Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslan, Reina saldırısının ardından attığı tweetler nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Aslan'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Bir dönem MHP’den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından sosyal medya hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuştu.

Tweetleri incelemeye alınan Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde avukatıyla birlikte emniyete giden Mehmet Aslan, saat 15.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Aslan savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.