Medya Arkası (26.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Bylock'tan serbest bırakılan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yine Bylock'tan önce ihraç edilen sonra görevi iade edilen AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Akşener'in Yolu / Mustafa Küpçü / Anayurt

AKP iktidarının, demokrasi, hukuk devleti ve özellikle de laik devletle sorunları var! O halde ne yapmalı? Akşener'in liderliğini yapacağı siyasi parti nasıl bir parti olmalı?

• Tüm yetkilerin bir kişinin elinde toplanacağı "Başkanlık" sistemi yerine "Parlamenter Demokrasi" tercihinde olmalı,

• MHP'niıı yeni bir kopyası olmamalı,

• Toplumun farklı kesimlerini kucaklayan bir "Merkez Parti" olmalı, program ve ilkeleriyle bunu kanıtlatilalı,

• Bilim ve teknolojiye dayanan bir eğitim düzeni öngörmeli,

• Emekçi sınıfların hak ve özgürlüklerini savunmalı,

• Tarımda üretimi teşvik eden, üreticiyi koruyan bir siyasal hedefi olmalı,

• Sanayide, "ileri teknoloji ve AR-GE'yi teşvik etmeli,

• Ulaşımda demiryolu ve denizyolu ulaşımını öncelikli kılmalı,

• Dış Politika'da "Yurtta ve dünyada barış" ilkesine dayanmalı, öncelikle de YURTTA BARIŞ'ı sağlamalı,

• Cumhuriyet'i kuranlara sahip çıkmalı,

• Dini değerlere sahip çıkmalı ve fakat dini "kirli siyasetin aracı" haline getiren anlayışlara geçit vermemeli, laik devlet karşıtı cemaat oluşumlarına karşı Cumhuriyet'i güvence altına almalı,

• Kültür ve sanata önem vermeli, sanatçıya ve bilim adamlarına sahip çıkmalı,

• Üniversitelerden siyasetin elini çekmeli, "Mali ve İdari özerkliğe sahip üniversite" idealine sahip çıkarak, 12 Eylül faşizminin ürünü YÖK'e son vermeli,

• Ülke kalkınması için uzun erimli "Kalkınma Planları" hazırlamalı,

• Ulusal varlıkların yok pahasına satılmasına engel olmalı,

• "Yap-İşlet-Devret" olarak tanımlanan emperyalist uygulamalara son vermeli,

• Parti yönetiminde, Parlamentoda, Yerel Yönetimlerde ve devlet kadrolarında kadınların daha ağırlıklı olarak yer almalarını sağlamalı, Bu "siyasal manifesto" daha da geliştirilerek halkın karşısına çıkılmalı ve iktidarı hedeflemelidir. Bu temel değerleri ve hedefleri savunan bir siyasal partinin bu ülkede başarılı olacağına ve toplumsal çatışmaları da engelleyeceğine inanıyorum. Yolun açık olsun Akşener...

İlk hangi milletvekili tutuklanacak? / Can Ataklı / Korkusuz

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Erdoğan kurban için Kızılay’a vekâlet yetkisi vermiş. Kızılay Erdoğan için Pakistan’da üç kurban kesecekmiş. Aynı şekilde Emine Erdoğan için de Bosna’da üç kurban kesilmesi için vekâlet verilmiş.

Benim dikkatimi yayınlanan fotoğraflar çekti.

Cumhurbaşkanı masada oturmuş evrak imzalıyor Kızılay Başkanı ise “el pençe divan” hemen yanında.

“Ne var?” diyeceksiniz. Var. Bu fotoğraf imza törenini izleyen gazeteciler tarafından çekilmiyor. Sarayın fotoğrafçısı çekiyor. Sonra sarayın basın merkezi çekilen fotoğraflardan birini seçip bütün gazetelere gönderiyor. Gazeteler de eğer kullanmak istiyorsa sadece bu fotoğrafı kullanabiliyor.

Peki, sarayın basın merkezi neden Kızılay Başkanı’nın iki büklüm fotoğrafını servise koyar ki? Bunun tek amacı var; Herkese “Cumhurbaşkanı’nın yanında böyle olacaksın” deniyor. Ayrıca halkın beynine “Herkes Cumhurbaşkanı’nın önünde işte böyle saygılı” algısı sokuluyor.

Beyinler aslında bu tür küçük propaganda ve algı yaratma operasyonlarıyla yıkanıyor, şaşırmayın.

Halkımız isyan etmiş / Ahmet Hakan / Hürriyet

SİZİ GİDİ KOMÜNİSTLER SİZİ

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı Betül Samani Gökay, KHK ile kamudan ihraç edilmişti.

Yanlışlık fark edildi ve Betül Hanım son KHK ile görevine iade edildi.

AK Partili milletvekilinin kızı olunca...

Bakın, adalet nasıl da şak diye yerini buluyor.

