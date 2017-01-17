Mehdi Eker'den açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Eker, dün yayınlanan haberiyle ilgili açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada "Rudaw'a röportajı Kürtçe vermiştim. Çevirirken hata yapmışlar. Benim 'Kürdistan' diye söz etmem mümkün değildir. Bu hatanın kaynağından düzeltilmesi için gerekli müracaatı yaptım. Kamuoyunun bu konuda aydınlatılmasını dilerim" ifadelerini kullandı.