardaki Atatürk sesleri, bütün baskılara rağmen susturulamayan muhalefet iktidarı çok korkutuyor.

Bu nedenle Erdoğan’ın gücünü konsolide etme ihtiyacı var. Erdoğan’ın çevresindekiler 2019 seçimlerinin çantada keklik olduğunu düşünüyorlar ama 2019’a kadar nasıl ayakta kalabileceklerini bilemiyorlar.

Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin iç ve dış sorunları dev bir yumak gibi oldu. Erdoğan 2 yıl dayanamayacağını düşünerek “baskın bir seçim” kararı alabilir. Hemen bu yılın sonunda yapılacak bir genel seçimle partisinin milletvekili sayısını (HDP ve MHP’yi baraj altı bırakarak) anayasayı değiştirecek sınıra kadar yükseltebileceğini hesaplayabilir.

Bayramdan hemen sonra kasımda yapılacak bir seçim kararı alınması bana hiç şaşırtıcı gelmez.

Büyüyünce ne olacaksın; Şehit / Nedim Şener / Posta

Çocuklara sorarlar, büyüyünce ne olacaksın? Kimi “doktor”, kimi “öğretmen”, kimi “mühendis” cevabını verir.

Peki siz “Ben de şehit olacağım” diyen bir çocuk duydunuz mu?

İşte o çocuklardan birisi Eren Bülbül, diğeri Halil İbrahim Yıldırım’dır.

15 yaşındaki Eren Bülbül, yazları fındık toplama işiyle geçinen yoksul bir ailenin 13 çocuğunun en küçüğü. 4.5 yaşından beri fındık toplayıcılığı yapıp harçlığını çıkarıyordu. Daha 14 ay önce babasını kaybetmişti. PKK’lı teröristler ormanın dibindeki evlerinde kış için sakladıkları beş çuval un, şeker, yağ ve kuru gıdaları çalmıştı. Bölgede teröristler vardı Eren polisi aradı. Keşif için jandarma polis ile eve geldi. Etrafta araştırma yaparlarken PKK’lı teröristler 20 metre uzaktaki boş ağıldan üzerlerine ateş açtı.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, polis Namık Ökten ve 15 yaşındaki Eren Bülbül kanlar içinde yere düştü. Ferhat Gedik ve Eren şehit oldu.

Eren okul takımında oynuyordu ve Trabzonspor hayranıydı. Belki iyi bir futbolcu olacaktı büyüyünce.

Ama ağabeyi “Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda üzülür ve kızardı, ‘Ben de askere gideceğim ve şehit olacağım’ derdi” şeklinde anlatıyor küçük kardeşinin gelecek planını.

Çok erkendi, alçak teröristler aldı onun hayatını elinden.

YAŞ’ta iki kriter / Abdülkadir Selvi / Hürriyet

YÜKSEK Askeri Şûra’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın getirilmesi, sürprizle karşılanmıştı.

Oysa bir YAŞ üyesine göre bu durum 2 ay önceden netleşmişti. Şûra kararlarında iki kriter ağır bastı.

1- FETÖ’yle kararlı bir mücadele.

2- TSK’yı FETÖ’den temizlerken ulusalcılara teslim etmeme.

Koramiral Özbal’ın atanmasıyla birlikte Oramiral Veysel Kösele’nin 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini gönderdiği söyleniyor. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Özbal’ın koramirallikte bekleme süresi dikkate alınmadan YAŞ’ta oramiralliğe yükseltilmesi cihetine gidilmedi. Aralık ayında yapılacak olan şûrada Adnan Özbal’ın oramiralliğe yükseltilmesi beklenebilir mi? Aralık şûrası daha çok harbe hazırlık şûrası olarak değerlendiriliyor. Beklenti Özbal’ın 2018 şûrasında oramiralliğe yükseltilmesi yönünde ama yine de siyasi irade ne der bakmak lazım.

Atom bombamız olsaydı! / Necati Doğru / Sözcü

Türkiye’nin de nükleer gücü bulunsaydı. Sözü dandik olur muydu? Dandik ülke olduk. Kimse Türkiye’nin sözünü dinlemiyor. Türkiye’nin sözünü, gücünü, stratejik önemini, “merkez ülke” ya da Avrupa’ya, Asya’ya, Afrika’ya köprü olmayı sağlayan “geçiş ülkesi” konumunu kimse ciddiye almıyor.

İzledik gördük. Çocuğa sor.

Sana söylesin.

Türkiye’nin sözünü paslı teneke haline getirenlerin kimler olduğunu o çocuk sana bir bir saysın.

Geliriz ha!

Namaz kılarız ha!

Fırat Kalkanı kurarız ha!

Fiyakanızı bozarız ha!

Suriye’de:

ABD, 8 askeri üs.

Rusya, 4 askeri üs.

İran, 1 askeri üs kurar.

ABD, PYD’yi arkalar.

Biz seyrederiz ha!

Kapıları açarız ha!

Mülteciyi AB’ye salarız ha!

One minute ha!

Filistin’i yedirmeyiz ha!