Medya Arkası (27.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Büyük Taaruz ve Malazgirt Meydan Muharebesi vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Bırak racon kesmeyi tırnak kesemezsin / Can Ataklı / Korkusuz

Rıfat Serdaroğlu birkaç dönem milletvekilliği yapmış deneyimli siyasetçilerden. 2002’deki seçimlerde merkez sağ partilerin tamamı tasfiye olunca Serdaroğlu da aktif siyasete ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak “eski siyasetçi olmaz” diyen Serdaroğlu siyasi faaliyetini günlük yazılar yazarak ve bunları kendi bloğunda paylaşarak sürdürüyor bir süredir.

Rıfat Serdaroğlu’nun yazıları sosyal medyanın en çok okunan yazıları arasında. Bana da yazılarının çoğu Serdaroğlu’nun yazılarını paylaşanlar sayesinde geliyor.

Rıfat Serdaroğlu’nun 23 Ağustos’ta kaleme aldığı “sen tırnak bile kesemezsin” başlıklı yazısı paylaşım rekorları kırıyor.

Ben de bu yazıyı sizlerle bu köşeden paylaşmak istedim;

“Benden başka kimse racon kesemez, kesilecekse ben racon keserim” dedi, T.C Devletinin 12. Cumhurbaşkanı!

Kabadayılık ve kumarhane erbaplarının dışında “racon kesmek” deyiminin anlamını pek kimse bilmez.

Çünkü bu üslup, Türkçenin günlük kullanımında yoktur. Bu üsluba daha çok batakhanelerde, bitirimhanelerde, zorla başkalarının emeğini çalan çete elemanları arasındaki konuşmalarda rastlayabilirsiniz!

Racon kesmek; “Bir anlaşmazlığı yeraltı dünyasının kurallarına göre çözüme bağlamak” demektir.

Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarz bir üslubu tercih etti, o zaman bize de o’nun anlayacağı dilden seslenmek düşer. Amacım kimseye hakaret etmek değildir! Herkese kendi tercihine göre anlayacağı dilden seslenip düşüncelerimi anlatmaktır. Okuyucularımdan peşinen özür dilerim…

Eyy Erdoğan, sen racon kesemezsin!

Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğun sürece sen tırnak bile kesemezsin!

Neden mi? Dinle de anla!

Oturduğun makam babanın takası değil, binlerce yıllık devlet geleneği olan Türk Devletinin Cumhurbaşkanlığı koltuğudur.

Senin görevlerin, yapabileceklerin, sorumluluk hallerin Anayasamızın 104 ve 105’inci maddelerinde yazdığı kadardır. Ne bir gram eksik ne bir gram fazla!

Anayasal görevlerinin arasında, kabadayılık, tehdit, racon kesme gibi ilkellikler yoktur.…

Haa, ne zaman Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrılırsın, o zaman cesaretin yüreğin ve bileğin kadar racon kesebilirsin! Etrafındaki binlerce koruma olmadan, devletin maddi-manevi olanaklarını kullanmadan sokağa çıkabilirsen, ne istersen kesebilirsin!

Yalnız bu konuda önüne iki problem çıkabilir;

-Anaların ne delikanlılar doğurduğunu bilemezsin. “El yumruğunu yemeyen, kendini kahraman sanarmış!” Bir harbi delikanlı çıkar, senin kestiğin raconu çizer, karizmanı da yerle bir eder, seni ne Sadat ne de Sedat kurtarabilir!

-O makamdan kalkınca yasaları çiğnemeye, sağa sola korku salmaya kalkarsan, gerçek yüzünü tanımadığın “Devlet” devreye girer ve kamu düzenini sağlamak için, racon kesmeye kalkanları kulağından tuttuğu gibi Yargıcın karşısına dikiverir.…

Sen sen ol, bu tarz bayağı konuşmaları bırak! Efendi ol! Taşıdığın sorumluluğun bilincinde ol! Jöleli oğlana görev ver, günde 5 defa sana “Gururlanma Reisim, senden büyük Allah var” diye bağırsın! Sen de bir fani olduğunu ve görevinin sonuna yaklaştığını anla…

Adalet Kurultayı / Yılmaz Özdil / Sözcü

Memleket yeniden işgal noktasına getirildiği için… En başta bademler, herkes aklını başına alsın diye yazıyorum. * Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal diyor ki… “Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Ama size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metreydi, yani ölüm muhakkaktı. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerini alıyordu. Ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık, tevekkül… Öleni görüyor, üç dakikaya öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilen Kuran'ı Kerim okuyor, bilmeyen kelime-i şehadet getirerek yürüyor. Emin olmalısınız ki, Çanakkale işte bu yüksek ruhtur.” Kişisel kahramanlıklarla uğraşmayalım. Biri düşecek, diğeri onun yerini alacak. Korkmak yok. Sarsılmak yok. Çanakkale Şehitliği'ne çiçek bırakılarak başlatılan “adalet” kurultayı bu ruhla yürürse… Zafer kaçınılmazdır.

