Medya Arkası (20.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Reza Zarrab davası ve NATO ile yaşanan tatbikat skandalı vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Zarrab operasyonunun bilinmeyenleri / Abdülkadir Selvi / Hürriyet

ABD-FETÖ-ALMANYA ÜÇGENİ

Zarrab olayının diğer yüzünde ise FETÖ yer alıyor. FETÖ polisleri, gümrük görevlileri ve yargısıyla işbirliği içinde olan federal savcıların, 17-25 Aralık dinlemelerini, iddianamede atıflar yaparak kullandıkları anlaşılıyor. Ancak 17-25 Aralık sürecinde FETÖ dinlemelerinin yetmediği durumlarda ise bu kez tersi olmuş; ABD, FETÖ polislerine destek vermiş. Zarrab’ın takibi söz konusu olur da 17-25 Aralık operasyonuna değinilmez mi? 17-25 Aralık’ta FETÖ aparatını kullanarak Erdoğan’ı devirmeyi başaramayan ABD, Zarrab operasyonuyla bizzat devreye girdi.

ABD’nin Zarrab’ı, 2007 tarihinden bu yana izlemeye aldığı anlaşılıyor. 2010-2015 tarihleri arasında ise resmi süreç için düğmeye basılmış. Zarrab’ın, Türkiye-İran-Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden para trafiği ve altın ticareti takip edilmiş. Bu takip nasıl yapılmış? Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’nın telefon ve televizyonlar üzerinden yaptığı dinleme ile birlikte mail’leri, yaptığı tüm bankacılık işlemleri ele geçirilmiş. CIA’in İstanbul ve Ankara’daki ofisleri dinleme üssü olarak kullanılmış. İlginç olanı Zarrab’ın başka şahıslar üzerine açılan hesaplardan yaptığı para transferleri de tespit edilmiş. ABD, 2007 yılından bu yana Zarrab adını koyup, Türkiye’den birçok siyasi ve bürokratın nefes alışını dahi takip etmiş. Söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu durumlarda ise Alman istihbaratının da devrede olduğu anlaşılıyor. FETÖ-ABD-Almanya üçgeni. Peki 15 Temmuz’da da aynı fotoğraf karşımıza çıkmıyor mu?

Zarrab öldürülecek o kesin! Peki ya sonrası? / Sevilay Yılman / Habertürk

ADIM gibi eminim bir gün bu hikâyenin kitabı yazılacak, hatta filmi çekilecek... Buna değer de zira gerçekten de İranlı işadamı Reza Zarrab’ın hayat hikâyesi çok acayip bir noktaya evrildi. Ama bu acayiplikten kastım Zarrab’ın yargılandığı davada itirafçı falan olması değil. Ben bu durumu hiç acayip bulmuyorum; aksine başından beri bunun böyle olduğuna inandığım için şaşırmıyorum son gelinen noktaya. Biliyorsunuz, aylar evvel yazmıştım Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş ve kızıyla gittiği ABD seyahatinden önce itirafçı olmayı kabul ettiğini. Bana göre o seyahat, Amerika’ya Disneyland’ı görmeye gitme arzusu falan hepsi bir kurguydu ve bu kurgunun geleceği nokta da zaten bu olacaktı.

Hülasa... ABD polisi ve yargısıyla anlaşma yapmış olması ve bundan hareketle itirafçılığı falan acayip değil bu hikâyede. Acayip olan bundan sonra yaşayacakları. Bir gün beyazperdeye aktarılırsa bu hikâyenin en seksi, ilgi çekecek tarafı da bu kısmı olacak. Çünkü eğer iddialar doğru ise yeni yılda yani 2018’de Reza Zarrab adıyla, kimliğiyle yaşayan bir insan olmayacak artık! İtirafçılığının karşılığında FBI tarafından tanık koruma programına alındığı için öldürülecek Zarrab. Şu anda ABD’de bir yerlerde FBI gözetiminde bir evde, ama 27 Kasım’dan sonraki gelişmeler çerçevesinde serbest bırakıldıktan sonra bambaşka bir kimlikle yaşamaya devam edecek. Büyük bir ihtimalle koruma programının gereği estetik ameliyatla filan görüntüsü de değiştirilecek. Bilirsiniz, Hollywood yapımı aksiyon temalı filmlerde sık sık işlenir Amerika’daki bu tanık koruma programı. Adam ya da kadın itirafçı olduktan sonra bambaşka bir tip ve görüntüyle, farklı bir kimlikle yeni bir hayata yelken açar.

