Mehmet Dişli görüntüler ortaya çıkınca ifadesini değiştirdi!

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli'nin,karargâhtaki kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, karargâhtaki kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca darbe girişimi gecesi bulunana ve Dişli'ye ait olduğu anlaşılan çantadan da 2 bin 650 dolar ve 1 tabanca bulundu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı makamından alıp götüren, sabah da helikopterle Başbakanlığa getiren Dişli dışında birçok komutanın da ifadelerini değiştirdikleri belirtildi. Çünkü o geceye ait karargâh görüntüleriyle ifadeler arasına net farklılıklar vardı.

ÖZEL ARACIYLA GİRİŞ YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Dişli ilk ifadesinde, o gün Genelkurmaya çağrılması üzerine saat 20.00 civarında Genelkurmaya gittiğini belirtti. Ancak o gün kendisine ait araçla geldiğini, yanında silahı bulunduğunu da belirtmedi.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde Dişli'nin nizamiyeden sivil otomobille girdiği, otomobilini kantin bölgesine park ettiği, yanına çantasını aldığı, yürüyerek nizamiye karargah binasına 4 numaralı kapıdan girdiği anlaşıldı. Dişli'nin çok rahat hareketleri de dikkat çekti.

ÇANTA EMİR ASTSUBAYINDA

Orgeneral Akar'ın odasına girerken o katta Özel Kuvvet Komutanlığı kamuflajlı, yüzleri açık 2-3 kişiyle karşılaştığını ancak bunları tanımadığını ifadesinde belirten Dişli'nin, 4 numaralı kapıdan girdikten sonra komuta katına saat 20.48'de girdiği, arkasında Deniz Uzman Çavuş'un bulunduğu anlaşıldı. Ek ifadesinde, Genelkurmay'a kendisine ait otomobille geldiğini belirten, Albay Orhan Yıkılkan'ın odasına çıktığını anlatan Dişli, elindeki çantayı emir astsubayı Suat Sağlam'a verdiğini, onun da çantayı odasına bıraktığını belirtti.

ODASINDA BULUNAMADI

Ancak, Tümgeneral Mehmet Dişli'nin çantası, darbe girişimi sonra odasında değil, komuta katıyla aynı katta olan Genel Sekreterlik İdare Şubesi'nin yanındaki büyük printer makinasının alt tarafında gizlenmiş olarak bulundu. Dişli'nin çantasında 2 bin 650 dolar ve 1 tabanca da bulundu.

EMİRLERE UYGUN DEĞİL

Tümgeneral Dişli'nin çantasının içinde tabancanın bulunmasının teamüllere ve emirlere uygun olmadığı belirtildi. Komuta katını ve uygulamaları bilen bir yetkili konuya şu açıklığı getirdi: “Mehmet Dişli evinden gelirken dolarları, pasaportu ve tabancayı niye getirdi? Kendisi komutana dosya arzı için geldiyse bunların ne işi vardı orada? Usul kesinlikle karargaha silah sokulmamasıdır. Silah taşımasına yetki verilen personel isim isim bellidir. Hiçbir general ve amiral karargaha silahla giremez, hele hele komuta katına girmeleri zinhar yasaktır.”