Medya Arkası (30.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde 30 Ağustos Zafer Bayramı vardı. İşte günün öne çıkan yazıları:

Mesele içki değil, mesele adamlık / Fatih Altaylı / Habertürk

CUMHURİYET Halk Partisi, “adalet arayışının” devamı olarak Çanakkale’de bir kurultay yapıyor.

Adalet lazımdır.

Her ülkeye, her devlete, her topluma, her bireye...

Adaleti aramak da iyidir.

Yolda karşınıza çıkmaz; çünkü bulmak, bulmanızı sağlayacak yolları yapmak gerekir.

Bulmaya katkı sağlayacak en küçük çaba bile saygıdeğerdir.

Bulmak ise şahanedir.

CHP, Çanakkale’de, şehitler toprağında, bir devrin battığı, vatan kalbinin attığı yerde “adalet” ararken tatsız bir olay oldu.

CHP’li birkaç kişi, kurultayın sona ermesinden sonra kurultayın yapıldığı yere yakın bir konaklama yerinde kurmuş sofrayı, başlamış kafaları çekmeye.

Olay ortaya çıkıp eleştiriler başlayınca CHP yönetimi de bu kişileri partiden atmış. Ve şimdi bazıları, CHP yönetiminin yaptığı bu hareketi eleştiriyor: “İçki içti diye partiden adam mı atılır?” Atılır kardeşim.

İçki içti diye atılmaz, ama nerede içtiğini bilmeyen atılır!

İçecek yer mi kalmadı Allah aşkına.

Yahu insan Çanakkale’de, o topraklarda, o arazide gezerken 102 yıl öncesini yaşıyor.

O isimli ve isimsiz kahramanları görüyor toprağın üzerinde, kanlar içinde yatarken.

Hâlâ o top-tüfek patlamalarını duyuyor, hâlâ o İngiliz gemilerinin siluetini görüyor işgale hazırlanan.

Ölmeyi emreden o eşsiz komutanın sesi çınlıyor hâlâ kulaklarda.

Yanındakiyle yüksek sesle konuşmaya çekiniyor insan, toprağın altındakilere saygısızlık mı olur korkusuyla...

Vücutta kaç tüy varsa, hepsi diken diken geziyor Çanakkale’de bir nebze vatan sevgisi hisseden.

Ve orada aklına gelen tek şey, “İçelim bu akşam” ise eğer, atılır kardeşim partiden.

Bırak onu, insanlıktan atılmış zaten de farkında değil bunu yapan.

TEMSİL MESELESİ

ADALET demişken şunu da söylemeden geçmek olmaz. Eğer hata yapan bir AK Partili ise “Partimizi temsil etmez, görüşlerine ve yaptıklarına katılmıyoruz” diyeceksin. Hata yapan CHP’li olunca hatayı partiye yıkacaksın.

Buna da adalet denmez. AK Partili meczup AK Parti’yi temsil etmiyorsa, CHP’li meczup da CHP’yi temsil etmiyordur.

Zafer Bayramı’nda memleketin durumu / Mehmet Tezkan / Milliyet

Diyorum ki; büyük zaferin 95. yılında durum değerlendirmesi yapalım.. Komşularımızla ilişkimiz nasıl, Avrupa’yla ilişkimiz nasıl, dünyayla ilişkimiz nasıl, masaya yatıralım..

Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğu gün ‘komşularla sıfır sorun’ politikası izleyeceklerini açıklamıştı..

Kariyerini başbakan olarak tamamladı..

Koltuğu bıraktığında ilişkimizin iyi olduğu komşu yok gibiydi.. Şam’la malum.. Suriye iç savaşında tarafız.. Şam yönetimi düşsün diye muhaliflere elimizde gelen maddi/manevi yardımı yaptık.. Ama Şam düşmedi..

Bağdat’ın Şii yönetimiyle yıldızımız hiç barışmadı..

Sisi’nin yönetime el koymasından sonra Mısır’la da köprüleri attık.

İran bölgedeki Şii milislere veya aşiretlere destek verdiği için.. Esad’a hem silah hem milis yardımı yaptığı için.. Tahran da Ankara da bölge liderliğine oynadığı için çekişme sürüyor.

Ermenistan’la malumunuz.. Bir ara yakınlaşıyorduk, dünyadaki soykırım dalgası ilişkileri kopardı.. Gelelim Rusya’ya..

Kırım’ı işgal etmelerini kabul edilemez bulduk.. Ama yüklüce ticari ilişkimiz olduğu için krizin boyutunu artırmadık.. Rus uçağını düşürünce ipler koptu.. Ticaret durdu.. Turizm dibe vurdu..