Özetle sevgili okurlarım... Zarrab’ı da yepyeni bir hayat bekliyor. İşte bu kısmı da bana çok ilgi çekici geliyor. Acaba bu yeni kimliği nasıl olacak? Nerde yaşayacak? Ve küçücük yaşta trilyonlarla oynayan Zarrab’a Amerika nasıl bir hayat sunacak? Ve acaba bu yeni hayat onu mutlu edecek mi? Düşünsenize Zarrab Kuzey Amerika’da bir kasabada, sıradan, kendi halinde yaşayan bir balıkçı... Balık tutarak hayatını kazanıyor ve o balıkları tutarken geride bıraktıklarını hayal ediyor filan... Eski yaşantısı size de acayip gelmiyor mu? İlgi çekici ve gizemli...

Cumhurbaşkanı ısrarla savunuyor / Mehmet Tezkan / Milliyet

Zaman zaman gündem farklı alanlara kaysa da 2014 yılından beri temel meselemiz enflasyon/faiz sarmalı..

Cumhur-başkanı’nın gündeminde geçen hafta yine bu mesele vardı..Faizi düşürmeyen Merkez Bankası’na yine sert çıktı.. Yanlış yolda olduklarını söyledi..

Cumhurbaşkanı ve danışmanları şuna inanıyor: Faiz inerse, enflasyon iner. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur..

Merkez Bankası ve birçok ekonomist tersini düşünmüyor.. Onlara göre; enflasyon sebep, faiz sonuç ..

Gelin bu tartışmayı ekonomistlere bırakalım.. Biz olan biteni anlamaya çalışalım..

Cumhurbaşkanı bu düşüncesini 2015 yılının ilk aylarından beri fırsat buldukça tekrarlıyor.. ABD’den, Avrupa Birliği’nden, Japonya’dan örnek veriyor.. Onlarda faiz düşük enflasyon da düşük diyor..

Geçen gün yineledi.. ‘Faizi düşürdük, enflasyon tek haleye geldi. Bakın faiz yeniden çıkmaya başladı enflasyon da çift haneliye gidiyor’ dedi..

Durum ne?

Enflasyon; 10.9.. Faiz; kağıt üstünde (politika faiz ) 8 , uygulamada 12.25 (geç likidite faizi)

Geçen yıl neydi? Enflasyon 8.5.. Faiz fiilen yüzde 8..

Ama bir dakika..

Geçen yıl büyüme yüzde 2.9 ’du, bu yıl 5.2’ye çıktı..

Büyüme/enflasyon ilişkisi de ekonomistlerin işi.. Büyüme mi enflasyonu tetikledi, enflasyon nedeniyle mi beklenin üzerinde büyüdük?

Bu tartışmayı da ekonomistlere bırakalım..

Gelelim işin siyasi kısmına..

Cumhurbaşkanı iki yıldır ısrarla savunuyorsa; deneyelim derim..

Merkez Bankası faizi indirsin.. İndirmesine de gerek yok..Yüzde 8’de tuttuğu politika faizini bugünden itibaren uygulamaya soksun.. Geç likidite faizini kenara atsın..

Yani yüzde 12.25’ten yüzde 8’e indirsin.. Bakalım ne olacak?

