Medya Arkası (15.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde erken seçim tartışmaları vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Yüzde 50+1 gerekli polemiği / Mehmet Tezkan / Milliyet

Bir süre önce yazdım, herkesin dilinde aynı söz dedim; yeni rejimde iktidar olmak için yüzde 50+1 gerekiyor..

Hayır efendim, gerekmiyor..

Israrcıyım..

Tam tersi, yeni rejim yüzde 25’le, yüzde 30’la bile ülkeyi tek başına yönetmenin kapısını açıyor..

Hesap kitap ortada..

İlk turda en fazla oyu alan yüzde 25 aldı diyelim, ikinci sırada gelen yüzde 23’te kalsın..

İkinci turda sadece ikisi seçime gireceği için birinin oyu mutlaka yüzde 50+1 olacak..

Örnek, Fransa’da nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçimleri..

İlk tur sonuçları şöyleydi..

Macron yüzde 24.01.

Le Pen yüzde 21.30

Fillon yüzde 20.01

Luc Melenchon yüzde 19.58

Hamon yüzde 6.36

Gerisini saymıyorum.. Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı..

İkinci turda seçime katılım oranı yüzde 70’lere indi.. Macron yüzde 61.7’le Fransa Cumhurbaşkanı oldu..

İkinci turda yarış kafa kafaya geçseydi, Macron yüzde 50+1 oyla da cumhurbaşkanı olabilirdi..

Bu sonuç Macron’un arkasında seçmenin yüzde 50’den fazla desteğinin olduğu anlamına gelmiyor..

Gerçek seçmen desteği yüzde 24..

Diğerleri mecburiyetten..

Seçmenin önüne iki aday konulmasından.. Ya bu, ya öteki denilmesinden..

Şimdi diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı böyle demiyor..

Ne diyor?

Şöyle diyor; ‘Artık parlamenter demokrasi yok. Yüzde 34’le, yüzde 49.5’le seçim kazanmak yok. Yüzde 50+1 alacaksın.’

Cumhurbaşkanı, partisini diri tutmak için bunu söylüyor..

Cumhurbaşkanı, ilk turda seçimi almak istediği için böyle konuşuyor..

Cumhurbaşkanı, ikinci turun riskli olduğunu gördüğü için 50+1’de ısrar ediyor..

Sorum şu..

İlk turda alınan yüzde 49.5 mi daha büyüktür?

İkinci turda mecburen alınan yüzde 50+1 mi?

Parlamenter demokrasi bitti

Cumhurbaşkanı hafta sonu Antalya’da yaptığı konuşmada ilan etti..

‘Parlamenter demokrasi bitti’ dedi..

Gerçekten bitti..

Referandumda verilen yüzde 51.4’ün evet oyuyla 2019 seçimleriyle bitecekti..

Öne çekildi..

Cumhurbaşkanı’nın AKP Genel Başkanı olmasıyla öne çekildi..

Başbakan’ın AKP Genel Başkan Yardımcısı olmasıyla öne çekildi..

Tüm bakanların, tüm iktidar partisi milletvekillerinin Cumhurbaşkanı’nın iki dudağından çıkacak söze bakmasıyla öne çekildi..

Tek karar vericinin (bayram tatilinin kaç gün olacağına bile) Cumhurbaşkanı olmasıyla öne çekildi..

İç tüzük değişikliğiyle Meclis’e konuşmama düzeni getirilmesiyle öne çekildi..

OHAL normal hale dönüştürülerek öne çekildi..

Parlamenter demokrasi kâğıt üstünde var ama fiilen yok..

Ciddiye almayın olur mu? / Fatih Altaylı / Habertürk

2005 yılında İsrail’in Irak’ı 3’e bölme planı olduğunu ve bir Kürt devleti kuracağını yazdım.

Ciddiye almadınız.

Güldünüz.

Geçen yıl İsrail ile Suudi Arabistan’ın Türkiye’yi ve İran’ı destabilize etmek, karıştırmak ve güçsüzleştirmek için Kürt devleti kurulmasına destek olma konusunda anlaştıklarını ve bunu da saklamadıklarını yazdım.

Bunu da önemsemediniz, takmadınız, üzerinde düşünmediniz, kafa yormadınız.

Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu, “Kürt devleti kurulmalıdır” diyor.

Onu da ciddiye almayacaksınız biliyorum.

Ama bence bu dünya üzerinde ciddiye alınması gereken tek bir devlet varsa, ister beğenin ister beğenmeyin, ister sevin ister sevmeyin o devlet İsrail’dir.

Hâlâ kafanızı toprağa gömecekseniz, gömün.

Ama sonra ağlamayın.

Tarihe de “Türkiye’nin bölünmesine, küçülmesine neden olanlar” diye geçmeye hazır olun.

Bir kişi, bir parti değil.

Hepiniz, hepimiz.

