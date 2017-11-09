Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

Basketbol dünyasının duayen isimlerinden, TÜBAD Başkanı Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat etti.

1936 doğumlu olan Baturalp, Darüşşadaka Lisesi'nde basketbola başlamış, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 71 kez milli formayı giyen Baturalp, Fenerbahçe, İTÜ ve şampiyonluk yaşadığı Eczacıbaşı'nda antrenörlük yaptı.

MEHMET BATURALP KİMDİR?

Mehmet Baturalp, 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baturalp, Darüşşafaka Lisesi'nde okurken basketbola başladı ve bu lisenin takımında parladı.

1954 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bu takımın 1954-55 sezonunda tarihinde ilk kez İstanbul Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu.

1967 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen ve basketbolu bu takımda bırakan Baturalp, 1957, 1959 ve 1965 Türkiye şampiyonlukları, 1955, 1956, 1957, 1963, 1964, 1965, 1966 İstanbul şampiyonlukları, 1958, 1959, 1960, 1961 Federasyon Kupası şampiyonluklarını ve 1967 Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı.

1957, 1959 ve 1963 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele etti. Toplamda 2 kez genç, 71 kez de A millî takım formasını giyen Baturalp 10 Ocak 1968 günü Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Fransız Kupa şampiyonu Asvel'i 68-61 yendiği maçta aktif basketbolculuk yaşamını noktaladı.

Antrenörlüğe 1965-1966 sezonunda Fenerbahçe'de oyuncu-antrenör olarak başladı ve İstanbul şampiyonluğu yaşadı. 1967-1968 İTÜ'yü tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu başarısını 1970 yılında da tekrarladı. 1969-72 yılları arasında Fenerbahçe'yi de çalıştırdı ve 1971 yılında Türkiye ikinciliği kazandı.

1971, 1973 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Türk millî takımını idare etti ve bu takımla 1973'te Avrupa sekizinciliğine ulaştı. Bu sonuç 1951'deki altıncılıktan 1997'deki sekizinciliğe dek millî takımın 46 senede ulaştığı en iyi derece oldu.

1979-1982 yılları arasında bir kez daha Fenerbahçe'nin antrenörlüğünü yapan Baturalp, Eczacıbaşı ile 1987-1988 sezonunda özlediği şampiyonluğa ulaştı. Tamer Oyguç ve Orhun Ene gibi genç yıldızlara genç Amerikalı Larry Richard'ı monte eden Baturalp, Baturalp'in piliçleri adı verilen kadroyu tahminler hilafına şampiyon yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı. 1988-1989 sezonunda da aynı başarıyı tadan Baturalp 1989 yılında Paşabahçe ile anlaştı ve bu takımla 1990 ve 1992 yıllarında final oynadı.

1990-92 döneminde millî takım antrenörlüğünü son kez Murat Didin ile birlikte üstlenen Baturalp, aktif basketbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra basketbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır.

TÜBAD Başkanlığı da yapan Baturalp, 9 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybetti.