Medya Arkası (27.11.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab davası vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

15 Temmuz'un askeri ayağı / Mehmet Tezkan / Milliyet

15 Temmuz’un iki anlamı var..

Biri; devlet içinde örgütlenmiş çetenin silahlı ayaklanmasıdır.. İç savaş çıkarma girişimidir.. Devletin içinden şeytanın çıkmasıdır..

İkincisi; darbeye geçit verilmemesidir.. Silaha boyun eğilmemesidir.. Demokratik rejime sahip çıkılmasıdır..

Birincisini lanetliyoruz.

İkincisiyle gururlanıyoruz..

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15 Temmuz’un sivil kahramanları var ama asker kahramanları da var..

Sivil kahramanları tanıyoruz, öykülerini biliyoruz.. Şehit olanları şükranla anıyoruz..

Ya asker kahramanlar!..

O gece FETÖ’cü ayaklanmaya sadece sivil halk karşı çıkmadı..

O gece FETÖ çetesine karşı sadece sivil halk direnmedi..

O gece darbeyi sadece sivil halk önlemedi..

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Tankları, zırhlı araçları çıkarmayan.. FETÖ’cülerin karargâhları ele geçirmesini önleyen.. FETÖ’cülerle çatışan.. Birliklerini teslim etmeyen kahraman subaylar da var..

Onlar çok az gündeme geldi..

Onların öyküleri çok az yazıldı çizildi..

Açıkça onlar yok sayıldı.. Darbeyi sadece siviller önlemiş gibi bir hava yaratıldı..

Daha da ötesi ‘Atatürkçü subaylar da darbeye katıldı’ diye iftira bile atıldı..

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Cumhurbaşkanı’nın darbeye karşı koyan, darbeyi engelleyen askerleri gündeme getirmesi, oynadıkları role vurgu yapması bir hakkı teslim etti..

15 Temmuz’un asker cephesine de dikkat çekti..

Zarrab ayarlı Cumhurbaşkanlığı hesapları / Abdülkadir Selvi / Hürriyet

Bu davada Türkiye mi, yoksa Reza Zarrab mı yargılanıyor? Her ikisi de değil. Reza Zarrab’ın, “kamu tanığı” olduğu anlaşılıyor. Zarrab’ın kendi dosyasında pazarlık yapıp, anlaşmaya vardıktan sonra başka bir dosyada kamu tanığı olduğu söyleniyor. Zarrab’ın itirafları doğrultusunda hazırlanacağı söylenen ek iddianameden ne olduğu anlaşılacak.

Türkiye’nin yargılanması ise söz konusu değil. Türkiye, BM’nin yaptırım kararlarına uyma sözü veren ancak ABD yaptırımları söz konusu olunca şerh koyan ülke statüsünde. ABD, daha önce İran, Sudan ve Kuzey Kore’ye yaptırımları deldikleri gerekçesiyle BNP Paribas’a, HSBC’ye, Credit Agricole’e, Royal Bank of Scotland’a ceza kesti. Bunlar uzlaşmaya vararak ceza miktarlarında indirime gidip, yaptırımlardan kurtuldu. Bize karşı farklı bir sistemin uygulandığı gerçek ama Türkiye’nin büyük bir ekonomik felaketle karşılaşacağı yönündeki beklentiler gerçekçi değil.

Telefon sonrası gelişmeler / Serdar Turgut / Habertürk

Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında Kuzey Suriye’deki Kürtlere artık silah verilmeyeceğini söylemesi, başta Pentagon olmak üzere buradaki ilgili tüm birimlere sürpriz oldu.

