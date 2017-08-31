Medya Arkası (31.08.2017)

Köşe yazarlarının gündeminde CHP'nin Adalet Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen olaylar vazr

Makyavel’e rahmet okutmak / Mehmet Y. Yılmaz / Hürriyet

CHP’nin Adalet Kurultayı’ndaki kamp alanında üç-dört kişilik bir grup kendilerine bir akşamcı sofrası kurmuşlar, içki içmişler.

Marifetmiş gibi fotoğraf da çektirmişler.

Olay ortaya çıkınca CHP yöneticileri bu kişileri anında kamp alanından attı, parti üyesi oldukları tespit edilince üyelikten de çıkarıldılar.

Buna rağmen başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP yöneticileri, bunu bir siyasi propaganda vesilesi haline getirmekten de geri durmadılar.

Yıllar önce şehitlerden söz ederken “kelle” kelimesini kullandığı için 3 kuruş tutarında manevi tazminata mahkûm edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından da onaylanarak kesinleşen Cumhurbaşkanı, “Şehit cenazelerine bile saygıları yok” diye tepki gösterdi.

“Şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde votka mı, şarap mı, bira mı tartışması yaptılar” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş da fırsatı kaçırmayanlardandı. O da sanki Adalet Kurultayı’na katılanlar toplu içki âlemi yapmışlar gibi konuştu. “Tarihimize hakaret, milletimizin değerlerini aşağılamaktır” dedi.

Oysa o kişiler, CHP’den atılarak cezalandırılmışlardı. Bunu ne Cumhurbaşkanı önemsedi, ne de diğerleri.

Göreceksiniz, bu konu bir süre daha ısıtılıp ısıtılıp önümüze konulacak.

Oysa bir AKP üyesi böyle bir “çıkıntılık” yaptığında hemen ayağa fırlıyorlar: Bir kişinin yaptığı partimizi bağlamaz!

Bir AKP’li, bir “meczupluk” yaptığında da aynı şeyi duyuyoruz: Partimizle ilişiğini kestik, bir kişinin yaptığı partimize mal edilemez.

Böyle diyorlar ama iki–üç dangalağın yaptığı şeyi, bütün bir partiye ve Adalet Kurultayı’na mal etmekten de geri durmuyorlar.

Bu politik anlayış Makyavel’e bile rahmet okutuyor.

Hangi gençlik / Melih Aşık / Milliyet

PARTİ

Prof. Tülay Özüerman’ın Meral Akşener’in partisine ilişkin küçük bir eleştirisi var. Der ki:

“Koray Aydın partinin ismi “Merkez Demokrat Parti” diye açıklamış... Merkezde olduğu programında yer alabilir.

Ancak parti toparlayıcı olmak istiyorsa; ‘Cumhuriyetçi Demokratik Parti’ adı daha uygun... Laik Cumhuriyet yoksa ne merkez var edilebilir... Ne de demokrasi...”

Suriye’de bir Mısır askeri eksikti / Mete Yarar / Karar

Bazı kaynaklarda Suriye’nin Hama ilinde bulunan hava üslerinde Mısırlı pilotların olduklarını ifade ediyorlar.

Burda yaşananları Mısır’ın geçmişte Suriye ile kurduğu Birleşik Arap Devleti (1958) projesine bağlamak mı gerekir yoksa Körfez ülkelerinin Mısır’ın da dahil olduğu gerginliğe mi bağlamak gerekir.

Bence Suriye’ye gelme sebepleri ikinci nedendir. İhvan’ı her yerde bitirmek ve Türkiye’yi çevreleme projesinin bir parçasıdır. Bunun en kuvvetli delili de Suriye iç savaşına beş sene uzak durduktan sonra yeni gelmeleridir.

Türkiye’nin Suriye’de kalıcı çözüme gidilecek her yönteme destek veren tutumu bazı çevreler tarafından karşılık bulmuyor. Suriye ve Irak taki karışıklığın bölge ülkelerini yıprattığını bilenler ellerinden geldiğince savaşı uzatmak için manipülatif hareketler içinde bulunuyorlar.

Bunu en iyi şekilde Fırat Kalkan’ı harekatı zamanında yaşamıştık. Kimliği belirsiz uçakların, SİHA ların veya atışlar sonucunda askerlerimiz şehit olmuşlardı. Hiç üstlenilmeyen bu saldırılar hala askıda bir şekilde durmaktadır.

Fırat Kalkanı’nın kasım ve aralık ayını kapsayan dönemini bir gün geldiğinde inşallah hep beraber sorgulayacağız. Bu sorgulamalar bir sonraki tuzakların da yaşanmasını engelleyecektir.

Benim korkum önümüzdeki dönemde devletimizin Suriye’de yapacağı harekatlarda aynı tuzaklara düşürülmek isteyebileceğidir. Çünkü biz gazeteciler olarak bunları sorgulayıp ortaya çıkartamadık. Yaşananların Hala faili meçhul olaylar olarak durması katilleri cesaretlendiriyor olabilir.

Suriye’de ve Irak’ta araziye inen devlet sayısı arttıkça garip işlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Garip ilişkiler ve olaylar ardı ardına yaşanıyor. Bir terör örgütü yok edilirken diğeri kullanılıyor, bir diğeri isim değiştiriyor diğeri farklı bir dönüşüm yaşıyor

Anlamak ve coşmak / Taha Akyol / Hürriyet

Muhafazakâr kesimin Malazgirt kutlamalarında hamaset, hatta siyaset ağır bastı.