Bu kadar korkak olma CHP / Can Ataklı / Korkusuz

İktidar Amerika’daki Zarrab davası nedeniyle kendini bir açmaz içinde görürken imdada bir anda NATO yetişti. İktidar medyası Zarrab olayını sulandırıp bunu bir FETÖ tezgâhı, Amerika’yı da FETÖ’nün emrine girmiş gibi göstermek için bin takla atarken ortaya çıkan NATO skandalı ilaç gibi geldi. Sanal bir NATO tatbikatında Atatürk ve Tayyip Erdoğan’ın hedef tahtası yapılması ve düşman güçler olarak gösterilmesi elbette çok büyük bir skandaldır. İki gündür Türkiye her platformda bu rezaleti dile getiriyor. NATOyetkilileri de özür üzerine özür diliyor. Tabii sadece özür yetmez, bu olayın bütün açıklığı ile ortaya çıkması gerekir. Skandal bir hatadan mı kaynaklanmıştır, bir personelin aymazlığı mıdır buna neden olan, yoksa arkasında daha derin bazı gerçekler var mıdır? Skandal sadece iktidartarafından değil muhalefet tarafından da çok sert biçimde protesto edildi. Ancak bu sert protestolarda CHP genel başkanının tavrı bana biraz tuhafgeldi. Kılıçdaroğlu NATO’yu eleştirirken aynen şunu söyledi: “Biz siyasetçiyiz. İçeride oturur tartışırız, a partisinin, b partisinin genel başkanıyla düşüncelerimizi söyleriz ve tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz, 80 milyonluk bir aileyiz ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz. Şimdi bu yetkililerden Türkiye’ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir ‘Özür dileriz’ olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir.” Kılıçdaroğlu’nun “biz birbirimizi yeriz ama dışa karşı tek yumruk oluruz” mealindeki mesajı herhalde NATO’ya karşı değil. O cümle içe dönükbir cümle. CHP’ye yöneltilen “milli değilsiniz, hiç bu devletin yanında durmuyorsunuz, Türkiye’yi hep dışarı şikâyet ediyorsunuz” türü saçma sapan ve akıl dışı saldırılara karşı bir tür savunma içgüdüsüyle söylenmiş sözler bunlar bana göre. Amaç “Bakın CHP milli bir konu olduğunda tavır almayı bilir, çok eleştirse bile iktidarın yanında durur, Türkiye’ye laf söyletmez” dedirtmek. Oysa CHP artık “elalem ne der” psikolojisi altında korkak davranmak yerine daha aktif olmak zorundadır. Böyle “Bak biz de ne kadar iyi çocuğuz” mesajları vermek yerine olayın üzerine gidecek ve gerekirse kendi hükümetini de eleştirecek cesarette olmalı. NATO böyle birküstahlığa nasıl kalkabilmektedir? Bugüne kadar Türkiye’ye yönelik bu tür aşağılayıcı hiçbir hareket yapılmamışken neden bu iktidar döneminde bu tür eylemler artmaktadır? Bütün bunlar sadece Türkiye’ye düşmanlıkla,Türkiye’yi kıskanmakla açıklanabilir mi? CHP bu soruları sorarak “kol kırılır yen içinde kalır” mantığı ile toplumda “şirin” olacağını sanmak yerine Türkiye’nin onur ve haysiyetini savunmak zorundadır. Ayrıca CHP bu olaydan yararlanarak AKP iktidarının samimiyetini de test edecek eylemler yapmalıdır. Örneğin iktidar partisi kamuoyunda sanki NATO’dan çıkmayıbile düşündükleri izlenimi yaratmaktadır. AKP genel başkanı “Bu aptallık değil alçaklıktır” diyerek NATO ile ipleri tamamen koparacak sözler söylemektedir. O halde CHP ön almalı ve Meclis’e “NATO’dan çıkılmasını talep eden” bir önerge vermelidir. Bakalım AKP ne yapacak o zaman? NATO’dan çıkılmasını mı savunacaklardır yoksa Türkiye AKP oyları ile NATO’da kalma kararı mı alacaktır? CHP muhalefeti biraz da böyle yapmayı düşünmelidir artık. CHP sözcüleri ısrarla AKP’nin halkı kandırdığınısöylüyorlar. O halde CHP bunu halka göstermek ve büyük aldatma oyununu ortaya çıkarmak zorundadır.

Tarih affetmez ve kaydeder / Mete Yarar / Karar

Reza Zarrab ile ambargo kararları tekrar gündeme gelince geçmişte yaşanan bir olay aklıma geldi. Hepimizin ‘İrangate’ diye hatırladığı ama soruşturma dosyasında ‘İran-Contra’ diye geçen konuyu yazmaya karar verdim. İsterseniz olayı kısaca aktarayım.