Çünkü daha önce de yazdığım gibi artık birimler arası koordinasyon fazla yok Washington’da. Trump başkan olmadan önce IAG (Inter Agency Group, yani birimler arası grup) ya da PCC’de (Policy Coordinating Committee, yani politika koordinasyon komitesi) oluşturulurdu önemli politika kararları. Diyelim ki konu Kuzey Suriye olsun, başkan karar vermeden önce tüm birimlerden konu hakkındaki görüş ve önerileri alınır ve bunlar Beyaz Saray’da ulusal güvenlik danışmanı ve Beyaz Saray özel kalemi tarafından bir araya getirilip başkana politika önerileri olarak sunulurdu. Başkan, değişiklik istemezse aralarından birini seçer ve devletin politikası olarak ve tüm birimlerin de onayı alınmış olarak bunu açıklardı. Artık bu süreç uzun süredir çalıştırılmıyor. CumhurbaşkanıErdoğan’a telefon kararı da bu konuşmada neler söyleneceği de Beyaz Saray’da çok dar bir çevre içinde alındı. Trump, Putin ile yaptığı 1 saati aşan telefon görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da arama kararını Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile birlikte verdi.

Birimlerin konuşmanın içeriğinden önceden haberdar olmaması olan biteni önemsiz hale getirmiyor tabii ki, sadece şimdi yaşanan devlet içi sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Referandumun iptali Zarrab’a bağlı olabilir / Can Ataklı / Korkusuz

Halk TV’deki Yazıişleri programını izleyenler çok iyi biliyorlar, her fırsatta şunu söylüyorum; “Türkiye 2019’da o ucube başkanlık rejimine geçmemeli. Siyasetçiler Erdoğan’ı yenecek aday aramak yerine referandumu nasıl iptal ettireceklerine kafa patlatmalılar. Eğer 2019’da bu rejime geçilirse sonu felaket olacaktır.” Aldığım tepkilere göre izleyenler sözlerimi haklı buluyorlar ama “Peki nasıl olacak bu?” diye de soruyorlar doğal olarak. Şunu söylüyorum; “Kafamda bir sihirli formül yok elbette. Ancak siyaset aklını başına almak zorundadır. Türkiye bu ucube başkanlık sistemini kaldırmaz. Demokrasi içinde çare tükenmeyeceğine göre geri dönüşün sağlanması için herkes düşünmeli, burada siyasi parti ve iktidar hesapları yapılmamalı.”Şimdi sizlere aldığım son bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu iş belki muhalefete bile kalmayacak. AKP Genel Başkanı bizzat duruma el koyabilirve referandumun iptalini sağlayabilir Ankara’da “saraya yakın”kaynaklarımdan aldığım yeni bilgilere göre çare Anayasa Mahkemesiolabilir. Saraya yakın hatta kolaylıkla içeri girip çıkabilen bir kaynağım “yeni rejimden aslında çok pişmanlar, bunun iki nedeni var” dedi. Doğal olarak “nedir bunlar?” diye sordum. “Birincisi” diye anlatmaya başladı: “Demokratik ülkeler ki bunlar bizim de içinde bulunduğumuz paktların, birliklerin üyeleri, Türkiye’nin bu başkanlık sistemi ile diktatörlüğe gideceğine, özellikle Erdoğan sonrasında bir kaos yaşanacağına inanıyor. Son zamanlardaki baskıların artmasının bir nedeni de bu. Türkiye’yi bu yoldan çevirmeye çalışıyorlar.” Kaynağıma bu durumun sarayda rahatsızlık mı yoksa endişe mi yarattığını sordum. “Her ikisi de” dedi. Sonra da devam etti; “Erdoğan batılı ülkelerin örtülü ekonomik ambargolarına çok fazla dayanamayacağımızı biliyor. Başkan olmasından sonra Müslüman ülkelerin de baskı altına alınabileceğini ve kaynakların tamamen kesilebileceğini görüyor, bu nedenle kendisini kurtaracak bir manevra yapmaya sıcak bakıyor.” Sonra sıra geldiikinci faktöre. Saray kaynağım yüzde 50’nin garanti olmadığını belirterek “Anketler bunu gösteriyor. Sonuçta Erdoğan karşısındaki rakip CHP’nin adayı olursa kıl payı kazanabilir ama başka siyasi çevrelere çok ciddi tavizler vermek zorunda kalabilir. Bu da ülkeyi şimdi alıştığı biçimde yönetmesini zorlaştıracaktır” dedi. Bu durumda çare nedir? İşte bu sorunun cevabını saray kaynağım gülerek şöyle yanıtladı; “Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış başvurular var. Bunlara henüz bir cevap verilmiş değil. Anayasa Mahkemesi tepeden gelecek bir talimatla ihlal yapıldığı gerekçesiyle referandumun iptaline karar verebilir. Erdoğan yönetimi de içe ve dışa karşı hukuka ne kadar bağlı olduğunu göstermek amacıyla hiç itiraz etmez ve eski rejime dönüş yapılır.” Saray kaynağım “Amaaaaa” dedi ve “Erdoğan için önemli olan kendisini garantiye almak. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimi en çok oy alanın seçileceği biçimde yeniden düzenlenir, yeni seçim milat kabul edilerek Erdoğan’a iki dönem daha seçilme hakkı tanınır. Buna, rejim kurtulmuş olacağı için muhalefet de pek karşı çıkmaz” diye ekledi. En önemli ayrıntıyı ise “sona sakladığını” belirten saray kaynağım “Bütün bunlar için Zarrab davası bekleniyor. Eğer bu davadan Türkiye hükümeti çıkarılır ve olay kişilerin ve bankaların eylemi olarak kabul edilirse Erdoğan bu formülü devreye sokacak. Yok Zarrab davası hükümeti de kapsayacak olursa o zaman bir baskın seçime gidilecek” iddiasında bulundu.

