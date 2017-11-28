Medya Arkası (21.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab davası vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Hayırsever Rıza beyi yargılayacak jüri heyetini açıklıyorum / Yılmaz Özdil / Sözcü

Bu satırların yazıldığı dakikalarda, hayırsever Rıza beyi yargılayacak olan mahkemenin jüri heyeti seçiliyordu.

Jüri heyetini tanıtayım ben size.

Hakkı Köylü Akp Kastamonu milletvekili

Yılmaz Tunç

Akp Bartın milletvekili

Kemal Şerbetçioğlu

Akp Bursa milletvekili

İlknur İnceöz Akp

Aksaray milletvekili

İsmet S

Akp Bursa milletvekili

Bilal Uçar

Akp Denizli milletvekili

Mustafa Akış

Akp Konya milletvekili

Yusuf Başer

Akp Yozgat milletvekili

Ayşe Türkmenoğlu

Akp Konya milletvekili

Tbmm'de hayırsever Rıza beyin faaliyetleriyle ilgili olarak yolsuzlukları araştırma komisyonu kurmuşlardı, Türk milleti önünde namusu ve şerefi üzerine yemin eden “tarafsız” jüri heyeti buydu.

Bilal Uçar'a sordular… “Suçlu olabilirler, bu fiilleri işlemiş olabilirler ama, delil yok” dedi.

Yusuf Başer'e sordular… “Rıza Sarraf'ın elektronik posta adreslerine girilmiş, nasıl girilmiş, mahkeme kararıyla mı girilmiş, hepsi algı operasyonu” dedi.

İlknur İnceöz'e sordular… “Ayakkabı kutuları, para sayma makinaları, akıl baliğ, temiz kudrete sahip her insan burada kurgu olduğunu görür” dedi.

Yılmaz Tunç'a sordular… Uzatmadı, “suç yok” dedi.

Mustafa Akış'a sordular… “Suçun işlenmesinin önlenmemiş olması dikkat çekicidir, bakanlara gönderildiği ve rüşvet olduğu öne sürülen paralara müdahale edilmemiş olması manidardır” dedi. A

Ayşe Türkmenoğlu'na sordular… En şahane izahatı o yaptı. “Bakanlarımızın her şeyi kabul ettiklerini varsaysak bile, suç işlediklerine dair makul şüphe oluşmadı bende” dedi.

Zaten Ayşe Türkmenoğlu'nun izahatından sonra öbür jüri üyelerine sormanın alemi yoktu, “suç işlendiğine dair kanaat hasıl olmamıştır” kararı verildi, iş bitti.

New York mahkemesi akıl baliğ, temiz kudrete sahip bu jüri heyetini seçerse… Hayırsever Rıza bey her şeyi şakır şakır itiraf etse bile, suç işlediğine dair makul şüphe oluşmaz, suç işlediğine dair kanaat hasıl olmaz, hayırsever Rıza bey yırtar.

Ha Ali Veli Ha Veli Ali / Mehmet Tezkan / Milliyet

Gazetecilik budur

ABD Başkanı köpürdü.. CNN International’ı suçladı..

‘Önemli bir yalan haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor’ dedi..

CNN cevap verdi; ABD’yi dünyaya karşı temsil etmek CNN’in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak..

***

Gazeteciliğin evrensel tanımı ve işlevi budur.. İktidarların sırtını sıvazlamak, iktidarlara hoş görünmek değil, gerçeği yazmak, gerçeği söylemektir..

Tayyip Erdoğan sadece şu iki cephe olsun istiyor / Ahmet Hakan / Hürriyet

İŞTE Tayyip Erdoğan’ın istediği iki cephe:

- CEPHE BİR: Kemal Kılıçdaroğlu’dan yana olanlar...

- CEPHE İKİ: Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı olanlar.

*

Cepheleşme bu şekilde gerçekleşirse...

2019 seçiminde...

- Yüzde 30 bir tarafta olacak...

- Yüzde 70 bir tarafta olacak.

Hesap bu...

*

İşte bu son derece basit ve son derece yalın hesap nedeniyle...

Tayyip Erdoğan...

- Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’na çakıyor.

- Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okuyor.

- Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklarını kolluyor.

- Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’nun gaflarının üzerine gidiyor.

-Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşıyor.

*

Yine aynı hesap nedeniyle...

2019’a kadar...

Hedefinde hep Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

*

Eh maşallah Kemal Kılıçdaroğlu da...

