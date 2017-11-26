Medya Arkası (26.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab davası ve Soçi'de gerçekleştirilen Suriye görüşmesi vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Din terörü, FETÖ ve Trump! / Güngör Mengi / Vatan

Verilen söz nedir?

Suriye krizi diyoruz, ABD “Suriye iç savaşı başladığında” Esad muhaliflerine destek vereceğini, ÖSO’yu eğitip donatıp destekleyeceğini söylemişti, bu sözü tutmadı, sadece PYD-PKK’yı destekledi.

Asıl krizi 3.5 milyondan fazla mülteci almak zorunda kalarak, Suriye sınırı boyunca Hatay’ın bitişiğine kadar devam eden PKK koridoruyla Türkiye yaşadı ve yaşayacak.

“DEAŞ’ın çıkışı gibi kayboluşu da muamma” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 3 gün önce DEAŞ’ın ABD ile bağlantısını vurgulamış “DEAŞ’ın temizlendiği söylenmesine rağmen hala silah göndermeye devam ediyorlar, bu silahlanmayı hangi ülkeye karşı yapıyorsunuz” diye sormuştu.

FETÖ deseniz, bunca zamandır ısrarla yapılan taleplere rağmen Gülen’i Türkiye’ye iade etmiyorlar. Peki Trump hangi konuda söz vermiş oluyor?

“Bundan sonra YPG’ye silah verilmemesi” ile ilgili sözler daha da tuhaf.

ABD’den YPG’ye aylardır binlerce TIR dolusu ağır silah, zırhlı araç gönderildi, artık ihtiyaçları kalmadı, “YPG’nin içindeki ABD askerleri” de biliniyor.

Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya gelmek yerine dostça ilişki içinde olması diplomasi açısından iyidir ama bu ilişki açık şekilde tek tarafın aleyhine yürüyorsa bir şeyler yapılmalıdır.

Avrupa'ya gitmek artık daha zor / Mehmet Tezkan / Milliyet

Neden diyeceksiniz?

Tek cümleyle yanıtını vereyim; euro 4.66 oldu da ondan.. Euro 5 TL’ye koşuyor da ondan..

Cuma günü Atina’ya gittim..

Euro’nun yakıcı ve yıkıcı gücünü yerinde test ettim..

İlk şok havaalanıyla kent merkezindeki otel arasında yaşandı.. Eskiden 80-85 TL’ye gidilirdi.. Şimdi aynı mesafe 210 TL olmuş..

Hayır hayır, Yunanistan’daki ekonomik krizle de, borç batağında olmalarıyla da ilgisi yok.. Yunanistan yerinde duruyor..

Aşağıya doğru giden biziz..

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Çok değil bundan 6-7 yıl önce euro 2 TL civarındaydı.. Aldığın malı, yediğin yemeği, içtiğin kahveyi, birayı, şarabı ikiyle çarpıyordun makul geliyordu.. Yer yer ucuz geliyordu.. Yunanistan deniz ürünleri cennetiydi.. Sadece bol olmasıyla değil ucuzluğuyla da cennetti..

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Türklerin yıllardır Yunan Adaları’na koşmasının nedeni buydu; taze, bol ve ucuz..

Yine taze, yine bol ama ucuz değil..

Bizim için değil. İtalyan için, Alman için, Fransız için ucuz, ama bizim için artık değil.. Diyorum ya; euro ikiyle, iki buçukla çarpmaya alışmıştık şimdi 4.66’yla, 4.70’le çarpıyoruz.. Yılbaşına kalmaz beşle çarpmaya başlarız..

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Durumumu-zun vahametini anlatmak için şöyle bir örnek vereyim..

Starbucks’ta orta boy Amerikano 7.5-8 TL. Atina’da 3.60 euro..Yani bizim paramızla 17 TL olmuş.. Eskiden aynı kahveyi Atina’da 8 TL’ye içiyorduk, şimdi içemiyoruz..

Atina, Avrupa’nın en ucuz kentlerinden biri.. Orta Avrupa’ya gitsen, Kuzey Avrupa’ya gitsen yanarsın.. İngiltere’ye gitsen ağlarsın..

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Atina gezisinde şunu gördüm; fakirleşmişiz.. Alım gücümüz düşmüş..

Somut örnek.. Eskiden

15 yıllık öğretmenin eline 1.500 euro geçiyordu..

Şimdi 650 euro geçiyor..

İktidar, ekonomimiz şöyle büyüyor, böyle büyüyor diye her gün hava basıyor ya..

İktidar, Avrupa yerinde sayarken biz koşar adımlarla ilerliyoruz diyor ya..

İktidar, Avrupa bizi kıskanıyor diyor ya..