Kafa kesenlerin din sattığı bir dünyada / Mehmet Ocaktan / Karar

Öylesine büyük bir utanç tablosuyla karşı karşıyayız ki, sözün kifayetsiz kaldığı bir an... Geçen cuma günü IŞİD katilleri Mısır’da camiye yerleştirdikleri bombayı tam cuma namazı sırasında patlatıyor, bu da yetmiyor camiden sağ çıkarak kaçmaya çalışan sivilleri kurşun yağmuruna tutarak katlediyor, dahası ambulansları tarıyor...

Böyle bir vahşet olabilir mi?

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İşin en yürek yakan tarafı da, bu katillerin kendilerini Müslüman olarak tanımlamaları. Yani Müslümanlar Müslümanları katlediyor. Maalesef İslam dünyası, tarihinde büyük acılar, travmalar yaşadı. Ortadoğu coğrafyasında, Endülüs’te yaşanan acılar hâlâ zihinlerimizde tazeliğini koruyor. Hz. Osman’ın şehit edilmesi, Cemel ve Sıffin savaşları, Kerbela vak’ası İslam tarihinde yaşanan büyük acılardır.

Bütün bunlar geride kaldı, ama biz yaşadığımız bu yüzyılda hâlâ İslam iddiasıyla ortaya çıkan canilerin başımıza açtığı belalarla uğraşıyoruz. Oysa İslam’ın temel mesajı dini hoşgörüyü ve toplumsal barışı sağlamanın en emin yolunun dini özgürlüklerden ve dini çoğulculuktan geçtiğini söylemektedir. Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünneti Müslüman’ın yaratanıyla, kendisi ve çevresiyle barış içinde olması gerektiğini anlatır, şiddeti ve öfkeyi yasaklar. Ancak ne yazık ki son yıllarda şiddet ve terör, öfke ve nefret İslam coğrafyalarını esir almış durumdadır.

Bu olup bitenleri İslam’ın engin hoşgörüsü ve sosyal barış ilkeleriyle izah etmek mümkün değildir. Bilelim ki yaşanan bu vahşet görüntüleri vesilesiyle ‘öteki’ni suçlayarak sorumluluktan kurtulamayız. Maalesef bu tür durumlarda şablonlarımız hep hazırdır, “Bu IŞİD’çileri Müslüman kabul edemeyiz, zaten Amerika kurdu ve dünyanın başına bela etti.” Evet rahatlamak açısından bu bir yol, ama ne yazık ki bu teselli Müslüman kimlikli canilerin varlığını ortadan kaldırmıyor.