Erdoğan’ın bu strateji ve taktiğini uygulayabilmesi için...

Elinden gelen her türlü desteği sağlamakta ve “al da at” der gibi pasları vermekte.

“İspat etsin, istifa ederim”

Erdoğan-Kılıçdaroğlu polemiğinde final! / Güngör Mengi / Vatan

Tartışma giderek sertleşti.

Erdoğan, aralıksız tekrarlanan iddialara karşılık dün “Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar... İspat ettiğin anda makamımda bir dakika oturmayacağımın garantisini veriyorum. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğinizi söyle, özür dile” dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da “Kılıçdaroğlu’nun böyle bir iftirayı yeniden dillendirmesinin itibar cellatlığı olduğunu, kamuoyuna açıklamayanın namussuz, şerefsiz, alçak ilan edileceğini” belirtti.

Arkasından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Belgelerin Salı günkü (bugün) grup toplantısında milletin önüne çıkarılacağını” bildirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Yarın işi gücü bırak, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmayı pür dikkat izle” açıklaması yaptı.

Aslına bakarsanız yalnızca iddiaların muhatabı olan Cumhurbaşkanı değil, Kılıçdaroğlu’nun ısrarla sorduğu soruları duyan herkes, hangi şahısla ilgili olursa olsun bu tür ağır suçlamaların “net, tartışmasız kanıt olacak belgeler” ortaya konmadan yapılamayacağını düşünüyordu.

Kılıçdaroğlu daha önce de ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’la igili olarak “İran, Zencani ile Zarrab’ı yargıladı, İran’ı zarara uğrattınız dedi. Biz dosyanın üstünü kapattık… Zarrab için niye telaşa kapılıyorsunuz” sözleriyle bu konuda da iktidara yüklenmişti.

Bugün Türkiye dinleyecek

Ana Muhalefet Lideri’nin “iddiaları ile ilgili belgeleri mutlaka sunması” beklenen bugünkü grup konuşmasını bütün Türkiye dikkatle izleyecektir.

Kendi milletvekilleri “Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı bir liderdir, bilgiye dayalı olmayan hiçbir iddiası olamaz” dediklerine göre bu belgeleri ortaya çıkarması veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi “Milletten özür dileyerek onun da makamını bırakması” beklenecektir.

Demokratik, hukuk devleti olan ülkelerde yolsuzluk iddiaları konuşuluyorsa bunun tarafları üzerlerine düşeni yaparlar. Yargı da yapar. Bu önemli olay bize “suç iddialarının mutlaka kesin kanıt, belge gerektirdiğini, insanları önce iddialarla tutuklayıp aylar sonra yapılan duruşmalarda ‘iddianın aksini ispatla’ şeklinde yargılama yapılamayacağını” da gösteriyor.

Hukuk devletinin anlamı, önemi de budur.

Mahkûm olmadı, koz oldu / Fatih Altaylı / Habertürk

GÜÇLENDİREN DARBELER

KEMAL Kılıçdaroğlu, anamuhalefet partisi liderliği ile muhalif dedikoduculuğu bir türlü ayırt edemedi.

Bir değil, iki değil, üç değil.

Darbe girişiminin sahte olduğundan tut, son olarak ortaya attığı Cumhurbaşkanı’nın yurtdışı hesaplarında büyük paralar olduğu iddiasına kadar bir sürü “muhalif kahvesi” geyiğini iddia diye ortaya atıyor.

Söylediği her şey, muhalif, anti AKP mahfillerde aylardır, yıllardır konuşulan şeyler.

Bunlar hiçbir sorumluluğu olmayan, sıradan vatandaşlar tarafından konuşulur, hiçbir mahzuru yoktur.

Herkes için neler söyleniyor, sevmeyeni, karşıtı tarafından.

Ama bunu bir siyasi parti lideri söylediği anda iş başka bir boyuta geçiyor.

Bunu kendinden çok emin bir şekilde söylüyorsan, bunu aynı eminlikte kanıtlayacak belgen, bilgin, tanığın olmalı.

De ki, Erdoğan’ın yurtdışı bankalarda hesabı olduğunu söyledin.

Erdoğan da bunu reddetti.

O zaman bunun kapı gibi belgesini çıkarıp koyarsın ortaya.

Koyamazsan, madara olursun.

Madara olmakla kalmazsın, iddiayı çürütmüş, eleştirdiğin insanı güçlendirmiş olursun.