Malazgirt, Taarruz... Alparslan, Atatürk... / Ahmet Hakan / Hürriyet

- MALAZGİRT: Anadolu’ya girerken açtığımız ilk kapıdır.

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’da kalırken kapattığımız son kapıdır.

- ALPARSLAN: İlk dayanak noktamızdır.

- ATATÜRK: Son dayanak noktamızdır.

- MALAZGİRT: Anadolu’nun vatan haline gelmesinin ilk büyük adımıdır.

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’nun vatan olarak kalmasının son büyük adımıdır.

- ALPARSLAN: Anadolu’nun kapısını hepimize açmıştır.

- ATATÜRK: Anadolu’nun kapısını düşmanlara kapatmıştır.

- MALAZGİRT: Doğu Roma’nın tükendiği yerdir.

- BÜYÜK TAARRUZ: Batılı emperyalistlerin tükendiği gündür.

- ALPARSLAN: Bu toprakların kurucu ilk babasıdır.

- ATATÜRK: Bu toprakların kurucu son babasıdır.

‘KHK henüz kanuni değil...’ / Muharrem Sarıkaya / Habertürk

SON çıkan iki OHAL KHK’sının diğerlerinden oldukça farklı yanı var.

Daha öncekiler disiplin, idari cezalar ve durumlarla ilgili düzenleme getirirken, 693 ve 694 sayılı KHK’lar “suç ve ceza” da yarattı.

Yani doğrudan yasama organı TBMM’nin görevini üstlendi...

Bunları da Anayasa (38) ve Türk Ceza Kanunu’nun (2) hükümlerindeki aykırılığa rağmen yaptı.

TCK ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) da arasında bulunduğu yasalarda hem suç, hem de ceza yarattı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararları ortada dururken, yeni iki OHAL KHK’larına kim, nereye, nasıl itiraz edebilir?

Kanunların hazırlanmasında emeği geçmiş eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Anayasa’nın 38’inci maddesinin, “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur” hükmünü anımsatarak soruma yanıt verdi.

KHK ile idarenin TBMM’nin görevini elinden aldığını, suç ve ceza ihdas ettiğini belirtip ekledi:

“KHK ile ceza ve suç oluşturulamaz, bu Anayasa’ya aykırı; AYM de Anayasa’ya aykırılığa bakamam diyemez...”

Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’na KHK çıkarma hakkının verildiğini, ancak bu hakkın uygulanmasının 2019 sonrasına bırakıldığının altını çizen Türk, KHK’nın MİT ile ilgili düzenlemesinin de bu nedenle yeni Anayasa’ya aykırılık içerdiğini söyledi.

OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların “OHAL’i gerekli kılan hallerle ilgili olması gerektiğini” de anımsattı.

Aynı yaklaşımı, TOBB ETÜ Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oygun Değirmenci de gösterdi.

Değirmenci bir noktaya daha dikkat çekti:

“TCK’nın 2. maddesi, ‘İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza hükmolunamaz’ diyor. Ancak konu AYM ve AİHM açısından tartışmalı; ama bu KHK’nın asıl sorunu tabii hâkim ilkesinin ihlal edilmiş olmasıdır.”

Değirmenci, AYM ve AİHM’nin Anglosakson yaklaşımla KHK’larla ilgili başvurulara mesafeli yaklaşımını “doğal hâkim ilkesinin ihlalinde”gösteremeyeceğini belirtip ekledi:

“Milletvekilleri ile ilgili suçun yasallığı açısından bir sıkıntı bulunmayabilir, ama tabii hâkim ilkesi açısından sorunludur. Çünkü milletvekillerinin soruşturmalarını KHK ile Ankara Başsavcılığı’na taşıyor. Suça, işlendiği yerdeki mahkeme tarafından bakılır. Onu alıp Ankara’ya taşırsanız, doğal hâkim ilkesini ihlal etmiş olursunuz. Ayrıca savcıları atayan HSYK ile de milletvekilleri ve Meclis üzerinde tahakküm kurmuş olursunuz. Bu yöndeki bir başvuruya AİHM bakar .

Dokunulmazlıklar ve MİT! / Güngör Mengi / Vatan

MİT KHK’sı!

OHAL kapsamında 694 sayılı KHK ile de MİT “Cumhurbaşkanlığı’na” bağlandı.

