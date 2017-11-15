Medya Arkası (15.11.2017)

Yazarların gündeminde MHP-AKP yakınlaşması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “AKP’nin yanındayız” sözleri öne çıkarken seçim barajı tartışmaları da devam etti. Peki, hangi yazar ne yazdı? İşte, öne çıkan yazar ve yazılar:

İttifak kapıda mı / Şebnem Bursalı / Takvim

MHP Lideri Devlet Bahçeli. Partisinin grup toplantısında konuyu; 2019 da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine getirerek şöyle dedi:



"MHP, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halkoylaması şuuru gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir." Yani; Milletin iradesini ortaya koyduğu referandumda çıkan karar ve mesajı, aynen uygulamaya kararlı olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz'dan bu yana üstlendiği sorumluluğa devam edeceğinin altını çizdi MHP Lideri.

Bu sözlerin Ankara kulislerindeki karşılığı;



2019 seçimlerinde AK Parti- MHP ittifakının gündeme geleceği şeklinde oldu ki; önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında olması beklenen Liderler Zirvesi'nde bu konunun konuşulup konuşulmayacağını da hep birlikte göreceğiz..

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Burhan Kuzu ve yüzde 10 / Oral Çalışlar / Posta

Bu değişikliğin asıl aktörü Bahçeli'nin pozisyonuna bakalım: O, yüzde 10 barajının kaldırılmasını istiyor. MHP lideri ısrarlı davranırsa, Tayyip Erdoğan pragmatizmi harekete geçebilir. Belli değişikliklerin kapısı açılabilir.



Bahçeli ısrarından vazgeçmez ve istediğini alamazsa, 2019 Kasım'ındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan'ın işi zorlaşabilir.



Tabii meselenin bir diğer boyutunu, AK Parti seçmen kitlesi oluşturuyor. 16 Nisan referandumundan sonraki anketlerde bu seçmenlerin en az yüzde 5'lik kesiminin değişikliğe evet demediğini gördük. Bir kesim ise endişelerine rağmen desteklemeyi tercih etti. Tereddütlü olanların bir kısmı, "SPK ve SK değişecek" diye ikna edilmişti. "Denge ve denetim mekanizmaları çalışacak" denilerek bazı tereddütlerin giderilmesi hedeflenmişti.



Şimdi, ne denge kaldı ne denetim...



AK Partili seçmenlerin ne kadarı bu durumdan memnun? Anketler, kafası karışık olanların sayısının arttığına işaret ediyor.

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Bahçeli son derece tutarlı / Yalçın AKDOĞAN / Star

MHP lideri Sayın Bahçeli’nin Salı günkü grup konuşmaları hem siyasi gündem oluşturuyor, hem de oldukça renkli geçiyor. Geçen hafta başlattığı seçim barajı tartışmaları bir hafta sürdü, bu hafta da AK Parti’yle ‘sonuna kadar ve birlikte’ mücadele edeceklerini ilan ederek siyasi gündemde yeni bir sayfa açtı.

Malum, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler ortak aday gösterebilecekler. Bu yüzden başkanın seçilmesinde partiler arası ittifaka engel bir durum yok. Bu yüzden Bahçeli istikrarın bozulmayacağını, Meclis’te adaleti önceleyen bir yaklaşımın tartışılabileceğini söylüyor.

AK Parti’nin ilgili kurulları elbette bu tür meseleleri tartışacak ve politikasını belirleyecektir.

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MHP'den ittifak sinyali / Alican Değer / Yeni Birlik

Devlet Bahçeli dün yaptığı grup konuşmasında 2019 seçimlerinde AK Parti ile ittifakın ön işaretlerini verdi.

Öncelikle Sayın Bahçeli konuşmasında seçim barajı konusundaki görüşlerini tekraren detaylandırdı. Belli ki, ‘partisinin baraj altı kalma korkusuna düştüğü’ yorumlarına sinirlenmiş. Bu tartışma geçen haftadan geldiği için artık yorum değil, haber sayfalarının konusu bence. Zaten AK Parti’nin, barajın düşürülmesine pek de taraftar olmadığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre daraltılmış bölge sistemi ile seçim öncesi ittifaklara izin veren bir yapı üzerinde duruluyor. Öncelikle dar veya daraltılmış bölge sistemi iki partiyi öne çıkartır. Bu nedenle MHP’nin bu sistemlerden biri ile “Sıkıntılar” yaşayacağı da bir gerçek. Böylesi bir seçim sistemi MHP’yi ister istemez seçim ittifakına zorlar. Zaten Sayın Bahçeli’nin dünkü sözleri de bunu doğrular nitelikte.

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Bahçeli’nin barajı / Özgür Mumcu / Cumhuriyet

Dünkü açıklamayla beraber MHP’nin bir baraj sorunu olmadığı ortaya çıktı. Bir siyasi partinin bir baraj sorunu olması için kendine özgü bir programla kamuoyunun önüne çıkması ve memleketi yönetmeye talip olması gerekmekte. Yani önce bağımsız bir kimliğe sahip bir siyasi parti olarak kabul edilmesi şart. Gelgelelim, MHP’nin siyasi hayatımızda bir anlam ifade edip etmediği belli değil.



Devlet Bahçeli, en cevval AKP genel başkan yardımcılarından daha etkili bir şekilde muhalefete saldırmakla kalmıyor, aynı zamanda sayın Erdoğan’a koşulsuz desteğini sergilemekten de kaçınmıyor.



Bugün benim diyen AKP’li siyasetçi, Erdoğan’a Devlet Bey kadar hizmet etmemektedir.

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Seçim ittifakları ve baraj / Ersoy Dede / Star

Demem o ki, yasa farklı bir şeyi emretse de insanın olduğu yerde çare bulunuyor. Baraj engeline takılan bağımsız giriyor, ittifak şansı bulamayan rozetini değiştiriyor. O halde gelin bu çalının arkasından dolaşma numaralarına bir son verip, yasal zeminde nasıl bir değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılsın. Teknik olarak ‘baraj’ sorunu ortadan kalkarsa, ‘seçim ittifakı’ tartışması da otomatik olarak bitmiş olacak. Aksi halde işin en kolay tarafı, seçilebilecek sayıda milletvekilini ittifak için geçici süreyle transfer etmek olacak. Bu da seçmen açısından çok samimi bulunmayacaktır...

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Bahçeli’nin önerisi Kılıçdaroğlu’nun yanıtı / Abdulkadir Selvi / Hürriyet

BAHÇELİ FARKI

Bahçeli’nin konuşmasını aldıktan sonra AK Parti kulisine geçtim. “Bahçeli, koalisyonun büyük ortağı gibi konuştu” yorumlarını işittim. Bahçeli, sadece koalisyon ortağı gibi değil, AK Parti sözcüsü gibi hareket ediyor. AK Partililerin AK Parti’ye yönelik eleştirilerine dahi yanıt vermekle kendini mükellef görüyor.

Bahçeli’nin, AK Parti ile işbirliği yapacağını ilan eden açıklaması, 2019 seçimlerinde tarafların daha netleşmesine yol açtı.