Medya Arkası (28.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde son zamanlarda giderek Atatürk heykellerine saldırıları vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Atatürk heykellerine saldırılar apaçık bir kışkırtmadır! / Murat Bardakçı / Habertürk

ATATÜRK heykellerinin artık neredeyse hemen her Allah’ın günü çekici kapmış bir meczubun hedefi hâline geldiği dikkatinizi çekmiş ve hiddetinizi de arttırmıştır...

Bilmezden ve görmezden gelmemiz gereksiz: Türkiye’de Atatürk heykellerinden hoşlanmayan bir kesim her zaman mevcut oldu ve heykeller gücü ancak metalden bir objeye yeten bir güruhun hedefi haline gelip saldırılara uğradı.

Türkiye heykel tahripleri ile 1950’de, Demokrat Parti’nin iktidarının ilk günlerinde Ticani tarikatinin mensupları sayesinde tanışmış, heykellere saldırılar 1951’in ortalarına kadar sürmüş ve tarikatin lideri Kemal Pilavoğlu’nun mahkûm edilmesi ile bir anda son bulmuştu.

Atatürk heykellerine karşı o senelerde yapılan saldırıların mantığınız kabul etsin yahut etmesin bir gerekçesi vardı: “Efendi hazretleri”, yani Pilavoğlu heykelin haram olduğunu buyuruyor ve mürid eline ne geçirirse girişiyordu!

Ama, son günlerde sık sık olmaya başlayan saldırılarda bir bit yeniğinin ve bu işin arkasında bir başka işin bulunduğu apaçık ortada; maksadın ne olduğu da belli: Provokasyon ve kaşıma!

Kutuplaştık işte belgesi / Mehmet Tezkan / Milliyet

Son zamanlarda ‘tek Türkiye’, ‘tek toplum’ nasıl oluruz veya olabilir miyiz içerikli kutuplaşmayı irdeleyen yazılara sık rastlıyorum..

Bu meseleyi ben de zaman zaman ele alıyorum..

İki farklı Türkiye’nin..

İki farklı yaşam biçiminin..

İki farklı kültürün varlığına.. İlçelerin, mahallelerin birbirinden giderek ayrıştığına , birbirlerine benzemediğine dikkat çekiyorum..

Ama bizim yazdıklarımız seçim sonuçlarından yola çıkılarak yapılan gözlemlere dayanıyor. . 970 ilçeyi kapsayan bilimsel bir çalışma değil..

Birikim dergisinin ağustos sayısında bu konuda yapılan araştırmayı okudum.. Oğuz Işık ’ın ‘siyasetin ve ayrışmanın coğrafyası’ başlıklı yazısını.. Bu konuyla ilgilenen için eşsiz bir kaynak.. Bilhassa siyasetle meşgul olanlar için..

Kutuplaşmanın olmazsa olmazı olan mekansal ayrışma meselesi ele alınmış..

Veri olarak da 2002-2015 arasında yapılan beş genel seçim sonuçlarına bakılmış.. Çıkan sonuç şu.. Ayrışmanın AKP- CHP arasında..

Ana eksen burası..

Örnek; iki parti arasında yüksek ayrışma ilçe düzeyinde 2002’de yüzde 28.4 iken 2015’te yüzde 34.3 çıkmış.. Orta ayrışma yüzde 14.7’den yüzde 17.4’ü bulmuş..

Birinin çok güçlü olduğu ilçede öteki çok zayıf..

İkisinin de bir arada güçlü olduğu ilçe yok.. (ikisinin de Türkiye ortalamalarının yüzde 20 üzerine oy aldığı ilçe)

AKP’nin de CHP’nin de (MHP ve HDP ) öteki partilerle birlikte güçlü oldukları ilçeler var.. İkisinin yok.. Bu da iki parti seçmeninin bir araya gelemediklerini gösteriyor..

Bırakın aday aramayı, artık seçim olacak mı ona bakın / Can Ataklı / Korkusuz

Eğer 25 Ağustos tarihli Kanun hükmünde Kararname yayınlanmamış olsa kasım ayında bir “baskın seçim” yapılacağına inancımın sürdüğünü söylerdim.

Ancak 694 nolu KHK bir baskın seçim olasılığını bana göre çok aza indirdi. Bunun da ötesinde artık bundan sonra “seçim olur mu?” diye bile düşünmeye başladım.