Artık kabul etmek zorundayız ki El-Kaide de, IŞİD de, FETÖ de, Boko Haram da İslam coğrafyalarında ortaya çıkmış terör örgütleridir. Hal böyleyken, “Bunlar Müslümanları temsil edemez, İslam katiller üretmez” benzeri söylemlerle kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Elbette İslam terörü, şiddeti kesin bir dille yasaklamaktadır, bundan kimsenin kuşkusu yok. Önemli olan, kendilerini din üzerinden tanımlayan bu canilerin İslam coğrafyalarındaki beslenme kaynaklarının kurutulmasıdır.

Bilinen bir gerçek var ki, bugün terör ve şiddet üreten İslam ülkelerinin neredeyse hiçbirisinde temel hak ve özgürlükleri teminat altına alan evrensel normlarda bir hukuk ve adalet sistemi yoktur. İnsanların hak ve hukuklarının korunmadığı, fikirlerin özgürce beyan edilemediği, kadınların ve çocukların haklarının korunmadığı despotik yönetimlerde sağlıklı nesillerin yetişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla öfke ve nefret dilinin hakim olduğu bu coğrafyalar, şiddet ve terörün en önemli beslenme kaynaklarıdır.

Yandaşa “Şapır şupur” ötekilere "Yarabbi şükür" / Rahmi Turan / Sözcü

Devlet işleyişini en iyi bilen siyasetçilerden biri olan Abdüllatif Şener, TV programlarında, ihale rezaletlerini sık sık dile getiriyor. Bugün Türkiye'nin büyük havaalanları ve deniz köprüleri gibi yüz milyonlarca dolarla ifade edilen dev ihaleler AKP yandaşı sekiz-on işadamı arasında parsellenmiş durumda! Bunlar “milletin a…sına koyan” müteahhit de dahil olmak üzere yandaşlara hazine garantisiyle birlikte veriliyor. “Hazine garantisi” demek, müteahhit için hiçbir risk yok demektir. Riski devlet üstleniyor. Bunlar, bir elleri yağda, bir elleri balda, ülkenin kaymağını (yani vatandaşın ödediği vergileri) afiyetle yiyorlar! * * * Bir de “Orta halli” ihaleler var. Bu ihaleler iş olsun diye dağıtılıyor. Fakat… Kendi yağıyla kavrulan orta halli müteahhit firmaların anasından emdiklerini burunlarından getiriyorlar. “Borulu sulama işleri”ni yapan müteahhitler… 2013-2014 yıllarında dolar kuru 1.80 veya 1.90 iken boru ithali için yüzde 20 bir marj hesabıyla teklif verdi. Fakat dolar 3,90'ları aşınca müteahhitlerin birçoğu iflas noktasına geldi. Firmalar, farkı devletten istediler. Bakan Veysel Eroğlu geçen yıl “2017'de para problemimiz olmayacak, istenen farklar ödenecek, boruları ithal edip işleri bitirin” dedi. Firmalar buna inanıp işlerini borç-harç devam ettirerek temmuz ayında bitirdiler. Peki, paralar nerede? Aradan dört-beş ay geçti yok, yok! Bir de Cumhurbaşkanı'nın 375 eseri açma törenleri için her firmadan 150 bin lira istenmiş… Firmalar “Alacaklarımız verilmedikçe biz bu parayı ödeyemiyoruz” diyemiyorlar. Neden? Haklı olarak korkuyorlar da ondan… Alacaklarına ek olarak bir de 150 bin lira açılış masrafı ödüyorlar… Kambur üstüne kambur! İyi mi? Devlet böyle yönetiliyor işte… “Yandaş müteahhitlere şapır şupur, tarafsız firmalara yarabbi şükür!”