Bütün istihbarat; MİT, TSK, Emniyet ve Jandarma’ya bağlı tüm istihbarat birimleri, bunların birbiriyle koordinasyonu ve bilgilerin kullanımı “tek elden” yönetilecek ve bu el de Cumhurbaşkanlığı olacak.

Böylece eşgüdüm sorunu nedeniyle yıllardır verimli çalışmayan, birbirinden bilgi gizleyen istihbarat teşkilatları artık “tek bir merkeze bağlı oldukları için” bunu yapamayacakmış.

Düşününce enteresan geliyor: 15 Temmuz öncesinde onlarca yıl TSK, Emniyet ve tüm kurumlara on binlerce FETÖ’cü yerleşebildiğine, Cumhurbaşkanı’nın, Genelkurmay Başkanı’nın en yakınına kadar girebildiğine ve fark edilmediğine göre şimdi istihbaratı tek merkezde toplayınca bu ihmaller ve ihtimaller ortadan kalkacak mı?

Neden konuşmuyor?

MİT, Başbakan’a bağlıyken Binali Yıldırım “15 Temmuz gecesi saat 10.30’a kadar MİT Müsteşarı’ndan bilgi alamadım” demişse, eğer MİT Cumhurbaşkanı’na bağlı olsaydı o zamanında mı haber alacaktı?

MİT Müsteşarı, Başbakan’a vermediği bilgiyi Cumhurbaşkanı’na zamanında vermiş miydi? Yeni KHK ile “MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında soruşturma yapılması, tanık olarak dinlenmesi” de cumhurbaşkanlarının iznine bağlanmış.

OHAL KHK’sı ile olduğuna göre “MİT Müsteşarının 15 Temmuz gibi hayati konuların aydınlanması için yapmak zorunda olduğu açıklamalar” OHAL’i mi ilgilendiriyor?

Hakan Fidan’ın “darbe girişimi ile ilgili konuşması” neden bu kadar büyütülmüştür anlamak mümkün değil!



AOÇ için Sayıştay’ı neden umursamadınız? / Çiğdem Toker / Cumhuriyet

AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği) alanı, yıllardır mütecaviz bir talan altında.



Atatürk’ün, 80 yıl önce Hazine’ye halka hizmet koşuluyla bağışladığı AOÇ, iktidar iktidar, taksit taksit, parsel parsel, dolana dolana darmadağın edildi.



Sözcü’nün gündeme taşıdığı Balgat’taki arazinin ABD Büyükelçiliği’ne satışı, bir hukuk cinayeti.



Üzerinden dört yıl geçmiş bu satıştaki “hülle”, muvazaa, yasayı dolanma ve müteahhitlik firma ödemelerinin girdiği karmaşık bir tablo var ortada.

Şimdi; olayın peşine düştü, Gazi Üniversitesi ve TOKİ yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu diye Mimarlar Odası hedefe konuluyor.

Belki unutulmuştur. AKP’li bakanlara, yetkililere bir hatırlatma yapalım.

Bu ülkede TBMM adına devletin bütün kurumlarını denetleyen, daha açık bir anlatımla halkın vergilerinin nasıl harcandığının hesabını anayasal olarak soran bir kurum var.



Adı Sayıştay.



İcraatınızı eleştiren herkesi hedef tahtasına koyup “algı operasyonu” ezberiyle mahkûm etmeden önce, hepimizin adına denetim yapan Sayıştay raporlarına neden kulak vermediğinizi açıklamalısınız.

2011 tarihli AOÇ raporunun 42 ve 43. sayfalarına mesela. Modern tıp eğitiminin gerçekleşmesi için Gazi Üniversitesi’ne 1983 yılında devredilmiş bu devasa (396 bin 312 metrekare) AOÇ arazisinin, TOKİ’ye hukuksuz satıldığını, bu satışta Kuzu İnşaat’ın ödemesinin ne anlama geldiğini, TOKİ’den geri alma işlemlerinin başlatılması gerektiğini taa yedi yıl önce (Çünkü 2010’da da yapılmış bu tespit) raporlayan Sayıştay’ın uyarılarını neden ciddiye almadığınızı bir açıklarsanız çok makbule geçer.



O arazinin ABD mülkiyetine geçmesinin nasıl hukuki, nasıl yasaya uygun olduğunu da açıklarsanız memnun oluruz.



Ortada AOÇ kuruluş yasasının 9. maddesi dururken (devlet malı) TOKİ ile ABD Büyükelçiliği arasında imzalanan gayrimenkul satış protokolünün nasıl imzalandığını yani.



Atatürk’ün vasiyeti adına soruyoruz.



Hazine’ye devretme koşulu olan halka hizmette bahsi geçen halk adına.