Çünkü 694 sayılı KHK ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun tamamı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oldu.

Halka dayatılan ve “hayır çıktığı halde evet olarak açıklanan” referanduma göre 2019’da yapılacak başkanlık seçimleri ile seçilecek kişiye olağanüstü yetkiler tanınıyor biliyorsunuz. Oysa artık 2019’a kadar beklemeye gerek kalmadı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkilerin tamamını eline geçirdi artık.

Bu durumda 2019’da Erdoğan’ın da aday olacağı bir seçim yapmanın anlamı kalmıyor. Bu koşullar altında yapılacak bir seçimde AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın başkanlık seçimlerini kazanmaması mucize olacaktır.

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Erdoğan’a olağanüstü yetkiler veriyor. Bir kere milletvekili dokunulmazlığı kalktığı için Erdoğan, başını kaldıran kim olursa olsun anında ezecek güce kavuştu. Şu andan itibaren herhangi bir AKP’li milletvekilinin genel merkezi eleştirmesi, isyan etmesi, parti değiştirmeye kalkması neredeyse olanaksız. Bunu yapmaya kalktığı an “FETÖ’cü” suçlaması ile kendini anında hapiste bulacaktır.

Sadece AKP milletvekilleri değil, diğer milletvekilleri hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bile topun ağzındadır. Saray hiçbir gerekçe göstermeden yargıya talimat verebilir ve Kılıçdaroğlu “uydurulacak” bir suçlama ile hapse atılabilir.

AKP sessiz sedasız Kıbrıs’tan asker mi çekiyor? / Zeynep Gürcanlı / Sözcü

Kıbrıs Türkiye’nin milli davasıdır; kırmızı çizgisidir.

Ancak AKP, tüm milli davalarda ve kırmızı çizgilerde yaptığını şimdi de Kıbrıs’ta yapacağının işaretlerini veriyor.

Bakın bu ay ne yaşandı.

Kıbrıs’ta Barış Harekatı’ndan bu yana TSK bir kolordu bulundurur.

Kıbrıs’taki Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye’nin 9 kolordusundan biridir.

Dolayısıyla Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın başında da bir korgeneral bulunur.

Ancak bu yıl AKP hükümeti bu kuralı değiştirdi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bir tümgeneral atandı.

Tabii bu rütbe değişikliği, Kıbrıs’ın özel durumu nedeniyle anında tüm dünyada dikkat çekti.

Şöyle ki…

Kıbrıs sorununda Yunanlılar ve Rumlar’ın en büyük amacı da, Türkiye ile Kıbrıs adasının bağını koparmaktır.

Bunun için de öncelikle Türkiye’ye Kıbrıs’a müdahale hakkı veren “garanti anlaşmasından” kurtulmaya çalışırlar. 50 yıldan fazladır süren Kıbrıs barış görüşmelerindeki Rum-Yunan ikilisinin sürekli gündeme getirdiği, sulandırmaya çalıştığı konu hep bu “güvenlik ve garanti” konusudur.

BM gözetiminde yürütülen tüm görüşmelerde de Ada’daki Türk askeri varlığı Rum-Yunan ikilisi tarafından hep en çok dile getirilen konu olmuş, Mehmetçiğin Ada’dan çekilmesi için öneri üzerine öneri ortaya koymuşlardır.

Ancak 1974’teki Barış Harekatı’ndan bu yana Türkiye’deki hiçbir hükümet “garantörlük hakkından” taviz verip de, Ada’da çözüm olmadan Mehmetçiği geri çekmeyi düşünmemiştir.

Oysa son askeri şurada alınan karar, yani Kıbrıs’a hep yapıldığı gibi bir korgeneral değil de tümgeneral atanması, uluslararası alanda “Acaba AKP hükümeti sessiz sedasız Ada’daki Türk askeri varlığını azaltmaya mı karar verdi?” sorusunu gündeme getirdi.

Bu durum, AKP hükümeti döneminde Ege’de teker teker Yunanistan’a bırakılan adalar düşünüldüğünde çok da yabana atılır bir olasılık değil elbette.

Kürdistan politikaları / Muharrem Bayraktar / Yeni Mesaj

Aynı anda hem Irak’ta, hem de Suriye’de Kürt devleti merkezli tartışmaların içinde bulduk kendimizi. Irak’ta Barzani referandum yaparak Kürt devletine giden yola adım atmak istiyor, Suriye’de ise PYD, adım adım silahlı güçlerinin sayısını da artırarak bir Kürt devleti kurmak istiyor.