Edirne’yi geçin gerçeği görün! Hiç de öyle değil..

Avrupa yerinde kalmış biz küçülmüşüz, biz fakirleşmişiz..

Kim ne derse desin durum bu.. Avrupa bizden uzaklaşıyor!..

Ve nihayet Atatürkçü subayların hakkı teslim edilmiş oldu / Ahmet Hakan / Hürriyet

GÜL, DAVUTOĞLU VE ARINÇ’LA İLGİLİ TEK CÜMLELİK YORUM

- ABDULLAH GÜL: Pasif bekleyişten aktif bekleyişe geçti ama son tahlilde bekliyor.

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- AHMET DAVUTOĞLU: Kursağında kalmış bir heves var ama açığa çıkaramıyor.

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- BÜLENT ARINÇ: Reis’le arayı iyileştirmenin özgüveninde ama baltayı taşa vuruyor.

Mısır Arap dünyasında yeni bir cephe açmaya çalışıyor! / Candaş Tolga Işık / Posta

Türkiye kamuoyu kendisiyle ilgili kısmı parlattı ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın önceki gün attığı tweetler arasında en dikkat çekeni şuydu:

“Ortadoğu’da işleri yoluna koyacağım.

Bu zamana kadar birçok hayata ve 6 trilyon dolara mal olan hatalar yapılmış, öncelikle bunları düzelteceğim...

En başından oraya girmemeliydik.”



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Trump’ın işleri yoluna koyacağını iddia ettiği Ortadoğu’da bugünlerde iki sıcak konu var. Birincisi, Mısır’daki korkunç terör saldırısı.

Bu arada kendisini Ortadoğu’nun yeni kurtarıcısı ilan eden Amerikan Başkanı’nın Mısır’a verdiği reçete ne? “Duvar örün, yasak getirin!”

Güler misin ağlar mısın? Ortadoğu’nun şu sıralar konuştuğu ikinci konu ise Mısır’da “ajanlık suçlamasıyla” gözaltına alınan 29 kişi.



Ne yapmış bu 29 kişi?



Mısır basınının iddiası o ki, Türkiye adına Mısır’da darbe yapıp Müslüman Kardeşleri iktidara getirmek için casusluk faaliyetinde bulunmuşlar.

Mısır’da darbeyle iktidara gelen yönetim basın üzerinden tüm Arap dünyasını ayağa kaldırıp Türkiye’yi darbeye teşebbüsle suçluyor.



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Anlaşılan o ki, uzun süredir Avrupa’da sistemli bir şekilde devam ettirilen, Zarrab davasıyla Amerika’ya sıçratılan Türkiye aleyhindeki kampanya bir şekilde Arap dünyasına sıçratılmaya çalışılıyor.

Türkiye bu iftiraya hak ettiği cevabı en sert biçimde vermelidir. Mısır’daki darbe artığı yönetimin kurduğu bu tezgahın amacı Arap coğrafyasında yeni bir Türkiye aleyhtarı cephe açmaktır.

Umarım Ankara’daki büyüklerimiz bu oyunu görüyordur.

Trump'ın telefonu neden gerekiyordu? / Serdar Turgut / Habertürk

SÜREKLİ siyaset konuşan Washington’un ritmine alışık olan ustaların bile zaman zaman anlayamadığı gizli bir Washington vardır. İşte ABD BaşkanıTrump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi, bu gizli Washington sürecinin bir parçasıydı ve yine bu yüzden kaçınılmazdı.

Georgetown Üniversitesi’nin Amerikan Dışişleri’ne eleman yetiştiren ve bu ülkenin dış politika elitlerinin öğrenim gördüğü yer olan School of Foreign Service’in Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa çalışmaları merkezi, 30 Kasım’da Washington’da tüm dış politika elitlerinin merakla beklediği ve sadece davetlilerin katılacağı bir akşam yemeğinde yapılacak konuşmayı bekliyor.

Konuşmacı Vitaly Naumkin. Konuşmasının başlığı ise “Rusya ve Suriye’nin Geleceği”.

Taşeronun iş akdi / Fatih Altaylı / Habertürk

HABER ilginçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapmıştı ve çıkan sonuç şuydu: “ABD bundan böyle Suriye’deki PKK uzantısına silah yardımı yapmayacak”tı.

Aylardır yüz yüze yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ayrı ayrı yaptığı ABD ziyaretlerinde çözülemeyen sorun bir telefonda nasıl çözülmüştü!

Anlamadım ve ABD’deki bir gazeteci dostumu aradım. Daha doğrusu mail attım.

Cevabı dün akşamüzeri geldi.

Şöyle diyordu:

“ABD tarafı tam olarak böyle demiyor. Kürtlere yapılan yardımlar konusunda daha hassas olacaklarını söylüyorlar.