Üstüne üstlük, dönemin başbakanı Davutoğlu emri ben verdim deyince Moskova düşman saflarına geçti..

Davutoğlu gitti, Binali Yıldırım geldi..

Dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politika izleyeceklerini açıkladı..

Bu sözleri Ankara rota değiştiriyor yorumlarına neden oldu.. Ama onun döneminde eski düşmanlarla dost olmadığımız gibi, yeni düşmanlar kazandık..

Mesela Almanya.. Dün yine Merkel’in hedefindeydik.. Türkiye’yle ilişkilerin çok karmaşık olduğunu söyledi..

Mesela Hollanda..

Mesela Avusturya..

Diğerleri sırada.. Fransa’yla kritik süreçten geçiyoruz.. Yunanistan resmen adalarımıza el koyuyor, bayraklarını dikiyor.. Ve en önemlisi, Avrupa Birliği’yle aramız fena halde kötü.. Daha dün.. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ‘Türkiye, Avrupa’dan dev adımlarla uzaklaşıyor’ dedi..

AB’nin patronu Almanya.. Almanya’yla papaz olup AB’yle iyi olmak imkânsız..

Okyanus ötesine geçelim..

Ankara’nın terörist ilan ettiği PYD yapılanmasına Washington silah yardımı yapıyor.. Güç veriyor. Destek veriyor.. Trump gelince Ankara umutlanmıştı ama eski tas eski hamam.. Bir de Barzani meselesi var.. Irak Kürt Yönetimi..

Erbil bir ara bölgede ilişkilerimizin iyi olduğu tek merkezdi.. Barzani iktidar partisinin kongresine geldi, konuşma yaptı.. Diyarbakır mitinginde kürsüye çıktı..

25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklayınca papaz olduklarımız listesine girdi..

Moskova’yla arayı biraz olsun düzelttik.. Ruslar gelip gidiyor ama ticarette çok ciddi pürüzler var.. İlişkinin nereye evrileceği Putin’in iki dudağı arasında..

Durumun özeti bu...

Tam yerine rast geldi… / Nedim Şener / Posta

Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan’ın Bylock kullanıcısı olduğunun ortaya çıkması, gözaltına alınıp, “yurtdışı yasağı” ile serbest bırakılması üzerine yayınlanan “PensilKonya” başlıklı yazım ile ilgili tartışma devam ediyor.

Aldığım tepkiler bana ünlü komedyen Levent Kırca’nın “Olacak O kadar” programının jenerik müziğindeki “tam yerine rast geldi, manzara koydum” cümlesini hatırlattı.

Meğer yazımla farkında olmadan için için kanayan bir yaraya parmak basmışım.

“Aaa ben de Bylock mu varmış”

Ben “Bylock kullanıcısı Ahmet Şan’ın arkasında kim var?” diye sorduğum yazımda eniştesi Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek ile eskiden iş ortağı olan AKP İl Başkanı Musa Arat’ın adını geçirmiştim. Ama cevap “T.C. 26. Başbakanı” olarak Ahmet Davutoğlu’ndan gelince şaşırdım doğrusu.

Benim yazımı işaret ederek, “Kripto FETÖ’cü, 28 Şubat uzantısı” diye yaftaladı.

Birçok iftirayla her gün karşılaştığım için gocunmadım.

Her ne kadar Davutoğlu’na yakın isimler beni arayıp “Seni kastetmedi” dese de, açıklamasında tarif ettiği kişi bendim. Ben yazdım, Davutoğlu sözünü söyledi. Zaman gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Oysa Ahmet Şan hakkındaki iddia anlattığı gibi basit değil.

O, gözaltına alınmadığını, sosyal medyada Bylock kullanıcısı iddiası içeren bir tweet hakında suç duyurusu için adliyeye gittiğini söylüyor. Adliye’ye gidince hakkında Bylock kullanıcısı olduğuna dair soruşturma bulunduğunu öğrenmiş.

Meğer 2015 yılı Haziran ayına kadar çalıştığı şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede Bylock girişi tespit edilmiş. Polis evine gitmiş, 3 telefon ve çocuklarının kullandığı 3 bilgisayara el koymuş. Savcılık ifade almış, sonra da mahkemenin “yurtdışı yasağı” ile serbest bırakılmış.

Konyaspor Başkanlığı’ndan istifa etmesi iddianın ciddiyetini göstermiyor mu?