Bir de “ülkemizde adalet yok” falan diyorsunuz...

Sizi gidi komünistler sizi...

‘Kim koruyor bu ByLock’çuyu? Niye serbest?’ / Sevilay Yılman / Habertürk

BİR önceki yazımda ByLock kullanıcısı olduğu halde emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan konusuna değinmiştim. Bu olaya AK Partili bazı vekillerin bile dayanamayıp sosyal medyada isyan ettiklerini ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, “Kim koruyor bu adamı?” diyerek Konya Savcılığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı’ndan bir cevap beklediğini yazmıştım.

Yazının ertesi günü aradı Külünk... Ve sordum kendisine büyük bir merakla: “Kamuoyuna yapılmadı ama belki siz vekil olduğunuz için yapılmıştır. Var mı sorunuza bir cevap?” O ana kadar yoktu herhangi bir cevap ve Külünk de isyana devam ediyordu. Bu serbestliğin benim o günkü yazımdaki gerekçe olduğunu o da biliyormuş, ama tabii haklı olarak ona da itiraz ediyor. “FETÖ’cü üç beş ismi verip o programı ne zaman ve nerede yüklediğini söylemek serbest kalmaya yeterliyse o zaman herkese bu hak tanınsın” diye de ekliyor.

Yerden göğe kadar haklı Külünk! Korkunç bir çifte standarda imza atıldı Ahmet Şan olayında. ByLock kullandığı için binlerce polis, devlet memuru tutuklu şu anda. Ben, “Onlara da tanınsın bu hak o zaman!”demiyorum... Demeyeceğim de... Zira FETÖ’cü olduğu kesinleşmiş kim varsa, hangi kanıtlarla bu sabitse cezasını çekmesinin daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Yok öyle yağma; itirafçı olup kefeni yırtma durumları falan.

Tedbir koyuldu / Fatih Altaylı / Habertürk

Son yıllarda iktidar cenahına yönelik haberlerle ilgili olumlu veya olumsuz geri dönüş almaya pek alışkın değildim doğrusu.

Bu nedenle dün hayli şaşırdım.

Nedenini hemen söyleyeceğim.

Dün Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, telefonunda “ByLock” olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp ardından hemen serbest bırakılmasıyla ilgili bir yazı yazdım ve “Dedikodular, Şan’ın üzerindeki bazı gayrimenkulleri devrettikten sonra yeniden gözaltına alınacağı yolunda” dedim.

Dün Başbakanlık’tan konuyla ilgili bir yetkili aradı.

“Dedikodular olabilir ama doğru değil. Söz konusu şahsın tüm mal varlığına mahkeme tarafından tedbir konuldu. Herhangi bir varlığını satması ya da devretmesi, yargı süreci tamamlanıncaya kadar mümkün değil” dedi.

Adalet duygusu adına sevindirici bir haber.

Ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldığı sırada, “Mal varlığına tedbir konularak serbest bırakılmıştır” ifadesi yer almıyordu.

Bu tedbir sonradan koyulduysa bile çok iyi olmuş.

Parlamenter demokrasi ve genel seçim! / Güngör Mengi / Vatan

Koalisyon çıkamaz mı?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın “En az yüzde 50+1 alacaksın” dediği oy oranı “başkan seçilmek” için gerekli oran. Yanılmayalım.

“İktidar olmak” için gereken oran tabii ki bundan çok daha düşük olabilir.

Örneğin 7 Haziran seçimindeki gibi bir sonuç çıkarsa “2 veya 3 partinin koalisyon yapmak zorunda kalacağı” ve cumhurbaşkanının da onlarla uyum içinde olması gereken bir tabloyla karşılaşırız.

Bugün “başkanlık sistemi” olan birçok ülke de dahil olmak üzere ülkeler koalisyonlarla yönetiliyor.

Avukat Ece Güner Toprak’ın “Çare Başkanlık mı?” isimli kitabında bu konu gayet açık anlatılmış.

Diyor ki: “Koalisyon olmaması en büyük amaç ise bu ancak seçim sistemi değişikliği ile sağlanabilir”.

Seçim sistemi değişirse…

“Örneğin, Türkiye’de dar bölge, iki turlu seçim sistemi getirilirse her yerde ya en büyük sağ partinin adayı veya en büyük sol partinin adayı seçilir. MHP gibi bir parti neredeyse hiçbir seçim bölgesinde aday seçtiremez”.

Avukat Güner, burada Ak Parti’nin “seçim yasalarında değişikliği (Anayasa değişikliği sonrası) tek başına yapabileceğini” de vurguluyor.

Ak Parti seçim sistemini “sadece 2 büyük partinin kazanacağı şekilde” değiştirirse bugün yüzde 10 barajı nedeniyle Meclis dışı kalan oy sayısı kat kat artacak bu da “milli iradenin Meclis’e yansımaması” demek olacaktır.