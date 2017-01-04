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Mehmet Ekici, Fenerbahçeye

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Mehmet Ekici, Fenerbahçeye
Trabzonsporlu maestronun transferine artık “bitti” gözüyle bakılıyor. Mehmet Ekici için masadaki üç formülden birinde anlaşma sağlanacak ve transfer resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe'de uzun süredir aranan 10 numaranın adı iyice belli oldu: 'Mehmet Ekici' Yıldız futbolcuyla daha önce el sıkışan sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor'la da anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-mavili takımın Belek kampına dün akşam katılan Mehmet Ekici için pazarlık masasında üç seçenek yer alıyor. Buna göre ya Aatif ya da Miroslav Stoch, Mehmet Ekici ile takas edilecek.

Bu iki formül olmazsa transfer takas olmadan para karşılığında bitirilecek. Trabzonspor'un bir önerisi daha vardı ama bu sarı-lacivertli kulüpten geri döndü. Ersun Yanal'ın çok istediği Fernandao'ya vize çıkmadı. Fenerbahçe'den gelen bilgilere göre, hangi yolla olursa olsun görüşmeler bu hafta içinde mutlaka bitirilecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak 26 yaşındaki futbolcu cuma günü de F.Bahçe kampına katılacak.

İŞTE O ÜÇ FORMÜL

Mehmet Ekici'ye karşılık Aatif gönderilecek.
Ekici gelecek, Miroslav Stoch Trabzon'a gidecek.
Ekici'ye karşılık sadece para.

KAMPTA HABER BEKLİYOR

Trabzon'la sözleşmesi Haziran'da bitecek Mehmet Ekici, dün takımın Belek kampına katıldı. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen milli yıldız, sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor.

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