Hele de ”Hâlâ Bizans ve Roma ile savaşıyoruz” diye kalem sallayanlara söylenecek söz yoktur.

Ama bugün hayli ağırlaşmış bulunan dış politika ve güvenlik sorunlarımıza “Bizans, Roma, Haçlılar hâlâ saldırı halindeler” diye bakarsak bu sorunlarımızın sebeplerini ve çözümlerini merak edip objektif gözle araştırmak, çözüm için rasyonel politikalar geliştirmek mümkün olabilir mi?

Geçmişten geleceğe ebedi dostlar, ebedi düşmanlar olabilir mi?

1920’lerin ortalarından itibaren İtalya’da yükselen faşizmin toprak taleplerine karşı Atatürk ve Venizelos samimi ve etkili bir işbirliği yapmadılar mı?

Hatay’ı tek kurşun atmadan anavatana katan diplomasi nasıldı?

İster Malazgirt, ister Büyük Taarruz, ister günümüzdeki ağırlaşmış sorunlar olsun, her olayı geçmişe uzanan sebepleri ve gelecekte olabilecek sonuçları ile araştırmaya, çözümler düşünmeye “analitik düşünce” diyoruz.

Hamasete değil; analitik düşünceye, rasyonel zihniyete, bilimsel bilgiye ihtiyacımız var. Bize coşku veren bu olmalıdır.

Sıra geldi Kalkınma Kurultayı’na! / Necati Doğru / Sözcü

“Adalet Yürüyüşü”nün arkasından “Adalet Kurultayı” da heyecan, hareket, birliktelik yarattı. Türkiye adalete susamış! Bir lokma adalet arıyor. İktidar partisinin ise isminde “Adalet” ve “Kalkınma” var fakat “Adalet ile Kalkınma”yı unuttu.

Adaletin başı kesildi.

Cesedi AK kefene sarıldı.

Seçkin dikkat isterim: Konuşurken, “Adalet ve Kalkınma Partisi” demiyorlar. “AK Parti” diyorlar. Partinin adındaki “Adalet” parti mezarlığına gömüldü. Partinin adındaki “Kalkınma” ise yandaş zengin yaratmaya ve yolsuzluğa dönüştü. Geriye her gün, her saat başı 20 yandaş TV ekranından parlatılan kuru kuruya “AK” kaldı. AK olmak da zaten Bülent Ecevit’in buluşuydu ve Tayyip Erdoğan, 16 yıl önce, Ecevit’in buluşunu, çaktırmadan alıp, başarıyla taklit etmişti.

AK Günler söylemi.

AK güvercin uçurması.

AK Günler Bildirgesi.

Ecevit’in halkın kalbine dokunmak için bulduğu ve “TÜSİAD’çı para babalarını kızdıran Karaoğlan” siyasi sembollerdi. Atatürk ile İnönü’den sonra ilk kez sosyal demokratları iktidara Ecevit taşımıştı. Ecevit’in “toprak işleyenin su kullananın” diyerek fakirden, fukaradan yana olduğunu belli eden söylemini de Tayyip Erdoğan, partisini ilk kurduğunda “garip-gureba- fakir fukara” diye taklit ederek güncelleştirmişti fakat bugün kendisi “MÜSİAD’çı para babalarının alkışladığı Reis” oldu.

Atatürk’ü halk savunuyor / Ali Sirmen / Cumhuriyet

Son günlerde Atatürk heykellerine saldırılar birbirini izliyor. Siverek ve Zonguldak’tan sonra geçen hafta sonunda da Eskişehir’de Osman M. yine Atatürk heykeline saldırınca yakalanıp mahkemeye sevk edimiş ve tutuklanmış.

24 Ağustos tarihli yazıda da belirttiğim gibi, Atatürk heykellerine saldırı ilk kez Demokrat Parti iktidarının daha birinci yılı dolmadan, 27 Şubat 1951’de Kırşehir’deki Atatürk büstünün Pilavoğlu’nun Ticani tarikatına mensup kişilerce tahrip edilmesiyle başlamış, kısa süre içinde bunu aynı yönde 20 girişimin izlemesi üzerine DP iktidarı 31 Temmuz 1951 tarih ve 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu olarak bilinen 5 maddelik yasayı çıkarmıştır.

Yasa şu anda da yürürlüktedir.

Atatürk heykellerinin laik Cumhuriyeti simgeledikleri için mürtecilerin hedefi olduğu ve bu saldırıların laik Cumhuriyet ilkelerine soğuk bakan veya karşı çıkmaya çalışan güçlerin iktidar dönemlerinde durumdan vazife çıkaran kişilerce yapıldığı herkesin malumudur.

Bugün de böyle bir dönemi yaşadığımızdan, saldırılar artmış bulunmaktadır.

Şu anda gerçekle hiç bağdaşmayan şöyle bir görüntü oluşmuştur:

Laik, demokratik cumhuriyeti simgeleyen Atatürk heykelleri saldırıya uğramakta, yürütme erki bunları yakalayarak, yargı erki de, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerini uygulayarak, Atatürk heykellerini ve dolayısıyla Atatürk’ün eseri olan laik, demokratik cumhuriyetin varlığını ve ilkelerini güya korumaktadır.