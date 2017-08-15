Mehmet Dişli'nin kardeşinin oğlu evlenirken Akıncı Üssü'ndeydi!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin, 15 Temmuz darbe günü öz yeğeninin düğününe gitmek yerine Akıncı Üssü'nü tercih ettiğini yazdı.

Hükümet'e yakın isimlerden Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 15 Temmuz'un kilit isimlerden Tümgeneral Mehmet Dişli ile ilgili önemli bir detayı bugünkü köşesine taşıdı.



Selvi, 15 Temmuz günü Mehmet Dişli'nin kardeşi Alaattin Dişli'nin oğlunun Sakarya'da düğünü olduğunu, Mehmet Dişli'nin öz yeğeninin düğününe gitmek yerine Akıncı Üssü'nü tercih ettiğini yazdı.

Selvi'nin yazısından öne çıkanlar:

AİLESİ DÜĞÜNDE, KENDİSİ DARBEDE

Akıncı davasında iki isim kritik ifade verdi. Biri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk diğeri ise Mehmet Dişli. İkisinin ortak özelliği darbe gecesi Akıncı Üssü’nün karakutusu olmalarıydı. Genelkurmay Başkanı Akar ile darbeciler arasındaki görüşmeleri yürüten isim olmalarıydı. İkisi de ortak bir taktik uygulayıp, Genelkurmay Başkanı Akar’ı hedef aldılar. Hedef almayı geçtim, Akar’ı darbenin içine çekmeye çalıştılar. Araya, “Bizi buradan kurtar”mesajını koymayı da ihmal etmeyerek. Buraya bir virgül atıp, düğün salonuna dönmek istiyorum.

Diğer komutanlar düğüne gitmeye teşvik edilirken, Mehmet Dişli öz yeğeninin düğününe gitmek yerine Ankara’da kalmayı tercih ediyor. Çünkü düğün o gece. Mehmet Dişli Ankara’da darbe yaparken, Dişli Ailesi’nin diğer fertleri yeğenlerinin düğününde eğlenmekle meşgul.

ŞABAN DİŞLİ'NİN DAMADI İLE GÖRÜŞMÜŞ

HTS kayıtlarına göre Mehmet Dişli, darbenin en sıcak anlarının yaşandığı Akıncı Üssü’nden düğün sahibi kardeşi Alaattin Dişli ile görüşmeyi ihmal etmiyor. Ama o sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve 16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte geldiği Çankaya Köşkü’nde buluştuğu ağabeyi Şaban Dişli ile görüşmüyor. Şaban Dişli’ye “O gece kardeşinizi aramış mıydınız”diye sormuştum. “Hem ben hem eşi aradı, çünkü hayatından endişe ediyorduk ama görüşemedik” demişti. Mehmet Dişli’ye de ifadesi sırasında ağabeyini arayıp aramadığı soruluyor. “Ağabeyimin telefonu benim yanımda yoktur. Kayıtlarımda da yoktur” diyor. Ağabeyini aramıyor ama Şaban Dişli’nin ekibinden Fatih Danacıile 4 kez görüşüyor. Hem de ne zaman? 16 Temmuz sabahı Hulusi Akar’la birlikte helikopterle Çankaya Köşkü’ne doğru hareket ettikleri sıralarda.

DARBECİLERLE YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Oysa ağabeyini aramayan, ağabeyinin de arayıp ulaşamadığını söylediği Mehmet Dişli’nin biri resmi diğeri özel iki telefonu o gece vızır vızır işlemiş. Darbenin düğmesine basılmadan hemen önce başlayan telefon trafiği, hep darbenin beyin takımıyla gerçekleşmiş. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Akın Öztürk, Orhan Yıkılkan, Doğan Öztürk, Ramazan Gözal, Levent Türkkan, Kubilay Selçuk gibi isimlerle çok sık görüşmeler gerçekleştirmiş. Darbe yapacak adam elbette ki darbecilerle görüşecek dediğinizi duyar gibiyim ama darbe yaptıklarını kabul etmiyorlar ki.

OĞLU FİRARDA

Ha bir de 1 dolar meselesi var. FETÖ’nün verdiği ileri sürülen ve üzerindeki seri numarası aynı zamanda darbenin şifresi olan 1 dolar.

Mehmet Dişli o paranın Bakü Büyükelçiliği’ne atanan oğlu Mehmet Beyazıt Dişli’nin yurtdışında aldığı maaştan artan para olduğunu söylüyor. Mehmet Dişli’nin oğlu şimdi ne yapıyor? FETÖ’den ihraç edilen Mehmet Beyazıt Dişli ise Bakü’den firar etmiş.

Mehmet Dişli’nin ifadesine inanacak olsanız, darbecilere karşı en büyük mücadeleyi o vermiş. Ama durum ortada. Mehmet Dişli aklımızla alay etmek yerine, gerçekleri açıklasa 15 Temmuz işte o zaman gerçek yüzüyle ortaya çıkar. Ama çok can yanar.