Tüm uyarılarıma rağmen..

Ben bile...

Baskın seçim kaçınılmaz olabilir / Can Ataklı / Korkusuz

İktidar partisinde tuhaf bir sessizlik var. Sadece Genel Başkan Erdoğan konuşuyor. Günlerdir ne hükümetten ne milletvekillerinden ne de partinin yöneticilerinden bir ses çıkmıyor.

Hele hükümet açısından bakarsanız işler sanki durmuş gibi.

Erdoğan her gün konuşuyor, her gün yepyeni gündemler oluşturuyor, rakiplerine çok ağır sözler söylüyor. Ama en önemlisi partisi için yaptığı açıklamalar. “Metal yorgunluğu” ile başladı işe Erdoğan. Daha sonra “defoluların” partide kalamayacağını söyledi. Parti içindeki bütün FETÖ’cülerin ayıklanması gerektiğini açıkladı bununla da yetinmedi “FETÖ ile bağlantılı olarak bildiklerinizi yöneticilere haber verin, gereği yapılsın” dedi. Bundan sonra partide yolsuzluğa karışmış kimse istemediğini de bildiren Erdoğan’ın son eylemi ise bundan böyle parti yönetiminde olanların eş ve akrabalarının devletle iş yapamayacağı, devlette çalışamayacağı, ihale alamayacağının parti ilkesi haline getirilmesi.

Erdoğan dışa dönük söyleminde ise gerginliği giderek artırıyor. Karşısındaki coşmuş kalabalıklara “yeni 15 Temmuz’lara hatta yeni Çanakkalelere hazır olup olmadıklarını” soruyor. Sanki bir iç veya dış savaşa hazırlanıyoruz gibi bir hava doğmuş olmuyor mu?

Dünkü yazımda Erdoğan’ın bu söylemine dikkat çekerek “Bu bir baskın seçim hazırlığı olabilir” demiştim. Şimdi bu tahminim zihnimde daha da netleşiyor. Erdoğan bir baskın seçime hazırlanıyor değil bir baskın seçime mahküm hale geliyor bana göre adeta.

Dünkü gazetelerde bazı yazarlar Erdoğan’ın bırakın baskın seçimi, 2018’de bir erken seçime bile gitmeyeceğini tahmin ettiklerini belirterek “Önümüzdeki baharda AKP Kongresi var, o güne kadar örgütte temizlik yapılacak yeni ve genç ekipler göreve gelecek, bunlar olmadan seçim olmaz” diye yazıyorlardı.

Acaba? Şu anda çok sessiz olan AKP’de tasfiyeler gündeme geldiğinde herkes sessizce boyun eğecek mi? Tasfiye edilen ya da edileceğini anlayan kendini “defolu, FETÖ’cü, yolsuzluğa, hırsızlığa adı karışmış” damgası yemiş gibi görecek ve siyasetin de doğası gereği “isyan bayrağı” açacaktır.

Yine tasfiye endişesine kapılan milletvekillerinden bazılarının parti değiştirmeye kalkma, yeni kurulacak parti ya da partilere geçme ihtimalini de göz ardı edemez kimse.

Nitekim Erdoğan’a yakın yazarlar partide yenileşmenin çok zor olabileceğini, genel başkanın çeşitli ihanetlerle karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu yazmaya başladılar bile.

Gelecek yıla yayılacak bir tasfiye hareketi yerine hem kamuoyunu hem de “başlarına geleceği anlayıp harekete geçecek” AKP milletvekillerini paralize edecek bir baskın seçim kararı alınması bana göre sürpriz olmaz.

Erdoğan muhtemelen baskın seçimde tasfiye edeceği kesime “Milletvekili olmayacaksınız ama her türlü soruşturmadan da kurtulacaksınız” vaadinde bulunabilir ve bu kişilerin baskın seçim öncesi başka partilere geçme veya AKP aleyhine çalışma ihtimalini de en aza indirebilir.

Karadeniz olayında bir gariplik var / Saygı Öztürk / Sözcü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos’ta görev süresi sona erecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, yeni göreve başlayacak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de Trabzonlu… Bakanın ili Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Astsubay Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün öldürülmesi, “Karadeniz’de neler oluyor?” sorusunu akla getiriyor.

Ne olduğunu anlatalım: Bölücü terör örgütünün öteden beri “Karadeniz’e açılma” planı var. Bölge halkının bu örgüte karşı tepkisi biliniyor. Örgütün, PKK adıyla faaliyette bulunması, taban edinmesi mümkün değil. İşte, bunun için geçmişte Karadeniz’e açılım yaparken Devrimci Halk Partisi adını kullandılar. Özellikle Tokat, Ordu, Giresun yöresinde etkili oldular. Bunlarla mücadele için Güneydoğu’da olduğu gibi köy koruculuğu sistemi getirildi. Devletin kararlı tutumu sonucu örgüt oradan atıldı. Dönemin Tokat Valisi Ayhan Çevik’in, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Halil Tuğ’un çabaları unutulmaz.