Peki, Türkiye’nin bu iki tehlike karşısında tepkisi ne?

Türkiye, Kuzey Irak’ta yapılacak referandumla ilgili daha yumuşak ve şirin mesajlar vererek bu durumu bir sıcak çatışma sebebi görmeyeceğini ilan ederken, Suriye’de meydana gelecek bir Kürt oluşumu için ise bu durumu savaş sebebi sayacağını söylüyor.

İki ayrı Kürt devleti tehlikesi, iki ayrı politika!

Bu durum Türkiye’nin dış politikasının ne kadar kafa karışıklığı içinde olduğunu ne kadar tutarsızlıklarla dolu olduğunu gösteriyor.

Kürt devleti Kuzey Irak’ta kurulursa iyi de Suriye’de kurulursa mı kötü?!

Oysa nerede kurulursa kurulsun komşu topraklarda kurulacak bir Kürt devletinin artçı dalgalarının vuracağı ilk ülke Türkiye.

Bu gerçeği göz ardı ederek 'müttefik ve dost' ilan ettiğiniz (!) Barzani’nin referandumuna sessiz kalıp, düşman ilan ettiğiniz PYD’nin Kürt devleti çalışmalarına sert tepki verirseniz Türkiye’nin menfaatleri açısından bunun izahını yapamazsınız.

He iki tarafta da Türkiye’nin başına büyük belalar açan oluşumlar meydana gelirken iki ayrı politika ortaya koyarak haklılığınızı ispat edemezsiniz. Suriye’deki Kürt devleti tehlikesini önlemek için Rusya ile İran ile gerekirse Esad rejimi ile masaya oturup iş birliği yapmak şart.

Devreler yanıyor / Mete Yarar / Karar

Peki Asya ve Pasifik’te yaşanacak bu büyük gelişmede Türkiye nerede yer alacaktır. Asıl kavgada işte tam bunun için çıkmaktadır. Türkiye’nin koşulsuz ve kayıtsız ittifak içinde yer alacağı bir ortam yaratılmak istenmektedir.

Türkiye’nin S400 alımına da ABD ve NATO da bu yüzden şiddetli karşı çıkmakta ve rezerv koymaktadır. Yoksa onlar da her hava savunma sisteminin NATO ya entegre olmak zorunda olmadığını bilmektedirler. Onlar yüksek irtifa hava savunma sistemi tercihinin ne olduğunu kavradıklarından bunu baştan yok etmek istemektedirler.

Yüksek irtifa hava savunma sistemi tercihi aslında bir tehdit algılamasınıda işaret etmektedir. Seçtiğiniz ülkenin sizin için potansiyel bir düşman olmadığını da deklere edersiniz bu seçimle. ABD aslında S400 değil bu deklereye itiraz etmektedir.

Çünkü onların planı Rusya ve Çin’in de içinde yer alacağı bloğa karşı çoktan yapılmıştır. Türkiye de bu plan içinde jeostratejik yönüyle ABD ve ittifakının içinde yer almalıdır. Yer almanın ötesinde cephe ülkesi olmalıdır.

Büyük plan basit anlatımıyla budur. Bu plan çerçevesinde ülkeler yıkılmakta, sınırlar değiştirilmekte, ambargolar uygulanmakta ve siyasi baskılar yapılmaktadır. Darbe ve ekonomik saldırılar ile ülkelerin yönetimleri değiştirilmektedir. Satranç tahtasında şah mat için gereken değişimler tamamlanmaktadır.

Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit / Ahmet Hakan / Hürriyet

BARZANİ ARALARINI AÇACAK GALİBA

DEVLET Bahçeli, Barzani konusunda gayet net ve gayet sert...

“Savaş sebebi” falan diyor.

Binali Yıldırım ise Devlet Bahçeli’ye...

“Ne savaşı! Savaş devletlerarasında olur” dedi.

Ve Bahçeli, bu kez Binali Yıldırım’a...

“Madem Barzani devlet değil, niye onu devlet töreniyle karşıladın” dedi.

Korkarım bu ip, Barzani’nin referandum tarihi olan 25 Eylül’e kadar dayanamayacak.