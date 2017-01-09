Megaloman bölge müdürleri

Herkes bir birine soruyor:

Türkiye'de bankacılığın itibarı neden düştü. Neden beyaz yakalıların kaderi bir kişinin iki dudağı arasında..

Kim bu kişiler?

Son bir aydır hep yazdığım bazı bankaların bölge müdürleri.

Bankaların ve bankacılık mesleğinin itibarını yerle bir eden kişiler. Bankaların üst yönetiminin yetkiyi tabana yayalım derken, diktatörlüklere ve megalomanlıklara yol açtıkları bir uygulamadır banka bölge müdürlüğü.

Bu işi hakkıyla ve ahlakı ile yapan o kadar çok kişi var ki! Bir iki örnek kesinlikle sektöre zarar vermemeli.

Ancak gelin görün ki, bu iş bir iki banka tarafından aşırı derecede suistimale uğratılıyor.

"Kâr getir de nasıl getirirsen getir" felsefesindeki bir iki banka, bölge müdürlerine öyle yetkiler vermiş ki, onları adeta bir kral, bir padişah hatta bir tiran haline dönüştürmüş.

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Daha önceki yazılarımda resmini dev afiş yaptırıp toplantı yapılan yerlere astıran, spor yaparken çekilmiş resmini bayan müdürlerin giydiği tişörte bastıran, Muhteşem Yüzyıl'ın afişlerine padişah olarak kendini, cariyelere de müdürlerin resmini monte ettiren, genel müdür yardımcısının resmini maket yaptırıp şube müdürlerine bu maket ile dans ettiren bölge müdürlerini yazdım.

Daha neler neler... Personele küfür eden, burada yazmaya dahi uygun görmeyeceğimiz şekilde konuşan bazı bölge müdürleri. Özellikle bazı yabancı bankaların kontrolsüz bölge müdürleri.

Geçen hafta yine bir video geçti elime. Videoda 10 kadar erkek ve bayan cümle cümle şunları söylüyor:

-Endişeliydim.. Tabii ki endişelerim vardı..

-Kendisinden önce namı gelmişti...

-Adeta kulaktan kulağa dolaşan bir efsaneydi...

-Bugüne kadar karşılaştığımız en analitik, en sonuç odaklı, en objektif en detaycı yönetici...

-Kimden mi bahsediyoruz? Kariyer fırsatı sağlayan bir liderden...

-Bir ...bank efsanesinden...

Videonun sonunda yaşı 60'a dayamış ama yüzündeki kibirin tavan yaptığı ak saçlı bir adam asansörden çıkıyor.

Kravatını düzeltiyor ve küçük dağları da büyüğünü de ben yarattım dercesine yürüyüp gidiyor.

Bu videoyu Türkiye'nin bankacılık duayeni diyebileceğim 2 banka yöneticisine izlettim.

Birinin söylediği "Kim bu megaloman?.." oldu. Diğeri ise "Adama kızmayın ona bu methiyeleri dizen videodaki o şube müdürlerinde kabahati arayın. Bu insanları bu hale getiren bu kişiler. Onursuz bir davranış. Pazarda limon sat ama bu yalakalığı yapma" dedi.

Son eleştiri biraz ağır oldu. Ancak gerçekten de yıllarca okumuş ve şube müdürü olmuş kişilerin bir bölge müdürünü bu derece yüceltip yalakalık yapmalarının ne anlamı var ki?

Bu video Türkiye'de bankacılık sektöründe yaşanan bir trajediyi gözler önüne seriyor. Bu videodan utanması gereken başka insanlar da var. Bu tür insanlara "kendi krallıklarını kurmalarına izin veren" üst yöneticilerdir.

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Her şey kâr değildir. Bir banka için kâr kadar itibar da önemlidir.

Bu videodaki bölge müdürü, hakkında en çok işe iade davası ve mobbing davası açılan banka için çalışıyor. Bankanın başında CEO olarak gerçekten duayen bir isim var. Garip olan da bu zaten. Bu CEO hiç mi bunları görüp, alt yöneticilerine hesap sormuyor. Hiç mi her gün art arda açılan mobbing davalarına "Bankamda ne oluyor" demiyor?

Bu bankanın adını burada veremiyorum çünkü bankacılık yasasına göre bu suç. İsim verirsem bankanın itibarına zarar vermiş olurum. Aslında kendi itibarını yerle bir eden bir bankanın beni yok olan itibarı için dava etmesi her halde komik olacaktır. Ancak ben yine de yasalara saygılı davranıyorum ve isim vermiyorum.

Bankacılık dünyası küçük. Herkes herkesi tanıyor. Emin olun bu örnekler bir gün sadece bu bankanın yöneticilerini değil tüm sektörü utandıracaktır.