ORADA OLDUKLARI BİLİNİYORDU

2007 yılında Trabzon-Maçka yöresinde biri Suriyeli üç terörist kalmıştı. Suriyeli öldürüldü, iki terörist de yakalandı. Suriyeli teröristin çantasından 4 kilo un, zeytin, bölgenin haritası çıkmıştı. Geçen yıl Maçka merkezde üç polisimiz, Sümela Manastırı yakınında bir askerimiz şehit edildi. Örgüt yörede bulunduğunu eylemleriyle gösterdi.

Son olarak 4 kişilik terörist grubun, Maçka bölgesinde bulunduğu biliniyordu. Nereden mi? Hayvanların izlenmesi için kurulan foto-kapanlara yakalanmış, görüntüleri güvenlik birimlerinin eline ulaşmıştı. Daha sonra kurulan foto-kapanlar teröristler tarafından imha edilmişti.

Kuşkusuz bölgede, teröristleri yakalamak arazi yapısı, bitki örtüsü, sis, yağmur nedeniyle hayli zor. Çünkü insansız hava aracı drone sis nedeniyle kullanılamıyor. Helikopterle tarama sis yüzünden yapılamıyor. Geçmişte teröristleri yakalayıp güvenlik güçlerine teslim eden Karadenizlilerden, yine böyle adımlar atması beklendi. İmkan bulursa bunu yapacaklarını da herkes bilir.

Bir gece Kandil’de… / Güngör Mengi / Vatan

Sokakta gösteri yapan kadınları tartaklayan, üstünü başını dikkatle arayan polis, yakalanan ve İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen DEAŞ’lıyı aramadığı için terörist sakladığı bıçakla 1 polisimizi şehit etti, kendisi de öldürüldü.

Bu DEAŞ’lı “canlı bomba” olduğu şüphesiyle İstanbul’da yakalanmıştı. DEAŞ militanlarını yakaladıktan sonra serbest bırakan mahkemelerin bunda sorumluluğu yok mudur?

Türkiye’de kaç IŞİD militanının serbestçe dolaşmakta olduğunu biliyor muyuz?

Batman’da 2 askerimiz(27 ve 24 yaşlarında), Tunceli’de 1 askerimiz (24 yaşında) PKK saldırılarıyla şehit düştü.

Hain PKK terörü Güneydoğu’da kalmıyor, Karadeniz’de Trabzon’da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve kıdemli bir başçavuş da PKK saldırısında şehit düştü.

ABD hala “PKK konusundaki hassasiyetinizi anlıyoruz” deyip PKK’yı silahlandırmayı sürdürüyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Irak ve Suriye’de Kürdistan ilanına az zaman kalmışken, PKK terörü yıllardır ara vermezken şimdi “Bir gece Kandil’de görünmenin zamanı gelmiştir” diyor.

PKK-PYD’nin çoktan Kandil dışında başka merkezler kurduğunu ona kim anlatacak? Şimdiden 2019 yılındaymış gibi seçime yoğunlaşacağımıza güney sınırımızı ve PKK’yı gündeme oturtmak zorundayız

Organik hoşaf / Yılmaz ÖZDİL

Asrın liderimiz Coca Cola fabrikasının açılışını yaptı, sayın ahalimiz huylanmasın diye Coca Cola kelimeleri sansürlendi, yandaş medya “meşrubat fabrikası” açıldığını yazdı, Anadolu Ajansı daha şahaneydi, “meyve suyu fabrikası” açıldığını duyurdu.

“Organik hoşaf” fabrikası açıldı da diyebilirlerdi! Çünkü… 4 Temmuz 2003. Akp hükümetinin bakanları ve milletvekilleri, ABD Ankara Büyükelçiliği'nde Amerikan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda Amerikalıları tebrik ederken, Irak'ta kafamıza çuval geçirdiler.

Süleymaniye'deki irtibat büromuz ağır silahlı Amerikan askerleri tarafından basıldı, bordo bereli 11 subay ve astsubayımız kafalarına çuval geçirilerek, kelepçe takılarak, dipçiklenerek tutuklandı, binbaşımızın kaburgasını, Türkiye'nin onurunu kırmışlardı, 57 saat esir tuttular.

Memleket ayağa kalktı, ABD'ye hesap sormak üzere nota vereceğimiz iddia edildi. Üç saniye sonra asrın liderimiz tarafından yalanlandı, “müzik notası değildir bu, her aklınıza estiğinizde verilmez, ciddiyeti vardır” dedi. “Türk milletinin kafasına çuval geçirdiler, daha nasıl ciddiyeti olacak birader” diyen olmadı tabii… Akp'nin ABD'ye gıkını çıkaramayacağı belliydi.