Çekişmeyi bırakın, sınırlara bakın! / Güngör Mengi / Vatan

Örneğin; 2003 yılında ABD Dışişleri Bakanı olan Condoleezza Rice “Büyük Ortadoğu Projesi ile Türkiye dahil 22 ülkenin sınırları değişecek” demişse…

Örneğin; Barzani’nin Rudaw TV’si yıllardır “Türkiye’nin doğusunu, güneydoğusunu, hatta güneyini içine alan Kürdistan haritaları” yayınlıyorsa…

Örneğin; ABD, Türkiye’ye binlerce şehit verdiren PKK terörünü görmezden gelerek PKK-PYD’ye hala tanklar, tüfekler gönderiyorsa…

Suriye’deki gelişmelere paralel şekilde Irak’ta ABD, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne-Barzani’ye ve PYD’ye “ortak, müttefik” muamelesi yapıyor, IKBY’yi Irak’a yayıyor ve Türkiye’nin müttefikliğini lafta bırakıyorsa…

IKBY’de “Suriye Kürdistanı Rojova’da Kürt güçlerinin birleşmesi” için anlaşma imzalanıyorsa, bu gelişmelerin hepsi zamanında, geç kalınmadan, iç çekişmelerle zaman kaybetmeden değerlendirilir.

Rusya Afrin’de!

Türkiye, ÖSO ile birlikte Cerablus, El Bab gibi kentlerin kontrolünü (kim için çalıştığı açıklanmayan) DEAŞ’tan aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sırada Menbiç ve Rakka’nın olduğunu” söylemiş, hatta ABD’ye “Gelin Rakka’yı birlikte DEAŞ’tan alalım” demişti.

ABD bu teklifi (aynen Irak’ta Musul operasyonunda olduğu gibi) kabul etmedi.

PYD’nin amacının güney sınırımız boyunca tüm bölgeyi tek parça halinde alıp genişleyerek Akdeniz’e açılan bir koridor haline getirmek istediği biliniyor.

Bu nedenle Türkiye kuzeybatıda Afrin’e, Kuzeydoğuda Menbiç ve Rakka’ya önem veriyordu. Ancak Rusya Afrin girişine birliklerini konuşlandırırken ABD’de Menbiç girişini tuttu.

Böylece Türkiye’nin yapmak istediği operasyonlarda karşısında kendilerini bulacağını gösterdiler ve Fırat Kalkanı’nın devam etmesine izin vermediler.

Geçen ay “Türkiye’nin Afrin’e operasyon düzenleyeceği, Rusya ve İran’ın da bu operasyona olumlu bakacağı” iddiası duyuldu.

Bu iddiadan sonra, geçen Pazartesi “Halep’in kuzeyindeki YPG bölgesinde Rus zırhlı birliklerinin görüntüleri” yayınlandı.

ABD ve Rusya’nın ezeli rekabetini bile bir yana bırakarak bu işin içinde “aynı safta” yer aldığını bazı ABD senatörleri de tepki göstererek açıklamıştı.

“Güneyimizde bir Kürdistan”ın Türkiye’de önce planlı olarak PKK terörünü arttıracağı, sonra toprak tehdidinin ortaya çıkacağı şu anda en önemli gündem olmalıdır.

“Güneyimizde bir devlete izin vermeyiz” derken Irak ve Suriye’de ne gibi bir politika izleyeceğimizi düşünmek gerekiyor.

Büyük Zafer / Taha Akyol /Hürriyet

Büyük Taarruz hemen Sakarya Zaferi’nden sonra niye yapılmadı?

Sovyetler’den gelmekte olan yardım beklendi. Fransa’dan satın alınan Berlier kamyonları, otomatik silahlar, İtalya’dan satın alınan mühimmat beklendi.

Erzak depolarında 1688 ton ihtiyati yiyecek depolanması gerektiği planlanmıştı; bunun tamamlanması beklendi.

Piyade tüfekleri için 2.5 milyon mermi hesaplanmıştı; bunun sağlanması beklendi.

İsmet Paşa her gün 672 ton erzak ve mühimmat taşımak gerekeceğini hesaplamıştı; yüzlerce kamyon lazımdı. Türk ordusu savaşa 198 kamyonla girecekti; kalanlar kağnı ile taşınacaktı.

Yunan ordusunda 4.036 kamyon vardı.

Başkumandan artık 24 Ağustos’ta taarruz yapılmasını emrettiğinde, İsmet Paşa iki gün daha istediği için taarruz 26 Ağustos’ta başladı.

Görüyor musunuz, rasyonel planlamayı ve rasyonel organizasyonu?

Başkumandan niye acele ediyordu?

İç politika sebeplerinden başka, Trakya’daki Yunan ordusunun Anadolu’ya getirilmesi tehlikesinin önünü almak için acele ediyordu.