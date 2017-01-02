Mehmet Görmez hakkında suç duyurusu

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanı Murtaza Demir, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yılbaşından önce Diyanet’in Cuma hutbesine dilekçesinde yer veren Murtaza Demir, “yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Demir, Mehmet Görmez hakkında, “Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübünde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak” suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanı Murtaza Demir’in suç duyurusu şöyle:

“ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞÜPHELİ : DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ VE HUTBELERDEN SORUMLU TÜM KİŞİLER

SUÇ: Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübünde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak.

AÇIKLAMA:

1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’un ünlü eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina Gece Kulübünde yeni yıl kutlamaları yapıldığı sırada, gece 01.30 silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 69 yurttaşımız ise yaralanmıştır.

Bu silahlı saldırıların öncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanlığı; “Aziz Kardeşlerim! Her yılın sonu, yeni bir yılın başlangıcıdır aslında. Öyleyse bu yeni başlangıcı vesile kılarak hadiste dile getirilen soruları kendimize yeniden soralım. Unutmayalım ki; ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür.” diyerek yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir.

Yasalarımızda "laik" olarak tanımlanan Devletin bir kurumunun laiklik karşıtı açıklama yapması;

1- Anayasamızın ll. Maddesinde yer alan "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti" ilkesine,

2- 24. Maddesinde yer alan Din ve Vicdan Hürriyeti ilkesine,

3- 136. Maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğu; “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta Başkan Mehmet Görmez ve diğer sorumlular olmak üzere, 30.12.2016 tarihinde camilerde milyonlarca vatandaşa ulaştırılan ve yukarıda özetlenen "hutbesi" ile anayasal sınırlarını ve kuruluş amacını çiğnemiş, yasa dışı kurum hüviyetine bürünmüş, Şeriat Devleti özlemcilerini cesaretlendirerek suç işlemeye teşvik etmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli ve şüpheliler hakkında soruşturma açılarak yargılanmalarını anayasayı ihlal ve halkı suç işlemeye tahrikten cezalandırılmalarını saygıyla arz ve talep ederim. 02.01.2017

ŞİKAYETÇİ: Murtaza DEMİR

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Başkanı”