1985 yılında Lübnan’daki Şii grupların elinde esir ABD askerleri vardır. Onların serbest bırakılması için, İran’ın devreye girme şartı olarak silah istediği söylenir. Devreye, İsrail ve ABD ulusal güvenlik konseyi girer. İsrail’e yeni tanksavar (tow) ve gelişmiş (HAWK) silahları verilir. Eskileri İran’a üç katı fiyatına satılır. Daha sonra buradan elde edilen paranın bir kısmıyla Güney Amerika’daki contra gerillalarına silah sevkıyatı yapılır (olay daha büyük de konu dışına çıkmamak için özetledim).

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Senatoyu çıldırtan da bu son hamle olur. Çünkü kongre 1984’te, ABD’nin contralara dolaylı ya da dolaysız askeri yardımda bulunmasını yasaklayan ‘Boland eki’ni (tasarıyı hazırlayanlardan Massachusetts senatörü Edward P. Boland’dan ötürü bu adla anılır) kabul etmiştir. Açıkcası ABD Başkanı ve onun güvenlik konseyi Senato’nun aldığı ambargo kararına uymamışlardır.

Toplum ayrıca, ABD Başkanı Reagan’ın diğer devletlere “İran’a asla silah satmayın” derken nasıl olup silah sattığını da sorgulamıştır.

Şimdi hepinizin bildiği ama sonrasını çok da takip etmediğiniz bölümle ilgili soruyu sorayım, ABD başkanının yardımcısı kimdi?, Yarbay Oliver North bu olaydan dolayı ceza aldımı?, Önemli diğer bir isim poindexter ceza aldı mı?, Ceza alanların cezasını kim kaldırdı?, Ayrıca bu olaya karışanlar daha sonra karşımıza çıktı mı?.

“Şahıs -1” Zarrab mı? / Zeynep Gürcanlı / Sözcü

New York'taki Zarrab ana davasına bir hafta kala, işler iyice hızlandı. Türk basınının çözmeye çalıştığı “Zarrab itirafçı mı oldu?” tartışmasına, bu hafta Amerikan basını da katıldı. Ancak hala ne mahkemeden, ne savcılıktan, ne de bizzat Zarrab'ın Amerikalı avukatlarından herhangi bir açıklama yok. İşin ilginci, Zarrab'ın tam olarak nerede olduğu bile belli değil. Başka bir mahkumla girdiği bir ağız dalaşı nedeniyle, tutulmakta olduğu Brooklyn Federal Hapishanesi'nde önce tecrite alındığı bilgisi geldi. Ardından ise deyim yerindeyse, Zarrab “buhar olup uçtu”; Amerikan federal hapishanelerine ilişkin resmi internet sitesine göre Zarrab 8 Kasım'dan bu yana “tahliye edilmiş” görünüyor. Davaya bakan savcılık ise ısrarla “Zarrab federal tutuklama altında” diyor, ancak nerede olduğu konusunda ser verip, sır vermiyor. Önce Türk basını, ardından Zarrab'ın Türk avukatı ve Amerikan basını, son olarak da bizzat Türk Dışişleri Bakanlığı'nın peşine düşmesine rağmen, halen Zarrab'ın nerede tutulduğunu bilen yok. İşte tam bu aşamada, Zarrab dosyasına “mühürlü” yeni bir doküman girdi. Bilmeyenler için özetlemekte fayda var; Zarrab dava dosyasına giren her türlü belge, ABD mahkeme kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu sistemden izlenebiliyor. Ancak kamuoyuna açıklanmasında savcılık ya da bizzat sanıkların avukatları tarafından “sakınca” olduğu bildirilen belgelere, hakim kararıyla “gizlilik kaydı” konulabiliyor. Bu belgenin dosyaya girdiği görülmekle birlikte, içeriğini sadece hakimin izin verdikleri (Savcılık ya da savunma) görebiliyor. Peki, tam da Zarrab'ın nerede olduğu tartışılırken, 14 Kasım'da dosyaya giren “mühürlü belge” ne olabilir? Bunun ipucunu, hemen ertesi gün, yani 2/5 Kasım'da dava dosyasına giren, ancak “gizlilik” kaydı olmayan belgede aramak mümkün.