Kürtlere verilen yardımların nevii konusunda daha dikkatli davranacaklar.

Bu yardımların ve silahların Türkiye’ye karşı kullanılmaması konusunda daha uyarıcı olacaklar.”

Benim bu işten anladığım şudur.

ABD, YPG/PKK’yı tam olarak gözden çıkarmış değil.

Bölgedeki dengelere göre el altında tutmak istiyorlar.

Yani “taşeron”un iş akdini feshetmiyorlar.

Ancak giderek iş yükünü azaltıyorlar.

ABD’nin 1991’den beri yaptığı da aslında bu.

Rahmetli Bülent Ecevit’in 1999 yılında Apo’nun Türkiye’ye postalanması üzerine söylediği, “Amerika bu adamı bize niye teslim etti anlamadım”veciz cümlesinde açığa çıktığı gibi, ABD bu taşeron örgütü istediği zaman istediği gibi kullanmakla kalmıyor, gerekli gördüğü hallerde patronajını bile değiştirebiliyor.

YPG/PKK’yı dün “satan” ABD’nin, kullanışlılığı azaldığı veya mevcut vidalara uygun bir anahtar olmaktan çıktığı anda yarın da “satacağı”aşikârdır.

Mesud Barzani poposunu ABD’ye dayadığını zannettiği günlerde bu köşede, “Babanı sattı, seni haydi haydi satar” diye yazmıştım.

Nitekim Mesud’u da kısa süre önce sattı.

Bugün de ABD’ye taşeronluk yaparak güç odağı olacağını zanneden YPG/PKK da bilmelidir ki, dün Apo’yu yakalayıp teslim eden, yarın da sizi teslime zorlar.

Bu bölgede ABD’ye yaslanıp iş kotarmaya kalkan tüm “örgütler” bunu unutmamalıdır.

Paralı turist mi, ucuz turizm mi? / Abbas Güçlü / Milliyet

Kişi başına turist harcamasında, oldukça gerilerde yer alıyoruz. Kimileri bunu her şey dahil sistemin bir sonucu olarak görüyor kimileri ise eğlence sektörü olmadan, paralı turistleri çekmek ve turizmden para kazanmak çok zor diyor.

İşte böylesi bir ortamda cimrilikleri ve yarattıkları sorunlarla gündeme gelen İngiliz turist sayısında bir hayli artış olmuş.

Yerleşik İngilizlerin sayısı hızla azalırken, gelecek yaz için erken rezervasyon yaptıran İngiliz turist sayısının artması enteresan. Darısı diğer Avrupalılara!..

İşte son gelişmeler:

Rusya’nın ardından Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından olan İngiltere’de de düşüş dururken, 2018’e yönelik ilk işaretler de olumlu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İngiltere’de yaz dönemine yönelik Türkiye rezervasyonlarının yüzde 79 arttığını açıkladı.

Bu hızlı artış genel olarak düşük fiyat kaynaklı olsa da turizmde geleceğe dönük umutların artmasını sağladı.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, işletmelerin daha fazla fiyat kırmamaları gerektiğini belirtirken, bir de uyarıda bulundu: “Bazı İngiliz turistlerin sahte hastalık ve kaza davalarına karşı dikkatli olun.”

Özetlersek / Rauf Tamer / Posta

Zarrab Davası için, Türkiye hop oturup hop kalkıyor ama İran’ın hiiç umurunda değil. Nasıl şey bu?

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Esad’la dolaylı da olsa diyalog kurmamız lazım. Ne de olsa resmi bir devlet hüviyeti taşıyor. Efendim, sarmaş dolaşolmaya gerek yok, mesafeli duralım yeter... Maksat, Türkiye’nin çıkarları.

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Türkiye, sonunda CHP’nin dediğine gelse bile, hata mı etmiş olur? Yani hatada ısrar mı etmeli? Kimbilir, başında böyle davranmasaydı, belki de şimdi masada yeri olmayacaktı, ne biliyoruz?

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Suriye politikasında hangi devlet hata etmemiş ki? Rusya hariç.

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Velinimeti Putin’e, Esad’ın bir sarılışı var ki, insan düşünüyor: Ne için bu minnet ve şükran? Vatanı için mi, yoksa kendi ikbali için mi?

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Unutmadan...

Adil Öksüz, Almanya’da görülmüş. Kim görmüş? Bilinmiyor. Adil Öksüz’ün iltica talebi kabul edilmiş. Kim demiş? Bilinmiyor. Ama Türkiye, Adil Öksüz’ün iadesini istiyor. Yani olsa olsa bu Adil Öksüz Almanya’dadır diyerek el yordamıyla.