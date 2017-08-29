Medya Arkası (29.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de düzenleyeceği referamdum vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Bu referandum “savaş sebebi” mi? / Güngör Mengi / Vatan



Kobani’de terör örgütlerinden başka kimse olmadığında da hala “IŞİD saldırıyor” bahanesiyle Barzani-PYD-PKK Türkiye’den yardım almışlardı. O Rojova’nın “Kobani, Afrin, Cezire kantonları” aynı yalanlarla alındı, PYD’ye verildi.

Suriye savaşına müdahelemizin etkisiyle Kuzey illerine yerleşen PYD-PKK, Suriye’de Türkiye sınırı boyunca ilerlerken ABD ve bazen Rusya, hatta Esad güçleri onlara havadan, karadan destek verdi.

Türkmenler ezildi, saldırılara uğradı ve köylerinden Türkiye’ye doğru sürüldü. İsteyen tüm Suriyeliler mülteci olarak girerken kaç Türkmen içeri alındı bunu bilmiyoruz.

Biz hala “Sınırlarımızda bir PYD devletine izin vermeyiz” diyoruz.

IKBY Başkanı Barzani ve ABD için PYD ve PKK’nın “dost, müttefik” olduğu, “her 2 ülkenin toprak bütünlüğü” ile ilgilenmedikleri açık ve nettir.

Yıllar önce “Ortadoğu’da ülkelerin sınırları değişecek” diyen ABD’nin desteklediği Barzani istediği tüm adımları bu destekle atacaktır.

Asıl mesele, niyeti “TV’sinde yayınladığı Kürdistan haritaları”ndan belli olan Barzani ile dostluğu nereye kadar götüreceğimizdir.

Şimdi MHP Lideri Bahçeli “Kuzey Irak’ta yapılacak referandum savaş sebebi sayılır” diyor ve bu konuda Başbakan Yıldırım’la çekişiyor.

Sormak lazım; Akıllar şimdi mi, Kürdistan referandumunda mı başa geldi acaba, bugüne kadar neredeydi?

‘Cinayet artı intihar’ vakasının ortaya çıkardığı yurdum tipleri / Ahmet Hakan / Hürriyet

YENİ Şafak’ta bir yazar, şöyle yazmış:

“Milyonluk ofislerinde pahalı ahşap masalarının arkasına bir Erdoğan, bir Abdülhamid Han tablosu koyan ihalesini alıp yürüyor...”

Sayın ihaleciler!

Abdülhamid / Erdoğan tabloları deşifre olmuştur.

Bundan böyle...

Alparslan / Erdoğan tabloları ile yola devam etmelisiniz.

Lekelenmeme hakkı önemseniyorsa... / Ahmet Taşgetiren / Star

Lekelenmeme hakkı!

Son KHK ile o da gelmişti. Bir ihbarla insanlar “Şüpheli” hale gelmeyecek, dahası yanmayacaktı.

Ama işte bir profesör daha yanmıştı!

Şimdi, biliyorum ki, bir tanesinden bahsetsem, patlayacak, dosya dolacak önüm. Yazınca da yukarda rahatsızlık oluşuyor.

Ama adam tutuklanmış, 13 aydır tutuklu. Önüme gelen dosyaya bakıyorum, yok be kardeşim, bu dosya ile adam mahkum edilmez. Aylarca tutukluluğu devam ediyorsa, ve siz son KHK ile devletin yeterli hakim ve savcısı bulunmadığı gerekçesiyle ve bir ihtimal suçlu ise cezasını tutuklulukta çeksin gibi bir mantıkla tutukluluk süresini 7 yıla çıkarıyorsanız “lekelenmeme hakkı” boşta kalmıyor mu?

Almanya’nın derdi ‘boru’ / Fatih Altaylı / Habertürk

TÜRKİYE ile Almanya arasındaki gerilim giderek tırmanıyor ve zannederim tarihinin en kötü safhasında.

Karşılıklı çekilen kılıçlara ve sert açıklamalara bakılırsa yakın dönemde “iyiye” doğru bir gidiş beklemek mümkün değil.

Tam aksine, “kötüye” gitme olasılığı daha yüksek görünüyor.

Türkiye’de bazıları, Almanya’nın Türkiye’yi “kıskandığını” söylüyor ve konuyu özellikle 3. havalimanının Almanya’nın Münih ve Frankfurt havalimanlarına ve Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın bu havalimanından duyduğu rahatsızlığa bağlıyorlar.

Bu doğru ve geçerli bir bakış açısı değil.

3. havalimanının Almanya’yı bu denli karşıtlığa sürükleyecek bir rahatsızlık yarattığını zannetmiyorum.

Almanya, 3. havalimanını kıskanmaz. Kıskansa da bu kadar kıskanmaz.

Ancak Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığı bir başka konu var ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre, bu kıskançlığın nedeni “boru”.

Prof. Kumbaroğlu’nun bana verdiği bilgilere göre, Almanya’yla ilgili karşılıklı gerilim politikasında bir de konunun enerji boyutu var ve çok büyük önem taşıyor.

Hatta belki de en büyük neden enerji.