15 Kasım'da dosyaya giren belge, dava Hakimi Richard Berman'ın, savcılığın isteği üzerine verdiği bir “kısıtlama kararı.” Kısıtlama kararı, savcılığın savunmaya teslim ettiği yeni kanıtlar için konulmuş; Hakim Berman, savcılığın ortaya koyduğu çok sayıda yeni delilin savunmaya verilmesini karara bağlamış, ancak savunma ekibinin bu belgeleri çok gizli tutmaları, hiçbir şekilde açıklamamaları, ABD dışına çıkarmamaları için kesin gizlilik kararı koymuş. İlginç nokta, bu “kısıtlama kararı”nda bahsedilen yeni delillerin “Şahıs-1” ile ilgili olduğunun ifade edilmesi. “Şahıs-1”in kim olduğu konusunda ise en ufak bir bilgi yok. Ancak kısıtlama kararını isteyen savcılık yazısının bir yerinde yer alan bir atıf, bu “Şahıs-1”in bir “tanık” olabileceğine işaret ediyor; Çünkü savcılık yazısında “tanıkların ya da tanık yakınlarının korunmasına” ilişkin, başka mahkeme kararlarına atıf bulunuyor. İşte tam da Reza Zarrab'ın “ortadan kaybolduğu”, davada tek sanık olarak duruşmalara Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gelmeye başladığı dönemde ortaya çıkan, üstelik “tanık” olma ihtimali olan “Şahıs-1” sakın Reza Zarrab olmasın? Belgeler gizli; o yüzden bu “Şahıs-1”in Zarrab olup olmadığını bilmek bizim açımızdan şimdilik mümkün değil. Jürili duruşmaya 7 gün var; bakalım orada ortaya çıkacak mı bu “Şahıs-1”?

Yeni cepheleşme ve Türkiye’yi bekleyen dehşet ne? / Orhan Bursalı / Cumhuriyet

Avrupa ile NATO farklı

Ankara kaba bir politika izliyor. Kabalık tepeden tırnağa.

Bugün artık NATO başka Avrupa Birliği başka.

NATO esas olarak Amerika’nın sırtında, daha bence NATO = ABD bile diyebileceğimiz bir sürece girdik. İki büyük güç arasında çok önemli ayrılıklar var. AB, ABD’nin artık Avrupa savunmasını üstlenmeyeceğini gördü. Ve önceki gün 23 AB ülkesinin imzaladığı PESCO (Savunma Alanında Kalıcı Yapıda İşbirliği) askeri ittifakını kurdu. Savunma ve silah sistemlerini geliştirecekler. Yani bir Avrupa Ordusu gündemde.

NATO sanki ABD ile Avrupa Ordusu arasında bir çatı ittifakına dönüşecek. AB ülkelerinin NATO içindeki rolleri, konumları nasıl etkilenecek, neler olacak henüz bilmiyoruz.

Bu durum Türkiye’yi ilgilendirmiyor mu?



Bölgede emperyalist müdahaleye son

Türkiye’nin ABD - NATO’ya karşılık, Avrupa ile ilişkilerini sıklaştırması gibi bir güçlü seçenek ortaya çıkıyor. Hayır, yeni büyük bağımlılık ilişkilerinden bahsetmiyoruz. Türkiye’nin geldiği nokta, ilişkilerini daha dengeli, düşmanlık değil dostluk temelinde geliştirmesi.

Fakat Ankara’nın beyinleri buna hiç hazırlıklı değil.

Mesela İran daha bir yıl olmadı, başdüşmanlardan biriydi; AKP’nin kurmayları, İran bölgeyi ele geçirecek, önlem almalıyız, diyordu. Ama birden Rusya - İran - Türkiye üçlüsü oluştu.

Biz bölge ülkeleriyle kısmetse binlerce yıl yaşayacağız.

Bu açıdan bölge ülkelerinin birbiriyle dostluk, güven, iyi niyet temelinde, mezhepçiliği ve birbiri üzerinde egemenlik kurmak gibi çatışma çıkartacak politikaları tamamen dışlayan barış ilişkileri kurması zorunlu. Bunu yaparlarsa emperyalist müdahaleleri de dışlarlar. Evet, burada gerçek bir sıfır sorun politikası gerekli...