Herkes bilir, “Öldürmeyen darbe güçlendirir” diye.

Kılıçdaroğlu, her lafıyla Erdoğan’ı güçlendirmekten başka hiçbir şey yapmadı bugüne kadar.

Rıza’nın akıl almaz macerası! / Emin Çölaşan / Sözcü

İsmi AKP iktidarının en üst düzeydeki bazı bakanlarına verdiği bol kepçe “Hediyelerle (!)” gündeme gelmişti. Türkçede buna “Rüşvet” diyoruz. Olaylar açığa çıkıp belgelendikten sonra, isimleri bu skandala karışan dört adet Bakan Bey iktidar partisinden şutlandı ve bir daha milletvekili yapılmadı. Başka bir deyişle, hediyeleri veren ve kısa bir süre tutuklu kalan Rıza elini kolunu sallaya sallaya gezerken, fatura o dört kişiye ve bir de Halkbank Genel Müdürüne kesildi. Ancak onların arasında yargılanıp ceza alan hiç kimse olmadı. Rıza'yı ve Bakan Bey'leri Türkiye'de acaba kimler, niçin koruyordu!..

İsmi uzun süre gündemde kalan, ancak hiç konuşmayan Rıza, günün birinde ABD'de ortaya çıkıvermesin mi!.. Neden, niçin, niye!.. Hiç kimse bilmiyordu ve anlamak mümkün değildi. Acaba Türkiye'de tehdit mi edilmişti, can güvenliği tehlikede miydi, bilinmiyordu. Kendisine şantaj mı yapılmıştı, yani niçin ABD'ye gitmişti? Oysa Türkiye'de siyasi iktidarın bütün maddi ve manevi gücü onun arkasındaydı. Bu güvenilir limanı terk edip ABD'nin anaforlu sularına girmiş olmasının nedenini kimse anlamadı…

Üstelik bizim uyanık Rıza'nın marifetleri bu kadarla kalmamıştı. ABD'nin İran'a uygulamakta olduğu ekonomik ambargoyu çeşitli yöntemlerle deldiği ve bu yolla hem İran'a, hem de kendisine milyarlarca dolar kazanç sağladığı iddia ediliyordu.

Mesele Sarraf dosyası mı? / Mustafa Karaalioğlu / Karar

Geçelim ABD’ye… Bütün itirazlarımıza rağmen YPG’nin limitsiz silahlandırılması bir yana, FETÖ iadelerine kayıtsızlık öbür yana, sadece Rıza Sarraf davasındaki ofansif tavır bile durumun tatsızlığını göstermeye yetiyor. Elbette, Sarraf davasında netice ne olursa olsun bu Türkiye’yi sarsacak değildir; hatta tahmin edildiği kadar zarar da vermeyecektir. Ancak, Türkiye’nin bu kadar antipatik bir muameleye reva görülmesi; yani marka değerinin giderek zayıflaması gibi derinden büyümekte olan bir meseleyle karşı karşıya bulunuyoruz. Suriye’de de, NATO’da da, Sarraf davasında da aynı sıkıntı yaşanıyor.

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Tek tek problemlerle mücadele etmek kadar, toplamda yaşanan bu kaybı da gözden kaçırmayalım. Daha doğrusu, öncelikli olarak bu sorunla yüzleşelim. İşin bir yönünün çok ileri düzeyde tekrarlandığı gibi Batı’nın Türkiye’ye karşı öteden beri sergilediği mesafeli tutum olması bu gerçeği değiştirmiyor. Başta hukuk ve demokrasi sektörlerindeki eksikliklerden ve geriye gidişlerden yola çıkarak bir dizi alanda onarıma ihtiyacımız vardır. Türkiye’nin içeriden dışarıya kadar yaşadığı sorunların alışmasında az ya da çok bu eksikliklerin payı vardır. Dövizdeki dalgalanmada, yabancı yatırım azlığı ve dolayısıyla daha yüksek faizle borçlanma ihtiyacına yol açan bu alandaki eksikliklerdir.

Sonuçta ne kimse bu ülkeyi bölmeye niyetlidir ne de buna muktedirdir. Dünya ile yaşadığımız problemlerin faturası coğrafyamıza çıkmayacak ama refahın gerilemesi ve gelecek yılların riskinin artmasına eklenecektir. Gücünü demokrasi, hukuk ve iç barıştan alan özgüvene ihtiyacımız var ve bunu geliştirmek her sahada elimizi güçlendirecektir.