İç savaş varsa Suriyeliler bayram tatili için ülkelerine nasıl gidiyor? / Can Ataklı / Korkusuz

Televizyon ekranlarından ve gazetelerden izliyorsunuzdur. Güney illerimizdeki sınır kapıları bayram ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerle dolu. Akın akın ülkelerine gidiyorlar. Geri dönmüyorlar, sadece bayram tatili yapmak ve yakınları ile hasret gidermek istiyorlar.

Bayramdan sonra aynı şekilde geri dönecekler.

Peki, bu nasıl oluyor?

Bu insanlar ülkelerindeki “kan ve vahşet” yüzünden kaçmamışlar mıydı? Zalim Esad (Esed) bu insanların üzerine bomba yağdırıyor, sağ kalanları işkenceden geçirmiyor muydu?

Haberimiz olmadan Suriye’de galiba bayram ateşkesi ilan edildi. Zalim ve katil Esad kaçan halkına “Gelin bayramda yakınlarınızı görün, onlarla helalleşin” falan dedi herhalde ki bizdeki Suriyeliler pür neşe Suriye’ye gidiyor.

Ayrıca insanın aklına ister istemez şu da takılıyor. Buradaki Suriyeliler akrabalarını, yakınlarını görmek için Suriye’ye gidiyorsa demek orada yaşayabilenler var. İyi de onlar zalim ve katil Esad’ın bombalarından, işkencelerinden nasıl kurtulmuşlar. Ya da onların kaçanlardan ne farkı var ki hiçbir eziyete uğramadan yaşamlarını sürdürebiliyorlar?

Bir savaştan, kan ve zulümden kaçanlara elbette kucak açmak vicdani görevimizdir. Ki bunu bugüne kadar hakkıyla da yaptığımıza inanıyorum.

Ama Suriyelilerin alay eder gibi “bayram ziyareti” yapıp sonra da geri dönecek olmaları bizi “salak yerine koymak” değildir de nedir?

Eğer Türkiye’deki Suriyeliler ülkelerindeki yakınlarını görmek için oralara gidip gelebiliyorlarsa demek ki güvenlik sağlanmıştır artık. O halde Suriyeliler neden kendi vatanlarında kalmazlar da yine bize dönerler?

Anlaşılan Suriyeliler için Türkiye’de yaşamak daha cazip. İktidar da belli ki Suriyelilerin kalmasından rahatsız değil. Çünkü artık vatandaşlık işlemlerine de hız verildi, her vatandaş Suriyeli aynı zamanda potansiyel AKP seçmeni demektir.

İktidar biraz daha fazla oy almak için Türkiye’nin sosyolojik dengelerini bile bozmaktan çekinmiyor.

AK Partiyi AK Parti yapan... / Elif Çakır / Karar

Şu tuhaf değil mi: Dün, Avrupa ülkelerinin liderlerinden övgü aldığımız dönemde “Çünkü Türkiye güzel şeyler yapıyor” diye seviniyorduk, doğru yoldayız diye. Bugün mesela “bize bu kadar saldırılıyorsa demek ki iyi şeyler yapıyoruz” diye seviniyoruz ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz! Bu nasıl oluyor. Yok mu burada bir tuhaflık?

Rusya ile büyük bir krizi gerimizde bırakmış olsak da yarın ne olacağını kestirmek pek mümkün değil. Hollanda ile yaşadığımız krizin üzerinde hala dumanlar tütüyor. Brüksel ve Ankara arasında çok değil iki yıl öncesine kadar bahar havası hakim iken, şu anda sert rüzgarlar esiyor.

Fransa ile bir kriz kapıda gibi görünüyor. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Macron, vatandaşı olan Loup Bureou’nun acilen serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesi için ikinci kez telefon açmış durumda. Türkiye Fransa krizinin kaderi Loup Bureo’nun serbest bırakılıp bırakılmamasına bağlı!

Almanya Türkiye ilişkileri ilk defa bu kadar kötü bir seviyeye düşmüş durumda. Şubat ayında Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanmasıyla patlak veren kriz her geçen gün iki ülke arasında yapılan açıklamalarla daha da aşılmaz bir noktaya doğru gidiyor.

Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gerilimin Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı etkilememesi mümkün mü? Değil.

Devletler arasında sonsuz iyi ilişkiler olmadığı gibi sonsuz düşmanlıklar da olmaz. Diplomasi bunun için vardır. Ülkeler kendi menfaatlerinin gereği olarak zaman zaman ilişkide olduğu ülkelerle gerilim yaşarlar, yine menfaatleri gereği de bu gerilimi yerinde ve dozunda bitirirler. Devletlerarası gerilimlerin kronik bir sorun haline dönüşmesi devletlerin pek tercih edebileceği bir durum değildir.

Daha dün, AB ülkelerinin liderlerinden övgü üstüne övgü alan ve (2016 Haziran) Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girişinin önünün açılması konuşulurken bugün gelinen nokta vahimdir.

Dün vizesiz Türkiye için 72 kriteri konuşurken bugün 172 sorunla boğuşuyoruz. Sıfır sorun politikasından hepsi bize düşman politikasına gelinmiş durumda.